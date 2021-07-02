Туфлі на підборах для параду закупили по 650 грн за пару, - Міноборони

Вартість хромових жіночих туфель, закуплених Міністерством оборони України для жінок-військовослужбовців, становить 649,8 грн з урахуванням податку на додану вартість.

Про це пресслужба відомства повідомляє у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Хто: Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України. Що: закупив 5000 пар туфель хромових згідно з ТЗ А01ХJ.30338-185: 2019 (01). Чому: згідно з поданими заявками Тилу Командування Сил логістики Збройних сил України. Коли: в 2020 році. У кого: ТОВ "Будинок взуття "Б.Ніколас". Як: за результатами проведеного аукціону та оцінки найбільш економічно вигідних тендерних пропозицій. Яка ціна: 649,80 грн з ПДВ (541 без ПДВ) за пару", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підбори є частиною парадної форми жінок-військовослужбовців: на параді вони йтимуть у парадній формі одягу, - Міноборони. ФОТО

Нагадаємо, 1 липня 2021 року стало відомо, що жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах.

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк з трибуни парламенту озвучила відкрите звернення з вимогою провести службове розслідування про те, хто ухвалив рішення, щоб жінки-військові на параді до Дня Незалежності марширували на підборах. Після виступу жінки-депутати подарували міністру оборони Андрію Тарану червоні туфлі на підборах: "Нехай сходить у них на парад".

Спочатку "слуга народу" Бардіна повідомила, що міністр оборони Таран нібито пообіцяв: на параді жінки-військовослужбовці будуть марширувати в інших туфлях, не тих, що під час репетиції. Але пізніше в Міністерстві оборони заявили, що підбори на параді будуть - мовляв, це обов'язкова частина парадної форми.

Цензор.НЕТ опитав жінок-військовослужбовців про їхню думку з цього приводу. Детальніше про це в матеріалі: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - тут.