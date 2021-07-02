Вакцинацію від COVID-19 деяких груп дітей в Україні можуть дозволити вже цього літа, - Кузін

Вакцини Pfizer та AstraZeneca, згідно з результатами досліджень, забезпечують захист від "Дельта"-штаму COVID-19. Щодо вакцинації дітей, то для деяких груп її можуть дозволити вже цього літа.

Про це в ефірі програми "Сніданок з 1+1" сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Результати наукових досліджень, які були опубліковані, кажуть, що і вакцина Pfizer і вакцина Astra Zeneca в тому числі захищають від штаму "Дельта". Цей умовний рівень захисту дещо нижчий, але він є. Якщо базовий рівень захисту від вакцини Pfizer становить до 98%, то по відношенню до "Дельта"-штаму він буде 92-94%, однак захисна дія є", - сказав Кузін.

Водночас Кузін зазначив, що штам "Дельта" передається швидше, і порадив не нехтувати засобами індивідуального захисту та іншими правилами епіднебезпеки.

Стосовно вакцинації дітей, яких, за словами головного держсанлікаря, штам "Дельта" вражає частіше, Кузін наголосив, що виробник Pfizer вніс зміни до інструкції стосовно проведення щеплень від COVID-19 дітям від 12 років.

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"Розглядалося на цьому тижні на засіданні Національної технічної групи експертів з питань імунізації це рішення (про вакцинацію дітей - ред.) І поки рішення полягає в тому, що ми будемо пропонувати вакцинувати дітей лише тих, які мають супутні захворювання або високі ризики, пов'язані з COVID-19. Скоріш за все влітку", - сказав Кузін.

Втім, за словами Кузіна, рішення про вакцинацію дітей стосуватиметься не всіх, а лише до тих, хто має високі ризики ускладнень унаслідок захворювання на коронавірусну хворобу.

Головний держсанлікар нагадав, що в Україні, згідно з Національним календарем щеплень, є обов'язкові щеплення для дітей.

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"Чинні норми законодавства України регулюють питання, що нещеплена дитина може бути не допущена до навчання. Якщо вона не щепиться не за медичними показами, тобто якщо немає бажання (у батьків вакцинувати дитину - ред.), або не вірять у дієвість вакцин. Такі діти можуть бути не допущені до навчальних закладів, і відповідно, щоб не допускати поширення кору, дифтерії, інших інфекційних хвороб, ми будемо працювати над тим, щоб цю норму більш активно застосовували на рівні закладів освіти", - сказав Кузін.