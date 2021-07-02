Через Sea Breeze Росія вивела в Чорне море всі свої кораблі, - розвідка

Під час навчань Росія відпрацьовує різні способи ураження угруповань, які створюються в Чорному морі. Але їй не вистачає сил і засобів у Чорному морі.

Про це розповів представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ розвідки Міноборони.

За його словами, для спостереження за міжнародними морськими маневрами РФ вивела в море весь корабельний склад Чорноморського флоту. Країна-агресор боїться втратити свою домінуючу роль на півночі Чорного моря.

"Коли проходять міжнародні військові морські навчання, Росія відпрацьовує різні способи і методи ураження тих угруповань, які створюються в Чорному морі. Однак міжнародне співтовариство демонструє свою солідарність з Україною і докладає спільних зусиль щодо гарантування безпеки в нашому регіоні. Росія цього реально боїться", - сказав Скібіцький.

При цьому представник розвідки зазначив, що спроби Росії продемонструвати силу не співрозмірні з потенціалом країн, які беруть участь у Sea Breeze.

"Країна-агресор намагається продемонструвати, що вона готова до відстоювання своїх інтересів із використанням військової сили. Але Росії явно не вистачає сил і засобів у Чорному морі", - Вадим Скібіцький.

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