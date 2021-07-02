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Новини Агресія Росії проти України
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Через Sea Breeze Росія вивела в Чорне море всі свої кораблі, - розвідка

Через Sea Breeze Росія вивела в Чорне море всі свої кораблі, - розвідка

Під час навчань Росія відпрацьовує різні способи ураження угруповань, які створюються в Чорному морі. Але їй не вистачає сил і засобів у Чорному морі.

Про це розповів представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ розвідки Міноборони.

За його словами, для спостереження за міжнародними морськими маневрами РФ вивела в море весь корабельний склад Чорноморського флоту. Країна-агресор боїться втратити свою домінуючу роль на півночі Чорного моря.

"Коли проходять міжнародні військові морські навчання, Росія відпрацьовує різні способи і методи ураження тих угруповань, які створюються в Чорному морі. Однак міжнародне співтовариство демонструє свою солідарність з Україною і докладає спільних зусиль щодо гарантування безпеки в нашому регіоні. Росія цього реально боїться", - сказав Скібіцький.

При цьому представник розвідки зазначив, що спроби Росії продемонструвати силу не співрозмірні з потенціалом країн, які беруть участь у Sea Breeze.

"Країна-агресор намагається продемонструвати, що вона готова до відстоювання своїх інтересів із використанням військової сили. Але Росії явно не вистачає сил і засобів у Чорному морі", - Вадим Скібіцький.

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розвідка (3862) росія (65223) Сі-Бриз (87) військові навчання (2775) Скібіцький Вадим (293)


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Топ коментарі
+71
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https://twitter.com/GreyWraith Alex Pavloshchuk @GreyWraith

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Дарагіє рассєянє кораблі будують так, що вони розвалюються навіть ще до бою?
А витрушування бабла з флоту Її Величності може закінчитися тим, що ті привезуть його своїм ходом, як в 1855 році.

Через Sea Breeze Росія вивела в Чорне море всі свої кораблі, - розвідка - Цензор.НЕТ 9796
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02.07.2021 18:39
+56
пипец вывели металолом как бы на ашота не выскочили
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02.07.2021 18:23
+48
Из-за Sea Breeze Россия вывела в Черное море все свои корабли, - разведка - Цензор.НЕТ 4528
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02.07.2021 18:29
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и чего они рыпаются, ведь прекрасно знают, шо никто их трогать не собирается ... разве что делают картинку для своего внутреннего лохтората
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03.07.2021 00:56 Відповісти
Так они еще с Каспийского моря перебросили все свои корыта по Волге и Дону. Ой как не хочет путин отдавать Крым назад.
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03.07.2021 01:01 Відповісти
Зато население мокшандии гордится,они же не знают в каком состоянии флот рассеи,им наплели,что рассея показала НАТАМ кто есть кто на нашем море,типа НАТЫ в шоек,аналоГОВНЕТ,убийцы авиносцев,ну и так далее по методичкам.
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03.07.2021 01:22 Відповісти
А построенное еще при Николае втором 106-летнее судно "Коммунна", которое находится в составе черноморского флота тоже вывели в море?
Главное чтобы весь этот плавучий черноморский раритет не пошел ко дну не успев выйти в море, а то в Севастополе придется ставить еще один памятник затонувшим кораблям.

Через Sea Breeze Росія вивела в Чорне море всі свої кораблі, - розвідка - Цензор.НЕТ 4064
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03.07.2021 01:27 Відповісти
Ну так простые турецкие и румынские рыбаки , которые случайно найдут брошенные боевые корабли , легко разберутся с кучей кацапского металлолома корчащего из себя боевой флот .
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03.07.2021 08:21 Відповісти
На россии все таки есть несколько адекватных человек в штабе, понимающих, что против двух эсминцев НАТО нужно выводить все, что способно держаться на плаву.
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03.07.2021 09:55 Відповісти
Все два?
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03.07.2021 10:23 Відповісти
Вся их боеспособность только на бумаге и в умах кремле*лядей Они уже сами боятся своих ракет Непредсказуемы они у них
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03.07.2021 10:32 Відповісти
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