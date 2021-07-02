Схему незаконного видобутку корисних копалин, яка завдала шкоди на 100 млн грн, викрито на Харківщині, - СБУ

Служба безпеки України (СБУ) заблокувала схему масштабного незаконного видобутку і продажу корисних копалин на території Харківської області, в результаті якої зловмисники незаконно вивезли понад 15 тис. тонн глиняних порід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті спецслужби.

Державі завдано збитків на понад 102 млн грн. При цьому збитки для екології регіону ще більші – знищено гектари родючих земель. За даними слідства, підпільний видобуток суглинку та легкоплавної глини організував керівник місцевої комерційної структури. Усе це – у Богодухівському районі області.

"За даними слідства, підпільний видобуток суглинку та легкоплавної глини організував керівник місцевої комерційної структури. Усе це – у Богодухівському районі області. Встановлено, що ділки без дозвільних документів зняли шар родючих ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення і створили там два кар’єри. Видобуті копалини учасники схеми нелегально реалізовували оптовими партіями виробникам будівельних матеріалів", - ідеться в повідомленні.

Організатору оборудки повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 239-1 (незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель) та ч. 4 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр, яке спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

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