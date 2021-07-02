"Доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною", - Лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, доручив прикордонним військам перекрити кордон з Україною.

Про це він заявив у п'ятницю на урочистому зібранні з нагоди Дня Незалежності, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БелТА..

"Величезна кількість зброї надходить з України в Білорусь. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною", - сказав Лукашенко.

Диктатор заявив, що в Білорусі розкрито "сплячі" терористичні осередки, так звані загони самооборони.

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"Сьогодні розкрито створені "сплячі" терористичні осередки, так звані загони самооборони. Мета цих осередків - насильницька зміна влади в день ікс. Вони самі поки не знають, що це за день ікс: до нього треба підвести наш народ", - зазначив Лукашенко.

За його словами, в цьому замішані Німеччина, Україна, США, Польща і Литва.