"Доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною", - Лукашенко
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, доручив прикордонним військам перекрити кордон з Україною.
Про це він заявив у п'ятницю на урочистому зібранні з нагоди Дня Незалежності, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БелТА..
"Величезна кількість зброї надходить з України в Білорусь. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною", - сказав Лукашенко.
Диктатор заявив, що в Білорусі розкрито "сплячі" терористичні осередки, так звані загони самооборони.
"Сьогодні розкрито створені "сплячі" терористичні осередки, так звані загони самооборони. Мета цих осередків - насильницька зміна влади в день ікс. Вони самі поки не знають, що це за день ікс: до нього треба підвести наш народ", - зазначив Лукашенко.
За його словами, в цьому замішані Німеччина, Україна, США, Польща і Литва.
Будь ласка, зачекайте...
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Украинцев, из которых состояла половина батальона?
И как много в 118-ом шуцманшафт батальоне, сформированном их красноармейцев, попавших в плен в Харьковском котле было беларусов?
Терпеть не могу передёргиваний и спекуляций на крови...
Не думала, что придёт время, когда украинцы попытаются нам рассказать, что Хатынь спалили беларусы из НКВД...
Не надо спекулировать Хатынью. Вам, как и расеянам, лучше не трогать эту тему.
Лапти давно меняли, не передергиватель вы наш нетерпеливый.🙂
И карательные действия в Хатыни были не единственными в послужном списке батальона. Костяком батальона стали две роты, сформированные из выходцев преимущественно из восточных областей УССР. А в июне 1942-го к нему присоединили 3-ю роту 115-го батальона Шуцманшафта, которая в результате такой структурной реорганизации стала первой ротой в 118-м. Её солдаты ранее служили в Буковинском курене - полувоенном формировании мельниковцев.
Дополнительным контингентом батальона стала сельская молодежь из Киевской области, которую немцы воспринимали как наименее «отравленный» большевистской пропагандой слой населения.
В 118-ый шуцманшафт батальон входили не только украинцы, но и немало русских, несколько поляков, беларусов и татар, армянин Хачатурян и осетин Искандеров и, как утверждают исследователи Андрей Дуда и Владимир Старик, даже четыре еврея: Зубров, Гусаров, Давид и Швец. Но бОльшую часть батальона составляли украинцы.
Ещё раз.
НЕ НАДО СПЕКУЛИРОВАТЬ ХАТЫНЬЮ. ЭТО СЛИШКОМ СКОЛЬЗКАЯ ДЛЯ ВАС ТЕМА. ОСТАВЬТЕ ХАТЫНЬ ВПОКОЕ.
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Я надеюсь, Вы не станете утверждать, что в 1941 году были убиты поголовно абсолютно все члены Буковинського куреня?
Как оказалось, оставшихся в живых хватило на целую роту.
Тема Хатыни слишком неоднозначна. Там слишком много слагаемых. И не все из них впишутся в вашу парадигму. А многие и вовсе не понравятся. И беларусам об этом известно даже больше, чем кому-либо. А в Беларуси было более 9 тыс. таких Хатыней только за три года оккупации. И у каждой из этих более 9 тыс. деревень была своя история трагедии.
Ещё раз.
НЕ НАДО СПЕКУЛИРОВАТЬ ХАТЫНЬЮ.
ОСТАВЬТЕ НАКОНЕЦ ХАТЫНЬ ВПОКОЕ.
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С какого перепуга? Со своими комплексами справляйтесь сами. Тему Хатыни это Вы притянули сюда за уши.
И никаких вопросов бы не возникло.
Но кто-то работает здесь именно в стиле Парашапропагондон...
И ещё.
Хотя в Вашем нике и присутствует слово "старый", но, за неимением взрослых аргументов, коверкуют ники оппонентов только прыщавые юнцы и идиоты.
Кстати, экспорт в Украину из Бульбонии раз в 5 больше украинского туда! И что вот так, все проглотим?
Не переживайте за них.
Это Вы видите разницу между государством и личным интересом, а у них в башке есть только личные интересы.
Але в тому, що якась зброя із бамбаса попадає і в бульбостан, я також мало сумніваюсь. А те, що лука "закривсь" - то добре. Менше до нас лізтимуть.
То ми в пристойному товаристві. Білоруський таракан зробив гарну рекламу Україні.
Приднестровские есть, но очень мало.
В наших городах - полно их автобусов, тролейбусов и пожарок.
В армии - грузовики.
А теперь - это враг.
Спасибо, Пеця, за твой хитрожопый гешефт.
Армії .................... кажеш? Чи є тобі віра?
Але різниця - незначна.
Одне - тверде лайно, інше - рідке...