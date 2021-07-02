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"Доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною", - Лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, доручив прикордонним військам перекрити кордон з Україною.

Про це він заявив у п'ятницю на урочистому зібранні з нагоди Дня Незалежності, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БелТА..

"Величезна кількість зброї надходить з України в Білорусь. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною", - сказав Лукашенко.

Диктатор заявив, що в Білорусі розкрито "сплячі" терористичні осередки, так звані загони самооборони.

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"Сьогодні розкрито створені "сплячі" терористичні осередки, так звані загони самооборони. Мета цих осередків - насильницька зміна влади в день ікс. Вони самі поки не знають, що це за день ікс: до нього треба підвести наш народ", - зазначив Лукашенко.

За його словами, в цьому замішані Німеччина, Україна, США, Польща і Литва.

Автор: 

Білорусь (7932) кордон (4769) Лукашенко Олександр (2655)


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Топ коментарі
+45
і бульбу викопає ))))
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02.07.2021 18:53
+40
Отлично! Еще бетоном себя сверху залейте, чтоб не просквозило!
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02.07.2021 18:55
+29
НАТО з України нападе ?
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02.07.2021 18:51
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Вусате ***** таке ж ненормальне як і плєшиве
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02.07.2021 19:50 Відповісти
Не тратьте бацьку сили, ідіть на дно!
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02.07.2021 19:53 Відповісти
Ясный перец...побег из концлагеря Лукашеску,это предательство...,это типа в концлагере хутора Хатынь и хутора Дражно в 1943 году жителей НКВДисты сожгли заживо...а списали все на немцев...,крысы позорные...
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02.07.2021 20:00 Відповісти
Значит 118й шуцманшафт батальон был НКВДэшный?))))
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02.07.2021 20:25 Відповісти
Он был сформирован из бывших красноармейцев. В его составе было немало русских, белорусов и представителей других национальностей СССР.
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02.07.2021 20:42 Відповісти
... и представителей других национальностей СССР...
---------------------
Украинцев, из которых состояла половина батальона?
И как много в 118-ом шуцманшафт батальоне, сформированном их красноармейцев, попавших в плен в Харьковском котле было беларусов?
Терпеть не могу передёргиваний и спекуляций на крови...
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02.07.2021 21:53 Відповісти
Кстати, несколько первых лет после начала расейской агрессии в Украине, когда на Цензоре было полно расеян, регулярно приходилось ставить их на место в спекуляции Хатынью. Все их рассказы про то, что Хатынь спалили хохлы, разбивались о то, что вторая половина 118-ого шуцманшафт батальона состояла из русских.
Не думала, что придёт время, когда украинцы попытаются нам рассказать, что Хатынь спалили беларусы из НКВД...
Не надо спекулировать Хатынью. Вам, как и расеянам, лучше не трогать эту тему.
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03.07.2021 01:43 Відповісти
Ай яй яй, именно половину составляли украинцы! 😁😆😅🤣😂
Лапти давно меняли, не передергиватель вы наш нетерпеливый.🙂
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03.07.2021 05:59 Відповісти
Ну, если быть более точными, то бОльшую половину.
И карательные действия в Хатыни были не единственными в послужном списке батальона. Костяком батальона стали две роты, сформированные из выходцев преимущественно из восточных областей УССР. А в июне 1942-го к нему присоединили 3-ю роту 115-го батальона Шуцманшафта, которая в результате такой структурной реорганизации стала первой ротой в 118-м. Её солдаты ранее служили в Буковинском курене - полувоенном формировании мельниковцев.
Дополнительным контингентом батальона стала сельская молодежь из Киевской области, которую немцы воспринимали как наименее «отравленный» большевистской пропагандой слой населения.

В 118-ый шуцманшафт батальон входили не только украинцы, но и немало русских, несколько поляков, беларусов и татар, армянин Хачатурян и осетин Искандеров и, как утверждают исследователи Андрей Дуда и Владимир Старик, даже четыре еврея: Зубров, Гусаров, Давид и Швец. Но бОльшую часть батальона составляли украинцы.

Ещё раз.
НЕ НАДО СПЕКУЛИРОВАТЬ ХАТЫНЬЮ. ЭТО СЛИШКОМ СКОЛЬЗКАЯ ДЛЯ ВАС ТЕМА. ОСТАВЬТЕ ХАТЫНЬ ВПОКОЕ.
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03.07.2021 11:58 Відповісти
В 1942 Буковинського куреня вже не існувало, його німці розколошматили в 1941, згодом відродився в 1943.
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03.07.2021 13:27 Відповісти
... Её солдаты РАНЕЕ служили в Буковинском курене...
------------------------
Я надеюсь, Вы не станете утверждать, что в 1941 году были убиты поголовно абсолютно все члены Буковинського куреня?
Как оказалось, оставшихся в живых хватило на целую роту.
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03.07.2021 13:33 Відповісти
Мне вот что интересно. Вы не обращали внимания, что беларусы никогда не поднимают здесь тему Хатыни? Я ни разу не видела, что бы беларусы спекулировали на Цензоре Хатынью, обвиняя конкретно украинцев или конкретно русских в этой трагедии. Мы только отвечаем особо рьяным "изобличателям". Нам часто приходится слышать от расеян, что хохлы спалили Хатынь, а вы их поддерживаете. Теперь начались спекуляции с другой стороны. Уже оказывается беларусы сами сожгли Хатынь. а русские им помогали...
Тема Хатыни слишком неоднозначна. Там слишком много слагаемых. И не все из них впишутся в вашу парадигму. А многие и вовсе не понравятся. И беларусам об этом известно даже больше, чем кому-либо. А в Беларуси было более 9 тыс. таких Хатыней только за три года оккупации. И у каждой из этих более 9 тыс. деревень была своя история трагедии.
Ещё раз.
НЕ НАДО СПЕКУЛИРОВАТЬ ХАТЫНЬЮ.

ОСТАВЬТЕ НАКОНЕЦ ХАТЫНЬ ВПОКОЕ.
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03.07.2021 13:53 Відповісти
Оставьте Украину в покое и перестаньте спекулировать темой - украинцы виноваты во всём.
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04.07.2021 07:42 Відповісти
... украинцы виноваты во всём...
----------------
С какого перепуга? Со своими комплексами справляйтесь сами. Тему Хатыни это Вы притянули сюда за уши.
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04.07.2021 11:10 Відповісти
Марыся, а что это вы то под Италию косите, то поб Британию?
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05.07.2021 09:30 Відповісти
Список личного состава в студию! С документами на каждного аля паспорт где указаны национальности предъявите.
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04.07.2021 07:41 Відповісти
Вас в ГУГЛе забанили? Есть материалы судов над преступниками. Есть масса исторических исследований. Сами... ручками...
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04.07.2021 11:09 Відповісти
********** Крыся, так вы не в состоянии подтвердить документально свой высер?
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05.07.2021 09:31 Відповісти
И ещё, не надо спекулировать УКРАИНЦАМИ в стиле Парашапропагондон. Оставьте Украину в покое и займитесь своим прямым делом - чисткой сортиров.
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04.07.2021 07:44 Відповісти
Стиль Парашапропагондон - это "В составе 118-ого шуцманшафт батальона было немало русских, белорусов и представителей других национальностей СССР."
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04.07.2021 11:15 Відповісти
Кстати, почувствуйте разницу: "В составе 118-ого шуцманшафт батальона были представители многих национальностей СССР."
И никаких вопросов бы не возникло.
Но кто-то работает здесь именно в стиле Парашапропагондон...
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04.07.2021 11:20 Відповісти
А этот вопрос вы не ко мне, а к вашей СРУской версии Википедии адресйуте.
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05.07.2021 09:33 Відповісти
То есть, Вы по СРУской версии Википедии работате?
И ещё.
Хотя в Вашем нике и присутствует слово "старый", но, за неимением взрослых аргументов, коверкуют ники оппонентов только прыщавые юнцы и идиоты.
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05.07.2021 10:51 Відповісти
СпИдоровна Крыся, вы не ответели на вопрос о вашем регулярном изменении страны. Вы, что, стыдитесь тут светиться под своей трёхцветной тряпкой власовцев что на вашей Параше считается государственным флагом?
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05.07.2021 12:37 Відповісти
Х..ло сказав "фас", цуцик виконує.
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02.07.2021 20:24 Відповісти
Ну нельзя ж так вылизывать царю "одногоснаминарода"!
Кстати, экспорт в Украину из Бульбонии раз в 5 больше украинского туда! И что вот так, все проглотим?
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02.07.2021 20:26 Відповісти
вообще пофик тут всем. 99% населения не найдут беларусь на карте
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02.07.2021 21:12 Відповісти
те, кто на этом экспорте-импорте бабло делает, они проглотят и ещё попросят.
Не переживайте за них.
Это Вы видите разницу между государством и личным интересом, а у них в башке есть только личные интересы.
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02.07.2021 22:22 Відповісти
пичалька так хотел съездить в беларусь , покупаться в море, поесть креветок
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02.07.2021 20:37 Відповісти
Мойша, вы закукливаетесь? Ну і дзякуй Богу. Няма чаго тут у нас шастаць і паветра псаваць. Бо вы казалі, што не майданутые і ў вас свой шлях. Шлях беларускага чхучхе. Або Апчхі? Або пукчхе? Падкажыце, які з трох варыянтаў шляху ўсё ж такі ваш? І мы посмеёмся разам. З вас.
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02.07.2021 20:39 Відповісти
"Доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2774
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02.07.2021 20:55 Відповісти
Ідіот, ще рів випий і крокодилів запусти🤦
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02.07.2021 20:57 Відповісти
У Луки вже конкретна параноя.Мабуть невдовзі ковтне новічок,або плутоній....Хоча поки що він влаштовує кремлівську потвору...
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02.07.2021 21:57 Відповісти
Паранойя є. Це 100%.
Але в тому, що якась зброя із бамбаса попадає і в бульбостан, я також мало сумніваюсь. А те, що лука "закривсь" - то добре. Менше до нас лізтимуть.
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03.07.2021 08:40 Відповісти
Таким способом ,хочет запугать митингующих :бежать некуда ,всех пересадим…♣️
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02.07.2021 22:32 Відповісти
Як нам зараз потрібний справжній президент- головнокомандуючий, а не це колабораційне Чмо...
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02.07.2021 22:44 Відповісти
Молодец,бдительность не теряет
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03.07.2021 00:35 Відповісти
"Германия, Украина, США, Польша и Литва".
То ми в пристойному товаристві. Білоруський таракан зробив гарну рекламу Україні.
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03.07.2021 01:17 Відповісти
"Да что ты,черт побери,такое несешь?" (с)
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03.07.2021 10:19 Відповісти
Как житель Черноморска докладываю! В этом году не видел еще ни одного автомобиля с беларускими номерами. А еще в прошлом году, не смотря на С-19, в это время их было полно.

Приднестровские есть, но очень мало.
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03.07.2021 11:08 Відповісти
Мы были бы счастливы если бы территории нацистской РФ ее минского генерал губернаторства, а также оккупированные ими территории Крыма- Севастополя, Востока Украины ( так называемое ОРДЛО) , Приднестровья, Абхазии, Юж. Осетии были вообще закрыты ( перекрыты и т.д), там была бы стена ( на подобие китайской) ров и минные поля и пулеметные вышки.. До тех пор пока земли, Молдовы, Грузии, Азербайджана и Украины не будут возвращены их законным владельцам, а в Рферии ( если это когда то вообще возможно) и его сателлитном огрызке сменятся режимы, и они будут строить демократию и жить по международному праву. Дороги в Мордор быть не должно, людям там делать нечего.
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03.07.2021 12:40 Відповісти
Если Беларусь проявит агрессию против Украины (по приказу Москвы), то после поражения Москвы стоит настаивать на границе с Беларусью по реке Припять и тот западный участок Беларуси, что отделяет территории Украины, от территорий Литвы, передать нам и литовцам, чтобы сделать между нашими, дружественными странами, сухопутную границу.
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03.07.2021 14:19 Відповісти
Скажем спасибо Барыге, который долго прикармливал бульбашного фюрера.
В наших городах - полно их автобусов, тролейбусов и пожарок.
В армии - грузовики.
А теперь - это враг.
Спасибо, Пеця, за твой хитрожопый гешефт.
Армії .................... кажеш? Чи є тобі віра?
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03.07.2021 14:54 Відповісти
Скоріше подякуй клоуну що він і тут всі досягнення просрав
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03.07.2021 16:44 Відповісти
Клоун - у рази гірший за Баригу.
Але різниця - незначна.
Одне - тверде лайно, інше - рідке...
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03.07.2021 18:49 Відповісти
Скоро почнеться
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03.07.2021 15:58 Відповісти
_На севере у нас враг, это надо принимать в расчёт и готовиться к нападению с этого направления войск путлера и лукашеску.
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03.07.2021 16:05 Відповісти
Дякуючи Клоуну - так, тепер кордон з рашєй подовжився
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03.07.2021 16:44 Відповісти
Интересно, даже слугу урода шевченко не пропустят?
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03.07.2021 16:26 Відповісти
Если еще ров выроют с крокодилами и минные поля по всему периметру , надо будет Таракану премию от Украины выписать . Ну а если еще и ***** так же сделает , честное слово начну в чудеса верить.
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03.07.2021 17:53 Відповісти
Дайте дЫбилу Луке пургенУ. Если пронесет, можетдерьмо трошки из мозгов выйдет
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03.07.2021 18:57 Відповісти
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