Стан "Укрзалізниці" не дозволяє їй повною мірою виконувати свої основні завдання, - ТСК

Сьогодні стан АТ "Укрзалізниця" не дозволяє їй повною мірою виконувати свої основні завдання. Парламентська Тимчасова слідча комісія по "Укрзалізниці" запропонувала Кабінету міністрів змінити кадрову політику.

Про це розповіла голова ТСК, народний депутат від "Слуги народу" Юлія Гришина за результатами засідання комісії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Стан, у якому зараз опинилася УЗ, вже не дозволяє їй повною мірою виконувати свої основні завдання. Останніми роками залізниця не спроможна перевозити всіх охочих подорожувати залізницею пасажирів. Не здатна вона перевезти і всі вантажі, транспортування яких потрібне для економіки та обороноздатності держави. Якщо зараз у роботу не включиться вся вертикаль влади, яка несе відповідальність за роботу державного стратегічного підприємства - наслідки будуть катастрофічними", - заявила Гришина.

За її словами, пасажирські перевезення УЗ постійно скорочуються, а це означає, що втрачається мобільність населення. Наразі навіть нема можливості повернути обсяги перевезень до рівня 2019 року. Прогнози експертів ТСК на цей рік також печальні - пасажироперевезення будуть не більше 65% від рівня 2019 р.

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Крім того, за останні 5 років падають навіть приміські перевезення - на понад 52%. Скорочуються і вантажоперевезення, а це свідчить про іншу проблему - збільшується кількість вантажних перевезень автотранспортом.

"Якщо говорити про конкуренцію з дорогами, у 2019-2020 роках вантажообіг на УЗ та на дорогах майже зрівнявся. Такого ніколи не було. На дорогах був втрачений ваговий контроль і аграрний бізнес перейшов на дороги - там, де дешевше. І паралельно УЗ не справлялась, збільшувались терміни доставки вантажів і з точки зору послуги вона стала менш конкурентноздатною", - сказав присутній на засіданні міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Ще одна проблема нацперевізника - низькі зарплати та скорочення працівників.

"У галузі є нормою зарплати у 5-6 тисяч гривень, кваліфіковані працівники масово йдуть з УЗ. Такі дії правління УЗ та наглядової ради призвели до звільнення 169 тис. (55%) переважно кваліфікованих працівників - зокрема тих професій, що забезпечують перевізний процес", - зазначила голова ТСК.

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У критичному стані перебуває також інфраструктура та рухомий склад. Як показує аналіз ТСК, починаючи з 2016 р. АТ "Укрзалізниця" фінансує ремонт переданих йому основних фондів майже втричі менше за нормативну потребу, штучно скорочує операційні витрати.

Таким чином, правління і наглядова рада, Мінінфраструктури щорічно подають на затвердження Уряду занижені на 63% планові витрати на ремонт основних фондів, чим системно і свідомо знищують експлуатаційні можливості інфраструктури.

"Таким чином, шляхом обману системна багаторічна деградація та занепад стратегічної для держави галузі видавалися за благополуччя та розвиток", - підсумовує Гришина.

У ТСК констатують, що всі реформи в УЗ зведені до плодіння непотрібних департаментів та філій, роздування управлінського штату та зміни вивісок. Програма реформування залізничної галузі повністю провалена і це терміново потрібно виправляти, заявили в комісії.