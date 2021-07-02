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Новини
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Стан "Укрзалізниці" не дозволяє їй повною мірою виконувати свої основні завдання, - ТСК

Стан

Сьогодні стан АТ "Укрзалізниця" не дозволяє їй повною мірою виконувати свої основні завдання. Парламентська Тимчасова слідча комісія по "Укрзалізниці" запропонувала Кабінету міністрів змінити кадрову політику.

Про це розповіла голова ТСК, народний депутат від "Слуги народу" Юлія Гришина за результатами засідання комісії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Стан, у якому зараз опинилася УЗ, вже не дозволяє їй повною мірою виконувати свої основні завдання. Останніми роками залізниця не спроможна перевозити всіх охочих подорожувати залізницею пасажирів. Не здатна вона перевезти і всі вантажі, транспортування яких потрібне для економіки та обороноздатності держави. Якщо зараз у роботу не включиться вся вертикаль влади, яка несе відповідальність за роботу державного стратегічного підприємства - наслідки будуть катастрофічними", - заявила Гришина.

За її словами, пасажирські перевезення УЗ постійно скорочуються, а це означає, що втрачається мобільність населення. Наразі навіть нема можливості повернути обсяги перевезень до рівня 2019 року. Прогнози експертів ТСК на цей рік також печальні - пасажироперевезення будуть не більше 65% від рівня 2019 р.

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Крім того, за останні 5 років падають навіть приміські перевезення - на понад 52%. Скорочуються і вантажоперевезення, а це свідчить про іншу проблему - збільшується кількість вантажних перевезень автотранспортом.

"Якщо говорити про конкуренцію з дорогами, у 2019-2020 роках вантажообіг на УЗ та на дорогах майже зрівнявся. Такого ніколи не було. На дорогах був втрачений ваговий контроль і аграрний бізнес перейшов на дороги - там, де дешевше. І паралельно УЗ не справлялась, збільшувались терміни доставки вантажів і з точки зору послуги вона стала менш конкурентноздатною", - сказав присутній на засіданні міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Ще одна проблема нацперевізника - низькі зарплати та скорочення працівників.

"У галузі є нормою зарплати у 5-6 тисяч гривень, кваліфіковані працівники масово йдуть з УЗ. Такі дії правління УЗ та наглядової ради призвели до звільнення 169 тис. (55%) переважно кваліфікованих працівників - зокрема тих професій, що забезпечують перевізний процес", - зазначила голова ТСК.

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У критичному стані перебуває також інфраструктура та рухомий склад. Як показує аналіз ТСК, починаючи з 2016 р. АТ "Укрзалізниця" фінансує ремонт переданих йому основних фондів майже втричі менше за нормативну потребу, штучно скорочує операційні витрати.

Таким чином, правління і наглядова рада, Мінінфраструктури щорічно подають на затвердження Уряду занижені на 63% планові витрати на ремонт основних фондів, чим системно і свідомо знищують експлуатаційні можливості інфраструктури.

"Таким чином, шляхом обману системна багаторічна деградація та занепад стратегічної для держави галузі видавалися за благополуччя та розвиток", - підсумовує Гришина.

У ТСК констатують, що всі реформи в УЗ зведені до плодіння непотрібних департаментів та філій, роздування управлінського штату та зміни вивісок. Програма реформування залізничної галузі повністю провалена і це терміново потрібно виправляти, заявили в комісії.

Автор: 

ТСК (373) Укрзалізниця (6852) Гришина Юлія (41)


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Топ коментарі
+8
А серОже лещенко пол лимона гривен в месяц выплачивать укрзализныця в состоянии??
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02.07.2021 18:59
+5
Так оно ж там не одно...там такого дерьма рыл двадцать минимум будет..
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02.07.2021 19:01
+3
Треба наглядову раду гнати!
Жеруть занадто.
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02.07.2021 19:17
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а состояние И.О главы правления Укрзализныцы позволяет ему в полной мере выполнять свои основные задачи?
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02.07.2021 18:56 Відповісти
Потрібно піднімати ціни на вантажні перевезення, які в Україні чомусь коштують в 3-10 разів дешевше ніж в Польщі та в 15 разів дешевше ніж в Німеччині.
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02.07.2021 18:59 Відповісти
дуже непросто рівнятися навіть на Польщу по цінам і тарифам... (особливо якщо порівнювати пенсії, зарплати )
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02.07.2021 19:10 Відповісти
А кому непросто рівнятись на Польщу? Українським олігархам, які використовують Укрзалізницю як рабів? Зерно, руда та метал продаються на експорт за долари по цінам дуже конкурентним і після обвалу гривні з 8 грн до 28 грн за долар, тарифи Укрзалізниці не були індексовані до доларової ціни, яка діяла до 2014 року (а тоді вона була на рівні Польщі і тоді всі платили і на все вистачало). А після 2014 року олігархи вирішили притримати індексацію (збільшення) цін Укрзалізниці до доларової ціни 2013 року і економлять на цьому по 200 млрд грн щороку! 200 млрд. грн Україна недоотримує від олігархів через супернизькі вантажні тарифи!
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02.07.2021 19:20 Відповісти
добре...як зустріну олігарха чи двох я їм усе передам... (це сарказм)
на Ваш комент я не знаю що сказати...мо Лещенко в курсі? він до того ближчий... дуже ближчий...
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02.07.2021 19:33 Відповісти
А серОже лещенко пол лимона гривен в месяц выплачивать укрзализныця в состоянии??
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02.07.2021 18:59 Відповісти
Так оно ж там не одно...там такого дерьма рыл двадцать минимум будет..
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02.07.2021 19:01 Відповісти
та да, семьями десятелетиями столуются сироты...
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02.07.2021 23:33 Відповісти
Треба наглядову раду гнати!
Жеруть занадто.
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02.07.2021 19:17 Відповісти
Акціонерне товариство «Українська залізниця» или сокращенно "Укрзалізниця". Когда всякие тупые неучи перестануть коверкать общепринятые названия.
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02.07.2021 19:18 Відповісти
Бідний Лещенко, він заробітну плату хоть отримав?
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02.07.2021 19:42 Відповісти
Ну а що ви хотіли? Наглядова рада повинна була отримувати гарну зарплату, а не жалкоє жалованіє. Хоча ще можна все виправити, треба тільки здати на металобрухт всі колії, весь рухомий склад і звільнити 99% дармоїдів-робітників.
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02.07.2021 19:49 Відповісти
"Наразі навіть нема можливості повернути обсяги перевезень до рівня 2019 року."- а коли, коли в вас там бородата жіночка Лещенко з'явилася? Логічний ланцюжок не проглядається?
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02.07.2021 20:32 Відповісти
Зато состояние её директора позволяет ему жить и наслаждаться очень ЗАШИБИСЬ!
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02.07.2021 20:41 Відповісти
Страшную картину обрисовали о состоянии УЗ! А почему такое произошло??? Ответ очень прост. Из-за отсутствия контроля и спроса со стороны власти! Устроили кормушку разных служак, развели неприкрытое воровство, поставили у руля на всех уровнях управления "эффективных" менеджеров-дилетантов, не отличающих полувагон от ЧС-2, изгнавших разными способами специалистов на всех уровнях, начиная с путейцев и, кончая, главой УЗ! Это называется-анархия, махновщина! На примере УЗ можно сделать вывод: мы не народ! Мы стадо, которым управляют пастухи-крохоборы и воры! Где это видано, зарплата обходчика 5000 грн, а клерка в управлении Южной ж/д-200 000? Нет, это не народ и не государство. Это территория криминала, анархии и беззакония!
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03.07.2021 09:22 Відповісти
 
 