Міністр Ляшко провів співбесіду з двома фіналістами конкурсу на голову Нацслужби здоров'я

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в п'ятницю провів співбесіду з двома фіналістами конкурсу на голову Національної служби здоров'я України (НСЗУ): з в.о. заступника НСЗУ Тетяною Бойко і засновником консалтингової компанії Revival Institute for Future Вадимом Арістовим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" Бойко, співбесіда пройшла в присутності і за участю народних депутатів, заступників міністра і незалежних експертів.

Водночас, за оцінкою експертів, на посаду голови НСЗУ може бути оголошений новий конкурс.

Як повідомлялося, напередодні в.о. голови НСЗУ Андрій Віленський, який також вийшов у фінал конкурсу, припинив участь у ньому. Своє рішення він пояснив, зокрема, тим, що за останні півтора року НСЗУ зазнавала зовнішнього впливу, зокрема пов'язаного з чотирма конкурсами на посаду голови.

Попередній конкурс відбувся на початку квітня 2021 року. За його результатами в шорт-лист кандидатів на посаду голови НСЗУ увійшли ті ж три кандидати. Однак Максим Степанов, який був на той час міністром охорони здоров'я, переможця конкурсу не назвав.

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