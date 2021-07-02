Державний телеканал "Дом" отримав попередження за те, що назвав націоналістів радикалами

Попередження телеканалу винесла Комісія з питань журналістської етики. У його сюжеті немає поділу між термінами "націоналістична організація" і "радикальна організація".

Про це повідомляє "Детектор медіа", інформує Цензор.НЕТ.

Комісія з питань журналістської етики знайшла в сюжеті порушення права на повну і об'єктивну інформацію, порушення балансу і змішання фактів і суджень.

Керівник Групи моніторингу прав національних меншин та фахівець з діяльності радикальних організацій В’ячеслав Ліхачов, який оцінював сюжет, наголосив, що необхідно розрізняти та коректно використовувати терміни "націоналістична організація" та "радикальна організація". На його думку, у сюжеті необхідної чіткості в цьому питанні немає.

"Дом" - російськомовний державний інформаційно-розважальний телеканал, створений для жителів тимчасово окупованих територій України - ОРДЛО і Криму.

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Сюжет "Радикали в Україні. Розбір" вийшов на цьому телеканалі 11 квітня. Автори матеріалу стверджували, що українські радикальні націоналістичні організації часто фігурують у медіа "разом з повідомленнями про нетерпимість, дискримінацію, погроми або загрози"; що "екстремістські дії" деяких націоналістів "грають на руку російській пропаганді" тощо.

Керівництво каналу заявляло, що після виходу сюжету отримує погрози в соцмережах.