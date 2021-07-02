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Новини
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Державний телеканал "Дом" отримав попередження за те, що назвав націоналістів радикалами

Державний телеканал

Попередження телеканалу винесла Комісія з питань журналістської етики. У його сюжеті немає поділу між термінами "націоналістична організація" і "радикальна організація".

Про це повідомляє "Детектор медіа", інформує Цензор.НЕТ.

Комісія з питань журналістської етики знайшла в сюжеті порушення права на повну і об'єктивну інформацію, порушення балансу і змішання фактів і суджень.

Керівник Групи моніторингу прав національних меншин та фахівець з діяльності радикальних організацій В’ячеслав Ліхачов, який оцінював сюжет, наголосив, що необхідно розрізняти та коректно використовувати терміни "націоналістична організація" та "радикальна організація". На його думку, у сюжеті необхідної чіткості в цьому питанні немає.

"Дом" - російськомовний державний інформаційно-розважальний телеканал, створений для жителів тимчасово окупованих територій України - ОРДЛО і Криму.

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Сюжет "Радикали в Україні. Розбір" вийшов на цьому телеканалі 11 квітня. Автори матеріалу стверджували, що українські радикальні націоналістичні організації часто фігурують у медіа "разом з повідомленнями про нетерпимість, дискримінацію, погроми або загрози"; що "екстремістські дії" деяких націоналістів "грають на руку російській пропаганді" тощо.

Керівництво каналу заявляло, що після виходу сюжету отримує погрози в соцмережах.

Автор: 

націоналісти (154) телебачення (1170)


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Топ коментарі
+14
https://ibigdan.livejournal.com/26940388.html Зеленський має бути покараним за державну зраду Государственный телеканал "Дом" получил предупреждение за то, что назвал националистов радикалами - Цензор.НЕТ 7504Чим відрізняється хороший лідер держави від Володимира Зеленського? Хороший лідер не вчиняє державної зради. А от наш президент вчиняє.

І має бути за це покараним.

Минулого тижня близько 5 тисяч українців вийшли на Банкову, в Києві, бо їм не потрібен президент-зрадник, який відпускає російський найманців. Цього разу ми зробимо перший важливий крок до покарання президента-зрадника.

Президент обіцяв, що зробить всіх разом. Але буде навпаки - ми зробимо його.

6 липня об 11:00 ми збираємось разом у столиці, щоб подати заяву про вчинення президентом злочину за ст. 111 «Державна зрада» до Державного бюро розслідувань.

Зливати спецоперацію із затримання «вагнерівців» було великою помилкою. І цю помилку ми не пробачимо.

6 липня
11:00
вул. Симона Петлюри, 15 (найближчі станції метро Вокзальна та Університет)

Подія: https://www.facebook.com/events/939126483597537/ Заява по 111 статті
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02.07.2021 19:03
+14
Може це втілення сепаро- колаборантської політики ОПи ?
https://www.youtube.com/channel/UC7FEBULCrgaFxH05t6mYeHA Тарас Березовец
Государственный Телеканал Дом, который стоит налогоплательщикам Украины порядка 1 млн ₴ в день, считает, что в Украине есть дороги федерального значения. Повторяю по буквам ф-е-д-е-р-а-л-ь-н-о-г-о. Ребятки, вы опять страну попутали. Федеральные дороги только в федерации. Российской Федерации. P.S. Уже исправили ошибку. Федерального на государственного. Но историю исправлений не зачистишь. Любители «какая разница» не поймут, в какой стране живут. Извинений, я так понимаю, не будет?
Государственный телеканал "Дом" получил предупреждение за то, что назвал националистов радикалами - Цензор.НЕТ 5954
показати весь коментар
02.07.2021 19:30
+12
Державним зеленим каналом Дом керують донецький журналіст Мацука і затята борчиня з Миротворцем Тетяна Попова.
Ще один прояв кадрової політики зеленської влади.
показати весь коментар
02.07.2021 19:10
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https://ibigdan.livejournal.com/26940388.html Зеленський має бути покараним за державну зраду Государственный телеканал "Дом" получил предупреждение за то, что назвал националистов радикалами - Цензор.НЕТ 7504Чим відрізняється хороший лідер держави від Володимира Зеленського? Хороший лідер не вчиняє державної зради. А от наш президент вчиняє.

І має бути за це покараним.

Минулого тижня близько 5 тисяч українців вийшли на Банкову, в Києві, бо їм не потрібен президент-зрадник, який відпускає російський найманців. Цього разу ми зробимо перший важливий крок до покарання президента-зрадника.

Президент обіцяв, що зробить всіх разом. Але буде навпаки - ми зробимо його.

6 липня об 11:00 ми збираємось разом у столиці, щоб подати заяву про вчинення президентом злочину за ст. 111 «Державна зрада» до Державного бюро розслідувань.

Зливати спецоперацію із затримання «вагнерівців» було великою помилкою. І цю помилку ми не пробачимо.

6 липня
11:00
вул. Симона Петлюри, 15 (найближчі станції метро Вокзальна та Університет)

Подія: https://www.facebook.com/events/939126483597537/ Заява по 111 статті
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02.07.2021 19:03 Відповісти
Дом для Мендель!
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02.07.2021 19:08 Відповісти
"...украинские радикальные националистические организации часто фигурируют в медиа "вместе с сообщениями о нетерпимости, дискриминации, погромах или угрозах"
---------
Фигурируют в каких медиа, в кремлёвских и прокремлёвских?
А что такое погром? Это в современной Украине происходят "погромы", по мнению телеканала "ДОМ", телеканала, который тратит миллион народных денег в день?!
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02.07.2021 19:09 Відповісти
Державним зеленим каналом Дом керують донецький журналіст Мацука і затята борчиня з Миротворцем Тетяна Попова.
Ще один прояв кадрової політики зеленської влади.
показати весь коментар
02.07.2021 19:10 Відповісти
а над ними висне зєзік

https://twitter.com/NDmytriiev

https://twitter.com/NDmytriiev Nick Dmytriiev @NDmytriiev

https://twitter.com/NDmytriiev https://twitter.com/NDmytriiev



В мережі з'явився аудіо запис прес-конференції зеленського у квітні 14-го року в Донецьку. Реакція на слова журналіста про те, що дончанє загоняли на жигулях український танк під Донецьком:
- "Красавцы! ...Они защищались? - Молодцы!"
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02.07.2021 20:04 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1410982518304739329 " Маладци! Народ уже вєсєло ко всєму относіцца..."
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02.07.2021 20:06 Відповісти
прокацапська помийка.
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02.07.2021 19:16 Відповісти
Невже ці помиї хтось дивиться? Асвабаждьонним наварасам нужен стєкломой і сосєд у которого можно что-то *********! И ФСЬО!
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02.07.2021 19:19 Відповісти
Може це втілення сепаро- колаборантської політики ОПи ?
https://www.youtube.com/channel/UC7FEBULCrgaFxH05t6mYeHA Тарас Березовец
Государственный Телеканал Дом, который стоит налогоплательщикам Украины порядка 1 млн ₴ в день, считает, что в Украине есть дороги федерального значения. Повторяю по буквам ф-е-д-е-р-а-л-ь-н-о-г-о. Ребятки, вы опять страну попутали. Федеральные дороги только в федерации. Российской Федерации. P.S. Уже исправили ошибку. Федерального на государственного. Но историю исправлений не зачистишь. Любители «какая разница» не поймут, в какой стране живут. Извинений, я так понимаю, не будет?
Государственный телеканал "Дом" получил предупреждение за то, что назвал националистов радикалами - Цензор.НЕТ 5954
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02.07.2021 19:30 Відповісти
Федерального?!
Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу.
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02.07.2021 19:33 Відповісти
Та, то просто Мюллеру "какая разница".
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02.07.2021 21:25 Відповісти
...к тому же Провал был закрыт в рамках программы "https://mkip.gov.ua/news/5464.html Велика реставрація ".
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02.07.2021 22:43 Відповісти
https://twitter.com/NDmytriiev

https://twitter.com/NDmytriiev Nick Dmytriiev @NDmytriiev

https://twitter.com/NDmytriiev https://twitter.com/NDmytriiev



Леся Українка у листі своєму дядькові Михайлу Драгоманову на початку 1890-х років:
«Біда, що більшість нашої української громади сидить на самій нужденній російській пресі, а через те не бачить як слід світа ні того, що в вікні, ні того, що поза вікном...».



Государственный телеканал "Дом" получил предупреждение за то, что назвал националистов радикалами - Цензор.НЕТ 4661
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02.07.2021 19:58 Відповісти
ВаааааУУУУУ! Як неочікувано!!!!
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02.07.2021 19:34 Відповісти
А то, что канал русскоязычный на все 100% - как то пофигу?
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02.07.2021 19:46 Відповісти
"Дом" - російськомовний державний інформаційно-розважальний телеканал": російськомовний державний інформаційно-розважальний телеканал - а я думав, що всі кацапські канали в Україні заборонені.
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02.07.2021 21:22 Відповісти
Нє чітайтє савєцкіх газєт, і нє сматрітє кацапоязичний канал "Дом".
То все є одно гімно...

Державний телеканал "Дом" отримав попередження за те, що назвав націоналістів радикалами - Цензор.НЕТ 5576
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02.07.2021 23:05 Відповісти
July 2nd, 2021
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3621076.html Вова - патріот...от тільки якої країни?
2014 рік.
На прес-конференції в окупованій Горлівці, куди «95 квартал» приїхав на гастролі перед бандитами «ДНР» , Зеленський заявив, що ми ніколи не будемо ворогувати, бо говоримо «на одном языке» і насправді українці та росіяни - «один народ».
На запитання з залу, як він ставиться до захоплення «ополченцами» українського танку, Зеленський похвалив бандитів - тричі повторивши, що вони «молодці».
«Вата Шоу»

Ось майбутній преЗЕдент України радіє, що бандити "ДНР" захопили український танк.
Так і каже, повторюючи - "молодцы, красавцы!":

Державний телеканал "Дом" отримав попередження за те, що назвав націоналістів радикалами - Цензор.НЕТ 9646

Звісно, це було 7 років тому, однак в Росії можуть не переживати, що він змінився. Бо недавно він так само радів зриву операції із захоплення вагнерівців.
В.Уколов
______________________________

Тобто в той час, коли у Горлівці вбивали Володимира Рибака, ЗЕлений ******** танцював та іржав перед бандитами «ДНР» Безлера…
Державний телеканал "Дом" отримав попередження за те, що назвав націоналістів радикалами - Цензор.НЕТ 6894 TAGS https://gorlis-gorsky.livejournal.com/tag/%D0%97%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C ЗЕлена падаль
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02.07.2021 23:37 Відповісти
Какой мерзкий Зеленский,в нем все,вранье,предательство,человек без принцыпов и чести. Мне не понятно у нас 73% насиления совсем тупые？ они кроме 95 квартала ничего больше не смотрят？
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03.07.2021 05:36 Відповісти
Пля.распил,эта хрень.Мне в украинском Донецке на то вещает то ла-ла-ла-ла-ла ......!
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03.07.2021 01:38 Відповісти
ну пусть еще больше набирают туда півников по типу Мацук
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03.07.2021 09:57 Відповісти
 
 