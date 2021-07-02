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Використання Росгвардії для блокування Керченської протоки порушує права України як прибережної держави, - МЗС

Використання Росгвардії для блокування Керченської протоки порушує права України як прибережної держави, - МЗС

Підписання президентом Російської Федерації Володимиром Путіним закону, яким надається право Національної гвардії РФ здійснювати блокування територій і акваторій, прилеглих до низки об'єктів, створює необґрунтовані перешкоди для свободи мореплавання.

Про це йдеться в коментарі МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей закон грубо нехтує правами України як прибережної держави щодо Чорного й Азовського морів і Керченської протоки. Росія як держава-окупант продовжує цілеспрямовану політику мілітаризації Чорноморського регіону, створює чергові перешкоди для міжнародної навігації і перетворює Азовське море на своє внутрішнє озеро. Такі агресивні дії загрожують як національній безпеці України, так і безпеці і стабільності Південно-Східної Європи", - сказано в повідомленні.

У МЗС підкреслили, що Російська Федерація має припинити порушення своїх зобов'язань щодо Конвенції ООН з морського права і інших норм міжнародного права.

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"Залучення російської національної гвардії підкреслює термінову необхідність консолідованої міжнародної відповіді на протиправні дії Росії в Чорному й Азовському морях", - резюмували в МЗС.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін підписав закон, що дозволяє військовослужбовцям і співробітникам Росгвардії "блокувати території та акваторії охоронюваних об'єктів для припинення спроб незаконного проникнення".

Автор: 

Керченська протока (360) Крим (14161) МЗС (4125) путін володимир (23827) Чорне море (1669) блокування (650) Росгвардія (99)


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Топ коментарі
+17
Ну и МИД? А кто будет подавать бумаги в суд по морскому праву в Гааге? Или только будете сотрясать воздух?
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02.07.2021 19:14
+13
Использование Росгвардии для блокирования Керченского пролива нарушает права Украины как прибрежного государства, - МИД - Цензор.НЕТ 561
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02.07.2021 19:11
+13
Использование Росгвардии для блокирования Керченского пролива нарушает права Украины как прибрежного государства, - МИД - Цензор.НЕТ 6272
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02.07.2021 19:32
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Использование Росгвардии для блокирования Керченского пролива нарушает права Украины как прибрежного государства, - МИД - Цензор.НЕТ 561
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02.07.2021 19:11 Відповісти
тобто так гнали, що повсерювалися. А якщо справжній бій?
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02.07.2021 19:19 Відповісти
сразу затопятЪ шоб врагу не досталось
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03.07.2021 11:01 Відповісти
Учитывая что "Дефендер" мог идти еще быстрее -- до 36 узлов.


А у Раши это были самые быстрые в этом регионе суда -- морские охотники класса "перехватчик". И водоизмещение "Дефендера" больше охотника в 10 раз. А про вооружение можно и не говорить.
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02.07.2021 19:19 Відповісти
росгвардія має бути оголошена в Україні терористичною організацією, разом з терористичною армією і піратським флотом путіна!
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02.07.2021 19:24 Відповісти
а еще Вова удивляется почему его все зовут Х..лом...
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02.07.2021 19:31 Відповісти
Ну вот рашисты и подтвердили, что смелые залпы в трюмы всем экипажем были наиболее эффективными в этом неравном бою.
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02.07.2021 19:25 Відповісти
"сообщил на условиях анонимности один из инженеров базы Балаклава"
Базы погранцов в Балаклаве давно нет. Перевели в Севастополь. Предупредите "инженера", что палится.
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02.07.2021 19:25 Відповісти
гарадская тєлєфонная станция 825 прівєла к тому,
що Балаклава з 1957 року є районом Севастополя
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02.07.2021 19:42 Відповісти
Это ничего не меняет.
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02.07.2021 20:25 Відповісти
Использование Росгвардии для блокирования Керченского пролива нарушает права Украины как прибрежного государства, - МИД - Цензор.НЕТ 6272
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02.07.2021 19:32 Відповісти
https://twitter.com/freeukrman

і Цаплієнко вже порахував "томагавки" на борту "Росса"

https://twitter.com/freeukrman ДревляниН @freeukrman

https://twitter.com/freeukrman https://twitter.com/freeukrman



Клас. Не даремно московити на болотах виють
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02.07.2021 20:01 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1410976601911795716 один "Росс" може рознести весь чф рф за один залп
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02.07.2021 20:31 Відповісти
Не может. Там всего 8 "гарпунов" в залпе.
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02.07.2021 22:17 Відповісти
Если честно, похоже на вброс. У "Проворного" нет дизелей, у него газотурбинный двигатель.
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02.07.2021 22:52 Відповісти
одним словом металлолом
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03.07.2021 08:49 Відповісти
Ну и МИД? А кто будет подавать бумаги в суд по морскому праву в Гааге? Или только будете сотрясать воздух?
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02.07.2021 19:14 Відповісти
следующее правительство
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02.07.2021 20:09 Відповісти
Мост оккупантов, российские оккупанты, а над ними невидимые ,,Байрактары". И всё!
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02.07.2021 19:15 Відповісти
рассторгайте Договор о внутреннем море
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02.07.2021 19:16 Відповісти
Ага! Счас! Вы, москальня, по этому закону будете ещё в суде отвечать.
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02.07.2021 19:30 Відповісти
каком суде!?)проспись!, Босс!)))
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02.07.2021 20:17 Відповісти
За преступления рф перед человечеством и за терроризм.
И я выспался, а вот тебе пора проспаться, может совковое дерьмо в голове немного растворится.
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02.07.2021 21:04 Відповісти
проснулись бл

а чего сразу после того как подписал не подняли гвалт на мировой арене? другим заняты были?
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02.07.2021 19:17 Відповісти
Это не первое и не последнее кацапское нарушение.
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02.07.2021 19:17 Відповісти
если украинская власть тоже начнет озабочиваться,а не действовать, то толку не будет
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02.07.2021 19:19 Відповісти
так объявите Азовское море Международными водами
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02.07.2021 19:21 Відповісти
коли замість Президента смидить сраний клоун, Росіії ніщо не заважає робити що хочуть.
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02.07.2021 19:24 Відповісти
А не эффективнее ли вопрос поставить с укащанием причины, а не следствия. "Существование кацапстана ..." Далее текст любого заголовка о кацапии
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02.07.2021 19:47 Відповісти
Использование Росгвардии для блокирования Керченского пролива нарушает права Украины как прибрежного государства, - МИД - Цензор.НЕТ 9405
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02.07.2021 20:02 Відповісти
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02.07.2021 20:12 Відповісти
О сути боевых планов

https://www.youtube.com/watch?v=8**********
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02.07.2021 20:14 Відповісти
Пора строить канал между Азовским и Черным морями, пускай лаптеногие уроды репоеды повесятся. И Крым наконец станет островом. Островом уродов...
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02.07.2021 20:29 Відповісти
В 2014 г надо было разорвать двухсторонние соглашения по Азовскому морю с Московией, и оно автоматически стало бы нейтральными водами куда могут заходить суда 3-их стран. Великий дипломат Порошенко этого не знал.
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02.07.2021 20:44 Відповісти
" .... Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что разрыв договора с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива лишь создаст новые проблемы. Это уже не первый призыв не денонсировать соглашение. Эксперты отмечают, что украинскому руководству следует прислушаться к мнению профессионалов и отказаться от такого шага. По словам аналитиков, разрыв договора создаст правовой вакуум и Киев может потерять право осуществлять судоходство и рыболовство в этом регионе.....

... В украинском МИД высказались против разрыва договора с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива. Замглавы внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль пояснила, что Киев от денонсации только проиграет....

По мнению украинского чиновника, разрыв договорённостей может спровоцировать новый территориальный спор. Кроме того, по оценке Зеркаль, настаивая на денонсации, Киев лишь подтверждает «позицию россиян относительно того, что это соглашение действует».

"... Украина давно имеет право разорвать договор с Россией о совместном использовании Азовского моря. Никаких оснований для территориального спора это не даст, отметил в комментарии изданию "https://gordonua.com/news/crimea/mid-utverzhdaet-nelzya-razorvat-dogovor-ob-ispolzovanii-azovskogo-morya-eto-bezgramotnoe-i-bezotvetstvennoe-zayavlenie-eks-sudya-mezhdunarodnogo-ugolovnogo-tribunala-553367.html?fbclid=IwAR0yqS53Y0v-7nerHPZKknEAbfR_NClTAByPYQ2EHpoAkNJ2Ojs4U0CG64M ГОРДОН " юрист-международник, бывший уполномоченный Украины в Международном суде ООН и экс-судья Международного уголовного трибунала Владимир Василенко. ..."
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02.07.2021 20:56 Відповісти
Украина давно обязана объявить о нападении на нас расейской *********, оккупации части
сухопутных территорий и водных акваторий и зафиксировать это во всех международных ин
ституциях оонах и обеэсешках разорвать дипотношения и требовать эмбарго на поставки от
туда нефтюшки и газика.
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03.07.2021 10:59 Відповісти
Наш МИД -
Використання Росгвардії для блокування Керченської протоки порушує права України як прибережної держави, - МЗС - Цензор.НЕТ 3708
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02.07.2021 21:22 Відповісти
Что-то белоснежный мост пожелтел - ржавеет на морском воздухе.
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02.07.2021 22:10 Відповісти
Все правильно: росгвардия, по сути - полицейское формирование, которое гораздо свободнее в действиях в мирное время, чем ВС. В идеале ответом Украины должно стать не обращение МИДа - а создание морских частей нацгвардии, которые бы перекрыли для российских судов пути. А что? Им можно - нам нельзя?
А уж Аваков сумеет кацапам анусы зажечь.
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02.07.2021 22:38 Відповісти
Крым неоккупирован а аннексирован если шо, мост тоже нормалёк, Азов до сих пор "общее"
море а на донбассе какаято неуловимая "тасторона" воюетЪ....... чьи права и хто нарушил???
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03.07.2021 10:53 Відповісти
 
 