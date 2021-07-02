Використання Росгвардії для блокування Керченської протоки порушує права України як прибережної держави, - МЗС

Підписання президентом Російської Федерації Володимиром Путіним закону, яким надається право Національної гвардії РФ здійснювати блокування територій і акваторій, прилеглих до низки об'єктів, створює необґрунтовані перешкоди для свободи мореплавання.

Про це йдеться в коментарі МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей закон грубо нехтує правами України як прибережної держави щодо Чорного й Азовського морів і Керченської протоки. Росія як держава-окупант продовжує цілеспрямовану політику мілітаризації Чорноморського регіону, створює чергові перешкоди для міжнародної навігації і перетворює Азовське море на своє внутрішнє озеро. Такі агресивні дії загрожують як національній безпеці України, так і безпеці і стабільності Південно-Східної Європи", - сказано в повідомленні.

У МЗС підкреслили, що Російська Федерація має припинити порушення своїх зобов'язань щодо Конвенції ООН з морського права і інших норм міжнародного права.

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"Залучення російської національної гвардії підкреслює термінову необхідність консолідованої міжнародної відповіді на протиправні дії Росії в Чорному й Азовському морях", - резюмували в МЗС.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін підписав закон, що дозволяє військовослужбовцям і співробітникам Росгвардії "блокувати території та акваторії охоронюваних об'єктів для припинення спроб незаконного проникнення".