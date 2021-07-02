Використання Росгвардії для блокування Керченської протоки порушує права України як прибережної держави, - МЗС
Підписання президентом Російської Федерації Володимиром Путіним закону, яким надається право Національної гвардії РФ здійснювати блокування територій і акваторій, прилеглих до низки об'єктів, створює необґрунтовані перешкоди для свободи мореплавання.
Про це йдеться в коментарі МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
"Цей закон грубо нехтує правами України як прибережної держави щодо Чорного й Азовського морів і Керченської протоки. Росія як держава-окупант продовжує цілеспрямовану політику мілітаризації Чорноморського регіону, створює чергові перешкоди для міжнародної навігації і перетворює Азовське море на своє внутрішнє озеро. Такі агресивні дії загрожують як національній безпеці України, так і безпеці і стабільності Південно-Східної Європи", - сказано в повідомленні.
У МЗС підкреслили, що Російська Федерація має припинити порушення своїх зобов'язань щодо Конвенції ООН з морського права і інших норм міжнародного права.
"Залучення російської національної гвардії підкреслює термінову необхідність консолідованої міжнародної відповіді на протиправні дії Росії в Чорному й Азовському морях", - резюмували в МЗС.
Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін підписав закон, що дозволяє військовослужбовцям і співробітникам Росгвардії "блокувати території та акваторії охоронюваних об'єктів для припинення спроб незаконного проникнення".
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А у Раши это были самые быстрые в этом регионе суда -- морские охотники класса "перехватчик". И водоизмещение "Дефендера" больше охотника в 10 раз. А про вооружение можно и не говорить.
Базы погранцов в Балаклаве давно нет. Перевели в Севастополь. Предупредите "инженера", что палится.
що Балаклава з 1957 року є районом Севастополя
і Цаплієнко вже порахував "томагавки" на борту "Росса"
https://twitter.com/freeukrman ДревляниН @freeukrman
https://twitter.com/freeukrman https://twitter.com/freeukrman
Клас. Не даремно московити на болотах виють
И я выспался, а вот тебе пора проспаться, может совковое дерьмо в голове немного растворится.
а чего сразу после того как подписал не подняли гвалт на мировой арене? другим заняты были?
https://www.youtube.com/watch?v=8**********
... В украинском МИД высказались против разрыва договора с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива. Замглавы внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль пояснила, что Киев от денонсации только проиграет....
По мнению украинского чиновника, разрыв договорённостей может спровоцировать новый территориальный спор. Кроме того, по оценке Зеркаль, настаивая на денонсации, Киев лишь подтверждает «позицию россиян относительно того, что это соглашение действует».
"... Украина давно имеет право разорвать договор с Россией о совместном использовании Азовского моря. Никаких оснований для территориального спора это не даст, отметил в комментарии изданию "https://gordonua.com/news/crimea/mid-utverzhdaet-nelzya-razorvat-dogovor-ob-ispolzovanii-azovskogo-morya-eto-bezgramotnoe-i-bezotvetstvennoe-zayavlenie-eks-sudya-mezhdunarodnogo-ugolovnogo-tribunala-553367.html?fbclid=IwAR0yqS53Y0v-7nerHPZKknEAbfR_NClTAByPYQ2EHpoAkNJ2Ojs4U0CG64M ГОРДОН " юрист-международник, бывший уполномоченный Украины в Международном суде ООН и экс-судья Международного уголовного трибунала Владимир Василенко. ..."
сухопутных территорий и водных акваторий и зафиксировать это во всех международных ин
ституциях оонах и обеэсешках разорвать дипотношения и требовать эмбарго на поставки от
туда нефтюшки и газика.
А уж Аваков сумеет кацапам анусы зажечь.
море а на донбассе какаято неуловимая "тасторона" воюетЪ....... чьи права и хто нарушил???