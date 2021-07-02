Вніс пропозицію Кабміну оголосити новий конкурс, - Ляшко про конкурс на голову Нацслужби здоров'я

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко після проведеної в п'ятницю співбесіди з двома фіналістами конкурсу на голову Національної служби здоров'я України (НСЗУ) заявив, що оголосить новий конкурс.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Не зміг з першої спроби визначитись з потенційним очільником Національної служби здоров'я України! Після проведення співбесіди прийняв виважене рішення і вніс пропозицію Кабінету міністрів України оголосити повторний конкурс", - написав він.

Ляшко підкреслив, що це "не просте рішення, воно було прийняте після спілкування зі своїми колегами. Моя команда заступників підтримала рішення одноголосно".

Ляшко подякував фіналістам конкурсу Вадиму Арістову і Тетяні Бойко за участь у конкурсі, але зазначив, що керувати найважливішим провідником зміни моделі фінансування системи охорони здоров’я в Україні їм "було б складно та, на мій погляд, зарано".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр Ляшко провів співбесіду з двома фіналістами конкурсу на голову Нацслужби здоров'я

Як повідомлялося, Ляшко в п'ятницю провів співбесіду з двома фіналістами конкурсу на голову Національної служби здоров'я України (НСЗУ): з в.о. заступника НСЗУ Тетяною Бойко і засновником консалтингової компанії Revival Institute for Future Вадимом Арістовим.

Напередодні в.о. голови НСЗУ Андрій Віленський, який також вийшов у фінал конкурсу, припинив участь у ньому. Своє рішення він пояснив, зокрема, тим, що за останні півтора року НСЗУ зазнавала зовнішнього впливу, зокрема пов'язаного з чотирма конкурсами на посаду голови.

Попередній конкурс відбувся на початку квітня 2021 року. За його результатами в шорт-лист кандидатів на посаду голови НСЗУ увійшли ті ж три кандидати. Однак Максим Степанов, який був на той час міністром охорони здоров'я, переможця конкурсу не назвав.