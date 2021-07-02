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Вніс пропозицію Кабміну оголосити новий конкурс, - Ляшко про конкурс на голову Нацслужби здоров'я

Вніс пропозицію Кабміну оголосити новий конкурс, - Ляшко про конкурс на голову Нацслужби здоров'я

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко після проведеної в п'ятницю співбесіди з двома фіналістами конкурсу на голову Національної служби здоров'я України (НСЗУ) заявив, що оголосить новий конкурс.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Не зміг з першої спроби визначитись з потенційним очільником Національної служби здоров'я України! Після проведення співбесіди прийняв виважене рішення і вніс пропозицію Кабінету міністрів України оголосити повторний конкурс", - написав він.

Ляшко підкреслив, що це "не просте рішення, воно було прийняте після спілкування зі своїми колегами. Моя команда заступників підтримала рішення одноголосно".

Ляшко подякував фіналістам конкурсу Вадиму Арістову і Тетяні Бойко за участь у конкурсі, але зазначив, що керувати найважливішим провідником зміни моделі фінансування системи охорони здоров’я в Україні їм "було б складно та, на мій погляд, зарано".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр Ляшко провів співбесіду з двома фіналістами конкурсу на голову Нацслужби здоров'я

Як повідомлялося, Ляшко в п'ятницю провів співбесіду з двома фіналістами конкурсу на голову Національної служби здоров'я України (НСЗУ): з в.о. заступника НСЗУ Тетяною Бойко і засновником консалтингової компанії Revival Institute for Future Вадимом Арістовим.

Напередодні в.о. голови НСЗУ Андрій Віленський, який також вийшов у фінал конкурсу, припинив участь у ньому. Своє рішення він пояснив, зокрема, тим, що за останні півтора року НСЗУ зазнавала зовнішнього впливу, зокрема пов'язаного з чотирма конкурсами на посаду голови.

Попередній конкурс відбувся на початку квітня 2021 року. За його результатами в шорт-лист кандидатів на посаду голови НСЗУ увійшли ті ж три кандидати. Однак Максим Степанов, який був на той час міністром охорони здоров'я, переможця конкурсу не назвав.

Автор: 

конкурс (1287) Ляшко Віктор (1513) НСЗУ (313)


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Топ коментарі
+3
Який ще конкурс? На кого кацаваротка тицьне пальцем, той і буде.
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02.07.2021 19:45
+2
А каким миксером лучше смешивать вакцины?? Ручным или электрическим?? А может в блэндэре лучше получится??😀
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02.07.2021 19:44
+2
Почти миллион долларов за флаг. "Вова - чєстний парєнь, он нє крадьот"...На флаги ко Дню Независимости потратят 170 млн. грн.
Самый дорогой флаг будет в Харькове - за 24,5 млн грн.
А на мальчиков в костюмах плейбоевских зайчиков сколько?
Sharp`s
____________________
Нормально так, да?
900 000 долларов за ОДИН ФЛАГ!
"Вова - чєстний парєнь, он нє крадьот, он нє барига"...
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02.07.2021 19:52
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Шляшко, какие кандидаты, ты с вакциной определиться не можешь и сроками вакцинации.
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02.07.2021 19:40 Відповісти
А каким миксером лучше смешивать вакцины?? Ручным или электрическим?? А может в блэндэре лучше получится??😀
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02.07.2021 19:44 Відповісти
Говорят что если пфайзер взбить венчиком...а потом добавить джонсона перемешаного миксером с астразенекой то получится вакцина огонь...от всего...и от дельты...и от триппера..😀
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02.07.2021 19:49 Відповісти
пора закри ти цей квартет квартал....посмеялись і хорош.
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02.07.2021 19:45 Відповісти
Регочемо вже 2 роки папріколу. Залишилось ще 3.
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02.07.2021 19:48 Відповісти
Який ще конкурс? На кого кацаваротка тицьне пальцем, той і буде.
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02.07.2021 19:45 Відповісти
а конкурс "бикини" они шо провалили????
ну я не знаю!
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02.07.2021 19:45 Відповісти
Почти миллион долларов за флаг. "Вова - чєстний парєнь, он нє крадьот"...На флаги ко Дню Независимости потратят 170 млн. грн.
Самый дорогой флаг будет в Харькове - за 24,5 млн грн.
А на мальчиков в костюмах плейбоевских зайчиков сколько?
Sharp`s
____________________
Нормально так, да?
900 000 долларов за ОДИН ФЛАГ!
"Вова - чєстний парєнь, он нє крадьот, он нє барига"...
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02.07.2021 19:52 Відповісти
То нахрена ті конкурси, коли Оягка влаштує лише конкретна людина, яку він давн підібрав "під себе"? Треш продовжується - друзі, роди, і, куми, співвласники по бізнесу - і ніяких конкурсів.
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02.07.2021 19:54 Відповісти
собеседовал с двумя кандидатами, ничего не понял, можно повторить конкурс?
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02.07.2021 21:25 Відповісти
это же какие бабки в одних руках! Раньше департаменты распределяли, а сейчас нсзу. Будем мы бедные
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02.07.2021 22:34 Відповісти
Один закон абсурдней другого. Когда они делом займутся?
Вніс пропозицію Кабміну оголосити новий конкурс, - Ляшко про конкурс на голову Нацслужби здоров'я - Цензор.НЕТ 3049
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03.07.2021 08:17 Відповісти
 
 