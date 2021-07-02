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Литва оголошує екстремальну ситуацію через наплив мігрантів з території Білорусі

Литва оголошує екстремальну ситуацію через наплив мігрантів з території Білорусі

Уряд Литви в п'ятницю ввечері прийняв рішення оголосити в країні екстремальну ситуацію у зв'язку з великими потоками нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Оперативним керівником в екстремальній операції призначено міністра внутрішніх справ Агне Білотайте.

За минулу добу прикордонники затримали 150 нелегальних мігрантів, це майже втричі більше, ніж попередні добові рекорди.

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Наразі для нелегальних мігрантів обладнано 835 місць для розселення, з них зайнято близько 500, повідомили представники МВС.

Загалом цього року в Литву з Білорусі намагалися потрапити 822 незаконні мігранти - у десять разів більше, ніж за весь 2020 рік.

Автор: 

Білорусь (7932) Литва (2405) нелегали (383)


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Топ коментарі
+13
бегут рабы с колхоза... еще на коронавирус проверяйте... ибо кто знает какие там сюрпризы..
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02.07.2021 19:48
+13
Разберись сначала. Это не белорусы бегут. Это лука организовал и поощряет через страну транзитный коридор для мигрантов с востока.
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02.07.2021 20:35
+11
Та чий не влпрос. Ловить и в страну отправления перекидывать через забор
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02.07.2021 19:45
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Та чий не влпрос. Ловить и в страну отправления перекидывать через забор
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02.07.2021 19:45 Відповісти
Лука ловить європейців на їхніх же "європейських цінностях".
Якщо біженці такі "life matter", то їх треба прийняти і обцілувати у всє інтімниє мєста. Але, якщо ти будеш приймати всіх біженців без розбору, то дуже швидко твої громадяни самі стануть біженцями у власній країні.
Великою мірою так звані "європейські цінності" є фарисейством. І Лука хоче самим наглим образом продемонструвати це на прикладі Литви.
Будєм посмотрєть.
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03.07.2021 00:39 Відповісти
Лука хоче щоб перекрили кордони з його мавп"ятником.
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02.07.2021 19:46 Відповісти
бегут рабы с колхоза... еще на коронавирус проверяйте... ибо кто знает какие там сюрпризы..
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02.07.2021 19:48 Відповісти
Bolsinstvo irakci tam,jest i drugix no tex bolsinstvo
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02.07.2021 19:50 Відповісти
А шо тихановская делает? Или только говорит?такую кашу заварили...
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02.07.2021 19:52 Відповісти
Priciom tut Tixanovskaja?Xocit diktator ecio sankciji stob po suse neprojexal v EVropu on ix skoro polucit.Budem davit ego dalse i gorazdo silnej
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02.07.2021 19:56 Відповісти
Вони ще влаштують у вас хороводи.
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02.07.2021 19:53 Відповісти
Segodnai bylo video tak na cetverenkax sli cerez granicu zveria imitirovali takije lapti ecio nadeli kak kabana,dumajet nevidet,no tam kameri stojali,cerez sabor perelezli
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02.07.2021 19:59 Відповісти
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02.07.2021 20:15 Відповісти
нє, то східний транзит через парашку
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02.07.2021 19:52 Відповісти
Махання букетиками не допомогло?
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02.07.2021 19:51 Відповісти
Nado bystrej ix otpravliat domoj,teper 2 nedeli poka proveriajet i dumajet dat ubezyce,potom jesli otkazut podajut v sud i ecio dve nedeli minimum.Nado srazu ix vysylat domoj i eto pokazat stob vydeli Irake takije veci,stob drugyje tut nejexali
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02.07.2021 19:54 Відповісти
Tak oni u nas nezaderzivatsia,necego tut bojatsia.Irakci netu ciornyje.POlne normalnyje irakci jest liudi luce cem s raski,takix toze nemalo
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02.07.2021 20:04 Відповісти
Интересно, как скоро вас натянут по самые помидоры?
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02.07.2021 20:07 Відповісти
Отправить,,домой,,не поучится-они паспорта,,потеряли,,А договор об реадмиссии(возврату нелегалов)РБ расторгла.Не хотели с нами спокойно,по соседски жить-теперь отгребать будете.
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02.07.2021 20:03 Відповісти
Авиацию вы уже просрали. Скоро вас обложат как прокаженных.
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02.07.2021 20:06 Відповісти
Pervuju ocered tex kto poteriali pasporta otpravlaijet domoj vasemu svediniju.Vyjasniajet bystro kto jest kto ix pervuiuju ocered domoj takix,jesli neuspejet sbezat dalse v Germaniju
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02.07.2021 20:07 Відповісти
О, какие мы воинственные!!! Прям ухххх...
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02.07.2021 20:09 Відповісти
насрать на их паспорта. Выгнать взад на нейтральную полосу пусть возвращаются взад и бульбу роют.
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02.07.2021 20:16 Відповісти
Готовьтесь быть западным федеральным округом.
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02.07.2021 20:18 Відповісти
С вами это с кем, лукападла ты недобитая ?
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02.07.2021 21:42 Відповісти
Тезка, тебя же ногами скоро будут киздить! Кого ты пугать пытаешься, чмо лишнехромосомное?
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02.07.2021 22:05 Відповісти
Литва оголошує екстремальну ситуацію через наплив мігрантів з території Білорусі - Цензор.НЕТ 7316 https://censor.net/ru/user/127449 Nado bystrej ix otpravliat domoj

************
Вибачте, але ж це не по європейськи, нєтолєрантно.
Треба всєх бєженцев облобизать во всє щєлі і поселить у власній країні. Оце буде по дємократічному, по європейському.
Я, звичайно, проти цього, але тепер така політика Європи.
"Больше нєгров, хароших, і разних..." А єслі ви протів цього, - то ето расізЬм! А за расізЬм щас по головкє нє погладят.
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03.07.2021 00:47 Відповісти
Nu da vi pravi,no Litve oni nebudet zit.Tut posobyje im paltyt 20 evro v nedeliu,plius vyderzyvajet.No eto dlia nix ne dengi.Ix cel gde platyt posobyje gorazdo bolse kak Germanija ili drugije zapadnyje strani.Net Litve ix ****** nam oni nenuzni,vot segodnia opiat gaza polucili dlia profilaktiki ecio i pobyli
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03.07.2021 11:00 Відповісти
просто стрелять пограничникам на любой шорох со стороны болотного микромордора. и поток прекратится.
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02.07.2021 20:14 Відповісти
Т.е. ты, мразь, предлагаешь расстреливать (с упоением) людей, пытающихся сбежать с территории тоталитарного режима, гнида?
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03.07.2021 08:38 Відповісти
Мда коменты. Никого не смытило что люди бегут с концлагеря "бацьки", от беззакония и беспредела.
Те что бегут хотят и будут работать в отличии от трутня тихановской. Из-за бугра она "митинги" устраивает. НЕ можешь быть жанной дАрк - не мучай опу и людей не подставляй.
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02.07.2021 20:24 Відповісти
Разберись сначала. Это не белорусы бегут. Это лука организовал и поощряет через страну транзитный коридор для мигрантов с востока.
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02.07.2021 20:35 Відповісти
була стаття на якомусь ресурсі, де описана вся схема - організовані бульбофюрером чартерні авіарейси в Білорусь, вартість квитка + трансфер на кордон орієнтовно 1000 євро
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03.07.2021 07:57 Відповісти
Смытило только тебя Остальные поинтересовались, что усатый кидор всякую черножопую шваль переправляет в ЕС
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02.07.2021 22:07 Відповісти
Не тікати потрібно, а боротися. Це якщо білоруси розповзатися почали, а всякі-інші.
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03.07.2021 08:27 Відповісти
Минные заграждения
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02.07.2021 22:24 Відповісти
Литвини у Литву...
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02.07.2021 20:50 Відповісти
Это беженцы другие а не литвины. Всякие иракцы и.т.д
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02.07.2021 22:28 Відповісти
Это ты по заданию таракана или ***** здесь строчишь бред сивой кобылы?
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03.07.2021 08:39 Відповісти
Кто то еще сомневается что "беженцами" Европу наводнили кацапы?
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02.07.2021 22:06 Відповісти
Відстрілювати й на корм крокодилам. Щоб не розповзалися від вирішення своїх проблем, як даунбасята по Україні.
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03.07.2021 08:25 Відповісти
Началась бомбардировка Литвы живой силой?
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03.07.2021 09:34 Відповісти
...а россию всех...она многонациональная страна..только так))
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03.07.2021 12:01 Відповісти
Повторюють шоу Ердогану
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03.07.2021 13:20 Відповісти
"В данный момент для нелегальных мигрантов оборудовано 835 мест для расселения, из них занято около 500, сообщили представители МВД.Источник"--------

увеличивайте места для расселения раз в 100 как минимум . раз пускаете к себе они повалят толпами .
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06.07.2021 19:28 Відповісти
 
 