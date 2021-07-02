Литва оголошує екстремальну ситуацію через наплив мігрантів з території Білорусі

Уряд Литви в п'ятницю ввечері прийняв рішення оголосити в країні екстремальну ситуацію у зв'язку з великими потоками нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Оперативним керівником в екстремальній операції призначено міністра внутрішніх справ Агне Білотайте.

За минулу добу прикордонники затримали 150 нелегальних мігрантів, це майже втричі більше, ніж попередні добові рекорди.

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Наразі для нелегальних мігрантів обладнано 835 місць для розселення, з них зайнято близько 500, повідомили представники МВС.

Загалом цього року в Литву з Білорусі намагалися потрапити 822 незаконні мігранти - у десять разів більше, ніж за весь 2020 рік.