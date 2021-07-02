Литва оголошує екстремальну ситуацію через наплив мігрантів з території Білорусі
Уряд Литви в п'ятницю ввечері прийняв рішення оголосити в країні екстремальну ситуацію у зв'язку з великими потоками нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Оперативним керівником в екстремальній операції призначено міністра внутрішніх справ Агне Білотайте.
За минулу добу прикордонники затримали 150 нелегальних мігрантів, це майже втричі більше, ніж попередні добові рекорди.
Наразі для нелегальних мігрантів обладнано 835 місць для розселення, з них зайнято близько 500, повідомили представники МВС.
Загалом цього року в Литву з Білорусі намагалися потрапити 822 незаконні мігранти - у десять разів більше, ніж за весь 2020 рік.
Топ коментарі
+13 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар02.07.2021 19:48
+13 Иннокентий beer
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+11 Александр #422688
показати весь коментар02.07.2021 19:45
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Якщо біженці такі "life matter", то їх треба прийняти і обцілувати у всє інтімниє мєста. Але, якщо ти будеш приймати всіх біженців без розбору, то дуже швидко твої громадяни самі стануть біженцями у власній країні.
Великою мірою так звані "європейські цінності" є фарисейством. І Лука хоче самим наглим образом продемонструвати це на прикладі Литви.
Будєм посмотрєть.
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Вибачте, але ж це не по європейськи, нєтолєрантно.
Треба всєх бєженцев облобизать во всє щєлі і поселить у власній країні. Оце буде по дємократічному, по європейському.
Я, звичайно, проти цього, але тепер така політика Європи.
"Больше нєгров, хароших, і разних..." А єслі ви протів цього, - то ето расізЬм! А за расізЬм щас по головкє нє погладят.
Те что бегут хотят и будут работать в отличии от трутня тихановской. Из-за бугра она "митинги" устраивает. НЕ можешь быть жанной дАрк - не мучай опу и людей не подставляй.
увеличивайте места для расселения раз в 100 как минимум . раз пускаете к себе они повалят толпами .