Рух деякими вулицями Києва обмежать 3-4 липня у зв'язку зі змаганнями з триатлону

3 і 4 липня в столиці обмежать рух деякими вулицями через проведення змагань з триатлону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА в Telegram

За інформацією організаторів, з 6 ранку 3 липня до 22 години 4 липня рух автотранспорту перекриють на Контрактовій площі через проведення "Олімпік Триатлон Кубок Києва 2021".

Також 3 липня з 16:00 до 20:00 перекриють вулицю Труханівська.

В неділю рух вулицями Петра Сагайдачного, Набережно-Хрещатицькою, Набережно-Рибальською, Набережним шосе, Труханівською, Боричевим і Володимирським узвозами буде перекрито з 7:00 до 13:00.

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Перекрито рух у цей же час буде також на Гаванському мосту і повороту з моста Метро на Набережне шосе.

Також передбачено внесення змін до рух громадського транспорту в маршрути автобусів № 62, 114 і 115.