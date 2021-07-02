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Рух деякими вулицями Києва обмежать 3-4 липня у зв'язку зі змаганнями з триатлону

Рух деякими вулицями Києва обмежать 3-4 липня у зв'язку зі змаганнями з триатлону

3 і 4 липня в столиці обмежать рух деякими вулицями через проведення змагань з триатлону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА в Telegram

За інформацією організаторів, з 6 ранку 3 липня до 22 години 4 липня рух автотранспорту перекриють на Контрактовій площі через проведення "Олімпік Триатлон Кубок Києва 2021".

Також 3 липня з 16:00 до 20:00 перекриють вулицю Труханівська.

В неділю рух вулицями Петра Сагайдачного, Набережно-Хрещатицькою, Набережно-Рибальською, Набережним шосе, Труханівською, Боричевим і Володимирським узвозами буде перекрито з 7:00 до 13:00.

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Перекрито рух у цей же час буде також на Гаванському мосту і повороту з моста Метро на Набережне шосе.

Також передбачено внесення змін до рух громадського транспорту в маршрути автобусів № 62, 114 і 115.

Автор: 

Київ (19502) змагання (233)


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задрали своими соревнованиями каждые выходные с перекрытием улиц! хотите триатрон - соревнуйтесь на Трухановом острове или в Конча Заспе...
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02.07.2021 23:03 Відповісти
Все такие спортивные, а толку маловато будет.
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03.07.2021 08:11 Відповісти
 
 