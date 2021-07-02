Київ поки не отримував офіційних повідомлень про закриття кордону з боку Білорусі, - МЗС

Україна поки що не отримувала офіційних повідомлень про закриття кордону з боку Білорусі

Як передає Цензор.НЕТ, про це Інтерфакс-Україна повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Українська сторона поки що не отримувала офіційних повідомлень про закриття кордону з боку Білорусі. Від такого кроку постраждав би перш за все білоруський народ", - сказав Ніколенко.

Він наголосив, що Україна категорично заперечує закид Олександра Лукашенка про нібито постачання зброї з України.

"Ми ніколи не втручалися у внутрішні справи Білорусі. Не збираємося цього робити й у майбутньому. Очікуємо такої самої позиції Мінська: щоб північний кордон залишався простором безпеки", - зазначив він.

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Ніколенко додав, що політика України спрямована на підтримку законних інтересів білоруського народу, який заслуговує на гідне життя в демократичній країні, де поважаються права людини та існує верховенство права.

"Зате позиціонування України як зовнішньої загрози вкладається в політику дезінформації, репресій і залякування білоруського населення. Переконані, що жодні абсурдні звинувачення і залякування не зможуть відвернути білоруський народ від дружнього українського народу й України як держави, яка поважає і захищає права людей", - наголосив речник МЗС.