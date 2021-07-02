Київ поки не отримував офіційних повідомлень про закриття кордону з боку Білорусі, - МЗС
Україна поки що не отримувала офіційних повідомлень про закриття кордону з боку Білорусі
Як передає Цензор.НЕТ, про це Інтерфакс-Україна повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"Українська сторона поки що не отримувала офіційних повідомлень про закриття кордону з боку Білорусі. Від такого кроку постраждав би перш за все білоруський народ", - сказав Ніколенко.
Він наголосив, що Україна категорично заперечує закид Олександра Лукашенка про нібито постачання зброї з України.
"Ми ніколи не втручалися у внутрішні справи Білорусі. Не збираємося цього робити й у майбутньому. Очікуємо такої самої позиції Мінська: щоб північний кордон залишався простором безпеки", - зазначив він.
Ніколенко додав, що політика України спрямована на підтримку законних інтересів білоруського народу, який заслуговує на гідне життя в демократичній країні, де поважаються права людини та існує верховенство права.
"Зате позиціонування України як зовнішньої загрози вкладається в політику дезінформації, репресій і залякування білоруського населення. Переконані, що жодні абсурдні звинувачення і залякування не зможуть відвернути білоруський народ від дружнього українського народу й України як держави, яка поважає і захищає права людей", - наголосив речник МЗС.
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Авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко https://www.svaboda.org/a/31338182.html заявил , что поручил пограничным войскам "полностью перекрыть" границу с Украиной. Об этом он заявил https://www.belta.by/president/view/lukashenko-belorusy-ediny-v-stremlenii-zaschitit-svoe-suverennoe-pravo-na-vybor-istoricheskogo-puti-448785-2021/ на торжественном собрании в Минске в честь Дня независимости, который отмечается 3 июля.
По словам Лукашенко, причина этого решения в том, что из Украины в Беларусь поступает "огромное количество оружия".
Из слов Лукашенко следует, что речь не идёт о полном запрете въезда из Украины, а об усиленном режиме охраны границы. По его словам, в Беларусь смогут въехать только мирные граждане. "Всех остальных в плен брать не будем", - сказал Лукашенко.
Он также заявил, что в Беларуси были вскрыты некие "спящие" террористические ячейки, которые должны были способствовать "насильственной смене власти". По его словам, эти ячейки якобы курировали Литва, Польша, США, Украина и Германия, а среди модераторов чата была гражданка России. Также, по его словам, некие злоумышленники хотели подорвать российский узел связи в Вилейке, о чём он говорил с российским президентом Владимиром Путиным.
Также, по словам Лукашенко, накануне удалось предотвратить попытку убийства сотрудника телеканала СТВ Григория Азаренка. "Цель (цитирую) - обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык" - заявил Лукашенко. Что именно он цитирует, он не пояснил, также и не сказал, кто именно хотел напасть на Азаренка и задержан ли кто-либо в связи с этим. Григорий Азаренок - сын Юрия Азаренка, одного из самых известных сторонников Лукашенко среди работников СМИ Беларуси.
https://www.svoboda.org/a/lukashenko-rasskazal-o-spyaschih-terroristicheskih-yacheykah/31338267.html
Лукашенко неоднократно обвинял своих политических оппонентов и страны Запада в том, что они хотят отстранить его от власти насильственным путём. Несколько человек были в этом году арестованы по подозрению в подготовке военного переворота - в качестве доказательств были представлены записи их частных бесед. В прошлом году, во время массовых протестов против своего правления, Лукашенко утверждал, что за ними стоят спецслужбы западных стран, и в качестве доказательства представлял якобы перехваченный разговор западных резидентов "Майка" и "Ника", в подлинности которого усомнились даже прокремлёвские российские СМИ. https://www.svoboda.org/a/lukashenko-rasskazal-o-spyaschih-terroristicheskih-yacheykah/31338267.html
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Я всецело поддерживаю данный план действий , но к сожалению это сумеречный бред олигофрена .