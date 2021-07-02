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Міністри Стефанішина, Лазебна і Лапутіна вимагають замінити взуття на підборах для жінок-військовослужбовців на параді до Дня Незалежності

Міністри Стефанішина, Лазебна і Лапутіна вимагають замінити взуття на підборах для жінок-військовослужбовців на параді до Дня Незалежності

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, міністр соціальної політики Марина Лазебна і міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна вимагають замінити взуття на підборах для жінок-військовослужбовців на параді до Дня Незалежності.

Про це йдеться у спільному зверненні чиновниць до міністра оборони Андрія Тарана, інформує Цензор.НЕТ.

У своїй заяві члени уряду висловили своє обурення рішенням Міністерства оборони щодо форми, особливо взуття, в якій жінки-військовослужбовці братимуть участь у параді до 30-річчя Незалежності України.

"Мета будь-якого військового параду - демонстрація військової спроможності армії. Тут не повинно бути місця стереотипам і сексизму, яким, безумовно, буде милування жінками-військовими на підборах", - сказано в заяві.

Чиновниці стверджують, що взуття на підборах несумісне з боєздатністю солдатів, а "прусський" крок на параді у такому взутті може завдати шкоди здоров'ю.

Дивіться також: "Парад - не сексистське шоу", - під Міноборони протестували проти використання каблуків для жінок-військовослужбовців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міністри при цьому визнали, що невисокі підбори використовуються в окремих країнах-членах НАТО для парадно-вихідної форми жінок-військовослужбовців, але їх не використовують для маршу на парадах.

"Одяг і взуття військовослужбовців мають відповідати вимогам, які забезпечують зручність та комфортність кожної людини як у мирних умовах, так, особливо, в умовах навчань, тренувань і, тим більше, в умовах ведення бойових дій", - підкреслили вони у своїй заяві.

Своєму колезі по уряду, міністру оборони Тарану, автори заяви поставили низку вимог. Перше, в терміновому порядку замінити взуття на підборах на комфортне взуття для участі в параді до Дня Незалежності, а також спільно з жінками-військовими і ветеранами внести зміни в моделі взуття і одягу з існуючих моделей на ті, в яких буде зручно.

Крім того, від керівників урочистих заходів до Дня Незалежності міністри вимагають забезпечити дотримання прав жінок і чоловіків та сформувати змішані "коробки" військових, в які входять як жінки, так і чоловіки.

Міністру оборони також пред'явили вимогу призначити радника з гендерних питань та провести опитування жінок, які несуть службу в секторі безпеки та оборони, щодо їх задоволення створеними умовами, зокрема форменим одягом.

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Нагадаємо, 1 липня 2021 року стало відомо, що жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах.

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк з трибуни парламенту озвучила відкрите звернення з вимогою провести службове розслідування про те, хто ухвалив рішення, щоб жінки-військові на параді до Дня Незалежності марширували на підборах. Після виступу жінки-депутати подарували міністру оборони Андрію Тарану червоні туфлі на підборах: "Нехай сходить у них на парад".

Спочатку "слуга народу" Бардіна повідомила, що міністр оборони Таран нібито пообіцяв: на параді жінки-військовослужбовці будуть марширувати в інших туфлях, не тих, що під час репетиції. Але пізніше в Міністерстві оборони заявили, що підбори на параді будуть - мовляв, це обов'язкова частина парадної форми.

Цензор.НЕТ опитав жінок-військовослужбовців про їхню думку з цього приводу. Детальніше про це в матеріалі: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - тут.

Автор: 

парад (377) Лазебна Марина (167) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (354) Лапутіна Юлія (65)


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Топ коментарі
+22
Міністри Стефанішина, Лазебна і Лапутіна вимагають замінити взуття на підборах для жінок-військовослужбовців на параді до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 7573
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02.07.2021 21:54
+21
Я так думаю, що туфлі на підборах рекомендував развєтчік та ваєнний експєрт Люся Арєстовіч.
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02.07.2021 21:25
+17
такі високі каблуки як на фото хіба що ворог міг натягти на дівчат
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02.07.2021 21:20
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на лабутены?
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02.07.2021 21:04 Відповісти
Яке яке прізвище у міністра у справах ветеранів:Ла-ла-ла-путіна? Вона родом не із Харкова?
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03.07.2021 01:01 Відповісти
цікаво, як саме Зе з заміною панянкам штіблетів не впорається. В треші і зашкварі я не сумніваюсь, цікавлять подробиці.
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02.07.2021 21:08 Відповісти
Нда... Раздуть собственный "пиар" на обуви военных = верх "проффесионализма".
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02.07.2021 21:09 Відповісти
такі високі каблуки як на фото хіба що ворог міг натягти на дівчат
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02.07.2021 21:20 Відповісти
Я так думаю, що туфлі на підборах рекомендував развєтчік та ваєнний експєрт Люся Арєстовіч.
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02.07.2021 21:25 Відповісти
Цей матьорий трансвестит знається на підборах.
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03.07.2021 01:42 Відповісти
коли вже всі скрізь бучу підняли, то і корабельні сосни з уряду зеленого наркомана вирішили підсуєтитись?
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02.07.2021 21:22 Відповісти
Каблуком по морде, извините лицу, этим лядям что-то можно объяснить.
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02.07.2021 21:34 Відповісти
Лучше китаянок на параде никто не ходит! А они на низких каблуках. И "коробки" у них 30 на 30, т. е. по 900 человек!
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02.07.2021 21:26 Відповісти
Совершенно верно!
Вот:
https://www.youtube.com/watch?v=5iTeKWQxi7E
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03.07.2021 08:53 Відповісти
Или вот:
https://www.youtube.com/watch?v=MJGe2Dujm7s&list=RD5iTeKWQxi7E&index=2
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03.07.2021 08:54 Відповісти
"будет любование женщинами-военными на каблуках" Один вопрос: они вообще вменяемые? Откажитесь от своих каблуков, чтобы не было проявления сексизма.
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02.07.2021 21:32 Відповісти
"назначить советника по гендерным вопросам и провести опрос женщин, которые несут службу в секторе безопасности и обороны, относительно их удовлетворения созданными условиями, в частности форменной одеждой" - А вот вам и гендерная неравность...!
Почему только ЖЕНЩИН спрашивают об этом !?
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02.07.2021 21:36 Відповісти
квартальные рагули все никак не могут понять, что Украина не парашия! И кацапские приколы у нас не прокатят!
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02.07.2021 21:37 Відповісти
От ермака, пододяка, портнова, татарова вся зараза идёт.
Специально вата тему подкинула, вместо повышения налогов и предательства.
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02.07.2021 21:43 Відповісти
проснулись міністерки! а як харчуються жінки-військовослужбовці, Вам не цікаво. Напевне, півпомідора на салат, бо хлопцям, щоб не звинувачували в сексизмі. четверту частину.Якраз один помідор на стіл. Таран такий самий міністр як з їхнього (міністерок) лідера - піаніст, який хоче стати дирижером, Поки Єрмак його тренує. Також цікавить, чи будуть після параду танцювати Гнусавому канкан поп-дівулі і чи будуть вони у спідньому.
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02.07.2021 21:44 Відповісти
Міністри Стефанішина, Лазебна і Лапутіна вимагають замінити взуття на підборах для жінок-військовослужбовців на параді до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 7573
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02.07.2021 21:54 Відповісти
Катування каблукамы
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02.07.2021 22:14 Відповісти
"Цель любого военного парада - демонстрация военной способности армии. Здесь не должно быть места стереотипам и сексизму, которым, безусловно, будет любование женщинами-военными на каблуках ", - говорится в заявлении.
Чиновницы утверждают, что обувь на каблуках несовместима с боеспособностью солдат, а "прусский" шаг на параде в такой обуви может причинить вред здоровью .. Источник: https://censor.net/ru/n3274853 Це те про що я весь день тут говорю деяким "аленям " .
І в фб , Люсьці Арестовіч , Ковальову та іншим "ахвіцерам ", - любителям познущатись з дівчат військових .
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02.07.2021 22:26 Відповісти
Міністри Стефанішина, Лазебна і Лапутіна вимагають замінити взуття на підборах для жінок-військовослужбовців на параді до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 2283
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02.07.2021 22:44 Відповісти
І в стрінгах,і як казали в совковій армії,голий торс,хоча у більшості того торсу і не було.
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03.07.2021 09:54 Відповісти
одно слово бабы дуры.
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02.07.2021 23:23 Відповісти
есть предложение обуть в эти ГРАЖДАНСКИЕ туфельки на каблуках министра обороны и всех причастных к этому идиотизму и заставить их на этих каблуках.как з0аправских геев,промаршировать..все отговорки о якобы-схожести этих туфелек совсем не похожи на обувь женщин других стран Европы или Китая..Ишак похож на коня,но не является арабским скакуном.Дебилов из армии нужно гнать !!!
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02.07.2021 23:52 Відповісти
пандемія cloun19 продовжуеться
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03.07.2021 08:53 Відповісти
Ума нет - считай зеля.
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03.07.2021 09:47 Відповісти
Нема спокою ї###нутим. Це я наше міністерство тіпа оборони маю на увазі...
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03.07.2021 10:10 Відповісти
Я вважаю, що така фігня, як "строевой шаг" має бути вилучена з стройової підготовки це все совковий пережиток і виглядає скоріше не урочисто, а - КОМІЧНО... В більшості армій світу - довільне крокування в стою і це, як на мене набагато краще... пересування жінок в стою, в парадній формі( якщо підбори затверджені як елемент), має бути - вільним кроком.
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03.07.2021 10:22 Відповісти
Можно в "присядку" или "гусиным шагом" !!
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03.07.2021 12:09 Відповісти
і ще це вимагає Теребовлянська районна рада Тернопільської області
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03.07.2021 10:35 Відповісти
Міністри Стефанішина, Лазебна і Лапутіна вимагають замінити взуття на підборах для жінок-військовослужбовців на параді до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 9897
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03.07.2021 10:53 Відповісти
Ну понеслась. Предлагаю расширить требования выше упомянутых личностей и ввести общую для всех форму обращения "пан".
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03.07.2021 11:26 Відповісти
Так Говнокамандующий Президент-он маленького роста. Поэтому подсознательное желание чтобы все были выше и ходили на каблуках. Позор.
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03.07.2021 11:55 Відповісти
как трахали тебя кацап, так и будем трахать.....
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03.07.2021 14:35 Відповісти
Троица возбудилась. Лучше бы шли и работали
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06.07.2021 10:39 Відповісти
 
 