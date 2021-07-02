Міністри Стефанішина, Лазебна і Лапутіна вимагають замінити взуття на підборах для жінок-військовослужбовців на параді до Дня Незалежності

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, міністр соціальної політики Марина Лазебна і міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна вимагають замінити взуття на підборах для жінок-військовослужбовців на параді до Дня Незалежності.

Про це йдеться у спільному зверненні чиновниць до міністра оборони Андрія Тарана, інформує Цензор.НЕТ.

У своїй заяві члени уряду висловили своє обурення рішенням Міністерства оборони щодо форми, особливо взуття, в якій жінки-військовослужбовці братимуть участь у параді до 30-річчя Незалежності України.

"Мета будь-якого військового параду - демонстрація військової спроможності армії. Тут не повинно бути місця стереотипам і сексизму, яким, безумовно, буде милування жінками-військовими на підборах", - сказано в заяві.

Чиновниці стверджують, що взуття на підборах несумісне з боєздатністю солдатів, а "прусський" крок на параді у такому взутті може завдати шкоди здоров'ю.

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Міністри при цьому визнали, що невисокі підбори використовуються в окремих країнах-членах НАТО для парадно-вихідної форми жінок-військовослужбовців, але їх не використовують для маршу на парадах.

"Одяг і взуття військовослужбовців мають відповідати вимогам, які забезпечують зручність та комфортність кожної людини як у мирних умовах, так, особливо, в умовах навчань, тренувань і, тим більше, в умовах ведення бойових дій", - підкреслили вони у своїй заяві.

Своєму колезі по уряду, міністру оборони Тарану, автори заяви поставили низку вимог. Перше, в терміновому порядку замінити взуття на підборах на комфортне взуття для участі в параді до Дня Незалежності, а також спільно з жінками-військовими і ветеранами внести зміни в моделі взуття і одягу з існуючих моделей на ті, в яких буде зручно.

Крім того, від керівників урочистих заходів до Дня Незалежності міністри вимагають забезпечити дотримання прав жінок і чоловіків та сформувати змішані "коробки" військових, в які входять як жінки, так і чоловіки.

Міністру оборони також пред'явили вимогу призначити радника з гендерних питань та провести опитування жінок, які несуть службу в секторі безпеки та оборони, щодо їх задоволення створеними умовами, зокрема форменим одягом.

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Нагадаємо, 1 липня 2021 року стало відомо, що жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах.

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк з трибуни парламенту озвучила відкрите звернення з вимогою провести службове розслідування про те, хто ухвалив рішення, щоб жінки-військові на параді до Дня Незалежності марширували на підборах. Після виступу жінки-депутати подарували міністру оборони Андрію Тарану червоні туфлі на підборах: "Нехай сходить у них на парад".

Спочатку "слуга народу" Бардіна повідомила, що міністр оборони Таран нібито пообіцяв: на параді жінки-військовослужбовці будуть марширувати в інших туфлях, не тих, що під час репетиції. Але пізніше в Міністерстві оборони заявили, що підбори на параді будуть - мовляв, це обов'язкова частина парадної форми.

Цензор.НЕТ опитав жінок-військовослужбовців про їхню думку з цього приводу. Детальніше про це в матеріалі: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - тут.