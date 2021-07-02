Ми працюємо над тим, щоб договір про транзит російського газу через Україну було продовжено, - Мінфін Німеччини

Голова Мінфіну ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина домагатиметься продовження договору про газовий транзит через Україну.

"Ми працюємо дуже активно, щоб бути впевненими, що договір про газовий транзит між Україною і Росією буде продовжено", - заявив Шольц у п'ятницю в інтерв'ю Bloomberg TV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з позицією ФРН, газопровід "Північний потік 2", який іде по дну Балтійського моря, повинен бути добудований, але газовий транзит через Україну має бути при цьому збережений.

За словами Шольца, Німеччина бачить свою відповідальність за забезпечення транзиту через Україну в майбутньому і не тільки на два або три роки, а й на майбутні десятиліття.

Чинний договір, за словами представника уряду ФРН Штеффена Зайберта, діє мінімум до 2024 року, але домовленість передбачає, що сторони перевірять можливість продовження договору до 2034 року.

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