УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9877 відвідувачів онлайн
Новини Газова війна
1 566 13

Ми працюємо над тим, щоб договір про транзит російського газу через Україну було продовжено, - Мінфін Німеччини

Ми працюємо над тим, щоб договір про транзит російського газу через Україну було продовжено, - Мінфін Німеччини

Голова Мінфіну ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина домагатиметься продовження договору про газовий транзит через Україну.

"Ми працюємо дуже активно, щоб бути впевненими, що договір про газовий транзит між Україною і Росією буде продовжено", - заявив Шольц у п'ятницю в інтерв'ю Bloomberg TV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з позицією ФРН, газопровід "Північний потік 2", який іде по дну Балтійського моря, повинен бути добудований, але газовий транзит через Україну має бути при цьому збережений.

За словами Шольца, Німеччина бачить свою відповідальність за забезпечення транзиту через Україну в майбутньому і не тільки на два або три роки, а й на майбутні десятиліття.

Чинний договір, за словами представника уряду ФРН Штеффена Зайберта, діє мінімум до 2024 року, але домовленість передбачає, що сторони перевірять можливість продовження договору до 2034 року.

Читайте також: Німеччина обговорює питання збереження транзиту газу через Україну після запуску "Північного потоку-2", - Маас

Автор: 

Німеччина (7363) росія (65244) транзит газу (1013)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+1
"Чтобы сохранить транзит по Украине мы увеличим закупки газа у рассеи"
показати весь коментар
02.07.2021 21:47
+1
продлён / продовжений до безкінечності -не правильно. Правильно- до нескінченності.
показати весь коментар
02.07.2021 22:44
+1
немецкий друг , рашиста ,оккупанта и врага Украины - есть враг Украины
показати весь коментар
02.07.2021 22:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
покупайте газ на границе с рашкой
показати весь коментар
02.07.2021 21:32 Відповісти
вот а я верю в это вот всё, я же не один такой да?
показати весь коментар
02.07.2021 21:33 Відповісти
Компания Ролс-Ройс разорвала контракт с Белорусью ,теперь БЕЛАЗ остались без движков Ролс - Ройса...,Лукашеску написал жалобу Путлеру...Ваван ответил : деннег нет,но ты держись..
показати весь коментар
02.07.2021 21:43 Відповісти
Кроме двигателей Ролс - Ройс белорусы устанавливают американские Cummins, кацапские ЯМЗ и немецкие Liebherr
показати весь коментар
03.07.2021 06:05 Відповісти
"Чтобы сохранить транзит по Украине мы увеличим закупки газа у рассеи"
показати весь коментар
02.07.2021 21:47 Відповісти
"Ми працюємо над тим, щоб договір про транзит російського газу через Україну було продовжено, - мінфін Німеччини" - прочитав два рази, не знайшов ніде "з українськими партнерами", "в співпраці з українськими партнерами", похоже, що все вже вирішується без нас.
показати весь коментар
02.07.2021 21:58 Відповісти
продлён / продовжений до безкінечності -не правильно. Правильно- до нескінченності.
показати весь коментар
02.07.2021 22:44 Відповісти
немецкий друг , рашиста ,оккупанта и врага Украины - есть враг Украины
показати весь коментар
02.07.2021 22:45 Відповісти
Україна має повністю відмовитися від транзиту кацапського газу раз і назавжди і будувати власну енергосистему а не животіти на халявні копійки від кацапського транзиту. Навіщо нам прогинатися під кацапів? Вони собі створили проблему і нехай самі її розгрібають. Порізати 30 км. труби від кордону на метал а решту системи зробити внутрішньою.
показати весь коментар
02.07.2021 23:01 Відповісти
Ми працюємо над тим, щоб договір про транзит російського газу через Україну було продовжено, - Мінфін Німеччини - Цензор.НЕТ 2755
показати весь коментар
03.07.2021 03:20 Відповісти
https://censor.net/ru/photo_news/3274911/tyajelo_ranennomu_ukrainskomu_voinu_vitaliyu_velisevichu_nujna_pomosch_foto

вот это микрону и фрау штази покажите
показати весь коментар
03.07.2021 15:50 Відповісти
 
 