Ексміністр оборони Загороднюк: Окрема жіноча "коробка" на параді - це дискримінація
Країни НАТО поступово відходять від практики, коли жінки-військовослужбовці йдуть на парадах окремо від своїх побратимів-чоловіків.
Про це пише в блозі для Цензор.НЕТ голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк, який у 2019-2020 рр. очолював Міністерство оборони.
Він зазначив, що в Міноборони за останні роки пройшло безліч курсів, лекцій і семінарів про гендерну рівність.
"Парад - це спосіб показати боєздатність війська, а не розділити його на "мужніх чоловіків" і "красивих жінок". Понад 7 років триває війна, на якій пліч-о-пліч з чоловіками воюють жінки. Свого часу, в 2016 році нам вдалося добитися на офіційному рівні того, що жінка-снайпер може офіційно бути жінкою-снайпером, а не значитися за всіма можливими документами, як кухарка", - вважає Загороднюк.
"Напрацювання окремого кроку "під підбори" - теж прояв дискримінації, а зовсім не врахування потреб жінок в армії. Урахуванням потреб жінок в армії було б, наприклад, враховувати втілення в життя розробок зручної для жінок білизни і бронежилетів", - вважає Загороднюк.
"Чоловіки на парад виходять зі зброєю і демонструють силу і міць армії, жінки - в парадній формі і на підборах, тому що ... красиві? Ні! Насамперед - це військовослужбовці Збройних Сил України, основа її боєздатності, а не чоловіки-військовослужбовці чи жінки-військовослужбовці. Вони - військовослужбовці Збройних Сил України", - додав Загороднюк.
Нагадаємо, 1 липня 2021 року стало відомо, що жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах.
Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк з трибуни парламенту озвучила відкрите звернення з вимогою провести службове розслідування про те, хто ухвалив рішення, щоб жінки-військові на параді до Дня Незалежності марширували на підборах. Після виступу жінки-депутати подарували міністру оборони Андрію Тарану червоні туфлі на підборах: "Нехай сходить у них на парад".
Спочатку "слуга народу" Бардіна повідомила, що міністр оборони Таран нібито пообіцяв: на параді жінки-військовослужбовці будуть марширувати в інших туфлях, не тих, що під час репетиції. Але пізніше в Міністерстві оборони заявили, що підбори на параді будуть - мовляв, це обов'язкова частина парадної форми.
Увечері 2 липня під Міноборони відбулася акція протесту проти того, щоб жінки-військовослужбовці брали участь у параді у взутті на підборах.
Міністри Стефанішина, Лазебна і Лапутіна вимагають замінити взуття.
Цензор.НЕТ опитав жінок-військовослужбовців про їхню думку з цього приводу. Детальніше про це в матеріалі: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - тут.
Будь ласка, зачекайте...
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Сагласєн. І в казармах теж усі вперемішку повинні спати,щоб не було дискримінації.
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https://censor.net/ru/user/451737 краще читай ВІКІ а не знімай напругу порнухою.Бо прийдуть сурові кіберполіцейські і відключать тоб іІнтернет.
Тобто, якщо я ненавиджу кацапів, то я сам прихований (латентний) кацап?
Шоб ви з'їли?...
А якщо вам, наприклад, не подобається жерти гімно, то ви прихований копрофіл (гомноєд)?
Брєд, Брєд. І ще раз брєд.
То, кстаті до речі, - вам подобається споживати гівенце? Нє? Значить, ви латентний прихований гамноєд. Ну, згідно вашої логіки, звісно...
Пацталом....
😁
Жив за поребриком.... В европах та америках..
А ви " Славних Прадідів Великих -правнуки погані.."©
ВАС це не стосується...😁
З початком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 російської збройної агресії на Донбасі очолювана Загороднюком компанія поставляла українським військам https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B6%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%B0 буржуйки і машини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0 швидкої допомоги , що вони їх робили з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0) броньованих https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F інкасаторських машин. 2015 він очолив проектний офіс реформ при https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерстві Оборони України і перебував на цій посаді до 2017 року.З https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 26 червня 2018 він є членом Проектного офісу реформ Міністерства оборони Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] .З https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 5 липня до https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 6 вересня 2019 він був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 радником https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України (поза штатом) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Зеленського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] .З https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 9 липня до https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 29 серпня 2019 він був членом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Наглядової Ради https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC Укроборонпрому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9] .
29 серпня 2019-го по 4 березня 2020 року виконував обов'язки Міністра оборони Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11] . Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 РНБО з https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 6 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] до https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 13 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2020 2020 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] .
Aleks_15
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