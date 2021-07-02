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Ексміністр оборони Загороднюк: Окрема жіноча "коробка" на параді - це дискримінація

Ексміністр оборони Загороднюк: Окрема жіноча

Країни НАТО поступово відходять від практики, коли жінки-військовослужбовці йдуть на парадах окремо від своїх побратимів-чоловіків.

Про це пише в блозі для Цензор.НЕТ голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк, який у 2019-2020 рр. очолював Міністерство оборони.

Він зазначив, що в Міноборони за останні роки пройшло безліч курсів, лекцій і семінарів про гендерну рівність.

"Парад - це спосіб показати боєздатність війська, а не розділити його на "мужніх чоловіків" і "красивих жінок". Понад 7 років триває війна, на якій пліч-о-пліч з чоловіками воюють жінки. Свого часу, в 2016 році нам вдалося добитися на офіційному рівні того, що жінка-снайпер може офіційно бути жінкою-снайпером, а не значитися за всіма можливими документами, як кухарка", - вважає Загороднюк.

Читайте також: Міністри Стефанішина, Лазебна і Лапутіна вимагають замінити взуття на підборах для жінок-військовослужбовців на параді до Дня Незалежності

"Напрацювання окремого кроку "під підбори" - теж прояв дискримінації, а зовсім не врахування потреб жінок в армії. Урахуванням потреб жінок в армії було б, наприклад, враховувати втілення в життя розробок зручної для жінок білизни і бронежилетів", - вважає Загороднюк.

"Чоловіки на парад виходять зі зброєю і демонструють силу і міць армії, жінки - в парадній формі і на підборах, тому що ... красиві? Ні! Насамперед - це військовослужбовці Збройних Сил України, основа її боєздатності, а не чоловіки-військовослужбовці чи жінки-військовослужбовці. Вони - військовослужбовці Збройних Сил України", - додав Загороднюк.

Читайте також: Таран обіцяє, що каблуків на параді не буде, - "слуга народу" Бардіна

Нагадаємо, 1 липня 2021 року стало відомо, що жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах.

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк з трибуни парламенту озвучила відкрите звернення з вимогою провести службове розслідування про те, хто ухвалив рішення, щоб жінки-військові на параді до Дня Незалежності марширували на підборах. Після виступу жінки-депутати подарували міністру оборони Андрію Тарану червоні туфлі на підборах: "Нехай сходить у них на парад".

Спочатку "слуга народу" Бардіна повідомила, що міністр оборони Таран нібито пообіцяв: на параді жінки-військовослужбовці будуть марширувати в інших туфлях, не тих, що під час репетиції. Але пізніше в Міністерстві оборони заявили, що підбори на параді будуть - мовляв, це обов'язкова частина парадної форми.

Увечері 2 липня під Міноборони відбулася акція протесту проти того, щоб жінки-військовослужбовці брали участь у параді у взутті на підборах.

Міністри Стефанішина, Лазебна і Лапутіна вимагають замінити взуття.

Цензор.НЕТ опитав жінок-військовослужбовців про їхню думку з цього приводу. Детальніше про це в матеріалі: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - тут.

Автор: 

Міноборони (7379) парад (377) Загороднюк Андрій (161)


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Топ коментарі
+11
Воно то може і вірно, але ж у нас не військовий парад, а шоу Квартала 95 намічається.
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02.07.2021 21:33
+9
Экс-министр обороны Загороднюк: Отдельная женская "коробка" на параде - это дискриминация

============================
Сагласєн. І в казармах теж усі вперемішку повинні спати,щоб не було дискримінації.
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02.07.2021 21:33
+7
Зелені дегенерати продовжують годувати кацапських пропогандонів.
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02.07.2021 21:38
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Экс-министр обороны Загороднюк: Отдельная женская "коробка" на параде - это дискриминация

============================
Сагласєн. І в казармах теж усі вперемішку повинні спати,щоб не було дискримінації.
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02.07.2021 21:33 Відповісти
тобі 14 років, гормони грають? подивись порно, зніми напругу, не пишу куйні.
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02.07.2021 21:34 Відповісти
Та тут всі прикол тягнуть з зеьених, не ображайся, ти ж не сцикуня кварталівське ж
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02.07.2021 21:37 Відповісти
Дякую за пораду,але мені твої методи зняття напруги не підходять.
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02.07.2021 21:37 Відповісти
и что тут страшного? ты когда едешь в поезде спишь в одном купе с женщинами и тебя это не напрягает? инфантилизм какой-то
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02.07.2021 22:26 Відповісти
Воно то може і вірно, але ж у нас не військовий парад, а шоу Квартала 95 намічається.
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02.07.2021 21:33 Відповісти
Сарказм (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. σαρκασμός, буквально «розривати м'ясо») - зла й уїдлива насмішка, вищий ступінь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F іронії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF троп і засіб комічності, в основі якого лежить гострий дошкульний глум, сповнений зневаги

========================
https://censor.net/ru/user/451737 краще читай ВІКІ а не знімай напругу порнухою.Бо прийдуть сурові кіберполіцейські і відключать тоб іІнтернет.
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02.07.2021 21:41 Відповісти
ще й змусять долоні поголити!
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02.07.2021 21:48 Відповісти
А у нас він точно був міністром оборони?
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02.07.2021 21:33 Відповісти
Был, к сожалению, ни разу не служивший волонтер.
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02.07.2021 21:37 Відповісти
Хтоб ?!?/××!!!
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02.07.2021 21:34 Відповісти
бггг, тєму с тухлями нада пєрєбіть гєндерной діскрімінациєй..?
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02.07.2021 21:35 Відповісти
ви з печери вилізли? Ви коли на роботі разом з жінками працюєте, це нормально? А в армії разом служити це не нормально?
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02.07.2021 21:36 Відповісти
Как бы это объяснить не участвующему на параде ни разу. Полный ход ноги мужчин отличается от женщин. Получится либо хлопцы в полноги идти будут, или женщины ногу вперед закидывать. И то и другое на параде будет не то что комично, а и позорно.
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02.07.2021 21:40 Відповісти
Та і рівняння на грудь трєтьєго чєлавєка... та і носок тягнути....
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02.07.2021 21:43 Відповісти
В том-то и дело. Неохота, чтобы парад к 30-летию независимости превратился в сплошной позор.
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02.07.2021 21:53 Відповісти
Так до цього і іде. Ось тільки масштаби цього 3.14здєца ми побачимо вже на День Незалежності.
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02.07.2021 21:57 Відповісти
Я все-таки надеюсь что вопреки всему наши хлопцы и девчата справятся, как и наша сборная в матче с англичанами. Все буде Украина!
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02.07.2021 22:01 Відповісти
Подивіться на військовий парад в США чи в інших країнах НАТО - ніхто не тягне ноги, це збочення для відсталих тоталітарних країн. Пригадайте Індію і Пакистан, там караули на кордоні міняють з закидуванням ніг вище голови.
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02.07.2021 21:58 Відповісти
Вся відмінність в типу кроку. В нас від совка ще залишилась Пруська муштра. Погугліть і всі дурні питання відпадуть як кому ходити, і з ким в одній коробці йти, з мужиками чи ще і з панянками.
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02.07.2021 22:01 Відповісти
Якщо фємо-дєвочки будуть крокувати разом з толєрантними мущінкамі, то всі гендерно-озабочені підораси глобальної пістократії разом умліють від щастя.
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02.07.2021 22:33 Відповісти
Вже давно доведено, що відверта нетерпимість до ЛГБТ є ознакою латентного гомосексуалізму. Розберіться спочатку з самим собою, не соромтесь своїх бажань.
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02.07.2021 23:12 Відповісти
Га-га-га-га... Ця байда вже давно нє катіт.
Тобто, якщо я ненавиджу кацапів, то я сам прихований (латентний) кацап?
Шоб ви з'їли?...
А якщо вам, наприклад, не подобається жерти гімно, то ви прихований копрофіл (гомноєд)?
Брєд, Брєд. І ще раз брєд.
То, кстаті до речі, - вам подобається споживати гівенце? Нє? Значить, ви латентний прихований гамноєд. Ну, згідно вашої логіки, звісно...
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02.07.2021 23:25 Відповісти
Зелені дегенерати продовжують годувати кацапських пропогандонів.
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02.07.2021 21:38 Відповісти
Був "Петтінг" ..зараз ЗЕллінг"...
Пацталом....
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02.07.2021 21:39 Відповісти
При пэтэ была демократия, при зеле стала - клоунократия.
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02.07.2021 21:43 Відповісти
Я не здамся без бою! Не підкажете , хто співає ? Кажуть недаха безголоса якась.
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02.07.2021 21:47 Відповісти
Окіян Ельзи??
😁
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02.07.2021 21:56 Відповісти
Ага, разом зі Сцявиком Вакарчуком
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02.07.2021 21:58 Відповісти
Другий раз усцявся.... хронічеський інурез...😁
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02.07.2021 22:02 Відповісти
А Землю встиг, падлюка, продати!!
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02.07.2021 22:04 Відповісти
Та *****, вже колись ми стали власниками заводів поєздов та параходів...
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02.07.2021 22:06 Відповісти
і землю селянам пороздавали...
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02.07.2021 22:10 Відповісти
Агга... добре пам'ятаю -ваучери та різне нахлєбалово...😁
Жив за поребриком.... В европах та америках..
А ви " Славних Прадідів Великих -правнуки погані.."©
ВАС це не стосується...😁
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02.07.2021 22:17 Відповісти
Обьясните мне зачем в армии женщины ?
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02.07.2021 21:46 Відповісти
Певно чоловіків не вистачає.
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02.07.2021 21:48 Відповісти
Как бы это объяснить подоходчивее.... Гугл не помогает? Женщина нужна чтобы рожать и готовить на кухне?
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02.07.2021 21:56 Відповісти
Обисняю..Женсчіни нужни вєздє-це їхнє природнє право вибору-ким в житті бути і де працювати.
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02.07.2021 22:00 Відповісти
Віраго(virago)-слово латинського походження.Походить від vir(чоловік).Віраго-жінка,наділена чоловічою силою і ,що найголовніше,має здатність думати і реагувати так само,як і чоловік,але при цьому не втрачає свою жіночність і сексуальність.Віраго були богиня Атланта і Мінерва.Навіть Лара Крофт-є віраго.В реальній історї-Будіка і Жанна д'Арк.В українських реаліях-Аміна Окуєва.Звічайно,жінок,яких можна назвати віраго,є дуже мало.Але вони є і з цим треба рахуватися.
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02.07.2021 22:18 Відповісти
Я вас огорчу но в американской армии женщины провалили все тесты , абсолютно все . Женщины не смогли выполнять боевые задачи как полностью женских подразделениях , так и в смешанных с мужчинами . Из-за женщин пришлось отменить тест на выживание в условиях войны . Ни одна из кандидаток не справилась . Тестируют уже давно , начали при обаме . Результаты плачевные . Приняли решение снизить нагрузку чтобы дать пройти на службу женскому полу . А это снижает боеспособность подразделений . Мифы про богинь оставим для голливудских боевиков .
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03.07.2021 01:06 Відповісти
Ви мене зовсім не засмутили.Я прекрасно розумію,що пропорція «боєздатний чоловік і боєздатна жінка»-це 1000:1.Така природа.Але не треба порівнювати Україну з США.Україна має відкритий воєнний конфлікт на своїй території,невелику кількість населення,невелику кількість друзів і тому вона є змушеною вчити воєнної справи і своїх жінок.А США-з півночі дружня Канада з 30 мільйонним населенням,з півдня-низькорозвинена Мексика,з права-океан і з ліва-океан.Хто вам погрожує,що ви і жінок в армію набираєте?В США-90%населення має арсенал зброї в хаті.Скажіть,для чого ви стільки коштів вивалюєте на утримання професійної армії?Який ідіот до вас рипнеться,знаючи,що тільки одне мирне населення є здатне на організацію партизанщини в стилі «дикий захід».Ви,як американець,не розумієте для чого Україна набирає жінок в армію?Повірте мені,я,як українка,не розумію для чого США в армію набираєте і чоловіків?
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03.07.2021 02:22 Відповісти
Сначала ответь - она попала?
Ексміністр оборони Загороднюк: Окрема жіноча "коробка" на параді - це дискримінація - Цензор.НЕТ 7676
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02.07.2021 23:37 Відповісти
Ну яка дескримінація? Треба стійко переносити всі виклики служби незалежно від статі. Парад це один із викликів і незручностєй для його учасників. Потрапити у парадну коробку це просто карма якась. А верещать всі, хто ніколи в ній (парадній коробці) не стояв, навіть у резерві. Багато навіть не служило.

З початком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 російської збройної агресії на Донбасі очолювана Загороднюком компанія поставляла українським військам https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B6%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%B0 буржуйки і машини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0 швидкої допомоги , що вони їх робили з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0) броньованих https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F інкасаторських машин. 2015 він очолив проектний офіс реформ при https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерстві Оборони України і перебував на цій посаді до 2017 року.З https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 26 червня 2018 він є членом Проектного офісу реформ Міністерства оборони Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] .З https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 5 липня до https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 6 вересня 2019 він був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 радником https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України (поза штатом) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Зеленського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] .З https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 9 липня до https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 29 серпня 2019 він був членом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Наглядової Ради https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC Укроборонпрому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9] .
29 серпня 2019-го по 4 березня 2020 року виконував обов'язки Міністра оборони Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11] . Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 РНБО з https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 6 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] до https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 13 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2020 2020 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] .
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02.07.2021 21:54 Відповісти
Да пам"ятаємо минулорічний "парад від зе" ..Хужє нє будєт
Экс-министр обороны Загороднюк: Отдельная женская "коробка" на параде - это дискриминация - Цензор.НЕТ 4684
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02.07.2021 21:54 Відповісти
И пенсионерки шоу бизнеса туда же и не смущает что там паутиной уже все поросло! Спасибо, поужинал!
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02.07.2021 21:58 Відповісти
Діду Панасе,вибач, я не знав що у тебе така бурхлива уява! Надіюсь ти не блюванув мимо тарілки На клавіатуру?
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02.07.2021 22:03 Відповісти
От така йухня, малята!
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02.07.2021 22:05 Відповісти
Почему все эксы "волають" и пытаются кого-то учить? Вы где был, когда был министром? Шо не так, уважаемый?
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02.07.2021 21:55 Відповісти
Вы ему польстили называя министром.
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02.07.2021 21:58 Відповісти
когда был , то такого позора не было
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02.07.2021 21:58 Відповісти
Ти його біографію почитай. Він був там, де йому було треба, а тепер волає за країну.
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02.07.2021 22:03 Відповісти
Все правильно сказал! Поддерживаю каждое его слово!
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02.07.2021 21:57 Відповісти
военнослужащие на службе не делятся на женщин и мужчин, на параде тоже, они все военнослужащие.
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02.07.2021 21:57 Відповісти
А що вони не по тій вулиці будуть проходити? Чи може на них не військова форма? Пройдуть як усі. А ти можешь вити далі.
Aleks_15
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02.07.2021 22:06 Відповісти
тебя что не устраивает?
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02.07.2021 22:16 Відповісти
Пустозвонство уклонистов.
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03.07.2021 18:51 Відповісти
сейчас новый строевой шаг..уже давно)) не надо тянуть носок как на фото и ногу на 30 см поднимать...
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02.07.2021 22:10 Відповісти
В каком полку служишь, грамотная ты наша?
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02.07.2021 22:46 Відповісти
Экс-министр обороны Загороднюк/ Для воровского кодлана Коломойского важны министерства близкие к казне и министерство обороны для кодлана второстепенное. На должность министра обороны меня рекомендовал Арахамия, а (даже) не Коломойский, - Загороднюк. Который в армии не служил. Работал в горнодобывающей отрасли. Владелец компании по производству буровых установок для РФ. Загороднюк поделился тремя приоритетами на посту министра обороны.- Среди них нет возврата Крыма и освобождения Донбасса.
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02.07.2021 22:23 Відповісти
О, то це Воно (щоб не звинуватили мене в дискримінації) було міністром оборони, коли здавалися кацапам всі "сірі зони", в тому числі і вже під нашим контролем? А воно в той час боротьбою за гендерну рівність займалося.
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02.07.2021 22:35 Відповісти
На строкову їх службу усіх. А там розберемося.
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03.07.2021 18:55 Відповісти
Ну от на фуя в армії беззбройні жінки на каблуках? Це що підрозділи "полкових жінок", "маркітантки"? Може "шпійонки з крєпкім тєлом"? Я не розумію що має робити жіночий склад ЗСУ а параді без зброї і на каблуках? Ну яку функцію в армії тоді вони виконують? Військову чи якусь іншу? Ну тоді вже прицепіть кожній по клавіатурі на груди а з нагрудної кишені хай звисають презеирвативи "гусарські"... Зебіли...
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02.07.2021 23:11 Відповісти
Так. Краткий опрос на тему - на какой минуте вы обратили внимание на оружие? (даю подсказку, оно там есть)
Ексміністр оборони Загороднюк: Окрема жіноча "коробка" на параді - це дискримінація - Цензор.НЕТ 5282
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02.07.2021 23:45 Відповісти
Ага, а при равнении пытаешься увидеть грудь четвертого человека, а ее полностью закрывает грудь четвертого размера третьего человека...
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03.07.2021 00:32 Відповісти
Ну хоч що- небудь,але патякнути,щоби не забували екс-міністра!
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03.07.2021 00:58 Відповісти
Так чого ж там, нехай і військовослужбовці - чоловіки для гармонії з жінками тупають на Параді в: кросівках, шльопанцях, пляжних капцях ... Один чорт ці продажні ЗЕбіли капітулянти зовсім не збираються ними деморалізованими українськими військами визволяти нашу рідну але тимчасово окуповану кремлівськими фашистами )(уйла суверенну українську землю Криму і Донбасу.
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03.07.2021 07:48 Відповісти
о, ещё один подкаблучник вылез.
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04.07.2021 02:06 Відповісти
 
 