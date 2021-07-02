Ексміністр оборони Загороднюк: Окрема жіноча "коробка" на параді - це дискримінація

Країни НАТО поступово відходять від практики, коли жінки-військовослужбовці йдуть на парадах окремо від своїх побратимів-чоловіків.

Про це пише в блозі для Цензор.НЕТ голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк, який у 2019-2020 рр. очолював Міністерство оборони.

Він зазначив, що в Міноборони за останні роки пройшло безліч курсів, лекцій і семінарів про гендерну рівність.

"Парад - це спосіб показати боєздатність війська, а не розділити його на "мужніх чоловіків" і "красивих жінок". Понад 7 років триває війна, на якій пліч-о-пліч з чоловіками воюють жінки. Свого часу, в 2016 році нам вдалося добитися на офіційному рівні того, що жінка-снайпер може офіційно бути жінкою-снайпером, а не значитися за всіма можливими документами, як кухарка", - вважає Загороднюк.

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"Напрацювання окремого кроку "під підбори" - теж прояв дискримінації, а зовсім не врахування потреб жінок в армії. Урахуванням потреб жінок в армії було б, наприклад, враховувати втілення в життя розробок зручної для жінок білизни і бронежилетів", - вважає Загороднюк.

"Чоловіки на парад виходять зі зброєю і демонструють силу і міць армії, жінки - в парадній формі і на підборах, тому що ... красиві? Ні! Насамперед - це військовослужбовці Збройних Сил України, основа її боєздатності, а не чоловіки-військовослужбовці чи жінки-військовослужбовці. Вони - військовослужбовці Збройних Сил України", - додав Загороднюк.

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Нагадаємо, 1 липня 2021 року стало відомо, що жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах.

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк з трибуни парламенту озвучила відкрите звернення з вимогою провести службове розслідування про те, хто ухвалив рішення, щоб жінки-військові на параді до Дня Незалежності марширували на підборах. Після виступу жінки-депутати подарували міністру оборони Андрію Тарану червоні туфлі на підборах: "Нехай сходить у них на парад".

Спочатку "слуга народу" Бардіна повідомила, що міністр оборони Таран нібито пообіцяв: на параді жінки-військовослужбовці будуть марширувати в інших туфлях, не тих, що під час репетиції. Але пізніше в Міністерстві оборони заявили, що підбори на параді будуть - мовляв, це обов'язкова частина парадної форми.

Увечері 2 липня під Міноборони відбулася акція протесту проти того, щоб жінки-військовослужбовці брали участь у параді у взутті на підборах.

Міністри Стефанішина, Лазебна і Лапутіна вимагають замінити взуття.

Цензор.НЕТ опитав жінок-військовослужбовців про їхню думку з цього приводу. Детальніше про це в матеріалі: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - тут.