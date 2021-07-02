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Через санкції у нас немає ні грошей, ні сил стримувати мігрантів на кордоні з ЄС, - Лукашенко
Олександр Лукашенко, який називає себе президентом Білорусі і якого цивілізований світ не визнає законно обраним, заявив, що у Білорусі через санкції немає ні грошей, ні сил на те, щоб стримувати незаконних мігрантів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє держагентство БелТА.
"Я чесно сказав, що ми не будемо більше тримати тих, кого ви гнобили в Афганістані, Ірані, Іраку. У нас немає на це ні грошей, ні сил через ваші санкції", - сказав Лукашенко на урочистих зборах на честь Дня незалежності в п'ятницю.
Топ коментарі
+40 sundream sun
показати весь коментар02.07.2021 21:56
+36 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар02.07.2021 21:50
+27 Иван Иван #488996
показати весь коментар02.07.2021 21:48
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