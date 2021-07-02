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Новини Репресії в Білорусі
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Через санкції у нас немає ні грошей, ні сил стримувати мігрантів на кордоні з ЄС, - Лукашенко

Через санкції у нас немає ні грошей, ні сил стримувати мігрантів на кордоні з ЄС, - Лукашенко

Олександр Лукашенко, який називає себе президентом Білорусі і якого цивілізований світ не визнає законно обраним, заявив, що у Білорусі через санкції немає ні грошей, ні сил на те, щоб стримувати незаконних мігрантів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє держагентство БелТА.

"Я чесно сказав, що ми не будемо більше тримати тих, кого ви гнобили в Афганістані, Ірані, Іраку. У нас немає на це ні грошей, ні сил через ваші санкції", - сказав Лукашенко на урочистих зборах на честь Дня незалежності в п'ятницю.

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Автор: 

Білорусь (7932) кордон (4770) Лукашенко Олександр (2655) мігранти (1110) репресії (1622)


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Топ коментарі
+40
Вопрос можно? Каким образом угнетаемые НАТО и Америками мигранты попадают в Беларусь? Еще один вопрос, если нет денег и сил сдерживать мигрантов, каким образом закроется граница с Украиной. Вопрос третий. Почему борта из Афганистана привозят мигрантов в Беларусь? Видится это так. Борт садится в Минске. Вокруг ни кого, потому что пограничники обессиленные где то лежат. Из самолета выходяо мигранты. Машут руками. Но в ответ тишина, потому что нет ни кого, все обессилены. Мигранты уходят молча к границам ЕС.
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02.07.2021 21:56
+36
вот и появилось ещё одно государство-террорист
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02.07.2021 21:50
+27
агония
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02.07.2021 21:48
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агония
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02.07.2021 21:48 Відповісти
Лысая и усатая невеста не хочет замуж за лысого карлика, а прийдется.
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02.07.2021 22:06 Відповісти
вот и появилось ещё одно государство-террорист
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02.07.2021 21:50 Відповісти
А яким воно було? Згадайте Гриба т а інших.
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02.07.2021 23:05 Відповісти
Ираке? А скольких гнобил Саддам он сказать не хочет?
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02.07.2021 21:51 Відповісти
Він тупорилий просто палить кацапів.
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02.07.2021 21:52 Відповісти
Клепки в тебе в голові не має, а санкції вам на користь, як і кацапам.
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02.07.2021 21:54 Відповісти
Убейся ап стену.
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02.07.2021 21:54 Відповісти
Седерживать противников московско-фашистского режима у тебя деньги есть .
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02.07.2021 21:55 Відповісти
Вопрос можно? Каким образом угнетаемые НАТО и Америками мигранты попадают в Беларусь? Еще один вопрос, если нет денег и сил сдерживать мигрантов, каким образом закроется граница с Украиной. Вопрос третий. Почему борта из Афганистана привозят мигрантов в Беларусь? Видится это так. Борт садится в Минске. Вокруг ни кого, потому что пограничники обессиленные где то лежат. Из самолета выходяо мигранты. Машут руками. Но в ответ тишина, потому что нет ни кого, все обессилены. Мигранты уходят молча к границам ЕС.
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02.07.2021 21:56 Відповісти
Тут ще питання, а чого вони "угнєтаємиє НАТО на родінє", знову пруться в країни НАТО?
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02.07.2021 23:00 Відповісти
Nado ecio dobavit sankciji vot za eti veci.Vidimo ecio malo emu, nuzno i swift otkliucit
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02.07.2021 21:56 Відповісти
А нехай припаркує ще один самальот , дурачьок чьокнутий. Мож полєгчає. Бгггг
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02.07.2021 21:57 Відповісти
Лукашенко, а где твои боевые БелАЗы ?
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02.07.2021 22:01 Відповісти
Rolls-Royce припинила співпрацю з БелАЗом і більше не будуть постачати для них двигуни.

Через санкції у нас немає ні грошей, ні сил стримувати мігрантів на кордоні з ЄС, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3866
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02.07.2021 22:29 Відповісти
)(уйло с Тараканом
Дружною толпою
Толкали попами Белаз..
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02.07.2021 22:37 Відповісти
І до кацапії теж плавно підповзає пздц. Навіть глава їхнього ощадбанку, герман греф, про це вже відкрито каже.

Через санкції у нас немає ні грошей, ні сил стримувати мігрантів на кордоні з ЄС, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6917
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02.07.2021 22:55 Відповісти
Короче фсё пропало 🤣
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02.07.2021 22:03 Відповісти
лукашЕнко - " нет сил сдерживать мигрантов на границе с ЕС"

Нехай ЄС прирівняє їх до "зелених чоловічків".
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02.07.2021 22:06 Відповісти
Из-за санкций у нас нет ни денег, ни сил сдерживать мигрантов на границе с ЕС, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4733
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02.07.2021 22:06 Відповісти
..их осталось только двое
могут друг у друга сасцать
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02.07.2021 22:33 Відповісти
мигранты запросто шастают через границу... а если вражеские диверсанты в обратном направлении?
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02.07.2021 22:07 Відповісти
Картохой отбивайтесь!
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02.07.2021 22:11 Відповісти
Как сказал классик
-"Денег нет но ты держись за )(уйла! Он тебя сделает..
из бацьки- мамку"
И будет прав..таких поодонков надо мочить..
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02.07.2021 22:23 Відповісти
Лук Чен Ин, "твоя Беларусь" зараз - це західна губернія московії, де факто!
Ти її успішно здав кремлю. Ти тепер ніхто!
Всі твої потуги робити хорошу міну при поганій грі виглядають гидко і смішно.
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02.07.2021 22:24 Відповісти
Досить це мудилище постить(((
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02.07.2021 22:26 Відповісти
тыканье пальцами про надуманное гнобление иранцев и иракцев с афганцами, признак слабоумия или просто тупоумия... - совдеповско-комунячие штампы.
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02.07.2021 22:28 Відповісти
Накачування Европи мігрантами,терористами,от що це означає!
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02.07.2021 22:28 Відповісти
Походу это рашка мигрантов нагоняет. Значит надо передать мигрантов Меркель, как бизнес партнеру плешивого царя.
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02.07.2021 22:29 Відповісти
Ой які ми хитрожопі ))) ЄС зразу знімуть санкції ))) Щаз. Лука слухай правила. Випускаєш всіх кого затримав, вибачаєшся і тоді тебе придурка може перестануть пороти.
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02.07.2021 22:32 Відповісти
Пока Лука не арестует провокаторшу Тихановскую, с ее подачи санкции будут беларусам вводить постоянно...
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02.07.2021 22:39 Відповісти
Ну заарештує і що? Отримує ще купу піздюлей. Підарів треба вчити правилам. І зараз підара Луку вчать правилам. І мені це подобається.
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02.07.2021 22:48 Відповісти
В отличии от других, Беларусь самостоятельная страна и правила у нее только свои
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02.07.2021 22:55 Відповісти
Ти тільки не сміши - "самостійна". Без підтримки Кремля бульбофюрер дуже швидко здується.
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02.07.2021 23:02 Відповісти
Я не знаю кто сдувается, но Литва от эмигрантов уже собирается строить стену на миллиарды евро
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02.07.2021 23:48 Відповісти
В ответ Литва закроет пролив в белорусское море, и хана вашим креветкам
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02.07.2021 23:51 Відповісти
Знаешь, что главное в креветках - наклеить красивую и правильную этикетку...
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03.07.2021 00:01 Відповісти
Конечно. А завозить вы их будете ..... Упс, авиации нет, осталось границы закрыть - и точно море выкопаете
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03.07.2021 00:08 Відповісти
Знаешь почему все таможенники из санкционного списка восстановились на службе? Потому что контрабанду от которой всем капает в карман еще никто не отменял
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03.07.2021 00:20 Відповісти
Ага. Понял. Т.е. чепез Украину повезут? Успехов, можно ещё по БАМу попробовать.
Сказка о старике идиоте и золотой рыбке, становится явью
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03.07.2021 00:30 Відповісти
Зараз "самостоятельную страну" за "самостоятельный гопстоп в воздухе" поставили раком і показова їбуть. Самостійна країна в моєму розумінні це не та що бикує як Тарган, а та що не дає себе поставити в позу зю.
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02.07.2021 23:12 Відповісти
Новий анекдот? Самостійний ************..
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02.07.2021 23:14 Відповісти
Через санкції у нас немає ні грошей, ні сил стримувати мігрантів на кордоні з ЄС, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2479
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02.07.2021 23:49 Відповісти
Беларусь эт террористическое государство под управлением хунты во главе с вором и бандитом Лукашенко
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17.11.2021 05:33 Відповісти
Знаєш, я трошки не долюблюю Тихановску. Бєларусі треба президент - націоналіст. Який буде мстити. За Бондаренко наприклад. Щоб його вбивць просто на камеру забили насмерть. Це було б справедливо.
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02.07.2021 22:52 Відповісти
Она выбранный президент Белоруссии, а не провокатор. А вот рыгорыч самозванец.
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03.07.2021 08:55 Відповісти
Если одни выбирают клоуна - это не означает, что другие будут выбирать домохозяйку...
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03.07.2021 11:41 Відповісти
Це ж відома кацапська тактика! Ще в 2006 році кацапські мєнти з мигалками супроводжували фури збиті мігрантами з Азії до кордонів України, викидали з фур і вказували напрямок - вам туди. А ми їх ловили, годували, повертали, вчили, облаштовували. Були періоди коли кількість таких "біженців через РФ" сягала 700 000...Це звичайна економічна диверсія під виглядом "гуманітарної проблеми".
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02.07.2021 22:38 Відповісти
Так возьми кредит у Пуйла, он же вас этим и купил,так пользуйтесь.
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02.07.2021 22:38 Відповісти
Это ,где надо жить, чтобы сбежать в белорусь.
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02.07.2021 22:43 Відповісти
На набутилкіно-скалєнвставанії.
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02.07.2021 23:21 Відповісти
Бацька знову пукена тролить?
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02.07.2021 22:55 Відповісти
Ха. Ха. Это уже проходили.
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02.07.2021 23:16 Відповісти
Всі ці сценарії пишуть ********* в кремлі. Таракану немає куди діватись, він мусить виконувати всі забаганки ***** та його шобли.
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02.07.2021 23:34 Відповісти
Це сценарій Ердогана. Вчи матчастину.
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03.07.2021 00:03 Відповісти
Якого Ердогана?! Ердоган не лежить у ***** під ногами та не боїться його. Приклад історія з кацапсячим СУ тобі в приклад. І ***** не обидився, а піджав хвоста втерся.
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03.07.2021 10:09 Відповісти
Недолугий ідіоте, ти не знаєш якого Ердогана? Для тупих уточнюю: Реджепа Тайїпа Ердогана - президента Туреччини. Шантажувати Європу мігрантами - це його сценарій. Не володієш питанням - не засирай сайт тупими висерами.
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03.07.2021 13:18 Відповісти
Ну ти точно Кіля Азіров, мля...
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03.07.2021 13:58 Відповісти
Вот же тролль.)
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03.07.2021 04:15 Відповісти
Кстати ждем когда мигранты в украину полезут( или уже полезли )
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03.07.2021 07:50 Відповісти
сранно, така "успішна" икономіка, тут купа задротів, хотіли, нам ба такого припи..дента як бацька" ото зажили б, і на тобі, за якісь пів року вже немає ні грошей, нічого, тільки чомусь ті задроти мовчать або навмисно не говорять, що вся т.з. икономіка бульбашів виключно за рахунок кацапів трималась, а скільки у них девальвацій було і які темпи. ну де ви дрочуни на бацьку поділись?
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03.07.2021 08:19 Відповісти
На каком основании страна имеет право НЕвыпускать иностранцев из страны?
(не только Белорусь)
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03.07.2021 09:07 Відповісти
Це вже похоже на істерику. Думаю, що скоро буде навіть не "похоже".
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03.07.2021 09:46 Відповісти
Закрити кордони з Біломосковією, нехай мігранти в чебуРашку повертаються.
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03.07.2021 12:16 Відповісти
А почему вы не " сдерживаете" их на своих границах...
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03.07.2021 13:07 Відповісти
Ничего Лука!! Скоро у тебя и жрать ничего не будет!!Козёл колхозный!!
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03.07.2021 16:17 Відповісти
Надо же,за неделю закончились деньги. Остался только колорадский жук в закромах?
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03.07.2021 18:59 Відповісти
 
 