Через санкції у нас немає ні грошей, ні сил стримувати мігрантів на кордоні з ЄС, - Лукашенко

Олександр Лукашенко, який називає себе президентом Білорусі і якого цивілізований світ не визнає законно обраним, заявив, що у Білорусі через санкції немає ні грошей, ні сил на те, щоб стримувати незаконних мігрантів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє держагентство БелТА.

"Я чесно сказав, що ми не будемо більше тримати тих, кого ви гнобили в Афганістані, Ірані, Іраку. У нас немає на це ні грошей, ні сил через ваші санкції", - сказав Лукашенко на урочистих зборах на честь Дня незалежності в п'ятницю.

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