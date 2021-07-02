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Головні новини 2 липня: скандал з підборами, Лукашенко хоче закрити кордон з Україною

Головні новини 2 липня: скандал з підборами, Лукашенко хоче закрити кордон з Україною

Міноборони наполягає, що жінки-військовослужбовці повинні марширувати на параді на підборах, Лукашенко доручив закрити кордон з Україною, Росія вивела в море весь Чорноморський флот, - головні новини України 2 липня.

Скандал з підборами на параді

Всі обговорюють підбори українських військовослужбовців. Напередодні репетирували парад, жінки, які беруть участь у ньому, були на підборах. Спочатку обурилися соцмережі, услід - політики.

Віцеспікер Верховної Ради Олена Кондратюк з трибуни парламенту озвучила відкрите звернення з вимогою провести службове розслідування про те, хто прийняв рішення, щоб жінки-військові на параді до Дня Незалежності марширували на підборах. Після виступу жінки-депутати подарували міністру оборони Андрію Тарану червоні туфлі на підборах: "Нехай сходить у них на парад".

Спочатку "слуга народу" Бардіна повідомила, що міністр оборони Таран нібито пообіцяв: на параді жінки-військовослужбовці маршируватимуть в інших туфлях, не тих, що під час репетиції. Але пізніше в Міністерстві оборони заявили, що підбори на параді будуть - мовляв, це обов'язкова частина парадної форми.

Увечері 2 липня під Міноборони відбулася акція протесту проти того, щоб жінки-військовослужбовці брали участь у параді у взутті на підборах.

Міністри Стефанішина, Лазебна і Лапутіна вимагають замінити взуття.

Лукашенко хоче закрити кордон з Україною

"Величезна кількість зброї надходить з України в Білорусь. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною", - заявив Лукашенко. При цьому офіційно українська влада поки не отримувала повідомлення про закриття кордону.

З Україною Білорусь кордон закриває, а от з Євросоюзом вона стає дедалі прозорішою. Щоправда, не для всіх, а тільки для нелегальних мігрантів. "Ми не будемо більше тримати тих, кого ви гнобили в Афганістані, Ірані, Іраку. У нас немає на це ні грошей, ні сил через ваші санкції", - сказав Лукашенко. Литва оголосила через наплив нелегалів з боку Білорусі екстремальну ситуацію.

Росія вивела в Чорне море весь флот

Про це свідчать дані української військової розвідки. Таким чином Москва хоче показати свою міць на морі на тлі міжнародних навчань Sea Breeze. Правда, в розвідці вважають, що сили все одно не можна порівняти.

Обшуки на "Кузні на Рибальському"

ДБР повідомило про підозру колишньому директору заводу "Кузня на Рибальському" і двом ексчиновниками Міноборони. Їх підозрюють в організації поставок у ЗСУ техніки низької якості. За даними слідства, збиток становить понад 475 млн грн.

А справу колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського передали до суду.

Пукач залишиться за ґратами до кінця життя

Касаційний кримінальний суд відмовився скасовувати довічний вирок ексголові кримінального розшуку МВС Олексію Пукачу, який відбуває термін за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Вирок оскарженню не підлягає.

Коронавірус починає мутувати швидше

За словами епідеміолога Наталії Виноград, тільки за останні 3 місяці з'явилося 20 нових його різновидів. Епідеміолог каже, що з часом вірус має послабити свої патогенні властивості, але поки цього не відбувається.

Автор: 

Білорусь (7932) Міноборони (7379) парад (377) Пукач Олексій (42) Сі-Бриз (87) Чорноморський флот рф (624) COVID-19 (19765)


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Ще одна переможенька! 😀
Щеля Велику Амністію до ня Незалежності планує.
Мало нам Величного лідера,війни,цін,тарифів,пандемії,слуг і прислужників,а тепер ще й це на тлі росту безробіття.
Восени нас чекатиме апофігей.😏😧
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02.07.2021 22:27 Відповісти
https://www.facebook.com/peter.doman.10?__cft__[0]=AZXZt9Zaz5knR9eVxfq1QjfYu7OT226n_rAP5K3LDJF55gwNRN8_r3JaKPHtCcLHkG7Lu7aBvoOZ_E2vGoSVFY3BkPkaYSpRyuyxK4TbE51sflru4NiMSxS1UMRdROqud49aR8uyEguqZmSDl4h02hpSNrcY6IoBV15xYNYTYnpELh6IXzuINljvHT0OEJsH2g47HTT_Jtu2tt33FqrWS-Di&__tn__=-UC%2CP-y-R Peter Doman
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02.07.2021 22:36 Відповісти
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02.07.2021 22:36 Відповісти
...Народне господарство РФ гостро потребує дармової робочої сили, "трудові табори" для в'язнів там уже будуються, в червні БАМ прийняв першу партію зе-ка, і начальник російської пенітенціарної служби поскаржився, що народу сидить усе-таки малувато, щоб покрити потреби в робочій силі, треба б іще близько мільйона душ (sic!)…
Тож не робімо собі ілюзій: наявність майже 40 мільйонів відносно здорового, неляканого й роботящого білого населення не в останню чергу й робить Україну привабливою для загарбників, і Росія від нас, таких апетитних, добром не відчепиться, навіть якщо Путіна завтра змінить на посаді Навальний чи якийсь інший Ікс.
Суть побудованого в РФ режиму, так званого "рашизму", можна, послуговуючись класичною ленінською формулою, описати так: влада ФСБ, плюс русифікація, плюс ідіотизація всіх країн. Тобто, Гулаг, але не простий, а з телевізором, - такий, куди "ідіоти" (ті, що "внєпалітікі") йдуть самі, чи принаймні не чинять опору, коли їх женуть, бо їх переконали з телевізора, що там "какаяразніца"… - О. Забужко https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
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02.07.2021 22:28 Відповісти
Лукашенко хочет закрыть границу с Украиной

А Жириновский хотел перекрыть Днепр.
Санитары разберутся!
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02.07.2021 22:29 Відповісти
Вітаю цю ініціативу диктатора. Він робить те що я вимагав від української влади ще в 2014 році після голосування в ООН. Не забудьте відкликати посла, зебіли...
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02.07.2021 23:30 Відповісти
Тарана и все его министерство,-кодло воров и предателей, давно пора расстрелять их всех
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03.07.2021 03:16 Відповісти
сябр-держслужбовець повинен протягом 24год. стати на облік в населеному пункті, де воно зібралося ночувати. Ліри бсср обмінювати 100 до 1грн. Товари/продукти з України заборонити до вивозу.
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03.07.2021 09:51 Відповісти
ПіСі: саме таке відношення завжди було в бсср до українців
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03.07.2021 09:53 Відповісти
 
 