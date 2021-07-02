Головні новини 2 липня: скандал з підборами, Лукашенко хоче закрити кордон з Україною

Міноборони наполягає, що жінки-військовослужбовці повинні марширувати на параді на підборах, Лукашенко доручив закрити кордон з Україною, Росія вивела в море весь Чорноморський флот, - головні новини України 2 липня.

Скандал з підборами на параді

Всі обговорюють підбори українських військовослужбовців. Напередодні репетирували парад, жінки, які беруть участь у ньому, були на підборах. Спочатку обурилися соцмережі, услід - політики.

Віцеспікер Верховної Ради Олена Кондратюк з трибуни парламенту озвучила відкрите звернення з вимогою провести службове розслідування про те, хто прийняв рішення, щоб жінки-військові на параді до Дня Незалежності марширували на підборах. Після виступу жінки-депутати подарували міністру оборони Андрію Тарану червоні туфлі на підборах: "Нехай сходить у них на парад".

Спочатку "слуга народу" Бардіна повідомила, що міністр оборони Таран нібито пообіцяв: на параді жінки-військовослужбовці маршируватимуть в інших туфлях, не тих, що під час репетиції. Але пізніше в Міністерстві оборони заявили, що підбори на параді будуть - мовляв, це обов'язкова частина парадної форми.

Увечері 2 липня під Міноборони відбулася акція протесту проти того, щоб жінки-військовослужбовці брали участь у параді у взутті на підборах.

Міністри Стефанішина, Лазебна і Лапутіна вимагають замінити взуття.

Лукашенко хоче закрити кордон з Україною

"Величезна кількість зброї надходить з України в Білорусь. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною", - заявив Лукашенко. При цьому офіційно українська влада поки не отримувала повідомлення про закриття кордону.

З Україною Білорусь кордон закриває, а от з Євросоюзом вона стає дедалі прозорішою. Щоправда, не для всіх, а тільки для нелегальних мігрантів. "Ми не будемо більше тримати тих, кого ви гнобили в Афганістані, Ірані, Іраку. У нас немає на це ні грошей, ні сил через ваші санкції", - сказав Лукашенко. Литва оголосила через наплив нелегалів з боку Білорусі екстремальну ситуацію.

Росія вивела в Чорне море весь флот

Про це свідчать дані української військової розвідки. Таким чином Москва хоче показати свою міць на морі на тлі міжнародних навчань Sea Breeze. Правда, в розвідці вважають, що сили все одно не можна порівняти.

Обшуки на "Кузні на Рибальському"

ДБР повідомило про підозру колишньому директору заводу "Кузня на Рибальському" і двом ексчиновниками Міноборони. Їх підозрюють в організації поставок у ЗСУ техніки низької якості. За даними слідства, збиток становить понад 475 млн грн.

А справу колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського передали до суду.

Пукач залишиться за ґратами до кінця життя

Касаційний кримінальний суд відмовився скасовувати довічний вирок ексголові кримінального розшуку МВС Олексію Пукачу, який відбуває термін за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Вирок оскарженню не підлягає.

Коронавірус починає мутувати швидше

За словами епідеміолога Наталії Виноград, тільки за останні 3 місяці з'явилося 20 нових його різновидів. Епідеміолог каже, що з часом вірус має послабити свої патогенні властивості, але поки цього не відбувається.