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Новини Митна війна Росії проти України
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росія (63556) цукор (296) ввезення (31)

Росія розширює економічну війну проти України: заборонили поставки макаронів, кетчупу і тушонки

Росія розширює економічну війну проти України: заборонили поставки макаронів, кетчупу і тушонки

Уряд РФ розширив перелік продукції, постачання якої заборонені з України. Зміни внесені до постанови від 29 грудня 2018 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з постановою, підписаною 28 червня 2021 року і розміщеній на офіційному порталі правової інформації, до розширеного списку заборонених продуктів потрапили морозиво та інші види харчового льоду, мінеральна вода, а також газовані води, з доданням цукру чи інші підсолоджувачі або смако-ароматичні речовини, готові супи та бульйони і заготовки для їх приготування.

Крім того, обмежено ввезення ячменю, пальмової олії і її фракцій у тарі масою нетто 20 тонн, готові або консервовані м'ясні продукти, м'ясні субпродукти, готові або консервовані ракоподібні. Неможливими будуть поставки незнежиреної какао-пасти, макаронних виробів, попкорну, продуктів типу мюслі на основі несмажених пластівців із зерна, а також томатного кетчупу та інших томатних соусів, майонезу, продуктів для приготування соусів.

Заборона також торкнулася макухи та продуктів, що використовуються на корм худобі, деяких видів лісоматеріалів і пакувальної тари.

Ці рішення ухвалені відповідно до указу президента від 22 жовтня 2018 року "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми заходами України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації".

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Раніше постановою уряду від 29 грудня 2018 року було заборонено постачати з України пшеницю і меслин (суміш пшениці і жита) і солодове пиво, соняшникову, сафлорову, бавовняну олії і їх фракції.

Крім того, до переліку заборонених до ввезення продовольчих товарів потрапили екстракти та соки з м'яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних; готова або консервована риба; ікра осетрових та її замінники; консервовані овочі, фрукти, горіхи; джеми, фруктове желе, мармелад, фруктове або горіхове пюре, паста; фруктові та овочеві соки.

У списку також опинилися кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад) без вмісту какао; шоколад та інші готові харчові продукти із вмістом какао; хліб, борошняні кондитерські вироби, тістечка, печиво та інші хлібобулочні та борошняні кондитерські вироби. Заборонені поставки вин, включно з кріпленими, а також етиловий спирт, спиртові настоянки, лікери та інші спиртні напої.

Заборона на ввезення з України також торкнулася деяких видів машин і устаткування для сільського господарства і переробної промисловості.

Крім цього, в рамках продовольчого ембарго з 1 січня 2016 року діє заборона на поставки в Росію низки продовольчих товарів з України (включно з м'ясом, м'ясними продуктами, молоком і молочними продуктами, рибою та рибною продукцією, овочами і фруктами, сіллю).
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Топ коментарі
+33
Жуйте лапти))
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02.07.2021 22:36
+27
Пусть кизяки сосут под соусом боярышмель.
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02.07.2021 22:38
+26
Піпіську сосіть лаптєрилі звіздараси.
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02.07.2021 22:40
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сказали б, що гроші вже закінчились, типа не можемо купувати, то типа, санкції, заборона ввезення, тьху жалюгідні лапті. ну нехай кору бярози жруть і бяларузкі банани.
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03.07.2021 08:12 Відповісти
Особенно порадовал запрет на пальмовое масло и соки ракообразных.
Придется повырубывать все пальмы на черниговщине?
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03.07.2021 09:05 Відповісти
жрите ватникик свои помои собачьи изгомна и шишек
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03.07.2021 09:21 Відповісти
* ЖИВОТНЫХ НЕ КОРМИТЬ* -директор зоопарка
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03.07.2021 09:21 Відповісти
"Пива Шарикову не предлагать..."(c)
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03.07.2021 10:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-e00TPb9HmI Семён Слепаков: https://www.youtube.com/watch?v=-e00TPb9HmI Купи говно - YouTube
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03.07.2021 09:28 Відповісти
Ну что ж. Будут чай пить в прикуску с березовыми дровами вместо сахара.
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03.07.2021 09:53 Відповісти
Це вся відповідь поца ху@ла про "один нарід".
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03.07.2021 10:25 Відповісти
Росія заборонила ввезення з України морозива, цукру і деякої іншої продукції - Цензор.НЕТ 8958
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03.07.2021 10:42 Відповісти
А зачем вообще с Московией торговать. Лишь бы чем-нибудь, но назло народу Украины.
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03.07.2021 12:14 Відповісти
Теперь у нас должен быть лишний сахар, значит ждите подорожания. Зекономика.
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03.07.2021 12:25 Відповісти
Зіг -заг удачі Білорусь закрила кордон, це для того щоби приховати торгівельні оборудки з між зелеср та ху...м - завести їх у тінь.
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03.07.2021 12:57 Відповісти
Ну что же, теперь будете продавать в Европу... Только ведь там оно никому не нужно
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03.07.2021 13:09 Відповісти
Дурило ты кацапское лаптеногое! Прежде, чем звиздеть, узнал бы ВО СКОЛЬКО раз за последние 4 года вырос экспорт Украины в Евросоюз.
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03.07.2021 15:07 Відповісти
припинити будь яку торгівлю з окупантами, хай своє жують
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03.07.2021 13:54 Відповісти
ЛЮБАЯ торговля с Расией обязательно будет использована ею как средство давления.
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03.07.2021 13:55 Відповісти
Гитлер стоит под Москвой, а Сталин поставляет в Берлин сахар, мороженое, муку и прочие продукты...
Вот до какого абсурда дожились современные ЛИЦЕМЕРЫ!!!
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03.07.2021 15:52 Відповісти
А як же правила вільної торгівлі , СОТ ?
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03.07.2021 18:11 Відповісти
А разве кацапия когда нибудь соблюдала правила?
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03.07.2021 19:01 Відповісти
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