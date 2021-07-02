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Новини
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Справа проти Павловського – чергова атака влади на бойових генералів, - "ЄС" про підозри ДБР

Справа проти Павловського – чергова атака влади на бойових генералів, -

Справа проти ексзаступника міністра оборони України Ігоря Павловського є черговою атакою з боку влади на бойових генералів, учасників війни проти російської агресії.

Про це заявили народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" на засіданні Печерського районного суду Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Депутати вважають, що влада створює інформаційну "димову завісу" для відволікання уваги від "вагнергейту" та масштабних розкрадань і корупції у команді Зеленського.

"Думаю, ні в кого немає жодних сумнівів, що ця справа є політично вмотивованою. Сьогодні ми отримуємо ще один доказ того, що правоохоронні органи діють за злочинними вказівками Офісу президента Зеленського. Ми всі з вами чули "плівки Труби" і розуміємо, від кого залежить ДБР і як воно виконує вказівки Офісу Зеленського. Я думаю, настане той час, коли ми почуємо і плівки Зеленського відносно тих подій, свідками яких ми сьогодні стаємо", – переконаний співголова фракції Артур Герасимов.

"Завдання дуже просте – організувати тиск на українських воїнів, на українську оборонну промисловість. Вони ж не говорять, що катери, про які сьогодні йшла мова, бойові катери коштували більш ніж у 2,5 рази дешевше будь-якого іноземного аналогу. Я нагадаю – може хтось забув, що у 2014 році діяло ембарго на поставки військової продукції в Україну. Нам цього не продавали...  Це єдине підприємство, яке такі катери для української армії і флоту могло створити і створило. І сьогодні вони хочуть знищити єдине підприємство в Україні, яке може робити десантно-штурмові катери. Оце є справжня мета", – наголошує Герасимов.

У свою чергу, народний депутат Володимир Ар'єв також нагадав про розваленому справі про закупівлю нібито неякісних бронежилетів. "Абсолютно не хочуть розслідувати справи стосовно закупівлі в Чехії за вдвічі більшою ціною некондиційних снарядів для "Рапір", не хочуть розслідувати закупівлю для Міністерства оборони автомобілів "Козак" в 2020 році теж за завищеними цінами, ніж закуповувалися в попередні роки... Ні прокуратура, ні ДБР сьогодні не хочуть навіть дивитися в цей бік. Сьогодні для того, щоб відвести увагу від злочинів, розкрадання і клептоманії команди Зеленського, яка сьогодні є в МО, відбувається такий судово-правовий фарс. Він триває з 2019 року", - зазначив він.

Народний депутат Ростислав Павленко назвав те, що відбувається "димовою завісою" і відволіканням уваги суспільства від справи "вагнерівцев"."Для того, щоб відволікти увагу від міжнародного розслідування, ми бачимо поганий серіал, який пропонується українському суспільству протягом липня", – пояснив він.

Блогер Юрій Бірюков назвав справу проти Павловського продовженням "серіалу" про переслідування українських генералів.

"Коротка хронологія попередніх серій. Генерала Павловського звинуватили в закупівлі палива за завищеними цінами. З’ясувалося, що НАБУ закуповувало паливо ще дорожче, як і всі інші силовики. Справа померла. Генерала Шевчука звинуватили в закупівлі неякісних бронежилетів. З’ясувалося, що бронежилети в порядку (і вони й зараз в ЗСУ, ніхто їх не відкликав). Справа померла. Генерала Марченка звинуватили в прийманні неякісних бронежилетів. З’ясувалося, що бронежилети в порядку (і вони й зараз в ЗСУ, ніхто їх не відкликав). Справа померла. Генерала Мельника звинуватили в закупівлі неякісних танкових двигунів. З’ясувалося, що двигуна якісні, за винятком 4-х штук, які задовго до цих всіх справ були дефектовані воєнпредами і на завод був поданий позов. Справа померла", - написав Бірюков у Facebook

Автор: 

Ар’єв Володимир (320) Міноборони (7379) Герасимов Артур (297) Павловський Ігор (109) Європейська Солідарність (1082)


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Топ коментарі
+20
При пэтэ армию строили, при зеЛохе - армию разваливают. При пэте, каждую неделю в новостях писали, что испытывается или передается для армии новое оружие, а при клоуне - каждую неделю какой-то зашквар для армии: то червяки в каше, то миллиарды задолженностей по зп военнослужащим, то сокращение очередного оборонного завода. Кому там не хватает ума понять, что зеленый рагуль, умышленно уничтожает и деморализирует армию?!
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02.07.2021 22:55
+17
И бронированные МАЗ\Богданы Гладковского оказались не только лучше, а и , главное, дешевле полукитайского дерьма, закупленного "не барыгами".
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02.07.2021 22:54
+13
Для информации. Повторю про "барыг" и барыг. После Гладковского. Кто-же тогда барыга?

ЗСУ закупили 41 цивільну вантажівку МАЗ на 8 млн гривень дорожче ніж військовий варіант
https://defence-ua.com/news/zsu_zakupili_41_tsivilnu_vantazhivku_maz_na_8_mln_griven_dorozhche_nizh_vijskovij_variant-2225.html
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02.07.2021 22:52
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Для информации. Повторю про "барыг" и барыг. После Гладковского. Кто-же тогда барыга?

ЗСУ закупили 41 цивільну вантажівку МАЗ на 8 млн гривень дорожче ніж військовий варіант
https://defence-ua.com/news/zsu_zakupili_41_tsivilnu_vantazhivku_maz_na_8_mln_griven_dorozhche_nizh_vijskovij_variant-2225.html
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02.07.2021 22:52 Відповісти
А это как делали при Гладковском. Для сравнения

Як бронюють армійські «Богдан-МАЗи»
https://www.ukrmilitary.com/2016/03/bogdan-maz-praktika.html
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02.07.2021 22:52 Відповісти
И бронированные МАЗ\Богданы Гладковского оказались не только лучше, а и , главное, дешевле полукитайского дерьма, закупленного "не барыгами".
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02.07.2021 22:54 Відповісти
Главное, что при этом воя на весь белый свет зеленожопых и не наблюдается, бубачке можно воровать в космических масштабах, это же бубачка! Ну и что , что с кармана тех же зеленогнойного быдла. А для милого дружка.... Так вот, молчание ободранных ягнят и вылилось полным беспределом этого бл...го цирка зеленых- и цены на коммуналку взлетели ввысь, и цены на продукты, и налоги пошли по беспределу, прокурор ихний, министр внутрених расправ- тоже ихний, энергетика- давно ихняя, медицина в опе, холопы дохнут, и никого из служек урода это не е..., банки подмяли под себя, большое крадивныцтво из карманов лохтората освоили полностью,что еще не прибрали к рукам- осталось еще полшага до этого. Вот Армию дожимают до конца,скоро там остануться дельцы, ворующие имущество армии,и гандоны, которые только за бабло там сидят.
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02.07.2021 23:23 Відповісти
При пэтэ армию строили, при зеЛохе - армию разваливают. При пэте, каждую неделю в новостях писали, что испытывается или передается для армии новое оружие, а при клоуне - каждую неделю какой-то зашквар для армии: то червяки в каше, то миллиарды задолженностей по зп военнослужащим, то сокращение очередного оборонного завода. Кому там не хватает ума понять, что зеленый рагуль, умышленно уничтожает и деморализирует армию?!
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02.07.2021 22:55 Відповісти
гелю зеть?
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02.07.2021 23:17 Відповісти
по заданию портнова и путина
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03.07.2021 18:39 Відповісти
Клоуни можуть тільки брехати,брехати.
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02.07.2021 23:25 Відповісти
Січень 2014 - квітень 2015 - начальник тилу Збройних Сил України.
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%B3%D0%B0 присязі під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 російсько-української війни нагороджений 22 січня 2015 року орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Наверное секрет за что его наградили?
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02.07.2021 23:52 Відповісти
зашкварился ваш давид браун более известный как давид хламидия
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03.07.2021 00:31 Відповісти
Защкварился ты, зеп.др, все дела вавия против боеаых генералов закончились пуком, и это будет не исключением
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03.07.2021 07:22 Відповісти
Справа проти Павловського – чергова атака влади на бойових генералів, - "ЄС" про підозри ДБР - Цензор.НЕТ 276
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03.07.2021 01:05 Відповісти
как громко сказано - на БОЕВЫХ генералов... ЭТИ ЧЕРТИ ХОТЬ ЗНАЮТ ЧТО ТАКОЕ БОЙ ???
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03.07.2021 05:34 Відповісти
Справа проти Павловського – чергова атака влади на бойових генералів, - "ЄС" про підозри ДБР - Цензор.НЕТ 3396
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03.07.2021 07:48 Відповісти
Баєвьіє де-гєнєрали?

На паркєтах у міністерстві "боєвали"?
Чи прикрившись минулими заслугами, ускочили у "соціальний ліфт" генеральських посад та по-тихому мутняки мутили?

А ну, розкажіть, а я посміюсь.
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03.07.2021 09:04 Відповісти
содержимое их сейфов, вскрытых при обысках генералы добыли в бою.
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04.07.2021 02:09 Відповісти
 
 