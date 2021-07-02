Справа проти Павловського – чергова атака влади на бойових генералів, - "ЄС" про підозри ДБР

Справа проти ексзаступника міністра оборони України Ігоря Павловського є черговою атакою з боку влади на бойових генералів, учасників війни проти російської агресії.

Про це заявили народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" на засіданні Печерського районного суду Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Депутати вважають, що влада створює інформаційну "димову завісу" для відволікання уваги від "вагнергейту" та масштабних розкрадань і корупції у команді Зеленського.

"Думаю, ні в кого немає жодних сумнівів, що ця справа є політично вмотивованою. Сьогодні ми отримуємо ще один доказ того, що правоохоронні органи діють за злочинними вказівками Офісу президента Зеленського. Ми всі з вами чули "плівки Труби" і розуміємо, від кого залежить ДБР і як воно виконує вказівки Офісу Зеленського. Я думаю, настане той час, коли ми почуємо і плівки Зеленського відносно тих подій, свідками яких ми сьогодні стаємо", – переконаний співголова фракції Артур Герасимов.

"Завдання дуже просте – організувати тиск на українських воїнів, на українську оборонну промисловість. Вони ж не говорять, що катери, про які сьогодні йшла мова, бойові катери коштували більш ніж у 2,5 рази дешевше будь-якого іноземного аналогу. Я нагадаю – може хтось забув, що у 2014 році діяло ембарго на поставки військової продукції в Україну. Нам цього не продавали... Це єдине підприємство, яке такі катери для української армії і флоту могло створити і створило. І сьогодні вони хочуть знищити єдине підприємство в Україні, яке може робити десантно-штурмові катери. Оце є справжня мета", – наголошує Герасимов.

У свою чергу, народний депутат Володимир Ар'єв також нагадав про розваленому справі про закупівлю нібито неякісних бронежилетів. "Абсолютно не хочуть розслідувати справи стосовно закупівлі в Чехії за вдвічі більшою ціною некондиційних снарядів для "Рапір", не хочуть розслідувати закупівлю для Міністерства оборони автомобілів "Козак" в 2020 році теж за завищеними цінами, ніж закуповувалися в попередні роки... Ні прокуратура, ні ДБР сьогодні не хочуть навіть дивитися в цей бік. Сьогодні для того, щоб відвести увагу від злочинів, розкрадання і клептоманії команди Зеленського, яка сьогодні є в МО, відбувається такий судово-правовий фарс. Він триває з 2019 року", - зазначив він.

Народний депутат Ростислав Павленко назвав те, що відбувається "димовою завісою" і відволіканням уваги суспільства від справи "вагнерівцев"."Для того, щоб відволікти увагу від міжнародного розслідування, ми бачимо поганий серіал, який пропонується українському суспільству протягом липня", – пояснив він.

Блогер Юрій Бірюков назвав справу проти Павловського продовженням "серіалу" про переслідування українських генералів.

"Коротка хронологія попередніх серій. Генерала Павловського звинуватили в закупівлі палива за завищеними цінами. З’ясувалося, що НАБУ закуповувало паливо ще дорожче, як і всі інші силовики. Справа померла. Генерала Шевчука звинуватили в закупівлі неякісних бронежилетів. З’ясувалося, що бронежилети в порядку (і вони й зараз в ЗСУ, ніхто їх не відкликав). Справа померла. Генерала Марченка звинуватили в прийманні неякісних бронежилетів. З’ясувалося, що бронежилети в порядку (і вони й зараз в ЗСУ, ніхто їх не відкликав). Справа померла. Генерала Мельника звинуватили в закупівлі неякісних танкових двигунів. З’ясувалося, що двигуна якісні, за винятком 4-х штук, які задовго до цих всіх справ були дефектовані воєнпредами і на завод був поданий позов. Справа померла", - написав Бірюков у Facebook