Міністерство охорони здоров'я повідомило про смерть чоловіка у Вінницькій області після щеплення вакциною Pfizer
У Вінницькій області в п'ятницю ввечері помер 47-річний чоловік, якому в цей день зробили щеплення від COVID-19 вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я України.
"2 липня о 18:02 зафіксовано смерть 47-річного чоловіка. Відповідна інформація надійшла в Державний експертний центр МОЗ України", - наголошується в повідомленні.
МОЗ інформує, що щеплення проти COVID-19 було проведено мобільною бригадою о 13:45. "Упродовж однієї години після щеплення несприятливих подій після імунізації не зафіксовано. О 17:00 у пацієнта з'явилися скарги на нудоту, втрата свідомості. Було відразу викликано екстрену медичну допомогу, яка провела реанімаційні заходи. На жаль, о 18:02 медики констатували смерть чоловіка", - повідомив МОЗ.
За інформацією департаменту охорони здоров'я Вінницької області, чоловік отримав щеплення проти COVID-19 вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
У п'яти інших осіб, яким зробили щеплення з одного флакона з померлим, стан задовільний.
"Випадок смерті зареєстровано як несприятлива подія після імунізації, оскільки смерть сталася впродовж 30 днів після вакцинації проти COVID-19", - наголошується в повідомленні.
Цей випадок розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики департаменту охорони здоров'я Вінницької області.
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В моєм контінгєнтє одін купіл майку...
Ржали фсє..виду нє подавалі-врач, латинь знаєт, типа...
"Улыбок тебе дед Мокар"
Это реально заговор!
🤔
масштабные протесты отрицателей коронавируса прошли в Лондоне, Париже, Берлине и Бостоне. Демонстрации показали тренд, уже несколько месяцев очевидный в интернете: адепты теорий заговора вокруг Covid-19 все больше верят в QAnon, конспирологию о мировой элите педофилов-сатанистов.
В этом году эта теория о педофильской закулисе пробралась в правящую Республиканскую партию США и становится все популярнее у европейцев, которые не верят врачам, боятся башен 5G и отрицают пользу вакцин.
Как предполагаемые педофилы якобы связаны с минздравами? Что, по их мнению, объединяет вакцины и сатанизм?
Учи матчасть и не злоупотребляй восклицательными знаками.
Твоя любимая вики .. Верховный суд США ОТМЕНИЛ всеобщую вакцинацию: ... Билл Гейтс, главный инфекционист США Фаучи, и Биг Фарма проиграли иск в Верховном Суде США, не сумев доказать, что все их вакцины на протяжении последних 32 лет были безопасны для здоровья граждан! Иск подала группа учёных, во главе с сенатором Кеннеди.
Известный в США лидер антипрививочного движения адвокат Роберт Кеннеди действительно подавал в суд. Правда, в августе 2018 года и не на Билла Гейтса, Фаучи и Биг Фарму, а против HHS (Министерство здравоохранения и социальных служб США). Об этом он писал https://twitter.com/RobertKennedyJr/status/1035566897574699009 в своем аккаунте в Twitter. Суть иска заключалась в том, что Кеннеди требовал представить отчеты о контроле качества вакцин. Эти документы Минздрав должен отправлять в другие министерства, как это предусматривает процедура.
В ответе на исковое заявление было сказано, что таких документов нет. Нет именно отчетов, которые отправлялись в другие ведомства, что, по сути, является доказательством нарушения правил отправки корреспонденции, но никак не доказательством отсутствия исследований безопасности разрабатываемых вакцин. Кстати, истец и не спрашивал об исследованиях. В заявлении говорилось только о конкретной процедуре. На этом прения сторон были прекращены. Расходы на суд стороны оплатили самостоятельно.
Впоследствии в соцсетях информация была искажена и использована для создания фейков о том, что исследований безопасности вакцин не существует. Это откровенная манипуляция.
Но если расходы оплатили обе стороны, то решение суда было типа "ни вашим, ни нашим".
пц как обидно за НАСТОЯЩИХ ветеранов войны с московитами ...
Всі вмили ручки.
Папірчик підписав - все.
наприклад- якщо пацієнт не здатен сформулювати симптоми і аналізи не хоче здавати-бо довго або дорого-то не допоможе і Доктор Хауз..(
кОЛОРАДСЬКИЙ ЖУК НЕ ВІРУС.
Умер после поездки в городском транспорте.
Умер после поездки на личном авто.
Умер после просмотра инервью гундосика на 1+1.
Умер после новостей о повышении цены на (все - берите любую!).
Так может не вакцина,а что-то другое? Хорошо,что 23 летний марафонец не вакцинировался Pfizer!