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Новини Коронавірус і карантин
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Міністерство охорони здоров'я повідомило про смерть чоловіка у Вінницькій області після щеплення вакциною Pfizer

Міністерство охорони здоров'я повідомило про смерть чоловіка у Вінницькій області після щеплення вакциною Pfizer

У Вінницькій області в п'ятницю ввечері помер 47-річний чоловік, якому в цей день зробили щеплення від COVID-19 вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

"2 липня о 18:02 зафіксовано смерть 47-річного чоловіка. Відповідна інформація надійшла в Державний експертний центр МОЗ України", - наголошується в повідомленні.

МОЗ інформує, що щеплення проти COVID-19 було проведено мобільною бригадою о 13:45. "Упродовж однієї години після щеплення несприятливих подій після імунізації не зафіксовано. О 17:00 у пацієнта з'явилися скарги на нудоту, втрата свідомості. Було відразу викликано екстрену медичну допомогу, яка провела реанімаційні заходи. На жаль, о 18:02 медики констатували смерть чоловіка", - повідомив МОЗ.

За інформацією департаменту охорони здоров'я Вінницької області, чоловік отримав щеплення проти COVID-19 вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

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У п'яти інших осіб, яким зробили щеплення з одного флакона з померлим, стан задовільний.

"Випадок смерті зареєстровано як несприятлива подія після імунізації, оскільки смерть сталася впродовж 30 днів після вакцинації проти COVID-19", - наголошується в повідомленні.

Цей випадок розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики департаменту охорони здоров'я Вінницької області.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+25
Намек что бы не колоть Pfizer, а колоть китайским шмурдяком, которое тупорылое правительство закупило большое количество и которое теперь нужно куда то применять
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02.07.2021 22:59
+21
Мужчина умер типа от пфайзера, но перед вакцинацией, он заходил в гэделык накатить стопочку для храбрости. Вобщем новость ниочем без официального вскрытия.
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02.07.2021 22:59
+19
Весь цивілізований світ вакцинується Пфазером, і ніяких протипоказань не виявлено. А нам розказують страшилки тому, бо на всю Україну менше 100 тис доз Пфайзера виділено, депутатам і чиновникам не вистачає.
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02.07.2021 23:04
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Не "Аdidas" a "Abibas"...
В моєм контінгєнтє одін купіл майку...
Ржали фсє..виду нє подавалі-врач, латинь знаєт, типа...
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02.07.2021 23:35 Відповісти
Задумайтесь, а случайность ли это !? .... Слово "DIVOC" в переводе с иврита означает - "разделение или одержимость злым духом".. А теперь прочтите это слово задом на перед..
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02.07.2021 23:42 Відповісти
Игорь Монахов, Воханом ты Роги. Так своим монахам и скажи.
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02.07.2021 23:49 Відповісти
Нельзя ж так толсто троллить! Он теперь всю ночь туда и обратно слово "Assa" читать будет.
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03.07.2021 00:10 Відповісти
Если я не ошибаюсь у них там и так справа-налево читают?
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03.07.2021 00:13 Відповісти
Слово на иврите когда переводишь на английский - то получается и означает то что я написал..
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03.07.2021 00:18 Відповісти
Зачем тогда читать справа-налево если это не иврит? От теории заговоров до санитаров один шаг
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03.07.2021 00:36 Відповісти
Просто это повод задуматься.. уже слишком много совпадений и теорий...а это еще одно .. И да , кста - в психиатрии самое главное - кто оденет белый халат - то и врач...
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03.07.2021 00:43 Відповісти
Не устаю поражаться Вашему жизненному опыту...
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03.07.2021 00:56 Відповісти
Если прочитать задом наперёд книгу про Гарри Поттера, то это история о том, как кучка детей постоянно молодеет и пытается вернуть к жизни Воландеморта, чтобы он убрал с лица Гарри шрам и оживил его родителей.
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03.07.2021 00:46 Відповісти
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03.07.2021 00:49 Відповісти
Вспомнилось из той же оперы...

"Улыбок тебе дед Мокар"
Это реально заговор!
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03.07.2021 01:50 Відповісти
УНИТАЗ прочите тем же способом...
🤔
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02.07.2021 23:53 Відповісти
А ещё можно буковки переставлять, и сверху вниз читать.😊
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03.07.2021 06:53 Відповісти
Так ведь буковки не на иврите, а на английском написаны. Поколдовав с переводчиком получается "одержимый" это דיבוק , а не то, что написано английскими буквами.
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03.07.2021 06:36 Відповісти
вы тут дебилы все или это после вакцины побочки у вас !?.. вот теперь то что на иврите - переведи-поколдуй с переводчиком и выйдет то что написал я...*** идиоты одни собрались..
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03.07.2021 12:06 Відповісти
Да нет Монахов как раз ты едиственный тут дебил.
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03.07.2021 23:08 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/features-54021243 Слияние теорий заговора: QAnon и отрицание Covid-19 шагают по Европе

масштабные протесты отрицателей коронавируса прошли в Лондоне, Париже, Берлине и Бостоне. Демонстрации показали тренд, уже несколько месяцев очевидный в интернете: адепты теорий заговора вокруг Covid-19 все больше верят в QAnon, конспирологию о мировой элите педофилов-сатанистов.
В этом году эта теория о педофильской закулисе пробралась в правящую Республиканскую партию США и становится все популярнее у европейцев, которые не верят врачам, боятся башен 5G и отрицают пользу вакцин.
Как предполагаемые педофилы якобы связаны с минздравами? Что, по их мнению, объединяет вакцины и сатанизм?
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03.07.2021 10:14 Відповісти
Со временем оформилась общая мифология Q: президент Трамп ведет тайную войну против элиты педофилов-сатанистов, бизнесменов, знаменитостей и чиновников, которые контролируют Голливуд и Вашингтон, торгуют детьми и хотят разрушить США. Но патриоты в силовых структурах готовят операцию "Шторм", когда по приказу Трампа заговорщики будут арестованы, отправлены в секретную тюрьму в Гуантанамо и подведены под военные трибуналы. Міністерство охорони здоров'я повідомило про смерть чоловіка у Вінницькій області після щеплення вакциною Pfizer - Цензор.НЕТ 5673
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03.07.2021 10:16 Відповісти
Е**тых везде хватает
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03.07.2021 19:20 Відповісти
Кто-то еще ответит за эту поголовную вакцинацию...
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02.07.2021 23:54 Відповісти
Что, антиваксеры восстановят врус натуральной рспы и выпустят в мир назло Дженнеру и вакцинаторам? И снова нерябое лицо станет особой приметой, а 30% заболевших будет умирать. Иммунитет должен быть натуральным!
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03.07.2021 00:07 Відповісти
ты неисправимый идиот который бросается в крайности !!! даже не хочу коментить !!!
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03.07.2021 00:16 Відповісти
Поищи аквариуса, он просто бредит вторым Нюрнбергским процессом. Может, вас даже в одну палату определят...
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03.07.2021 00:21 Відповісти
я кстати благодаря таким как ты понял, что ошибался называя гонку "заболел или укололся" - рулеткой. Да, но Рулетка подразумевает равенство игроков !!!. А поскольку речь может идти, например, о такой категории, как "аутоиммунники", то там может быть полностью заряженный револьвер в этой игре....
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03.07.2021 00:24 Відповісти
Ревматики это аутоиммуники. Они в список противопоказаний не входят.
Учи матчасть и не злоупотребляй восклицательными знаками.
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03.07.2021 00:54 Відповісти
п.с. и скажи мне чепушило - Почему Верховный Суд США отменил поголовную вакцинацию !!!
Твоя любимая вики .. Верховный суд США ОТМЕНИЛ всеобщую вакцинацию: ... Билл Гейтс, главный инфекционист США Фаучи, и Биг Фарма проиграли иск в Верховном Суде США, не сумев доказать, что все их вакцины на протяжении последних 32 лет были безопасны для здоровья граждан! Иск подала группа учёных, во главе с сенатором Кеннеди.
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03.07.2021 00:27 Відповісти
Читай, убогое.
Известный в США лидер антипрививочного движения адвокат Роберт Кеннеди действительно подавал в суд. Правда, в августе 2018 года и не на Билла Гейтса, Фаучи и Биг Фарму, а против HHS (Министерство здравоохранения и социальных служб США). Об этом он писал https://twitter.com/RobertKennedyJr/status/1035566897574699009 в своем аккаунте в Twitter. Суть иска заключалась в том, что Кеннеди требовал представить отчеты о контроле качества вакцин. Эти документы Минздрав должен отправлять в другие министерства, как это предусматривает процедура.
В ответе на исковое заявление было сказано, что таких документов нет. Нет именно отчетов, которые отправлялись в другие ведомства, что, по сути, является доказательством нарушения правил отправки корреспонденции, но никак не доказательством отсутствия исследований безопасности разрабатываемых вакцин. Кстати, истец и не спрашивал об исследованиях. В заявлении говорилось только о конкретной процедуре. На этом прения сторон были прекращены. Расходы на суд стороны оплатили самостоятельно.
Впоследствии в соцсетях информация была искажена и использована для создания фейков о том, что исследований безопасности вакцин не существует. Это откровенная манипуляция.
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03.07.2021 00:51 Відповісти
решение суда какое??
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05.07.2021 11:06 Відповісти
Наберите в гугле "Kennedy vs. HHS" там всего-то 4 840 000 результатов. Увлекательное чтиво.
Но если расходы оплатили обе стороны, то решение суда было типа "ни вашим, ни нашим".
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05.07.2021 11:18 Відповісти
Сегодня и многие ветераны войны с 5G, и неофиты утверждают, что за массовым респираторным заболеванием стоит не вирус, а именно частоты 5G, заставляющие молекулы кислорода "колебаться с частотой 60 миллиардов Герц в секунду", вследствие чего они не могут связаться с гемоглобином в крови человека. "Это как пытаться поймать рукой лезвие, вращающееся со скоростью 60 ГГц в секунду", - https://www.reddit.com/r/conspiracyNOPOL/comments/fd2qdd/the_5g_coronavirus_connection_explained/ пишет один из пользователей Reddit. Міністерство охорони здоров'я повідомило про смерть чоловіка у Вінницькій області після щеплення вакциною Pfizer - Цензор.НЕТ 9716
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03.07.2021 10:19 Відповісти
Вот еще одно доказательство их теорий...

Міністерство охорони здоров'я повідомило про смерть чоловіка у Вінницькій області після щеплення вакциною Pfizer - Цензор.НЕТ 8119
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03.07.2021 10:54 Відповісти
"... ветераны войны с 5G ..."

пц как обидно за НАСТОЯЩИХ ветеранов войны с московитами ...
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03.07.2021 11:13 Відповісти
Значить не провели обстеження та не виявили протипоказання. Це відповідальність сімейного лікаря.
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03.07.2021 00:34 Відповісти
ковідні вакцинки - нічия відповідальність.
Всі вмили ручки.
Папірчик підписав - все.
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03.07.2021 01:30 Відповісти
Ты бумажку перед прививкой подписываешь, что ознакомился и ответственность берешь на себя. Все не предусмотришь. Врачи - не ясновидящие.
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03.07.2021 06:41 Відповісти
Якщо лікар не в змозі визначити стан здоров'я людини, то навіщо потрібен він такий?
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03.07.2021 08:55 Відповісти
дурнуватий закид.
наприклад- якщо пацієнт не здатен сформулювати симптоми і аналізи не хоче здавати-бо довго або дорого-то не допоможе і Доктор Хауз..(
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03.07.2021 10:23 Відповісти
Цитокиновый или как его шторм. Знакомый врач умер. Название вакцины угадайте
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03.07.2021 00:46 Відповісти
Пока один только умерший, да и то пока вскрытия нет.
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03.07.2021 06:43 Відповісти
"Немирофф"?
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03.07.2021 10:55 Відповісти
***...Хотів цілий тред замутити по вакцинах...Не буду. Бо зара стільки лайна накидають.. Але,з приколом, на думку кожного, скажу - За куй зна скільки років не вигадали протиотруту від колорадського жука !!!...Далі -думайте самі .Особо упоротих буду посилати ''за обрій". А я особисто ніякої гидоти собі колоти не дам. Тане агітую ні за.. ні проти.. це особиста справа кожного!!! ..П.С. Самий прикол шо виробники вакцини написали шо не знищує вона вірус, тому й юрвідповідальність з себе зняли але всі друг другу розповідають про те шо виробники збрехали. (с)
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03.07.2021 00:48 Відповісти
Твое личное дело. Но от ковида гораздо больше людей помирает. В тысячу раз больше. Даже больше.
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03.07.2021 06:46 Відповісти
3,96 млн человек.
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03.07.2021 06:54 Відповісти
я не отрицаю что вирус есть, эпидемия есть но нет ПАНДЕМИИ..только точечные рукотворные вспышки..
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03.07.2021 12:02 Відповісти
ОСОБЛИВО ТУПИМ.
кОЛОРАДСЬКИЙ ЖУК НЕ ВІРУС.
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03.07.2021 09:51 Відповісти
Павло Дура - про жука это просто ПРИМЕР !!! аналогия *** !!!
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03.07.2021 12:01 Відповісти
ну что, ждем новости кто из депутангов помер.
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03.07.2021 01:14 Відповісти
https://censor.net/ru/user/368908, выпей, лять, своё лекарство наконец и прекращай рентв смотреть!
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03.07.2021 01:15 Відповісти
Если так, то мы скоро без депутатов останемся
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03.07.2021 07:14 Відповісти
Файзер колется 1 человек из одной бутылки. Что ещё за 5 других?!
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03.07.2021 08:44 Відповісти
все нормально.
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03.07.2021 09:51 Відповісти
Іноді краще жувати... (с)
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03.07.2021 10:57 Відповісти
В флаконе 6 доз. Я уже привился Пфайзером дважды- 9 и 30 июня. Вторая прививка оказалась забористей- тело ломило три дня.
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03.07.2021 16:23 Відповісти
Ага. Сьогодні теж вкололи. В пляшці 6 доз. А баришню до цього привали так вона криком кричала що пляшку викинули після неї
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05.07.2021 10:14 Відповісти
Выглядит как примерно - умер после вечерней прогулки, или - умер после утренней пробежки. Идиотизм!😀😀😀
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03.07.2021 08:57 Відповісти
После - не значит ВСЛЕДСТВИИ!
Умер после поездки в городском транспорте.
Умер после поездки на личном авто.
Умер после просмотра инервью гундосика на 1+1.
Умер после новостей о повышении цены на (все - берите любую!).
Так может не вакцина,а что-то другое? Хорошо,что 23 летний марафонец не вакцинировался Pfizer!
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03.07.2021 12:10 Відповісти
нужно еще убедиться что чел сам по себе бы не умер, что кололи что не кололи ему вакцину.
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03.07.2021 13:14 Відповісти
опять чет набодяжили
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03.07.2021 13:13 Відповісти
1: Есть группа людей которым противопоказана вакцинация , у них алергия.2: С одной ампулы можно выжать 7 вакцин, может медработник вколол всю ампулу.? Что с остальными людьми , где они.. Нам на работе ,всем вкололи ещё 6.2.2021 ,троим было очень плохо ( ломки, рвота , слабость)все выжили😳
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03.07.2021 20:36 Відповісти
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