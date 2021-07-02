Міністерство охорони здоров'я повідомило про смерть чоловіка у Вінницькій області після щеплення вакциною Pfizer

У Вінницькій області в п'ятницю ввечері помер 47-річний чоловік, якому в цей день зробили щеплення від COVID-19 вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

"2 липня о 18:02 зафіксовано смерть 47-річного чоловіка. Відповідна інформація надійшла в Державний експертний центр МОЗ України", - наголошується в повідомленні.

МОЗ інформує, що щеплення проти COVID-19 було проведено мобільною бригадою о 13:45. "Упродовж однієї години після щеплення несприятливих подій після імунізації не зафіксовано. О 17:00 у пацієнта з'явилися скарги на нудоту, втрата свідомості. Було відразу викликано екстрену медичну допомогу, яка провела реанімаційні заходи. На жаль, о 18:02 медики констатували смерть чоловіка", - повідомив МОЗ.

За інформацією департаменту охорони здоров'я Вінницької області, чоловік отримав щеплення проти COVID-19 вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

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У п'яти інших осіб, яким зробили щеплення з одного флакона з померлим, стан задовільний.

"Випадок смерті зареєстровано як несприятлива подія після імунізації, оскільки смерть сталася впродовж 30 днів після вакцинації проти COVID-19", - наголошується в повідомленні.

Цей випадок розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики департаменту охорони здоров'я Вінницької області.