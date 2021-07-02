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Новини Справа проти Кучми
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Всі виконавці були покарані. Справа за замовниками, - Мирослава Гонгадзе про довічний вирок Пукачу

Вдова убитого у 2000 році журналіста Георгія Гонгадзе Мирослава висловила задоволення рішенням Верховного Суду, який залишив чинним довічний вирок генералу Пукачу, який був виконавцем вбивства журналіста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в фейсбуці.

Гонгадзе зазначила: "21 рік триває розслідування. 8 років тривав розгляд справи щодо вбивці, Генерала Пукача, де він оскаржував своє покарання, довічне увязнення. 

Сьогодні Верховний Суд поставив крапку. Тепер усі виконавці понесли покарання. Дякую усім хто підтримував, але зрештою лише ми з Валентиною Теліченко (адвокат, - ред) знаємо скільки нервів, зусиль, послідовності і відданості це вимагало.

У безвиході ми не склали рук. Справа за замовниками. Суспільство їх знає. Правосуддя має настати для Гії, для родини, для країни. Ніколи не забуду".

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Всі виконавці були покарані. Справа за замовниками, - Мирослава Гонгадзе про довічний вирок Пукачу 01

Нагадаємо, у квітні 2000 року Гонгадзе заснував інтернет-видання "Українська правда". А вже через пів року, у вересні, журналіст зник. 2 листопада в Таращанському лісі, за 70 км від Києва, було знайдено тіло, в якому друзі й родичі впізнали тіло журналіста. Більшість проведених згодом експертиз підтвердило, що знайдений труп - це тіло Гонгадзе. Однак лише у лютому 2001 року Генеральна прокуратура визнала факт смерті журналіста і порушила справу за статтею "Навмисне вбивство", а у вересні 2002 року визнала, що знайдене в Таращанському лісі тіло належить Гонгадзе.У 2009 році в Київській області були знайдені останки черепа, які належали зниклому журналісту. Проте мати Георгія Гонгадзе до останнього не вірила, що знайдені останки належать її синові, тому його поховали лише 22 березня 2016 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слова вбивці Гонгадзе Пукача про причетність до цієї справи Кучми і Литвина зникли з матеріалів справи, - адвокат Костіна

Зникнення та вбивство Георгія Гонгадзе викликало широкий суспільний резонанс як в Україні, так і за кордоном. В Україні з акцій протесту проти зникнення та вбивства Гії почалися широкомасштабні протестні акції відомі під назвою "Україна без Кучми", в ході яких протестувальники звинувачували тодішнього президента та його найближче оточення у зникненні журналіста і вимагали відставки президента.

21 липня 2009 року за обвинуваченням у скоєнні цього злочину у селі Житомирської області було заарештовано колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача. Пукача вирахували по мобільному телефону. Генпрокуратура 24 липня 2009 року висунула офіційне обвинувачення Пукачу у співучасті у вбивстві журналіста.

За результатами слідства, Пукач, отримавши усний наказ від тодішнього Міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка ліквідувати Георгія Гонгадзе, 17 вересня 2000 року скоїв це вбивство на чолі злочинної групи, що складалася з працівників ГУ МВС України Валерія Костенка, Олександра Поповича і Миколи Протасова (у 2008 році перші двоє були засуджені до 12 років ув'язнення, третій - до 13 років). Підозрювані в причетності до вбивства були затримані в лютому 2005 року. Троє співробітників департаменту зовнішнього спостереження МВС: Валерій Костенко, Олександр Попович і Микола Протасов, - під час судового процесу зізналися в тому, що 16 вересня 2000 року в супроводі генерал-лейтенанта міліції Пукача і за його наказом вивезли Гонгадзе за межі Києва. У 2008 році Апеляційний суд Києва визнав винними трьох колишніх співробітників МВС. Водночас викрадач Гонгадзе, екс-полковник МВС Протасов, раптово помер у Менській колонії. Зокрема, у своїх свідченнях Протасов казав: "Гонгадзе набрав повітря і пручався, і тоді Пукач наказав вибити з нього дух".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кожен новий президент обіцяє знайти замовника вбивства Гонгадзе, але насправді просто торгується з Пінчуком, - Ромалійська

У січні 2013 року суд визнав Пукача винним, і засудив до довічного ув'язнення. На питання судді, чи згоден він з вироком, Пукач заявив: "Я погоджуся, коли в цій клітці зі мною будуть сидіти Кучма і Литвин". Також під час оголошення вироку Пукач заявив: "Запитайте в Кучми і Литвина про мотиви вбивства Гонгадзе". Сама ж справа про вбивство Гонгадзе раніше була закрита у зв'язку з подвійним самогубством нібито замовника Кравченка. Водночас у 2016 році в ГПУ заявили, що працюють над новою справою "стосовно людей, які називаються "виконавці, замовники, підбурювачі".

6 січня 2016 року Апеляційний суд Києва залишив вирок чинним. Під час цього засідання Пукач розповів нову версію вбивства Гонгадзе.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Прошу Офіс генпрокурора встановити, на яких підставах міліція в 2013 році захоплювала Цензор.НЕТ

Автор: 

Гонгадзе Георгій (127) ГПУ (4385) Кучма Леонід (495) Пукач Олексій (42) вбивство (3088) Україна без Кучми (1)


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Топ коментарі
+22
Кучма и был заказчик .
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03.07.2021 00:05
+16
Ну хорошо,исполнителя наказали,а заказчики где?Вся Европа знает,кто заказчики,а Украина не знает или знать не хочет???
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03.07.2021 00:11
+11
Литвин.
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03.07.2021 00:08
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Кучма и был заказчик .
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03.07.2021 00:05 Відповісти
Литвин.
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03.07.2021 00:08 Відповісти
Ну хорошо,исполнителя наказали,а заказчики где?Вся Европа знает,кто заказчики,а Украина не знает или знать не хочет???
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03.07.2021 00:11 Відповісти
Мусора подельников не сдают, главный мусор Авечков
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03.07.2021 07:47 Відповісти
Пукач скоїв те що на Заході називається "crime of obedience" - Злочин підлеглості. З цього типу злочинів військових не судять громадянським судом, а тільки військовим. Вирок Пукачу оплатили Кучма та Литвин. Але є й інша версія. І в ній Гонгадзе винглядає вже не так гламурно. Як відомо сайт "Українська правда" створювався під вибори Марчуком для зливу через свого пресс секретаря Гію під виглядом "журналістчького розслідування" матеріалів анти кучмівського характеру. Марчук будучи в той час на посаді в СБУ ініціював і отримав компромат на Кучму. А було того компромату на декілька томів - ще б пак! - як виявилось Кучма за 8 років президентства збагатився на 8 мільярдів доларів. Це колосальна сума! Довелось Кучмі домовлятися з Марчуком. Домовились. Останній отримав пост міністра оборони і сказав Гії "брєйк". Але Гонгадзе вже "спіймав кураж" і продовжив уже у власних інтересах зливати матеріали Марчука, хоча провести навіть примітивне журналістське розслідування був не здатний бо був примітивним фактурним самцем. Памятаю як він пишався своїми успіхами у жінок завдяки (цитата) "грузинському темпераменту і українському здоровю"... Ну от і "дозливався". Мораль: не кради чужих матеріалів - довше проживеш... Тепер плагіатор увічнений в назві однієї з центральних вулиць столиці...
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03.07.2021 00:31 Відповісти
Ваш висновок помилковий. Перечитайте текст.
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03.07.2021 01:11 Відповісти
Я б тебя на бутылку лучше бы насадил. Текст твой не содержит двусмысленностей.
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03.07.2021 01:14 Відповісти
Я понимаю что ты, старый импотент, завидуешь половым способностям покойного Георгия.
И твои обвинения в его сторону - это обвинения импотента.
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03.07.2021 01:16 Відповісти
Аргументація не містить нічого крім безпідставних емоційних висловів. Тому
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03.07.2021 02:32 Відповісти
Это медицинский диагноз тебе, какие еще эмоциональные высказывания? Так завидовать убитому 20 лет назад мачо может только старый импотент со стажем.
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03.07.2021 20:05 Відповісти
Ваші збочені проекції в психології носять назву "перенесення". Тому знову
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03.07.2021 20:43 Відповісти
Сам прихильрик цієї теорії, бо звідки в ті роки можна будо отримати такі матеріали яки саме викладав Гонгадзе. Проблема лише в тому що вбивати його не було метою. Навіть сам Кучма матом крив «підлеглих».... Хтось злив це відео в Інтернет під час перегонів ..... Кравченко з двома пострілами це просто фіаско.... Але цікаво було те, що Овоч таки зняв «лярд»з зятя Кучми за « спокій по справі».... Саме тому Пукач подався у «перегони» бо розумів хто наступний після кравченка... Дякую за гарну думку... А жінка зняла «сливки» та в ГА тільки завдяки «цій справі»... Все логічно....
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03.07.2021 02:01 Відповісти
сливки це фрукт, а знімають вершки - це продукт
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03.07.2021 07:40 Відповісти
Так, вершки, але в російськомовному Інтернеті цей термін більш розповсюджений як отримання прибутку без жодних зобов'язань -«сливки» р.м.... Мені навіть неприємно було коли зробили майже «мученицю» хоча фактично вони не жили разо та вона забороняла бачитись з дітьми.... ******* самка богомола.... за відмінністю в тому що лице швидко зорієнтувалась... Насправді їй нічого не загрожувало, а галас був лише для привертання уваги до справи від фрост політичних опонентів....Брудна місцянщина-селянщина....то був політикум України того часу. На відміну від РФ де були фактично знищені інтелектуальні опоненти Боровік, Політковська....
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03.07.2021 11:34 Відповісти
Люди з реальними 8 млрд. не живуть в Україні. Це щось з розряду "збагатився у 52 рази."
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03.07.2021 02:11 Відповісти
Вони тут часом бувають. Проїздом.
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03.07.2021 02:34 Відповісти
Вони саме тут такі гроші і примножують.... А в Давосі сніданки ....філантропи))))
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03.07.2021 11:26 Відповісти
В 2000-м интернет был у единиц. Новости в сети никто не читал, все смотрели телик либо читали газеты. Сливать компромат в интернет в те годы - звучит как крайняя форма тупости.
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03.07.2021 07:14 Відповісти
А теперь пусть Мирося расскажет сколько миллионов (буквально) она подняла на имени Гии, которого она на момент его убийства не пускала на порог и не давала видеться с детьми
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03.07.2021 00:37 Відповісти
...умудрилась даже прокинуть человека, который в США для нее собирал деньги на имени Гии
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03.07.2021 00:39 Відповісти
"Надо уметь жить." (с)
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03.07.2021 02:12 Відповісти
В США її "евакуюювали" "морозівці" уже з 2 млн. доларів на її особистому рахунку.
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03.07.2021 01:14 Відповісти
"морозівці" - это по твоему кто?
они в состоянии влиять на ФБР и ЦРУ?
заставили Госдеп США взять эту коррумпированную "морозівцями" (ФСБ) курицу работать в Голос Америки?
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03.07.2021 01:19 Відповісти
Був такий а-ля український політик-соціаліст Мороз.
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03.07.2021 02:36 Відповісти
Кто такой Александр Мороз, спикер Верховной рады я знаю. Бутусов у него работал
Я тебя спрашиваю "кто по твоему "морозовцы" которые вдруг могут эвакуировать кого то в США да еще с 2 млн долл
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03.07.2021 19:52 Відповісти
Так і Фросту приписують відео-аудіо -зливи.... dj Frost))).
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03.07.2021 02:03 Відповісти
Нужно Мирославе Петришин запретить носить фамилию Гонгадзе!
Ужаснее хабалки чем она сложно придумать!
В борьбе Гии Гонгадзе против Кучмы она не принимала никакого участия, больше того - радостно взяла взятку от Кучмы в виде трехкомнатной квартиры в Киеве (формально - от Омельченко), чтобы не сильно возмущалась убийством отца своих детей!Ну и на Голос Америки в США ее взяли исключительно благодаря фамилии мужа, а не ее картавым способностям как журналистки
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03.07.2021 00:51 Відповісти
кучма.. литвин подстилка под всё...
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03.07.2021 01:23 Відповісти
Литвин самодостаточный агент КГБ. не преуменьшайте его роль!
Как и его подстилки, еще одной агентшы КГБ Алены Притулы, паразитирующей на имени Гергия Гонгадзе с момента создания "Украинской Правды".
И да, какое совпадение! , она же стала причиной гибели Шеремета, которого взорвали в ее (!) машине!
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03.07.2021 01:38 Відповісти
Типо, Гонгадзе и Шеремет представляли не КГБ, а ГРУ.
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03.07.2021 06:28 Відповісти
Так, два коханці Притули були вбиті.
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03.07.2021 07:38 Відповісти
...а Литвин как то отпетлял
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03.07.2021 19:53 Відповісти
Так, Литвин теж туди пірнав.
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03.07.2021 20:09 Відповісти
А-а, пленки Мельничука, ну да, да. Бигус нервно курит в стороне.
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03.07.2021 02:04 Відповісти
Кто его посадит, он же памятник.(с)
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03.07.2021 02:56 Відповісти
...думаю, когда очень нескоро, у литвина с кучмой будут похожие памятники: высокий чёрный мрамор и грусно-гордые фигуры обязательно в пиджаках и в полный рост и обязательно одна рука в кармане...чотко и достойно
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03.07.2021 05:37 Відповісти
Кучма- убивця . Про це знає весь світ. Все інше- бла бла бла.
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03.07.2021 06:38 Відповісти
Пока чучма не посажен пожизненно, дело об убийство Гонгадзе будет не раскрыто полностью
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03.07.2021 07:17 Відповісти
тому, що крім свідчень Пукача нічого немає, а щодо плівок куЧмо, замовив рішення КС, який сказав, що не можуть бути доказом матеріали здобуті незаконним шляхом, тобто не в межах кримінальної справи. І все, плівки є, а до справи не пришиєш.
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03.07.2021 08:07 Відповісти
К сожалению мусорская страна и сейчас уничтожает граждан, моя семья страдает от их выродков - Авакав сын дьявола
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03.07.2021 07:46 Відповісти
Ну да, ну да - плівки Мельниченка, як і плівки Бігуса - це "нарізка і монтаж". А так, що кучмо, що сиволапий гетьман - святі люди, а тих, кого вони убивали - це негідники й щахраї, туди їм і дорога, так, порохоботи й корисні і.діоти глобалістів? Ну, подумаєш, голову відрізали! Подумаєш, в машині підірвали! Так їм і треба! До речі, на 90% впевнений, що до демонстративного вбивства Шеремета причетний саме сиволапий гетьман. Чому? Тому, що за шереметом кілька днів перед вбивством стежило СБУ. Мета - залякати журналістську спільноту (чи свиноту?), щоби ті знали, ЩО на них чекає в разі непослуху. Роль офірного цапа відвели шеремету, який в принципі нікому особливо не заважав. Іще одна цікава деталь: саймона шустера, якого сиволапий ганяв з канала на канал, і який так-сяк опирався, після цього вбивства мов вітром здуло. Річ у тім, що сиволапий мостирив підмурівок своєї майбутньої диктатури і зачищав усе, що слід було зачищати. Але не встиг - завадив не стільки вувузєла, скільки аваков, який, захищаючи свою сраку, прикрив дурнуватого вувузєлу. Якби сиволапий, московська консерва, "переміг", то мали б ситуацію тіпа в білорусії чи в роїсі. Уявляєте, який облом вийшов: тут до омріяної диктатури якийсь крок залишився, і раптом - вувузєла нарисувався! Як же ж горопашного сиволапого тоді ковбасило й плющило! Аж змарнів, бідолага.
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03.07.2021 09:00 Відповісти
Спасибо дорогой за перевод московского шлака с лубянки на украинский язык. Без тебя было сложно объяснить зачем кацпне нужно убивать журналистов и создавать "пленки" что бы давить на несговорчивых президентов, которые то Крым отдавать не хотят, то вообще воевать надумали.
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03.07.2021 09:25 Відповісти
Навзаєм, шановний, за тупе відпрацювання кацапської методички тіпа політковську убили, щоби дискредитувати хутіна. На відміну від тебе, що таке шлак з лубянки я не знаю.
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03.07.2021 17:08 Відповісти
Це тому шо ти сидиш на бутилкє. Вона тобі знать заважає
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03.07.2021 19:56 Відповісти
Хто така політковська, кацапе?
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03.07.2021 20:11 Відповісти
Заказчики это фсб, так же как и в деле Шеремета.
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03.07.2021 09:10 Відповісти
на украине без кучмы ходил шипилявый бомжик будущий министр и урка как и тимошенко))
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03.07.2021 09:26 Відповісти
А замовники Кучма і Литвин понесли відповідальність?
Продажний суд усе зам'яв і зробив винним тільки виконавця- Пукача, а головні фігуранти на волі - їдять ікру і попивають шампанське (
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03.07.2021 09:36 Відповісти
Заказчиком изобразили Карвченко, министра МВД Кучмы, который дважды застрелился
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03.07.2021 19:57 Відповісти
Ленька Кучма - Святая корова. Но, ёще святее его зятёк Пинчук. Эта конченая семейка и есть корень зла в Украине.
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03.07.2021 10:00 Відповісти
Замовники не Кучма і не Литвин. Це були лише посередники, які віддавали наказ Пукачу. А замовниками були ті ж самі особи, які раніше це скоїли з Чорноволом, а пізніше з Окуєвою і полковником Храбреюшем. Вони ж намагалися створити в Україні чергову народну республіку, і лише відчайдушність українських патріотів Євромайдану завадила їм це зробити.
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04.07.2021 03:39 Відповісти
 
 