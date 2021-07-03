Громадянин Туреччини намагався ввезти до України діаманти на 4,5 млн грн, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Прикордонники виявили в аеропорту міста Харків спробу незаконного ввезення в Україну діамантів і виробів із золота на 4,5 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 2 липня повідомляє сайт Держприкордонслужби.

Співробітники прикордонного загону провели огляд багажу і ручної поклажі одного з пасажирів рейсу зі Стамбулу.

"У речах 44-річного громадянина Туреччини правоохоронці виявили дві каблучки з білого золота, прикрашені діамантами, 23 діаманти білого кольору із сертифікатами GIA загальною вагою 10 карат, золотий ланцюжок вагою 55 грам, два ланцюжки з білого золота з підвіскою, браслет із білого золота, прикрашений 19 діамантами, дев'ять каблучок із білого золота, прикрашених діамантами, один діамант жовтого кольору із сертифікатом HRD і шість паперових згортків із діамантами різних розмірів і ваги", - перерахували правоохоронці.

На відео, опублікованому 2 липня на каналі ДПСУ в ютубі, співробітниця прикордонної служби розповіла, що частину коштовностей знайшли у чоловіка в кишенях штанів.

"За результатами огляду складено протокол про порушення митних правил за статтею 483 Митного кодексу України. Попередня вартість виявлених коштовностей сягає 4,5 млн грн", - уточнили в ДПСУ.

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