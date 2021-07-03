УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9963 відвідувача онлайн
Новини
2 904 13
контрабанда (1814) діаманти (55)

Громадянин Туреччини намагався ввезти до України діаманти на 4,5 млн грн, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Прикордонники виявили в аеропорту міста Харків спробу незаконного ввезення в Україну діамантів і виробів із золота на 4,5 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 2 липня повідомляє сайт Держприкордонслужби.

Співробітники прикордонного загону провели огляд багажу і ручної поклажі одного з пасажирів рейсу зі Стамбулу.

"У речах 44-річного громадянина Туреччини правоохоронці виявили дві каблучки з білого золота, прикрашені діамантами, 23 діаманти білого кольору із сертифікатами GIA загальною вагою 10 карат, золотий ланцюжок вагою 55 грам, два ланцюжки з білого золота з підвіскою, браслет із білого золота, прикрашений 19 діамантами, дев'ять каблучок із білого золота, прикрашених діамантами, один діамант жовтого кольору із сертифікатом HRD і шість паперових згортків із діамантами різних розмірів і ваги", - перерахували правоохоронці.

На відео, опублікованому 2 липня на каналі ДПСУ в ютубі, співробітниця прикордонної служби розповіла, що частину коштовностей знайшли у чоловіка в кишенях штанів.

"За результатами огляду складено протокол про порушення митних правил за статтею 483 Митного кодексу України. Попередня вартість виявлених коштовностей сягає 4,5 млн грн", - уточнили в ДПСУ.

Дивіться також: Київські митники перехопили посилку з п'ятьма діамантами зі США. ФОТОрепортаж
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Твоюж! Долбанный Али Экспресс!!! Я ведь просил Укр Почтой отправлять!
показати весь коментар
03.07.2021 00:48
+2
...у меня тоже дома много бриллиантов! Только жидкие и страшно-зеленого цвета: еще их почему-то "зелёнкой" называют
показати весь коментар
03.07.2021 05:32
+1
"ништяки ввозят не стране дядя..... именно страна тут пролетает как фанера....
показати весь коментар
03.07.2021 07:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не понимаю, зачем кипешь, если в страну ввозят всякие ништяки?
показати весь коментар
03.07.2021 00:42 Відповісти
Видимо какие то таможенные пошлины существуют на ввоз такого количества ювелирки в трусах
показати весь коментар
03.07.2021 01:02 Відповісти
Остается вопрос: с какого *** человек должен приплачивать за свою собственность в карманах?
показати весь коментар
03.07.2021 08:27 Відповісти
"ништяки ввозят не стране дядя..... именно страна тут пролетает как фанера....
показати весь коментар
03.07.2021 07:47 Відповісти
Твоюж! Долбанный Али Экспресс!!! Я ведь просил Укр Почтой отправлять!
показати весь коментар
03.07.2021 00:48 Відповісти
Вёз бы в галстуке один цветной той же стоимости, никто б не заметил...
показати весь коментар
03.07.2021 01:22 Відповісти
...у меня тоже дома много бриллиантов! Только жидкие и страшно-зеленого цвета: еще их почему-то "зелёнкой" называют
показати весь коментар
03.07.2021 05:32 Відповісти
Как теперь жить киевским прокурорам?
показати весь коментар
03.07.2021 06:38 Відповісти
Объясните кто-нибудь,в чем смысл контрабанды?Повязали украинца,который вывозил бриллианты в Турцию,теперь турка,который ввозил в Украину,что за хрень?
показати весь коментар
03.07.2021 07:39 Відповісти
Это нелегальная торговля, обход налогов и.т.д. или вам плохо когда партии наркотиков находят?
показати весь коментар
03.07.2021 07:47 Відповісти
земельку скупать надо срочно пока дебилы не опомнились.....
показати весь коментар
03.07.2021 07:45 Відповісти
САМЫЙО БОООЛЬШОЙ БРИЛЛИАНТ ИЗ ЭТОЙ КОЛЛЕКЦИИ - ТЕТЯ, КОТОРА ВЕЛА РЕПОРТАЖ! ПОЧЕМУ ЕЕ НЕ ЗАДЕРЖАЛИ, НЕ ПОНИМАЮ.
показати весь коментар
03.07.2021 08:14 Відповісти
Это был герой из "бриллиантовой руки"
показати весь коментар
03.07.2021 08:33 Відповісти
 
 