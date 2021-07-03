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допомога (7869) США (20972)

США нададуть Києву військової допомоги на $28 млн більше, ніж минулого року, - посольство України

США нададуть Києву військової допомоги на $28 млн більше, ніж минулого року, - посольство України

Комітет із питань асигнувань Палати представників США схвалив законопроєкт, яким розмір коштів, які мають виділити на реалізацію програм Україні у 2022 фінансовому році, становить не менше $481,5 млн, що на $28,5 млн більше, ніж у поточному році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство України в США у фейсбуці.

"Комітет із питань асигнувань Палати представників США схвалив законопроєкт щодо асигнувань Державного департаменту, зарубіжних операцій і суміжних програм на 2022 фінансовий рік. Загальний розмір коштів, які мають бути виділені на реалізацію програм допомоги Україні за лінією Державного департаменту, Агентства США з міжнародного розвитку та пов'язаних програм, становить не менше 481,5 млн дол, що на 28,5 млн дол. більше, ніж у поточному році", - повідомило посольство України в США.

Із зазначеного кошторису 125 млн дол. будуть виділені на цілі безпекової допомоги Україні за статтею "Міжнародне військове фінансування", що на 10 млн дол. більше, ніж у 2021 р., зазначено в повідомленні.

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Також наголошується, що в схваленому Комітетом законопроєкті містяться положення щодо загрози закінчення будівництва "Північного потоку-2".

Українські дипломати також повідомляють, що профільний підкомітет із питань оборони Комітету з питань асигнувань Палати представників США схвалив законопроєкт щодо асигнувань Міністерства оборони США на 2022 фінансовий рік.

"Проєкт закону передбачає виділення на цілі безпекової допомоги Україні  $275 млн за програмою Пентагону "Ініціатива безпекової допомоги Україні "Ukraine Security Assistance Initiative, USAI)", - наголошується в повідомленні.

Підкреслено, що в комітетах Палати представників і Сенату США триває робота над проектом закону про витрати на потреби національної безпеки у 2022 році (National Defense Appropriation Act, NDAA).

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Топ коментарі
+18
Расскажите мне об высокопоставленных Израэльтянах, продающих свои говносериялы палестинским арабам.
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03.07.2021 00:57
+9
зачем? Эта власть воевать не собирается, у нее и ее електората враг не на востоке, а на Западе.
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03.07.2021 00:55
+5
Могу токо рассказать о Саре Натаньяху, лечение которой от шизы в немецкой клинике проплатил Дубилет-старший, обокравший вместе с Беней и Боголюбовым украинских вкладчиков Приватбанка на 5,5 млрд долл!
Пойдет такая история?
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03.07.2021 00:59
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Вони Ізраілю на мільярди допомоги шлють.
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03.07.2021 00:50 Відповісти
Расскажите мне об высокопоставленных Израэльтянах, продающих свои говносериялы палестинским арабам.
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03.07.2021 00:57 Відповісти
Могу токо рассказать о Саре Натаньяху, лечение которой от шизы в немецкой клинике проплатил Дубилет-старший, обокравший вместе с Беней и Боголюбовым украинских вкладчиков Приватбанка на 5,5 млрд долл!
Пойдет такая история?
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03.07.2021 00:59 Відповісти
На сейчас подобных "вся правда про..." - истинных расследований в инете - шо блох на московитском несчастном барбоске. Тобто - нi, не хочу. Sorry,dude.
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03.07.2021 01:05 Відповісти
А как по твоему Дубилет-старший в авральном режиме получил гражданство Израиля?
И теперь срёт на украинскую фемиду, которая ему шлет вызовы в суд? Это тебе "блохи"?
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03.07.2021 01:10 Відповісти
почему вдруг в авральном режиме? дубилет получил гражданство уверен что уже давно! Если я захочу израильское гражданство я его тоже получу без проблем, просто потому что еврей
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03.07.2021 02:06 Відповісти
Ты бы еще "Рулон Обоев" подписался, "еврей".
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03.07.2021 20:07 Відповісти
похоже что тебе сытая американская жыссь немного таки разжижыла мозги несмотря на наличие личного оружия в доме и т.д.
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03.07.2021 01:13 Відповісти
Ugu.
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03.07.2021 01:45 Відповісти
і шо?
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03.07.2021 00:58 Відповісти
а вопрос почему? ДумайТЕ!
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03.07.2021 02:09 Відповісти
и какая твоя версия?
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03.07.2021 20:09 Відповісти
тебе подробно расписать? начиная с 1970-го?
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04.07.2021 00:03 Відповісти
зачем? Эта власть воевать не собирается, у нее и ее електората враг не на востоке, а на Западе.
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03.07.2021 00:55 Відповісти
Справедливости ради в средневековый Афганистан вбухали гигантские деньги и теперь мы сегодня видим все эти брошенные с горами оружия базы местной "армии", разбегающейся в разные стороны. Власть никакая не собиралась воевать, но путин своими агрессивными действиями заставил, а возможно и ещё продолжит. Да и в стране кроме власти есть ещё народ, как это не странно и ему необходима защита, а не меморандумы
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03.07.2021 01:03 Відповісти
Справедливости для - эта часть Мира называлась "Земля садов", "Земля цветов" и т.д. А потом туда пришли Монголы, преследуя ШахинШаха Мухаммеда( этот дебил казнил Монгольских послов, тем самым подписав уничтожение всей своей державы). И после этого там.....Афганистан,.
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03.07.2021 01:11 Відповісти
Боюсь эти исторические дебри совсем не порадуют американских налогоплатильщиков, в том числе и украинского происхождения и профукать лярды долларов на средневековую дичь, вместо дополнительной помощи Восточной Европе, пытающейся бодаться с новым Фюрером, надо уметь
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03.07.2021 01:15 Відповісти
Мы оттуда ушли,русский. Теперь величайший в Мире канал траффика героина идет через вас.
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03.07.2021 01:34 Відповісти
ты слегка ошибся там как раз про ураганил Иранский шах надирка в18м веке выжигал всё нах
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03.07.2021 01:26 Відповісти
Ага, послов. А монголы казнили послов г.Дербент когда город отказался пропускать их через кавказские горы. Монголы казнили послов а одного оставили заложником, чтоб их пропустили через перевалы...Таких же послов как потом прислали к союзу Аланов и Половцев и подкупили одних против других когда не смогли одолеть их союз.
Как видим монголы не уважали послов сами. Для них любая военная подлость была лишь доблестью. Поэтому князья Руси и казнили монгольских послов перед битвой на р.Калке 1223 г. и правильно сделали. Монголы хоть так хоть так пошли б войной на всех кто попался на пути- с предлогом или без. Так же как сейчас бесполезно смотреть в глаза Пуйла в надежде найти там мир. Но слабакам нравится
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03.07.2021 08:18 Відповісти
про недоторканысть послів придумав Чінгізхан
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03.07.2021 12:14 Відповісти
...а може просто климат поменялся? Северная Африка тоже когда то цветущим раем была.
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03.07.2021 20:10 Відповісти
Макс! Якщо вже "заради справедливості", то там була "ситуйовина", наче у якомусь районі Нью-Йорка : була "стара" банда" (хорезмшах), що контролювала канал поставки товару (Великий шовковий шлях) З"явилась "нова молода банда" (монголи), яка забажала "свій шматок пирога" "Старі" не погодилися і вирішили "наказать для примєру" "абарзєвших" В результаті "агресивний молодняк" розніс і "старих" і половину району А потім відновили "движняк" - тільки під своїм контролем Така ситуація діяла до того часу, поки на арені не з"явилась нова "банда" - турки-османи, що захопили східне Середземномор"я, розгромивши Візантію Спробували монголо-татари їх "обійти" "північним відгалуженням" - через Прикаспій та Приазов"я - через Крим Однак тут вплуталася природа - в Крим завезли чуму Вона підірвала як сили Кримського ханства, так і генуезьких колоній В результаті генуезці звідти пішли, а Крим став "протекторатом" Османської імперії
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04.07.2021 07:06 Відповісти
дима, мы понимаем что ты гонишь кремлевскую пропаганду! но постарайся формулировать чётче! это же какой то поток сознания! это афганцы разбегаются? те которые мочили совковых вояк на протяжении 10 лет?!
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03.07.2021 01:12 Відповісти
давно не выдел тебя, как там, всё в порядке, вакцинировалься?
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03.07.2021 01:11 Відповісти
Селямчик,Друже! Бизнесс в порядке, выровнялись. Пережили, с масками, матами, поминаниями всей родни, описаниями совокуплений с различными представителями фауны.....такое. У меня как было 9 человек, столько ж и зара. Работаем.Как сам?
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03.07.2021 01:22 Відповісти
привился фаизером, купил Т ну так, много работы но не перенапрегаюсь, думаю всё ок
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03.07.2021 01:50 Відповісти
Гут.Glad to hear it.Я прививаться не буду. Жена, и все осталные привились пфизером.
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03.07.2021 02:02 Відповісти
хочу путешоствовать а без вакцинации сложно или практически невозможно.
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03.07.2021 02:06 Відповісти
Ну то ми тут скучаймо теж....Колись був на Американской ферми?
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03.07.2021 02:10 Відповісти
нет
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03.07.2021 02:34 Відповісти
Трампісти! Фас!
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03.07.2021 01:19 Відповісти
При Трампе помощь была в 10 раз больше без паказухи . А так прорыв ждем новую партию одеял вместо Джевилинов.
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03.07.2021 07:00 Відповісти
Рванул рашистский пердачило ,опять озадаченный проктолог будет думать над тобой, как же из этих ошметков слепить жопу ...Ватный длбб ,поллярда на следующий год ,это не считая ,то что завезли под учения и когда рашисты- неофашисты начали собираться кучею на границе транспортные самолеты НАТО садились каждый день (не пустые известно)... Ну,теперь вам с этим жить как то ,ватные пдрсы ...
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03.07.2021 09:51 Відповісти
Вообще не понятен ответ . Не сути не факта .
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04.07.2021 20:03 Відповісти
Рашистское животное ,ну если очень тупое, то говорю на понятном животным эзыке - пшлонах !
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04.07.2021 21:37 Відповісти
Гарик продолжайте не останавливайся . Блестай интеллектом
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16.07.2021 10:20 Відповісти
Так что дворцов-вилл у "нужных народных служак" станет побольше.
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03.07.2021 04:49 Відповісти
США предоставят Киеву военной помощи на $28 млн больше чем в прошлом году, - посольство Украины - Цензор.НЕТ 8259 Байден хочет обогнать премьера Британии Джонсона...построить 3 базы.НАТО,но не в Очакове и Бердянске...
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03.07.2021 06:20 Відповісти
С 2014 года США Украине подарили 7 миллиардов долларов...все украл Порошенко до копейки...,правда Мавзолейные Хмыри...? Скоро догонит Новинского и Ахметова у которых скопилось по 20 ярдов...долляров..
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03.07.2021 06:35 Відповісти
Путлер капут.
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03.07.2021 07:50 Відповісти
США предоставят Киеву военной помощи на $28 млн больше чем в прошлом году, - посольство Украины - Цензор.НЕТ 1867 истинно Капут
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03.07.2021 07:58 Відповісти
а руская консерва илларионов и полезный дурачек гордон, говорили что помощи будет меньше на 100 млн и от нас отказался запад.
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03.07.2021 10:21 Відповісти
гордон под кгб еще с совковых времен
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03.07.2021 20:12 Відповісти
Дякуємо.
Велике прохання, ніякої готівки. щоб вона, в турборежимі, не прилипла до брудних лап "слуг" та їх власників.
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03.07.2021 10:24 Відповісти
Помощь только товарами, купленные за эти деньги самими США.
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03.07.2021 10:31 Відповісти
Лучше бы США свои войска перебросили в Украину!
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03.07.2021 11:49 Відповісти
Для чего? Пожалей кацапские пердаки! И так соотношение потерь в АТО было 10:1, после чего ***** резко засекретило потери капапослужащих "в мирное время", а тут столько кацапских пердаков порвется единовременно, что и потери неслужащих придется засекречивать
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03.07.2021 20:15 Відповісти
Позор. Забрали ядерное оружие и сопутствующие системы на десятки млрд баксов.
А вместо этого дают подачки мелочью.
И Барыга и Зебил истерят о вяликой помощи.
А Египет - получает от США на оборону в разы больше.
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03.07.2021 14:48 Відповісти
Забрали кацапы (може ты не вкурсе) Попроси у них вспомоществование, кроме зарплаты рядового пропагандончика
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03.07.2021 20:16 Відповісти
Опа, цукерковая подстилка обиделось.
Беги к Барыге - он утешит тебя тортиком...
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03.07.2021 23:53 Відповісти
Это Сенат подписал. Байден будет тормозить с помощью из всех сил.
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03.07.2021 22:00 Відповісти
Надали то дуже добре, аби дійшло куди треба.
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04.07.2021 00:35 Відповісти
какая пидступная зрада.
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04.07.2021 02:14 Відповісти
Невоюющему Египту США ежегодно более 40-ка лет башляют 1,3 млрд. долларов откупных за Кемпдевидское соглашение "на военную помощь" /чтоб не воевали с Израилем/, за третий по мощи ядерный арсенал в мире и присоединение Украины к договору о нераспространении ЯО могли бы больше платить откупные, ведь свои обязательства до "будапештской туалетной бумаги" НИКТО не соблюдает; тоже касается Франции и Великобритании /про паРашку и Китай уже промолчу/!
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04.07.2021 05:06 Відповісти
 
 