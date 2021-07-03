США нададуть Києву військової допомоги на $28 млн більше, ніж минулого року, - посольство України

Комітет із питань асигнувань Палати представників США схвалив законопроєкт, яким розмір коштів, які мають виділити на реалізацію програм Україні у 2022 фінансовому році, становить не менше $481,5 млн, що на $28,5 млн більше, ніж у поточному році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство України в США у фейсбуці.

"Комітет із питань асигнувань Палати представників США схвалив законопроєкт щодо асигнувань Державного департаменту, зарубіжних операцій і суміжних програм на 2022 фінансовий рік. Загальний розмір коштів, які мають бути виділені на реалізацію програм допомоги Україні за лінією Державного департаменту, Агентства США з міжнародного розвитку та пов'язаних програм, становить не менше 481,5 млн дол, що на 28,5 млн дол. більше, ніж у поточному році", - повідомило посольство України в США.

Із зазначеного кошторису 125 млн дол. будуть виділені на цілі безпекової допомоги Україні за статтею "Міжнародне військове фінансування", що на 10 млн дол. більше, ніж у 2021 р., зазначено в повідомленні.

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Також наголошується, що в схваленому Комітетом законопроєкті містяться положення щодо загрози закінчення будівництва "Північного потоку-2".

Українські дипломати також повідомляють, що профільний підкомітет із питань оборони Комітету з питань асигнувань Палати представників США схвалив законопроєкт щодо асигнувань Міністерства оборони США на 2022 фінансовий рік.

"Проєкт закону передбачає виділення на цілі безпекової допомоги Україні $275 млн за програмою Пентагону "Ініціатива безпекової допомоги Україні "Ukraine Security Assistance Initiative, USAI)", - наголошується в повідомленні.

Підкреслено, що в комітетах Палати представників і Сенату США триває робота над проектом закону про витрати на потреби національної безпеки у 2022 році (National Defense Appropriation Act, NDAA).

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