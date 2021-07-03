У Росії ухвалили закон, згідно з яким шампанскими назвали вина лише місцевого виробництва. Дистриб'ютор Moet Hennessy припиняє поставки в РФ

Дистриб'ютор Moet Hennessy у РФ повідомив російським партнерам про те, що зупиняє відвантаження в Росію шампанських вин на невідомий термін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 2 липня повідомляє російський РБК, у розпорядженні якого є цей документ.

Справжність листа підтвердили три джерела на російському ринку, зазначили журналісти.

Припинення поставок шампанських вин пов'язано з поправками до закону про регулювання алкогольної продукції, який 2 липня було підписано президентом Росії Володимиром Путіним. Документ опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Поправки дозволяють використовувати поняття "шампанське" тільки щодо російських вин.

"І зобов'язують виробників шампанських вин із французького регіону Шампань перейменувати їхню продукцію в "ігристе вино", - зазначили в листі Moet Hennessy.

Зміни в законодавстві зажадають від виробника французького шампанського пересертифікувати вина і змінити маркування продукції. Компанія повідомила, що виробники шампанського "не підтвердили готовність змінити категорію шампанських вин для російського ринку".

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