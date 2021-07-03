Найманці РФ від початку доби тричі обстріляли наші позиції в районі Невельського, українські воїни відкривали вогонь у відповідь по терористах, - штаб ООС
Від початку суботи, 3 липня, російські найманці на Донбасі тричі порушили режим тиші в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Об'єднаних сил у фейсбуці.
"Біля населеного пункту Невельське (Донецька область) збройні формування РФ тричі обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру", - йдеться в повідомленні.
Бойових втрат серед військових Об'єднаних сил немає. Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли, зазначається в повідомленні.
Крім того, за минулу добу, 2 липня, на Донбасі зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців.
Противник обстрілював українські позиції в районі Золотого-4, Авдіївки, населеного пункту Піски, біля Старогнатівки, в районі Світлодарська, поблизу Красногорівки і Кам'янки.
"Також окупанти двічі обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури та приватного сектора Авдіївки з артилерії калібру 122 мм і мінометів 120-го калібру", - наголошується в повідомленні.
Крім того, в Луганській області було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".
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https://twitter.com/NDmytriiev/status/1410982518304739329
https://www.youtube.com/watch?v=Xy7s1obURxs&list=UU6DYb1p0eYsoY3PFVs35Dgw&index=5
Рабочая группа возглавляемая Кириллом Дмитриевым, в рамках подготовки возможных прямых контактов Владимира Путина и Владимира Зеленского, начала сбор материалов и результатов социологических исследований социально-политической ситуации в Украине. Подробности выясняются
А тут земрази ищут мира в очке ***** . Дайте им ещё х дней ...🙄🙄🙄