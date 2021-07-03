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обстріл (27045) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Найманці РФ від початку доби тричі обстріляли наші позиції в районі Невельського, українські воїни відкривали вогонь у відповідь по терористах, - штаб ООС

Найманці РФ від початку доби тричі обстріляли наші позиції в районі Невельського, українські воїни відкривали вогонь у відповідь по терористах, - штаб ООС

Від початку суботи, 3 липня, російські найманці на Донбасі тричі порушили режим тиші в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Об'єднаних сил у фейсбуці.

"Біля населеного пункту Невельське (Донецька область) збройні формування РФ тричі обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру", - йдеться в повідомленні.

Бойових втрат серед військових Об'єднаних сил немає. Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли, зазначається в повідомленні.

Крім того, за минулу добу, 2 липня, на Донбасі зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців.

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Противник обстрілював українські позиції в районі Золотого-4, Авдіївки, населеного пункту Піски, біля Старогнатівки, в районі Світлодарська, поблизу Красногорівки і Кам'янки.

"Також окупанти двічі обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури та приватного сектора Авдіївки з артилерії калібру 122 мм і мінометів 120-го калібру", - наголошується в повідомленні.

Крім того, в Луганській області було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".

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03.07.2021 08:12 Відповісти
http://uploads.disquscdn.com/images/30dc60ee3d7455e6caa8697de49ecd3b1d63642b3fbc5b94524daee13a241735.jpg

http://uploads.disquscdn.com/images/30dc60ee3d7455e6caa8697de49ecd3b1d63642b3fbc5b94524daee13a241735.jpg
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03.07.2021 08:13 Відповісти
В мережі з'явився аудіо запис прес-конференції Зеленського у квітні 14-го року в Донецьку.
Реакція на слова журналіста про те, що дончанє загоняли на Жигулях український танк під Донецьком - "Красавцы!
https://twitter.com/NDmytriiev/status/1410982518304739329
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03.07.2021 08:26 Відповісти
Зеля маладой риганал.
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03.07.2021 08:34 Відповісти
І що? В електорату Зеленського це тільки додость йому популярності.
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03.07.2021 08:48 Відповісти
Епоха ломехуз в українській політиці.

https://www.youtube.com/watch?v=Xy7s1obURxs&list=UU6DYb1p0eYsoY3PFVs35Dgw&index=5
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03.07.2021 09:59 Відповісти
‎02.‎07.‎2021

Рабочая группа возглавляемая Кириллом Дмитриевым, в рамках подготовки возможных прямых контактов Владимира Путина и Владимира Зеленского, начала сбор материалов и результатов социологических исследований социально-политической ситуации в Украине. Подробности выясняются
А тут земрази ищут мира в очке ***** . Дайте им ещё х дней ...🙄🙄🙄
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03.07.2021 09:03 Відповісти
Вони обстріляли - напевно так як москалі крейсер............так щоби не попасти.
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03.07.2021 11:55 Відповісти
 
 