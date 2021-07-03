США про рішення Лукашенка закрити кордон з Україною: Режим намагається відвернути увагу

Уряд Сполучених Штатів Америки відреагував на повідомлення Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, про "повне закриття" кордону з Україною. США водночас пообіцяли продовжувати притягувати режим Лукашенка до відповідальності за незаконні дії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого представника американської адміністрації.

"Схоже, режим Лукашенка знову намагається відвернути увагу від своєї кампанії репресій проти свого народу", - сказав високопосадовець.

Він підкреслив, що Вашингтон продовжить "стояти на боці білоруського народу".

2 липня білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що доручив прикордонникам повністю перекрити кордон з Україною.

Читайте також: "Доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною", - Лукашенко