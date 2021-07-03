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США про рішення Лукашенка закрити кордон з Україною: Режим намагається відвернути увагу

США про рішення Лукашенка закрити кордон з Україною: Режим намагається відвернути увагу

Уряд Сполучених Штатів Америки відреагував на повідомлення Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, про "повне закриття" кордону з Україною. США водночас пообіцяли продовжувати притягувати режим Лукашенка до відповідальності за незаконні дії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого представника американської адміністрації.

"Схоже, режим Лукашенка знову намагається відвернути увагу від своєї кампанії репресій проти свого народу", - сказав високопосадовець.

Він підкреслив, що Вашингтон продовжить "стояти на боці білоруського народу".

2 липня білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що доручив прикордонникам повністю перекрити кордон з Україною.

Читайте також: "Доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною", - Лукашенко
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Топ коментарі
+8
Просто у картофельного фюрера продолжает ехать крыша ))))
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03.07.2021 09:00
+8
Та закрывай уже, нахєр ти нам всрався😠
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03.07.2021 10:02
+6
Гори креветок?
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03.07.2021 08:36
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Зате склади продукції бсср знову буде видно з космосу)))
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03.07.2021 08:31 Відповісти
Гори креветок?
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03.07.2021 08:36 Відповісти
Пусть французам жаб разводит.
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03.07.2021 08:57 Відповісти
Пусть и путлер закроет !
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03.07.2021 10:13 Відповісти
На хлеб и воду, причем хлеб из бульбы.
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03.07.2021 08:55 Відповісти
Просто у картофельного фюрера продолжает ехать крыша ))))
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03.07.2021 09:00 Відповісти
Крыша у него изначально протекала ! А ***** , как сказал Немцов , совсем **… !
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03.07.2021 10:15 Відповісти
Так и этот также совсем **...! Уже сильнейшее обострение.
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03.07.2021 11:10 Відповісти
главное чтоб закрыл!
может хоть с того краю русовоенщина в лесах затеряется, в болотах утонет, комарам на радость...тем более судя по всему спайка бело-русов и эрзац-русов состоялась...осталось как-то документально подтвердить этот однополый брак.. )))
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03.07.2021 09:15 Відповісти
комментарий
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03.07.2021 09:20 Відповісти
Кая досада Бубочка со своим 95 аналом в Беларуси на пианино писюном не сыграет! Или он через Лаптестан поедет?
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03.07.2021 09:25 Відповісти
Ото "колбасит" тараканюгу! Не знает куда уже и дется. То к пуйлу с криком:- Ратуй!,то от пуйла с криком:-Ратуйте! То к своим ментовским церберам:-Усех оппозиционных "крыкунов"-на цугундер! То:-Усех политических-с цгундера! Но,как не странно,во всем этом "водовороте" виновата Украина,со своими "Майданами"!
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03.07.2021 09:47 Відповісти
Ипанутый, сэр!
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03.07.2021 11:11 Відповісти
Та закрывай уже, нахєр ти нам всрався😠
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03.07.2021 10:02 Відповісти
 
 