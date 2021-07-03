В Україні за добу від COVID-19 померли 36 осіб, зафіксовано 705 нових випадків зараження, 1072 особи одужали, - МОЗ
В Україні станом на ранок суботи, 3 липня, зафіксовано 705 нових випадків захворювання на COVID-19, одужали 1 072 особи, померло 36 хворих.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
"За добу 2 липня 2021 року в Україні зафіксовано 705 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 27, медпрацівників - 22). Також за минулу добу: госпіталізовано 420 осіб, летальних випадків - 36, одужали 1 072 людини", - повідомило МОЗ.
Днем раніше, 2 липня, за добу виявили 696 нових випадків захворювання на Covid-19, 1 липня повідомлялося про 705 хворих, 30 червня повідомлялося про 633 нові підтверджені випадки хвороби.
Загалом за період пандемії в Україні захворіли 2 237 202 людини, одужали 2 170 656 осіб, летальних випадків - 52 460.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (185), Київській (48), Донецькій (43), Дніпропетровській (40) та Полтавській (39) областях.
Будь ласка, зачекайте...
показові Британія та Ізраїль...
Некоторое снижение можно скорее обьяснить тем что улучшилась методика лечения...стали применять более эффнктивные препараты...но ни как не тем что появилась вакцинация..
и не стоит лукавить - две дозы получили 33,5% португальцев... А заболеваемость стала расти недавно - скорей всего завезли штамм дельта
Из этих ваших слов выходит что не сильно то и действует..
А учитавыя ваге заявление...и заявлегия других поививочников что все впкцины эффективны и против лельты...то пообоем ни каких быть не должно..
А если они есть...то значит вакцины не столь эффективны..
Берем штамм Альфа (базовое число репродукции 2,9) и двойную дозу Пфайзер (эффективность против заражения 90%).
Итого для борьбы с штаммом Альфа процент вакцинированных должен быть выше чем
(1-1/2,9)/0,9*100=73%
Для для борьбы с штаммом Дельта (базовое число репродукции 4.3) процент вакцинированных должен быть выше чем
(1-1/4,3)/0,9*100=85%
При проценте вакцинированных около 85% число заболевших штаммом Дельта будет практически стабильным.
А к следущим штаммам вакцины будут еще менее эффективны...
Пы.Сы. Есть сведения, что эффективность Пфайзера против дельты выше 90%
https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3270005-vakcina-pfizer-effektivna-protiv-stamma-delta-na-90-zaavlenie-kompanii.html Анализ Министерства здравоохранения Англии, где штамм "Дельта" является самым распространенным, показал, что вакцины Pfizer/BioNTech и AstraZeneca обеспечивают более 90% защиты от заражения штаммом «Дельта».
И что делать с теми у кого после впкцинации прошло более 180 дней??
100 процентов...90...80 и даже половину всего населения Земли..одномоментно не вакцинировать..
Чем больше зоопарк вакцин...тем сильнее будет мутировать вирус...бег по кругу гарантирован..
А чем крупнее их зоопарк...тем больше будет мутаций..
Вон вчера идоиты обьявили о смешиыании вакцин..одна доза одной..другая другой....ждите новых штаммов..
Эффективность смешивания доз вакцин исследовалась на группах добровольцев. И рекомендации даны на основе их результатов.
(
https://4studio.com.ua/novyny/**********-pomer-cherez-4-godyny-pislya-shheplennya-vaktsynoyu-pfizer/
буду слідкувати за наступною інфою.
щодо причини.
скоро мені запланована вакцинація саме цьою вакциною.
а вакцинація-необхідність.
статистика каже,що зменшує летальність на порядок,якщо не на два..
А если умер без вакцинации...то как доказать что он не умер бы с вакцинацией??
Статистика это такая вещь...что можно все что угодно подвести под нужный результат..
В той группе что не вакцинированна человек мог умереть и будучи вакцинированным...такой у него организм..
А тот кто умер имея вакцинацию...ну тому просто было без вариантов..
просто є факт,який очікує подальшого роз"яснення.