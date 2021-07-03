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В Україні за добу від COVID-19 померли 36 осіб, зафіксовано 705 нових випадків зараження, 1072 особи одужали, - МОЗ

В Україні за добу від COVID-19 померли 36 осіб, зафіксовано 705 нових випадків зараження, 1072 особи одужали, - МОЗ

В Україні станом на ранок суботи, 3 липня, зафіксовано 705 нових випадків захворювання на COVID-19, одужали 1 072 особи, померло 36 хворих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 2 липня 2021 року в Україні зафіксовано 705 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 27, медпрацівників - 22). Також за минулу добу: госпіталізовано 420 осіб, летальних випадків - 36, одужали 1 072 людини", - повідомило МОЗ.

Днем раніше, 2 липня, за добу виявили 696 нових випадків захворювання на Covid-19, 1 липня повідомлялося про 705 хворих, 30 червня повідомлялося про 633 нові підтверджені випадки хвороби.

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Загалом за період пандемії в Україні захворіли 2 237 202 людини, одужали 2 170 656 осіб, летальних випадків - 52 460.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (185), Київській (48), Донецькій (43), Дніпропетровській (40) та Полтавській (39) областях.

В Україні за добу від COVID-19 померли 36 осіб, зафіксовано 705 нових випадків зараження, 1072 особи одужали, - МОЗ 01
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Топ коментарі
+3
скажу больше, масоны отравляют воду - 20% умерших, за час до того пили воду. а 10% за минуту до откидона кедов говорили - Эээ, смари как могу!
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03.07.2021 09:06
+2
47-річний українець помер через чотири години після того, як зробив щеплення вакциною Pfizer.Зв'язку між смертю та щепленням не встановлено
(

https://4studio.com.ua/novyny/**********-pomer-cherez-4-godyny-pislya-shheplennya-vaktsynoyu-pfizer/
буду слідкувати за наступною інфою.
щодо причини.
скоро мені запланована вакцинація саме цьою вакциною.
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03.07.2021 09:03
+2
Ща антип все объяснит
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03.07.2021 09:04
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Вот, что интересно. Португалия - вакцинировано 58% населения, за последние сутки - 2436 новых случаев и уже введён комендантский час. В Украине вакцинировано 5% и статистика по новым случаем в новости. Это, если ещё учесть, что Португалия в 4 раза меньше по населению.
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03.07.2021 08:46 Відповісти
Вы не думали, что курорты Лиссабонской ривьеры несколько более привлекательны для зарубежных туристов, чем одесская Затока? А где больше поток туристов - там выше и заболеваемость.
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03.07.2021 08:59 Відповісти
То есть это вакцинированные туристы вирус завезли? Им же тест не нужно проходить.
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03.07.2021 10:52 Відповісти
Вакцинирование не презерватив - не защищает от заражения, но позволяет эффективно бороться.
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03.07.2021 10:59 Відповісти
Только с большой долей вероятности бесполезна от новых штаммов.
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03.07.2021 13:52 Відповісти
Файзер эффективен на 90% даже от "дельты". А ваш скотомицин "спутник-вктор" не эффективен вообще ни от чего.
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03.07.2021 13:56 Відповісти
Видимо поэтому Израиль, Португалия и Австралия, где укололись в основном пфайзером начали вводить серьёзные ограничения. Абсолютно все противоковидные жижи окажутся бесполезны. Это уже в конце июля всем будет видно.
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03.07.2021 14:09 Відповісти
Пока Израиль вводит ограничения, вы, лаптеголовые, ставите рекорды смертности.
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03.07.2021 14:10 Відповісти
Ты уже укололся индийским шмурдяком(такая же технология как и у спутника) и сам скоро в эту статистику войдёшь.
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03.07.2021 14:24 Відповісти
А тебе чего переживать - вы на па-рашке мрёте быстрее, чем секундомер тикает
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03.07.2021 14:36 Відповісти
Плевать мне кто там мрёт на парашке от путинского шмурдяка. Скоро мор уколотых везде будет, когда индийский штамм распространится.
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03.07.2021 15:43 Відповісти
Если и будет, то только после того, как антипрививочники склеют ласты
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03.07.2021 15:49 Відповісти
На Эрэфии тоже так думали и точно так же говорили...Сейчас там мор уколотых. Ещё раз убеждаюсь, что прививенцы везде одинаковые.
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03.07.2021 15:58 Відповісти
У вас на п@д@рашке не вакцинируют, а колют скотомиццин спутник-вектор
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03.07.2021 16:32 Відповісти
Сразу видно уколотого...везде Рашка чудится.
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03.07.2021 16:46 Відповісти
Палишься, кацапчик Сразу видно уколотого скотомицином спутник-вектор
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03.07.2021 22:14 Відповісти
Ну и не стоит лукавить - две дозы получили 33,5% португальцев... А заболеваемость стала расти недавно - скорей всего завезли штамм дельта.
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03.07.2021 09:03 Відповісти
Так что выходит что от штамма дельта эти вакцины действуют как лист подорожника??
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03.07.2021 09:06 Відповісти
Так. 33% вакцінованих чомусь, не захищають собою 67% не вакцінованих. Мусять піднапружитися й дихати глибше, щоб підвищити КПД своїх нейтралізуючих антитіл.
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03.07.2021 09:23 Відповісти
сьогодні лахтінська шобла проколюється на "вакцінованих"
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03.07.2021 22:00 Відповісти
Тобто, власне зміст коментаря щодо "вакцінованих" нормально зайшов.
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04.07.2021 09:30 Відповісти
як я зрозумів,на "дельту" діють,зокрема зменшуючи смертність..

показові Британія та Ізраїль...
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03.07.2021 10:30 Відповісти
Как определили что вакцины уменьшают смертность?? Ппоцент сиертности от ковида примерно одинаков...до появления вакцин..и после их появления..
Некоторое снижение можно скорее обьяснить тем что улучшилась методика лечения...стали применять более эффнктивные препараты...но ни как не тем что появилась вакцинация..
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03.07.2021 11:30 Відповісти
Какие "эти"? Ваш скотомицин спутник-вектор вообще не вакцина.
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03.07.2021 11:00 Відповісти
Выходит, что Дельта более заразна и среди невакцинированной части распространяется быстрее, чем другие. А вспышку Дельты Индия даже Ковишилдом (против которого Вы бочку катили) прилично задавила. Так что вакцины на Дельту нормально действуют.
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03.07.2021 11:14 Відповісти
😀 а разьве вот это не вы писали??

и не стоит лукавить - две дозы получили 33,5% португальцев... А заболеваемость стала расти недавно - скорей всего завезли штамм дельта

Из этих ваших слов выходит что не сильно то и действует..
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03.07.2021 11:27 Відповісти
Вы в кусе, какой процент вакцинированных способен остановить распространение инфекции типа штамма Дельта?
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03.07.2021 11:32 Відповісти
Примерно такой же как и при других штаммах...
А учитавыя ваге заявление...и заявлегия других поививочников что все впкцины эффективны и против лельты...то пообоем ни каких быть не должно..
А если они есть...то значит вакцины не столь эффективны..
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03.07.2021 11:35 Відповісти
Ух ты, он более заразен, а его распространение останавливает такой же процент вакцинированных, как и менее заразный? Офигель у Вас логика.
Берем штамм Альфа (базовое число репродукции 2,9) и двойную дозу Пфайзер (эффективность против заражения 90%).
Итого для борьбы с штаммом Альфа процент вакцинированных должен быть выше чем
(1-1/2,9)/0,9*100=73%

Для для борьбы с штаммом Дельта (базовое число репродукции 4.3) процент вакцинированных должен быть выше чем
(1-1/4,3)/0,9*100=85%

При проценте вакцинированных около 85% число заболевших штаммом Дельта будет практически стабильным.
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03.07.2021 12:09 Відповісти
😀 Вы что пытаетесь доказать то?? Что все вакцины менее эффективны к штамму дельта?? Так я вам с самого начала об этом говорю..
А к следущим штаммам вакцины будут еще менее эффективны...
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03.07.2021 12:42 Відповісти
Я пытаюсь сказать, что для остановки эпидемии более заразного штамма нужен больший процент вакцинированных. А эффективность я в расчеты заложил одинаковую - 90% . Как это Вы проморгали?
Пы.Сы. Есть сведения, что эффективность Пфайзера против дельты выше 90%
https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3270005-vakcina-pfizer-effektivna-protiv-stamma-delta-na-90-zaavlenie-kompanii.html Анализ Министерства здравоохранения Англии, где штамм "Дельта" является самым распространенным, показал, что вакцины Pfizer/BioNTech и AstraZeneca обеспечивают более 90% защиты от заражения штаммом «Дельта».
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03.07.2021 13:20 Відповісти
😀 Ага...как дойдем до середины алфавита в нащвпнии штамма...какой нужен будет процент??
И что делать с теми у кого после впкцинации прошло более 180 дней??
100 процентов...90...80 и даже половину всего населения Земли..одномоментно не вакцинировать..
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03.07.2021 13:29 Відповісти
Какой-какой, определят его базовое число репродукции и посчитают. Вы ж не думете, что это я один такой умный?
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03.07.2021 13:44 Відповісти
И при проценте вакцинированных 85 процентов...после дельты уже будет штук пять следующих штаммов..😀
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03.07.2021 12:44 Відповісти
Ну, антиковидную вакцину Комиранти начали делать, кода был только штамм Альфа. Вот сейчас штук пять шаммов и ... что?
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03.07.2021 13:23 Відповісти
Ничего...будет еще...и не пять..😀
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03.07.2021 13:29 Відповісти
Ну, а если ничего, то чего ты сейчас кипишуешь? Есть у женщин с пониженной социальной ответственностью такая поговорка "Не ипут - не дрыгай ногами."
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03.07.2021 13:41 Відповісти
Или вы думаете что дельта это последний?? 😀
Чем больше зоопарк вакцин...тем сильнее будет мутировать вирус...бег по кругу гарантирован..
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03.07.2021 12:46 Відповісти
Скорость возникновения мутаций не зависит от числа штаммов. Она пропорциональна числу зараженных.
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03.07.2021 13:25 Відповісти
Мутации просходят в свящи с алаптацией вируса к тем или иным внешним факторам...в данном случае к впкцинам...
А чем крупнее их зоопарк...тем больше будет мутаций..
Вон вчера идоиты обьявили о смешиыании вакцин..одна доза одной..другая другой....ждите новых штаммов..
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03.07.2021 13:32 Відповісти
Чем больший зоопарк, тем большая вероятность мутации, возвращающей к уже известной версии.
Эффективность смешивания доз вакцин исследовалась на группах добровольцев. И рекомендации даны на основе их результатов.
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03.07.2021 13:36 Відповісти
там народ розслабився..маски познімали..
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03.07.2021 09:04 Відповісти
Вчера знакомая... Нюха нет, но экспресс тест сказал, что все ок. Темпу,сатурацию не меряли. Доктор даже взгляд от журнала не оторвал. Видать команда - не болеть.
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03.07.2021 09:06 Відповісти
Стоило поменять министра и все пошло на "лад".Вот что ЗЕЛЕНЬ "ЖИВОТВОРЯЩАЯ" делает.
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03.07.2021 10:24 Відповісти
и там тоже все так носители носят намордники как тут? и забивают болт на приказы Ляшко-Стебанова?
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03.07.2021 09:05 Відповісти
47-річний українець помер через чотири години після того, як зробив щеплення вакциною Pfizer.Зв'язку між смертю та щепленням не встановлено
(

https://4studio.com.ua/novyny/**********-pomer-cherez-4-godyny-pislya-shheplennya-vaktsynoyu-pfizer/
буду слідкувати за наступною інфою.
щодо причини.
скоро мені запланована вакцинація саме цьою вакциною.
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03.07.2021 09:03 Відповісти
Ща антип все объяснит
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03.07.2021 09:04 Відповісти
по даному випадку просто рано щось сказати.
а вакцинація-необхідність.
статистика каже,що зменшує летальність на порядок,якщо не на два..
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03.07.2021 09:06 Відповісти
А как эту статистику собирали?? Если человек вакцинирован и не умер..то может быть он не умер бы и без вакуинации...
А если умер без вакцинации...то как доказать что он не умер бы с вакцинацией??
Статистика это такая вещь...что можно все что угодно подвести под нужный результат..
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03.07.2021 09:14 Відповісти
https://www.worldometers.info/coronavirus/ https://who.maps.arcgis.com/apps/dashboards/a19d5d1f86ee4d99b013eed5f637232d
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03.07.2021 10:25 Відповісти
Ну и?? Там указано...заболели/вылечили/умерло...и более ничего..
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03.07.2021 11:03 Відповісти
Там про твои домыслы тоже ни слова. И чё?
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03.07.2021 11:07 Відповісти
Сравнивают смертность в группах, близких по возрасному и половому составу, вакцинированных и невакцинированных.
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03.07.2021 12:11 Відповісти
Это примерно как сравнивать горячее с тяжелым..
В той группе что не вакцинированна человек мог умереть и будучи вакцинированным...такой у него организм..
А тот кто умер имея вакцинацию...ну тому просто было без вариантов..
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03.07.2021 12:53 Відповісти
Это как сравнивать вакцинированных и невакцинированных. И ничего более, не приплетайте сюда глупые фантазии.
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03.07.2021 13:05 Відповісти
Фантазии вернее гадание на кофейной гуще это у тез кто на впкцину молится...😀
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03.07.2021 13:33 Відповісти
Эффективность Пфайзера против дельты установлена на основе анализа статистических данных. А с Вашей стороны - фантазии.
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03.07.2021 15:43 Відповісти
Пояснювати щось можна на основі опублікованих фактів, виявлених під час дослідження. Поки що їх немає.
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03.07.2021 11:18 Відповісти
я вже отримав і друге щеплення пфайзером. не бійся, це не ковішільд від якого ковбасить.
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03.07.2021 09:05 Відповісти
а чого боятись?
просто є факт,який очікує подальшого роз"яснення.
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03.07.2021 09:08 Відповісти
ну візьми провакцинуйся астра зенекою, ч
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03.07.2021 09:11 Відповісти
Нене. спутник-вектор - самая безобидная "вакцина" в мире.
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03.07.2021 11:06 Відповісти
самая надьожная
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04.07.2021 09:49 Відповісти
скажу больше, масоны отравляют воду - 20% умерших, за час до того пили воду. а 10% за минуту до откидона кедов говорили - Эээ, смари как могу!
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03.07.2021 09:06 Відповісти
Статистику от зелёных ишаков надо умножать на три...
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03.07.2021 09:03 Відповісти
Вчора були у жінчиної тітки-82 роки.А у кватирі навпроти живе сусідка-теж під 80,перехворіла на ковідлу,вижила СЛАВА БОГУ,хоча й мала діабет.Лікували від ковідли.Чим зараз займається?,А бігає по лікарні і намагається отримати довідку,що в неї була ця клята ковідла щоб повернути хоча б частину коштів,по закону-але в медичній карточці ні слова про те,що у неї була ковідла,НЕМА.Отака "СТАТИСТИКА" від ЗЕЛЕНИХ ЙОЛОПІВ.
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03.07.2021 10:30 Відповісти
 
 