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бізнес (1899) ВР (14812) податки (3726) Чернишов Петро (8)

"Побудувати в країні армію, медицину, освіту, коли всюди схеми, а громадяни платять податки 5%, не можна. Даєш податки на споживання!" - Чернишов

За нинішнього рівня недовіри до податкової і неефективності судової системи виникає великий перекіс балансу в бік держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці пише ексгенеральний директор телекомунікаційної компанії "Київстар" Петро Чернишов, коментуючи нещодавно ухвалений ВР закон.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада в першому читанні прийняла Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (рег. № 5600). За підвищення податків і зборів в Україні проголосували 264 народні депутати.

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Ось що з цього приводу написав Чернишов (далі наводимо його текст повністю):

"Оскільки в останні дні з'явилося багато експертів щодо податків в Україні, вирішив і свої "5 копійок" вставити.

Йдеться, звичайно, про закон 5600 і той апокаліпсис, який пророкують від нього.

Я не буду коментувати деталі закону та його наслідки для прибутку компаній. Тут я б почекав реального експерта, як от Svitlana Musienko, якій я довіряю.

Хоча дещо скажу про нього.

Що дуже погано в цьому законі? Він передбачає сильний тиск на платників, якого собі не дозволяв навіть знаменитий Азаров. Йдеться про податкову заставу, безспірне списання боргу, заборону на виїзд керівників підприємств із податковим боргом за кордон. За нинішнього рівня недовіри до податкової і неефективності судової системи це більше, ніж перекіс балансу в бік держави. Це дубина проти всіх платників податків - і бізнесу, і громадян. Юристи кажуть, що це дуже небезпечно. А платників ображати не можна! Це, як кажуть у народі, погана прикмета - грошей не буде!

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Я хочу сказати про те, як би я підійшов до підвищення збору податків.

У будь-якого податку є два параметри: справедливість і простота адміністрування. І між ними треба знайти баланс з урахуванням специфіки кожної країни. Ось є Україна, де держава вважає, що бізнеси створюють, щоб платити податки. А люди і власники бізнесів вважають, що якщо можна "відкосити" від податку, то це прекрасно! Якщо зловлять, то в крайньому разі відкупляться хабарем. Адже попри те, що бухгалтери набивають собі ціну - мовляв, "якщо я помилюся, то мене посадять" - я не пам'ятаю, щоб когось за "податки" посадили! Ну хіба що мучать тупими допитами (сам був на таких не раз), відволікають від роботи і взагалі вганяють у стрес.

Тому податки, як от "на прибуток", ПДВ, "особистий прибутковий", перетворюються дуже часто в схеми. Там є "прокладки", ФОПи, "скручування" і багато інших звірів українського податкового зоопарку.

У відповідь на це держава запроваджує все більше контролюючих органів, які часто готові ставати корумпованими. І тоді, щоб уже стежити за ними, треба новий орган.

Все це вбиває справедливість і також простоту.

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Також треба розуміти, що будь-який податок, який взяли з бізнесу, той спробує перекласти на споживача. (Люди, які зловтішно потирають руки, мовляв, ось зараз притиснуть цих бариг і мільйонерів, не розуміють, що притиснуть їх самих. Якщо нарешті закрити дірки на митниці, наприклад, то в країні виростуть ціни на товари, зокрема на локально вироблені. Вони ж теж орієнтуються на ціну імпорту. Ітакож впаде різноманітність пропозиції. Постраждають покупці).

Тому в більш розвинених країнах більше податків збирають із споживачів та інвесторів (таких звірів у нас наразі зовсім мало - про них говорити не будемо; спочатку треба їх розвести, а потім вже стригти).

Я вважаю, що треба різко збільшити непрямі податки - акцизи здебільшого.

Так, ФОПи і ті люди, які взагалі отримують зарплату в конвертах, платять дуже малий податок на прибуток. І щоб змусити їх платити більше, є два шляхи. Або вони моментально зміняться і перетворяться на законослухняних німців, або треба над ними поставити армію контролерів (це може коштувати дорожче, ніж їхні податки).

Або є третій шлях: обкласти акцизами те, що вони (або хоча б багато хто з них) споживають.

Алкоголь, цигарки, бензин, мобільний зв'язок, інтернет - все підійде!

Ось, наприклад, мобільний зв'язок: у країні 52 мільйони клієнтів, кожен із яких платить 71 гривню на місяць. Ухваліть закон, що за кожну сім-карту треба платити ще 10 гривень на місяць акцизу. Начебто нестрашно! Але, звичайно, дозвольте операторам підвищувати ціни! Вони не дурні: бідним клієнтам піднімуть мало, а багатим - багато. Вони дуже хочуть підвищувати ціни, але бояться, що конкурент не підвищить. А ще, що клієнти їх за нові ціни розлюблять і втечуть до конкурента. А якщо це податок, то всім доведеться підвищити, та й клієнти зрозуміють, що це не жадібний оператор, а "улюблена" держава! І вийде приблизно 500 млн гривень  у місяць додаткових зборів або 6 мільярдів на рік. І ціна за зв'язок  однаково буде найнижчою в Європі. А можна і по 20 гривень на місяць...

Або ж пиво. Продають на рік  1,6 мільярда літрів. За ціною від виробника приблизно 12 гривень за літр. Чи можна додати ще акциз у розмірі 1, 2, 3 гривні на літр? Це від 2 до 5 мільярдів на рік. Так, але за однієї умови: якщо аналогічно (відповідно до градусів на літр) підняти акциз на горілку. І зробити акциз на вино не "майже нульовим", як зараз (схиляюся перед талантами винних лобістів!!!), а відповідним пивному. І головне - зробити так, щоб всі виробники горілки і вина реально б платили свій акциз державі, а не третину акцизу (але в кишені чиновників).

І однаково пиво залишиться найдешевшим у Європі!

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Те ж із цигарками. Якщо на них значно підвищити акциз, але "закривати очі" на дві (або вже більше?) "підпільні" фабрики, то це несправедливо. А можна ще підвищити -  сигарети так само будуть найдешевшими в Європі. Але хтось кине палити, і заощадимо на медицині!

З бензином, звичайно, треба бути обережним - може піти за ланцюжком і дійти до ціни експортних товарів. Тож підвищувати без фанатизму на бензин!

І ті, хто ФОПи, і ті, хто з "конвертами" - всім доведеться доплачувати податки на споживання!

Якщо хочете, можна запровадити акциз на цукор і продукти, що його містять (Coca-Cola і "Рошен" - приготуватися!). Адже цукор - шкідливий!

PS. Побудувати в країні армію, медицину, освіту, коли всюди схеми, громадяни сплачують податки 5%, не можна. А "ловити" схемщиків і бігати за всіма ФОПамі і фермерами - тільки зміцнювати корупцію. Даєш податки на споживання!"

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Топ коментарі
+58
а проср*ть за два года построенную до этого Армию, медицину и образование можно?
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03.07.2021 09:11
+30
У нас уже 20% пдв с каждой покупки, это и есть налог на потребление. Клоун предлагает еще больше душить страну налогами чтоб чиновники лучше кормились из бюджетной кормушки.
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03.07.2021 09:16
+29
я пропоную продавати ліцензії на відстріл таких радників ... це добавить грошей в бюджет і закриє рота подібним розумникам.
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03.07.2021 09:19
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Как наполнить Бюджет, когда 90% крупных предприятий наполняют бюджет "Панамы"?
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03.07.2021 09:42 Відповісти
прочитал ...- до конца , этого великого "грамотея" макроекономиста ...- только один вопрос к этому хЭнию....- а когда "держава" заставит платить Потребителю ( что бы все "расло" через ВАЛ-ТОВАРООБОРОТ) ту же среднеевропейскую Зарплату тому же Потребителю...- так как всегда стричь баранов это путь в никуда самой Державы ...- правда при таком , весь паразитирующий управляющий "клас" хорошо наживается....
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03.07.2021 09:42 Відповісти
Дочитал только до этого: "И все равно пиво останется самым дешевым в Европе!"

Это не пиво, а помои. Пиво стОит в Германии от 40 евроцентов и в Чехии- от 30. Вот где пиво самое дешёвое в Европе. Ещё и любители пива банки сдают и часть денег возвращают.
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03.07.2021 09:47 Відповісти
Да да да ... І пляхи у пункт збирання вторсировини носять.
Пиво наше нормальне. Сортів багато. Якість різна, це так.
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03.07.2021 11:35 Відповісти
Не надо ржать. Носят и бутылки, и банки. Но не все, конечно...
Из нашего пива (которое в бутылках) на пиво похоже только "Микулинское".
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03.07.2021 13:38 Відповісти
Як бачу у супермаркеті число сортів пива вітчизняного (і не тільки) одразу розвертаюсь і тікаю. Це ж спитися можна !!
Але сумніваюсь, що наше пиво усе погане.
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03.07.2021 18:28 Відповісти
Т.е. ты даже не пьешь это пиво - но умничаешь о его качестве?
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03.07.2021 20:32 Відповісти
Ти усі сорти перепробував ??
Я 3-5, максимум, тому не можу стверджувати, що усе наше пиво погане.
Ферштейн ?
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03.07.2021 22:08 Відповісти
А я перепробовал около 300 (немецких, чешских, словацких, испанских, и всей Европы...).
Есть с чем сравнить.
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04.07.2021 11:54 Відповісти
Добре, най буде, що ти пивний алканавт.
А скільки сортів нашого перепробував ??
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04.07.2021 14:36 Відповісти
Алкакавт- это тот, что пьёт "Черниговское", "Рыгань" и т.п. пойло. Нашего из пива пил только "Микулинское" пару раз и уже очень давно- Львовское, которое теперь уже тоже помои.
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04.07.2021 17:29 Відповісти
Нє, чувак, так не чесно. Ти тут розпинався про наше пиво, а пробував тільки 2 сорти.
Виходить ти реально необ*єктивний.
Я хоч чесно признався що не спец у пиві. І взагалі у алкоголі.
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04.07.2021 18:20 Відповісти
Я пиво по запаху чувствую, и пивные помои тоже. А ты лучше пить совсем бросай...
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04.07.2021 18:37 Відповісти
"Построить в стране армию, медицину, образование, когда везде схемы, а граждане платят налоги 5% - нельзя. Даешь налоги на потребление!", - Чернышов - Цензор.НЕТ 1581
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03.07.2021 09:50 Відповісти
Козлина хочет всю налоговую нагрузку переложить на плечи потребителей, выводя в райские кущи бизнес крупных и мегакомпаний, прячущих налоги в оффшорах. Особенно мне понравился тезис "если прикрыть контрабанду на таможне - пострадают простые покупатели. А бред о "всего лишь 5%, которые платит население" вообще на голову не налазит, я, только подоходного и военного сбора, плачу в четыре раза больше. А если учесть НДС и акцизы, спрятанные в стоимость услуг и товаров, то больше 40 % получается. Так что, ПНХ, хренов эксперт.
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03.07.2021 09:55 Відповісти
-мобильная связь: налог поднять … 6 миллиардов. - Кауфман проиграл суд государству 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП, СБУ, МВД и КМ. И получил от Зеленского под контроль Одесскую область и завод "Антонов"./ Кауфман ,Альперин, Альтман, Рабинович, Радуцкий, Зеленский, Звягильский, Дубинский, Добкин, Коломойский, Боголюбов, Киперман, Пинчук, Фирташ , Фридман, Ярославский, Табачник , Ставицкий , Мордехай Корф, Уриэль Цви Лейбер -золотое руно Украины.
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03.07.2021 10:00 Відповісти
А зачем вы вспомнили имена этих "выдающихся" людей? Антисемитизьм!
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03.07.2021 10:30 Відповісти
Антисемитизьм-раскрывать псевдонимы предшественников кодлана Коломойского-соратников где то Бланка Троцкого, Свердлова, Зиновьева и пр. Пообещавших Землю-крестьянам! Что оказалось Землю-колхозам, крестьянам -Голодомор.
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03.07.2021 10:55 Відповісти
А при порохе можно было. А при зелёном обдолбыше нет.
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03.07.2021 10:25 Відповісти
"Построить в стране армию, медицину, образование, когда везде схемы, а граждане платят налоги 5% - нельзя. Даешь налоги на потребление!", - Чернышов - Цензор.НЕТ 2468
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03.07.2021 10:26 Відповісти
А скоротити армію чиновників не пробували? Кожна людина віддає п'яту частину заробітку (НДС), не рахуючи інших податків (які ростуть, і ще нові з'являються!). Мало, бо в вас самий цінний ресурс люди? Коли всі вийдуть звідси, то що будете робити, скотиняки?
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03.07.2021 10:28 Відповісти
армию не трогай
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03.07.2021 11:12 Відповісти
Чиновників не чіпать, хай жиріють?
Власне армією "зелень" займається щільно, скоро всіх на підбори переведуть , бо берці дорожче
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03.07.2021 19:33 Відповісти
он хотел сказать : большое количество чиновников, он не имел в виду армию военных
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04.07.2021 01:32 Відповісти
_Бандиты пытаются убедить народ что когда они грабят народ и страну - это нормально, так и должно быть, не смейте сопротивляться бандитам.
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03.07.2021 10:34 Відповісти
Зебилоидов будут стричь на потребление. Вот только чье потребление он не указал. Забыл или просто совпадение?)
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03.07.2021 10:41 Відповісти
ПЫ СЫ: кстати, я не специалист в налогах, но каких 5% речь, если налог на з/п в совокупности составляет около 42%?
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03.07.2021 10:45 Відповісти
Даёшь НДФЛ 50 процентов! НДС - 80 процентов!!!
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03.07.2021 10:50 Відповісти
"Побудувати в країні армію, медицину, освіту, коли всюди схеми, а громадяни платять податки 5%, не можна. Даєш податки на споживання!" - Чернишов - Цензор.НЕТ 8946
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03.07.2021 10:55 Відповісти
Такой же эксперт, как и нелох президент.
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03.07.2021 11:00 Відповісти
Давай, Вовік, так їх!

Щоб вищали як кабанчик, коли підрізають.
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03.07.2021 11:00 Відповісти
В Германии при доходе 10000 евро налоги не платятся вообще.
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03.07.2021 11:01 Відповісти
Для цього економіка, податкова і акцизна політика повинна дорости до рівня Германій.
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03.07.2021 11:39 Відповісти
С такой фискальной нагрузкой на ВВП как в Германии ее ждет гарантированный киздец
Спасает немцев только то, что они провели деиндустриализацию всей Европы, и сосредоточили все производства в своих руках.
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03.07.2021 20:19 Відповісти
сосредоточили все производства в своих руках - брєд.
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03.07.2021 22:05 Відповісти
красть меньше нужно из бюджета
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03.07.2021 11:10 Відповісти
Новітній глава чи не глава (бо ціх жаб з гадюками не дуже зрозумієш) НАК Нафтогаз Вітренко відкрито говорить - ціна висока ціна на газ призначена для утримання державного апарату. Що це, якщо не новий податок? Населення платить прямо чи опосердковано 78% податків а бізнес лише 6,7%. То може не до тієї шиіі ручки тягнуться новими податками чи акцизами? Може акциз треба не не папіроскі а на вивіз руди, металів, лісу, на вивіз пшениці? Від европейських цін на ці товари.
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03.07.2021 11:12 Відповісти
78% це що ? Як ?
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03.07.2021 11:40 Відповісти
Спочатку як податки на заробіту плату, потім як податки за товари в магазинах. Сбори на митницях. Якщо додати до 78% ще 15% податків від НАК Нафтогаз.... то виявляється українці тримають цю владу на своіх плечах.
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/78-dohodov-gosbyudjeta-2021-nalogi-prostyh-ukraintsev-issledovanie
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03.07.2021 12:00 Відповісти
1. Влада, сама по собі грошей не заробляє. Матеріальні цінності і послуги творять виробники.
2. На роботі з мене вираховують 22 % усіх податків.
3. Стаття за Вашим посиланням це про інше. Це структура доходів бюджету.
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03.07.2021 12:57 Відповісти
То хай заробляє. 3700 державних підприємств 14 тисяч комунальних в допомогу. Нема шансів заробітку? В тому числі монополіі - Укрзалізниця, Енергоатом, Центренерго. Державні поля. Наукові заклади. Я не розділяю в кишені гроші на податок на прибуток, ПДВ, акциз чи песійний фонд. Мені все рівно під якою назвою з моєї кішені ці кошти витягнуть.
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03.07.2021 21:54 Відповісти
1. Я ніде не писав, що у нас усе добре з податками і я усим задоволений. Але така природа відносин у ********* суспільстві. Справа, лише ... ха - ха .., у ефективності і законності.
2. Влада це не 3700 державних підприємств. Це окрема інституція. Вибачте, у Вас каша у поняттях.
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03.07.2021 22:26 Відповісти
в США богатые платят по 60% налоги, Украинские олигархи и остальные богачи, должны тоже платить 60%, тогда деньги будут эти идти и на медицину и на экономики развитие и т.д.
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03.07.2021 11:47 Відповісти
Врят ли это поможет.При"зелени"любой налог в первую голову уйдет на создание и удержание бестолковых министерств,ОП,чинуш,судей,правоохранителей,дороги,коррупцию,прихотей олигархов,...госшашлыки,.. и.т.п,а армия,медицина,экономика,социалка.. то такэ..
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03.07.2021 14:17 Відповісти
Зе дебилы - меньше воровать нужно.
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03.07.2021 11:48 Відповісти
Щас! Они пришли именно чтобы грабить, но сейчас всё бросят - и перестанут...
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03.07.2021 13:43 Відповісти
Чернышов! С твоей зарплаты можно и еще больше в несколько раз платить налоги. А люди еле выживают на мизерные зарплаты и пенсии. Водка, сигареты, да! Но мобильная связь для пенсионера - это связь с родными, надежда на своевременную медпомощь. Может еще, как в мультфильме про Чиполлино, налог на дождь, а дождь с грозой, вообще!!! Давай введем акциз за право человека дышать. По 10 гривен в месяц. Посчитай миллиарды в год. Ты умственно и морально конченный человек!
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03.07.2021 11:52 Відповісти
Податок на дощі маємо і це не жарт. Водоканал пише в рахунках
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03.07.2021 13:26 Відповісти
??
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03.07.2021 13:43 Відповісти
в понеділок покажу фото рахунку
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03.07.2021 18:18 Відповісти
Он просто кацап
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03.07.2021 20:48 Відповісти
Эпоха бедности переходит в эпоху нищеты
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03.07.2021 11:57 Відповісти
Только для народа, не для его "слуг".
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03.07.2021 13:44 Відповісти
а ты гнида пинчуковско-кучмовская в этой стране что-то пыталась строить кроме как ...здить бабло из бюджета и наживаться на гражданах?
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03.07.2021 12:01 Відповісти
Кто бы говорил, а КС лучше бы молчал про всякие схемы...... (ну и про тарифы тоже )
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03.07.2021 12:15 Відповісти
Этот клоун вообще в курсе что мы и сейчас платим 20% НДС, таможенные пошлины и акцизы на все подряд? Или про то что с каждого мобильного счета и так берется 7.5% в ПФ? Или это все мало за тот охрененный набор услуг который получает пересичный украинец?
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03.07.2021 12:35 Відповісти
Человек не склонен отдавать больше 10% заработанного непонятно на что. Если я буду отдавать больше, то мне это должно возвращаться хорошими дорогами, инфраструктурой, честными судами, медициной, профессиональными полицейскими. А на новые дома, тачки и яхты вам давать ни хрена не собираюсь.
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03.07.2021 12:37 Відповісти
А де взяти чесних судей і професійних поліцейських?
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03.07.2021 13:28 Відповісти
Тебя назначим
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03.07.2021 20:49 Відповісти
По-суті є що сказати? Чи лиш би засрати сайт, як завжди?
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04.07.2021 00:23 Відповісти
проблема налогов в том, что когда их платишь то отчетливо понимаешь что оплачиваешь силиконовые губы очередной депутатской шалаве, либо покупку новой квартиры этому же депутату,прокурору, судье. Не жалко платить даже 50% налогов, твердо зная что эти деньги пойдут на дело, как в Скандинавии или США. Но зная что ты просто будешь оплачивать какому то мажору его кокс, то идите вы в задницу господа.
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03.07.2021 12:55 Відповісти
Тоесть я должен работать как лошадь, а другой человек в саду лежать и попивать пиво?
ВСЕ должны работать. У нас как - безработный и не фоп, но дом, машина и т.д.
и никто не спрашивает а откуда у чиновника деньги на тачку за 50к баксов? дом и т.д.
Может сразу шкуру сдирать, ну чтоб очередная свиноматка купила себе машинку за сотку баксов, жене, любовнице, детям... А еще домишки им надо, еще на отдых и на еду с икоркой.
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03.07.2021 13:16 Відповісти
ВСІ повинні працювати? Може, ще статтю ввести в КК для тих, хто не працює? А не комуняка ти часом замаскований?
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03.07.2021 13:32 Відповісти
_Оно не коммуняка, оно бот бандитов, которые уверены что народ предназначен чтобы содержать бандитов.
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03.07.2021 13:47 Відповісти
А чому Ви всі так розгаркались? Як так виходить, хтось працює і платить податки, а хтось самий вумний НІ. При цьому садки, школи, поліція, медицина, пожежники не безкоштовні. Людина має платити податки. Кожна. чомусь вас не бомбить, що в США, якщо не промичиш джерело коштів, то купити бентлі буде дуже ризиковано
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03.07.2021 16:06 Відповісти
садки, школи, медицина та поліція у нас завжди оплачуються при отриманні "послуг".
А податків на утримання пожежних у нас вдосталь
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03.07.2021 17:25 Відповісти
Угу ... Поліція - послуги, пожежники - послуга, школи - послуга ...
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03.07.2021 18:42 Відповісти
Так и есть. За приезд пожарных ты платишь. Ну и понятно что детей у тебя тоже нет, а то бы знал сколько родители платят в школах.
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03.07.2021 20:49 Відповісти
1. Хм ... Школи різні є. Є приватні. Ти не знав ?
2. Так, у наших школах здирництвом займаються. Але офіційної плати за навчання у держ. школах немає.
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03.07.2021 22:11 Відповісти
Согласен!! Поменьше воруйте , вместе с Зеленским!! И зарплаты в конвертах, в валюте, не получайте !! И законов не нарушайте!!
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03.07.2021 13:44 Відповісти
Долбоиоп этот Чернышев! Не знает, что НДС и акцизы, которые платят граждане, это налоги на потребление.
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03.07.2021 15:11 Відповісти
При тому вони той ПДВ повертають експортерам (!!!!!) багато з яких є експортерами тільки на папері (!!!!)
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03.07.2021 17:22 Відповісти
какие нафик 5% ? откуда это "чудо" взяло эту цифру. В КАЖДОМ товаре как минимум заложено 20% НДС. Покупая ЛЮБОЙ товар платим этот налог.
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03.07.2021 15:17 Відповісти
Это он на ФОП-ов гонит Хотя 5% (3-я группа) это С ОБОРОТА! А не "налогов" (с прибыли например). Для сравнения, эффективная налоговая нагрузка на ТОВ (ООО) 1,5-2% от оборота!
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03.07.2021 20:22 Відповісти
Щоб не грабувати знедолених, не забирати, як кажуть "в старця торбу" і не обмежувати споживання, яке є мірилом економіки, краще ввести прогресивний податок на доходи. Більше середньої зарплати - більший % податку, менше - мізерний податок, а з топ менеджерів, таких як цей Чернишов взагалі стягувати 95% відсотків доходу, йому і 5% з мільйонної зарплатні на життя вистачить. Через кількох надутих телепнів на посадах топ-менеджерів, компанії не збідніють і переважна більшість населення буде задоволена.
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03.07.2021 15:58 Відповісти
У вас податків тільки з ПДВ набирається до стобіса!
Припинить роздавати зібрані в нас податки всіляким липовим експортерам!
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03.07.2021 17:21 Відповісти
В новом законе квартира в 60 кв.м уже считается излишком. Это тесная хрущевка с совместным санузлом и проходной комнатой. А то что даже сейчас мы с каждой покупки платим пдв 21% то это бл. не налог? А то что труд наших граждан в три раза дешевле оплачивается за ту же работу то это бл не Скрытый налог? А то что растаможка стоит как 2,5 изначальной цены авто, то это бл за что? - За убитые дороги или куда эти деньги идут. А то что за наши налоги с зарплаты никто из чиновников не защитит тебя в случае чего, то это тоже не считается? - Дармоеды сук@ зажрались и хотят еще больше. Тресните как яныки. Только в этот раз нужно как в Франции- с гильетиной.
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03.07.2021 17:39 Відповісти
Про квартиру у 60 квадратів - незрозуміло. Це про що ??
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03.07.2021 18:45 Відповісти
ты из какой страны что у тебя НДС 21% ?
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03.07.2021 20:23 Відповісти
Чернышов натуральный сферический кацап в вакууме, получивший украинский паспорт только в 2015 году.

5% это явно намек на ФОП-ов - что еще раз показывает полную некомпетентность этого топ-менагера в украинском налоговом законодательстве

Но даже ФОП-ы платят налогов от своего оборота больше, чем предприятия на "общей" системе налогообложения! (как тот же Киевстар). Потому что уровень эффективного налогообложения у них 1,5-2% от оборота, а у ФОП-ов железные 5%!
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03.07.2021 20:36 Відповісти
Зелені мерзоти, подонки, ублюдки!!!
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03.07.2021 21:25 Відповісти
Чернышов, ты что несёшь? При чём тут налоги с предпринимателей к налогам потребителей???????? Совсем окуел? У потребителя в каждом чеке и так НДС!!!!!!
Платите налоги как в нормальных странах, шкурники, прогрессивные!!!! Что так загорелся? Меньше жировать не привыкли? Живут во дворцах, со своим автопарком, прислугой, недвижимость за границей, а налогов копейки платят или списывают им!!????!!!! Это нормально? Потому страна и бедная!!!
Налог на сахар???? 20% НДС мало?????
Шоб ты так жил, как рядовые пенсионеры украинские, и всё твоё кодло!!!!!!
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04.07.2021 08:41 Відповісти
Спасибо за информацию. У них нифига не работает и думают, что бумага ничем не подкреплённая их и страну (если они думают о стране) спасёт. Клоуны?
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04.07.2021 12:54 Відповісти
Гоп-менеджер о том, как будуть делать вместе мудрий нарид.
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04.07.2021 14:25 Відповісти
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