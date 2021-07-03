"Побудувати в країні армію, медицину, освіту, коли всюди схеми, а громадяни платять податки 5%, не можна. Даєш податки на споживання!" - Чернишов

За нинішнього рівня недовіри до податкової і неефективності судової системи виникає великий перекіс балансу в бік держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці пише ексгенеральний директор телекомунікаційної компанії "Київстар" Петро Чернишов, коментуючи нещодавно ухвалений ВР закон.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада в першому читанні прийняла Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (рег. № 5600). За підвищення податків і зборів в Україні проголосували 264 народні депутати.

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Ось що з цього приводу написав Чернишов (далі наводимо його текст повністю):

"Оскільки в останні дні з'явилося багато експертів щодо податків в Україні, вирішив і свої "5 копійок" вставити.

Йдеться, звичайно, про закон 5600 і той апокаліпсис, який пророкують від нього.

Я не буду коментувати деталі закону та його наслідки для прибутку компаній. Тут я б почекав реального експерта, як от Svitlana Musienko, якій я довіряю.

Хоча дещо скажу про нього.

Що дуже погано в цьому законі? Він передбачає сильний тиск на платників, якого собі не дозволяв навіть знаменитий Азаров. Йдеться про податкову заставу, безспірне списання боргу, заборону на виїзд керівників підприємств із податковим боргом за кордон. За нинішнього рівня недовіри до податкової і неефективності судової системи це більше, ніж перекіс балансу в бік держави. Це дубина проти всіх платників податків - і бізнесу, і громадян. Юристи кажуть, що це дуже небезпечно. А платників ображати не можна! Це, як кажуть у народі, погана прикмета - грошей не буде!

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Я хочу сказати про те, як би я підійшов до підвищення збору податків.

У будь-якого податку є два параметри: справедливість і простота адміністрування. І між ними треба знайти баланс з урахуванням специфіки кожної країни. Ось є Україна, де держава вважає, що бізнеси створюють, щоб платити податки. А люди і власники бізнесів вважають, що якщо можна "відкосити" від податку, то це прекрасно! Якщо зловлять, то в крайньому разі відкупляться хабарем. Адже попри те, що бухгалтери набивають собі ціну - мовляв, "якщо я помилюся, то мене посадять" - я не пам'ятаю, щоб когось за "податки" посадили! Ну хіба що мучать тупими допитами (сам був на таких не раз), відволікають від роботи і взагалі вганяють у стрес.

Тому податки, як от "на прибуток", ПДВ, "особистий прибутковий", перетворюються дуже часто в схеми. Там є "прокладки", ФОПи, "скручування" і багато інших звірів українського податкового зоопарку.

У відповідь на це держава запроваджує все більше контролюючих органів, які часто готові ставати корумпованими. І тоді, щоб уже стежити за ними, треба новий орган.

Все це вбиває справедливість і також простоту.

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Також треба розуміти, що будь-який податок, який взяли з бізнесу, той спробує перекласти на споживача. (Люди, які зловтішно потирають руки, мовляв, ось зараз притиснуть цих бариг і мільйонерів, не розуміють, що притиснуть їх самих. Якщо нарешті закрити дірки на митниці, наприклад, то в країні виростуть ціни на товари, зокрема на локально вироблені. Вони ж теж орієнтуються на ціну імпорту. Ітакож впаде різноманітність пропозиції. Постраждають покупці).

Тому в більш розвинених країнах більше податків збирають із споживачів та інвесторів (таких звірів у нас наразі зовсім мало - про них говорити не будемо; спочатку треба їх розвести, а потім вже стригти).

Я вважаю, що треба різко збільшити непрямі податки - акцизи здебільшого.

Так, ФОПи і ті люди, які взагалі отримують зарплату в конвертах, платять дуже малий податок на прибуток. І щоб змусити їх платити більше, є два шляхи. Або вони моментально зміняться і перетворяться на законослухняних німців, або треба над ними поставити армію контролерів (це може коштувати дорожче, ніж їхні податки).

Або є третій шлях: обкласти акцизами те, що вони (або хоча б багато хто з них) споживають.

Алкоголь, цигарки, бензин, мобільний зв'язок, інтернет - все підійде!

Ось, наприклад, мобільний зв'язок: у країні 52 мільйони клієнтів, кожен із яких платить 71 гривню на місяць. Ухваліть закон, що за кожну сім-карту треба платити ще 10 гривень на місяць акцизу. Начебто нестрашно! Але, звичайно, дозвольте операторам підвищувати ціни! Вони не дурні: бідним клієнтам піднімуть мало, а багатим - багато. Вони дуже хочуть підвищувати ціни, але бояться, що конкурент не підвищить. А ще, що клієнти їх за нові ціни розлюблять і втечуть до конкурента. А якщо це податок, то всім доведеться підвищити, та й клієнти зрозуміють, що це не жадібний оператор, а "улюблена" держава! І вийде приблизно 500 млн гривень у місяць додаткових зборів або 6 мільярдів на рік. І ціна за зв'язок однаково буде найнижчою в Європі. А можна і по 20 гривень на місяць...

Або ж пиво. Продають на рік 1,6 мільярда літрів. За ціною від виробника приблизно 12 гривень за літр. Чи можна додати ще акциз у розмірі 1, 2, 3 гривні на літр? Це від 2 до 5 мільярдів на рік. Так, але за однієї умови: якщо аналогічно (відповідно до градусів на літр) підняти акциз на горілку. І зробити акциз на вино не "майже нульовим", як зараз (схиляюся перед талантами винних лобістів!!!), а відповідним пивному. І головне - зробити так, щоб всі виробники горілки і вина реально б платили свій акциз державі, а не третину акцизу (але в кишені чиновників).

І однаково пиво залишиться найдешевшим у Європі!

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Те ж із цигарками. Якщо на них значно підвищити акциз, але "закривати очі" на дві (або вже більше?) "підпільні" фабрики, то це несправедливо. А можна ще підвищити - сигарети так само будуть найдешевшими в Європі. Але хтось кине палити, і заощадимо на медицині!

З бензином, звичайно, треба бути обережним - може піти за ланцюжком і дійти до ціни експортних товарів. Тож підвищувати без фанатизму на бензин!

І ті, хто ФОПи, і ті, хто з "конвертами" - всім доведеться доплачувати податки на споживання!

Якщо хочете, можна запровадити акциз на цукор і продукти, що його містять (Coca-Cola і "Рошен" - приготуватися!). Адже цукор - шкідливий!

PS. Побудувати в країні армію, медицину, освіту, коли всюди схеми, громадяни сплачують податки 5%, не можна. А "ловити" схемщиків і бігати за всіма ФОПамі і фермерами - тільки зміцнювати корупцію. Даєш податки на споживання!"

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