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Українське риболовецьке судно в Чорному морі подало сигнал лиха, росіяни заявляють, що направили до нього ракетний катер

Українське риболовецьке судно в Чорному морі подало сигнал лиха, росіяни заявляють, що направили до нього ракетний катер

Українське риболовецьке судно подало сигнал лиха. У судна відмовив двигун. Зараз його буксирують у порт Очакова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив представник регіонального управління морської охорони Державної прикордонної служби.

"Судно подало сигнал лиха. Зараз його катером буксирують у порт Очакова. З усіма членами екіпажу все гаразд", - сказав співрозмовник агентства.

Раніше російські ЗМІ (зокрема Інтерфакс та ТАСС) повідомили, що на допомогу вирушили ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту Росії і прикордонний корабель "Бездоганний" Федеральної служби безпеки.

"Ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту, що виконує завдання в акваторії Чорного моря, спрямовано в район перебування українського риболовецького судна "ОД-2 592" (екіпаж - 4 людини, порт приписки - Очаків), екіпаж якого о 1:27 3 липня 2021 року запросив допомоги", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що раніше екіпаж "Івановця" на міжнародному каналі зв'язку прийняв сигнал лиха риболовецького судна "ОД-2592", капітан якого повідомляв, що у судна відмовив двигун, воно знеструмлено, дрейфує, і просив допомоги про інформування влади України про аварію.

"Про аварійну ситуацію з цивільним судном повідомлено в Національний центр управління обороною Російської Федерації, який поінформував українську владу про отримання сигналу лиха від судна "ОД-2592", - йдеться в повідомленні.

У центрі управління обороною РФ зазначили, що в районі судна, що  терпить лихо,  в готовності до надання допомоги перебуває ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту і прикордонний корабель "Бездоганний" ПС ФСБ Росії.

Пізніше в пресслужбі Росморрічфлоту повідомили, що життю екіпажа українського риболовецького судна, яке зазнало аварії в Чорному морі, нічого не загрожує, до нього спрямовано буксир з Одеси.

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Топ коментарі
+33
Привязывайте унитазы,а то опять украдут.
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03.07.2021 09:31
+13
Украинское рыболовецкое судно в Черном море подало сигнал бедствия, россияне заявляют, что направили к нему ракетный катер - Цензор.НЕТ 7549
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03.07.2021 09:40
+11
"давилки" отправились "на помощь"? только не стреляли бы ракетами - взорвутся и выкатят иск - Мы вам помочь хотели и просрали катер - платите.

русня везде и всем "помогает" - в Алеппо тоже помогали. но просто у них логика другая - например террорист засел в казино = надо превратить в щебень 20 больниц и прочего, но террорист погиб(захлебнулся виски) - вроде и "помогли", но есть нюанс
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03.07.2021 09:29
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войну рыбакам объявили пида...сы лапотные
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03.07.2021 09:26 Відповісти
А че не отправили к ним крейсер, эсминец или авианосец? А только ракетный катер? Капец касабы конченные и трусливые твари. Только и могут нападать на безоружных толпой, выставляя впереди женщин. Мерзка страна, паскудные люди. Но почитайте сколько в соцсетях воя от наших граждан- манкуртов: мышебратья-одиннарот! Наши мрази еще хуже кацапской дряни.
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03.07.2021 10:28 Відповісти
В июле 2013 года во время преследования российский пограничный катер потопил украинский баркас, после чего тот затонул. Из пяти находившихся на лодке рыбаков выжил только один. Российская ФСБ заявила, что украинцы сами врезались в катер пограничников.
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03.07.2021 19:22 Відповісти
В далеком 2013, за пол года до Майдана.

Кадры преследования российскими пограничниками украинских рыбаков на фоне «торговой войны», объявленной нам Россией, вызвали антироссийские настроения даже на Донбассе.

Дончане писали про "проклятых кацапов", "ублюдков" и прочее, типа
"...Твари издеваются как фашисты в войну. НЕНАВИЖУ россиян".
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03.07.2021 19:41 Відповісти
https://youtu.be/JxdC2egQ6Cs 2013 год - расстрел украинских рыбаков Россией. Тренировка перед вторжением
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03.07.2021 19:59 Відповісти
"давилки" отправились "на помощь"? только не стреляли бы ракетами - взорвутся и выкатят иск - Мы вам помочь хотели и просрали катер - платите.

русня везде и всем "помогает" - в Алеппо тоже помогали. но просто у них логика другая - например террорист засел в казино = надо превратить в щебень 20 больниц и прочего, но террорист погиб(захлебнулся виски) - вроде и "помогли", но есть нюанс
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03.07.2021 09:29 Відповісти
Или взять на буксир и отбуксировать на свою базу, обвиняя наших рыбаков в нарушении якобы границ срассеи. С английским эсминцем не получилось, так тут три раза подряд победили бы.
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03.07.2021 09:35 Відповісти
кацапье поганое рикетный катирь направило, памошники блин
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03.07.2021 09:30 Відповісти
Привязывайте унитазы,а то опять украдут.
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03.07.2021 09:31 Відповісти
Сбрасывайте за борт.
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03.07.2021 09:42 Відповісти
Так говорят, среди четырех людей кацапа не было.
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03.07.2021 14:43 Відповісти
Унитазы за борт.
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03.07.2021 17:00 Відповісти
Какие они милашки, эти россияны из ЧФ. Они б еще Калибр туда отправили.
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03.07.2021 09:31 Відповісти
А кацапы точно направили ракетный катер ПОСЛЕ сигнала бедствия?
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03.07.2021 09:32 Відповісти
Сперва контрольный в моторный отсек, потом оказание помощи.
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03.07.2021 09:43 Відповісти
Сначала на подвал, вербовка , главное- что гундосой шиксе- по всеравно. Главное - не свернуть с пару дорожек препарата. Умышленное бездействие- девиз опы зе.
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03.07.2021 09:34 Відповісти
осле того как направили и был подан сигнал бедствия
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03.07.2021 09:38 Відповісти
осел отреагировал)))?...
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03.07.2021 09:43 Відповісти
Тобто це перший випадок, коли сомалійцьі.ру наших рибалок не вбили?
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03.07.2021 09:39 Відповісти
Украинское рыболовецкое судно в Черном море подало сигнал бедствия, россияне заявляют, что направили к нему ракетный катер - Цензор.НЕТ 7549
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03.07.2021 09:40 Відповісти
автор не Шевченко
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03.07.2021 12:28 Відповісти
Може й ні, але написано правду.
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03.07.2021 14:53 Відповісти
"Позже в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что жизни экипажа украинского рыболовного судна, которое терпит бедствие в Черном море, ничего не угрожает, к нему направлен буксир из Одессы."

Мы свои суда только по кацапским помойкам отслеживаем?
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03.07.2021 09:41 Відповісти
У нас все на учениях, не до рыбаков.
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03.07.2021 09:44 Відповісти
Рыболовецкое судно, которое потерпело крушение в Черном море, взято на буксир украинским катером морской охраны.
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03.07.2021 10:11 Відповісти
Вброс. Бо суббота. Но вечером со всех каналов будут орать, что весь флот НАТО в чёрном море, и весь украинский флот не бросились на помощь бедствующему судну!
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03.07.2021 10:33 Відповісти
Всё было наоборот: Сначала лаптеголовые направили к нему ракетный катер, а потом Украинское рыболовецкое судно в Черном море подало сигнал бедствия...
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03.07.2021 11:13 Відповісти
кацапье видреагувало ракетным катером... ну дуже хотилось заплисти в Очаков, подивитись на порт з моря... на тлі об,явленої британцями побудови морської бази.
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03.07.2021 11:20 Відповісти
Що робить ракетний крейсер "Івановець" у акваторії України Знову лізе допомогти .
Українцям їх допомога не потрібна, вже "надали допомогу" у Донецькій області.Треба було користуючись нагодою підпустити ближче і відправити до крабів.
Бріти дуже слушно поставили на місце усі питання по акваторії України у Чорному морі.
Тобто усі кораблі москалів які зайдуть у акваторію України потрібно знищувати. Необхідно про це попередити москалів.
І це могдоб статись набагато раніше як би Зелебеня з віцепрезидентом "Козирем" не про..ла Рішення міжнародного морського суду. З "Козирем" усе зрозуміло віцепрезидентом його призначили в Омані. А от що робити з всенародно вибраною дезентерією.
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03.07.2021 11:29 Відповісти
У Міноборони заявили, що кораблі Російської Федерації ігнорували сигнал "SOS" українського риболовецького судна і не наближалися до нього.
Джерело: https://www.mil.gov.ua/news/2021/07/03/za-danimi-golovnogo-upravlinnya-rozvidki-korabli-rosijskoi-federaczii-ignoruvali-signal-sos-ukrainskogo-riboloveczkogo-sudna/ Міноборони
Дослівно: "За даними Головного управління розвідки, кораблі Російської Федерації ігнорували сигнал "SOS" українського риболовецького судна".
"…Розповсюджена російською стороною інформація про готовність надати допомогу українському риболовецькому судну "ОД-2592", що вночі 3 липня зазнало аварії в акваторії північно-західної частини Чорного моря поблизу Тендерівської коси, є черговим інформаційним заходом Росії.
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03.07.2021 11:59 Відповісти
Вони сигнал чули, але чекали, думали потоне.
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03.07.2021 14:55 Відповісти
а кацапы "наши благородные спасатели" пропагандоны пишут такое -"Терпящее бедствие украинское судно отказалось от помощи России-
Украинское рыболовецкое судно, экипаж которого подал сигнал о бедствии в Черном море, отказалось от помощи российских военных. Об этом Пятому каналу сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот).
Как сообщил пресс-секретарь агентства https://lenta.ru/tags/persons/kravchenko-aleksey/ Алексей Кравченко , украинские спасательные службы направили своим морякам спасательный буксир. В дополнительной помощи они не нуждаются.
«Для решения вопроса был привлечен судовладелец, он принял решение не привлекать дополнительные силы от российской стороны, а отправить из Очакова спасательный буксир. Зона аварии находится не в штормовых условиях, погода хорошая, жизни людей и экологии ничего не угрожает», - заявил Кравченко.
Он добавил, что российские моряки отправились на помощь к терпящему бедствие судну как только получили сигнал о помощи. Они оказались первыми, кто откликнулся."
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03.07.2021 12:01 Відповісти
Клоун вже настільки все розікрав що прийняти сигнал SOS ми можемо лише через московитів?
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03.07.2021 17:43 Відповісти
Коли приплив москальський катер, то пролунало ще три SOS?
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04.07.2021 08:44 Відповісти
 
 