Українське риболовецьке судно в Чорному морі подало сигнал лиха, росіяни заявляють, що направили до нього ракетний катер
Українське риболовецьке судно подало сигнал лиха. У судна відмовив двигун. Зараз його буксирують у порт Очакова.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив представник регіонального управління морської охорони Державної прикордонної служби.
"Судно подало сигнал лиха. Зараз його катером буксирують у порт Очакова. З усіма членами екіпажу все гаразд", - сказав співрозмовник агентства.
Раніше російські ЗМІ (зокрема Інтерфакс та ТАСС) повідомили, що на допомогу вирушили ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту Росії і прикордонний корабель "Бездоганний" Федеральної служби безпеки.
"Ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту, що виконує завдання в акваторії Чорного моря, спрямовано в район перебування українського риболовецького судна "ОД-2 592" (екіпаж - 4 людини, порт приписки - Очаків), екіпаж якого о 1:27 3 липня 2021 року запросив допомоги", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що раніше екіпаж "Івановця" на міжнародному каналі зв'язку прийняв сигнал лиха риболовецького судна "ОД-2592", капітан якого повідомляв, що у судна відмовив двигун, воно знеструмлено, дрейфує, і просив допомоги про інформування влади України про аварію.
"Про аварійну ситуацію з цивільним судном повідомлено в Національний центр управління обороною Російської Федерації, який поінформував українську владу про отримання сигналу лиха від судна "ОД-2592", - йдеться в повідомленні.
У центрі управління обороною РФ зазначили, що в районі судна, що терпить лихо, в готовності до надання допомоги перебуває ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту і прикордонний корабель "Бездоганний" ПС ФСБ Росії.
Пізніше в пресслужбі Росморрічфлоту повідомили, що життю екіпажа українського риболовецького судна, яке зазнало аварії в Чорному морі, нічого не загрожує, до нього спрямовано буксир з Одеси.
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Кадры преследования российскими пограничниками украинских рыбаков на фоне «торговой войны», объявленной нам Россией, вызвали антироссийские настроения даже на Донбассе.
Дончане писали про "проклятых кацапов", "ублюдков" и прочее, типа
"...Твари издеваются как фашисты в войну. НЕНАВИЖУ россиян".
русня везде и всем "помогает" - в Алеппо тоже помогали. но просто у них логика другая - например террорист засел в казино = надо превратить в щебень 20 больниц и прочего, но террорист погиб(захлебнулся виски) - вроде и "помогли", но есть нюанс
Мы свои суда только по кацапским помойкам отслеживаем?
Українцям їх допомога не потрібна, вже "надали допомогу" у Донецькій області.Треба було користуючись нагодою підпустити ближче і відправити до крабів.
Бріти дуже слушно поставили на місце усі питання по акваторії України у Чорному морі.
Тобто усі кораблі москалів які зайдуть у акваторію України потрібно знищувати. Необхідно про це попередити москалів.
І це могдоб статись набагато раніше як би Зелебеня з віцепрезидентом "Козирем" не про..ла Рішення міжнародного морського суду. З "Козирем" усе зрозуміло віцепрезидентом його призначили в Омані. А от що робити з всенародно вибраною дезентерією.
Джерело: https://www.mil.gov.ua/news/2021/07/03/za-danimi-golovnogo-upravlinnya-rozvidki-korabli-rosijskoi-federaczii-ignoruvali-signal-sos-ukrainskogo-riboloveczkogo-sudna/ Міноборони
Дослівно: "За даними Головного управління розвідки, кораблі Російської Федерації ігнорували сигнал "SOS" українського риболовецького судна".
"…Розповсюджена російською стороною інформація про готовність надати допомогу українському риболовецькому судну "ОД-2592", що вночі 3 липня зазнало аварії в акваторії північно-західної частини Чорного моря поблизу Тендерівської коси, є черговим інформаційним заходом Росії.
Украинское рыболовецкое судно, экипаж которого подал сигнал о бедствии в Черном море, отказалось от помощи российских военных. Об этом Пятому каналу сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот).
Как сообщил пресс-секретарь агентства https://lenta.ru/tags/persons/kravchenko-aleksey/ Алексей Кравченко , украинские спасательные службы направили своим морякам спасательный буксир. В дополнительной помощи они не нуждаются.
«Для решения вопроса был привлечен судовладелец, он принял решение не привлекать дополнительные силы от российской стороны, а отправить из Очакова спасательный буксир. Зона аварии находится не в штормовых условиях, погода хорошая, жизни людей и экологии ничего не угрожает», - заявил Кравченко.
Он добавил, что российские моряки отправились на помощь к терпящему бедствие судну как только получили сигнал о помощи. Они оказались первыми, кто откликнулся."