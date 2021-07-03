УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9874 відвідувача онлайн
Новини
5 874 45
моряки (923) Саакашвілі Міхеіл (2153)

Саакашвілі пригрозив назвати політиків, які саботують закон про моряків: "За цим стоять кілька добре відомих мені та всій Україні депутатів"

Саакашвілі пригрозив назвати політиків, які саботують закон про моряків:

Група народних депутатів разом із деякими ексчиновниками з апарату Верховної Ради не хочуть пропускати закон про моряків через нібито невідповідність Конституції України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці експрезидент Грузії, голова виконкому Національного комітету реформ України Міхеіл Саакашвілі.

"Щойно що я дізнався, що група депутатів у парламенті, разом із деякими бюрократами в апараті ВРУ ще з колишніх часів, знайшли 4 невідповідності  Конституції України і через це не хочуть пропускати закон про моряків! Тобто коли гроші беруть під час отримання диплома і кожного моряка обілечують - це відповідає Конституції, а те, що парламент це нарешті скасував, це вже Конституції не відповідає?" - запитує він.

Читайте також: Нардеп Горенюк про дипломування моряків: "Усі послуги повинні бути оцифровані"

Саакашвілі також пригрозив назвати імена і прізвища тих депутатів, які за цим стоять: "За цим стоять кілька добре відомих мені та всій Україні депутатів, прізвища яких я назву найближчими днями, як тільки вони не пропустять цей закон. Якщо вони хочуть воювати, я готовий воювати за моряків! Я готовий воювати з будь-ким, якщо цей закон не буде пропущено. Я не потерплю, щоб так знущалися над 150 тис. моряків, їхніми сім'ями і особисто мною! Це образа особисто мене, це приниження мене і 150 тис. осіб, які боролися за цей закон".

"Я щойно розмовляв із главою комітету, який, як мені здається, розуміє проблему і намагається вирішити питання, і повідомив йому свою позицію: або цей закон буде швидко пропущений, або a la guerre comme a la guerre! Зараз у мене вся надія на Дмитра Олександровича Разумкова, який вчинив суперкруто, прийнявши цей закон відразу в першому і другому читаннях, посунувши втілення цієї норми набагато вперед!" - підкреслив Саакашвілі.

Він також подякував депутату Олександру Горенюку, який, за словами Саакашвілі, домігся розгляду питання на комітеті, на якому законопроєкт підтримали,

Дивіться також: Приватні навчальні центри для моряків масово обшукують в Одесі, - ЗМІ. ФОТО

"Тому, як би зараз не боролася ця мафія, їхні карти биті, але я буду напоготові!

Прем'єр Шмигаль ще кілька тижнів тому заявив, що він робить електронне розмитнення автомобілів, але, мабуть, юридичний відділ КМУ це теж не пропускає! Юридичний відділ КМУ теж складається з тупоголових корупціонерів, які хочуть "мати" український народ надалі і "мати" його, як вони робили це останні 30 років. А декілька міністрів і, на жаль, у цьому випадку прем'єр-міністр якось, м'яко кажучи, це терплять. З вседозволеністю і свавіллям чиновників час закінчувати!"- закликав експрезидент Грузії.

Читайте також: Саакашвілі відповів Шмигалю: "Новачки в українській політиці мені не радники"
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+27
То чому зразу не назвати їх прізвища ?? Оце ти так борешся з корупцією , ******* .?? Навпаки , покриваєш корупціонерів , приховуючи їх прізвища ..
показати весь коментар
03.07.2021 09:53
+15
Я раньше думал, что это у Михо пропеллер, а оказалось- гребной винт. Везде "специалист".
Саакашвили пригрозил назвать политиков, саботирующих закон о моряках: "За этим стоят несколько хорошо известных мне и всей Украине депутатов" - Цензор.НЕТ 9947
показати весь коментар
03.07.2021 09:59
+13
Да им всё по пид хвост. Шмаркля никого не посадит, никого не уволит.
Саакашвили пригрозил назвать политиков, саботирующих закон о моряках: "За этим стоят несколько хорошо известных мне и всей Украине депутатов" - Цензор.НЕТ 2970
показати весь коментар
03.07.2021 10:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То чому зразу не назвати їх прізвища ?? Оце ти так борешся з корупцією , ******* .?? Навпаки , покриваєш корупціонерів , приховуючи їх прізвища ..
показати весь коментар
03.07.2021 09:53 Відповісти
Потому , что НАСТОЯЩИЙ БАРЫГА, шантажирует , пока они с ним не рассчитаются
показати весь коментар
03.07.2021 10:04 Відповісти
Михуїл, Ви з бодуна?
показати весь коментар
03.07.2021 09:57 Відповісти
Он всегда таким был.
показати весь коментар
03.07.2021 10:27 Відповісти
Я раньше думал, что это у Михо пропеллер, а оказалось- гребной винт. Везде "специалист".
Саакашвили пригрозил назвать политиков, саботирующих закон о моряках: "За этим стоят несколько хорошо известных мне и всей Украине депутатов" - Цензор.НЕТ 9947
показати весь коментар
03.07.2021 09:59 Відповісти
Грёбаный винт. Еще одна консерва вскрылась что-ли?
показати весь коментар
03.07.2021 10:14 Відповісти
за любым балаганом стоят несколько известных депутатов
показати весь коментар
03.07.2021 10:00 Відповісти
Саакашвили пригрозил назвать политиков, саботирующих закон о моряках: "За этим стоят несколько хорошо известных мне и всей Украине депутатов" - Цензор.НЕТ 3916
показати весь коментар
03.07.2021 10:01 Відповісти
Правду надо ценить всегда !
показати весь коментар
03.07.2021 11:21 Відповісти
Да им всё по пид хвост. Шмаркля никого не посадит, никого не уволит.
Саакашвили пригрозил назвать политиков, саботирующих закон о моряках: "За этим стоят несколько хорошо известных мне и всей Украине депутатов" - Цензор.НЕТ 2970
показати весь коментар
03.07.2021 10:05 Відповісти
Покрыватель коррупционеров.
показати весь коментар
03.07.2021 10:07 Відповісти
Давно не секрет, что мусора наживались на растаможках и прочем горе народа
показати весь коментар
03.07.2021 10:08 Відповісти
Сракашвили: "Это Порошенко, Порошенко, Порошенко, Порошенко, барыга Порошенко, злодей Порошенко и, конечно, Порошенко.
показати весь коментар
03.07.2021 10:08 Відповісти
Популизмом попахивает..
Когда-то Горбачева спросили, вот Вы говорите знаете тех кто виновен в том, что мы так плохо живём. Назовите фамилии?.
Горбатый в свойственной ему манере пропетлял. - Сейчас назову...ИХ ВСЕ ЗНАЮТ!!
показати весь коментар
03.07.2021 10:10 Відповісти
Який цікавий чолов"яга цей Саакашвілі!Ні з того ні з сього став захисником моряків,та ще яким ярим,непоступливим і темпераментним!Завтра він так само безкомпромісно буде захищати желєзнодорожників чи поварів і теж натякати що шось там знає...Сходить на пси реформатор і починаєш думати - невже він справді там в Грузіі стільки змінив і покращив?..
показати весь коментар
03.07.2021 10:12 Відповісти
Саакашвілі не займався реформами. Він красиво триндів, кохав повій, оплачених з держбюджету Грузії, коловся ботоксом і просто жив.
показати весь коментар
03.07.2021 10:55 Відповісти
Ти такий обізнаний, невже сам бачив? Грузія була одна з найбільш корумпованих пострадянських республік і якщо б ти там був до і після Саакашвілі, то ти би не піздів. Я доречи один з тих 150 тих про яких він говорить і все правильно він говорить. Іксперд грьобаний
показати весь коментар
03.07.2021 11:07 Відповісти
Ти грузин, чудо ти моє під американським проксі?
показати весь коментар
03.07.2021 11:30 Відповісти
А я і не казав що я грузін. А що до проксі як ти кажешь, то якщо б ти був трохи більше освічений, то знав би що проксі в ********* ІТ світі немає нічого спільного з географічним положенням абонента.
показати весь коментар
03.07.2021 14:23 Відповісти
Так я й кажу що ти з Донецька строчиш. Чи таки з України, а проксі тобі потрібен щоб в одноґлазнікі заходити?
показати весь коментар
03.07.2021 19:17 Відповісти
Ні долбойбе, як я писав вище я один з 150 тис українських моряків, знахожуся на судні яке в свою чергу знаходиться у морі, а супутниковий інтернет забезпечує компанія сервера якої знаходяться в штатах. Зрозумів Йолупе?
показати весь коментар
03.07.2021 21:26 Відповісти
І у вас на судні всі так матюкаються, чи у тебе синдром Туретта?
показати весь коментар
03.07.2021 21:53 Відповісти
Так,всі
показати весь коментар
03.07.2021 21:55 Відповісти
Певно, матюкаючись, ти відчуваєш себе дорослим?
показати весь коментар
03.07.2021 22:06 Відповісти
"И лично меня "- то Мухуїл теж моряк ?? По принципу -дайно не тоне але плаває!
показати весь коментар
03.07.2021 12:59 Відповісти
Сцыкашвили начинает вопеть в телевизор только в двух случаях- ЛИЧНО у него, че-нить забрали или собираются забрать. Или понту дешевого на ровном месте нагнать, привлечь к себе внимание. Во всех остальных случаях-Мыхася усьо устраивает.
показати весь коментар
03.07.2021 10:12 Відповісти
"Я не потерплю, чтобы так издевались над 150 тыс. моряков, их семьями и лично мной! Это оскорбление лично меня, это унижение меня и 150 тыс. человек, которые сражались за этот закон".

Источник: https://censor.net/ru/n3274889

Міша ще й моряк? Чи в чому його профіт в цьому законі?
показати весь коментар
03.07.2021 10:16 Відповісти
Нееее, Миша - дешевая проститутка, где ему башляют, там он и кукарекает.
показати весь коментар
03.07.2021 10:29 Відповісти
Українцям він занадто дорого обходиться. 😏
показати весь коментар
03.07.2021 10:45 Відповісти
Бубочка бабла для своих шестерок не жалеет. тем более, не из его кармана. Стоит только посмотреть на Серлеща и Мустафу, полнейших идиотов в тех специальностях, куда из пристроил ЗЕбанутый вислючок. Главное, зряплата у них больше 300 тыщ.
показати весь коментар
03.07.2021 11:21 Відповісти
Это был самый показательный номер Зели. Цена каждого борцуна теперь висит прямо на физиономии. И стоило ли Мустафе Майдан начинать в 2013 году.... вернее стоило ли всем други откликаться на его призыв. если бы они узнали, чем это всё кончится ?
показати весь коментар
03.07.2021 11:26 Відповісти
Меша такой моряк, как Зюзя главнокомандувач
показати весь коментар
03.07.2021 12:31 Відповісти
Знову обдовбався?
показати весь коментар
03.07.2021 10:20 Відповісти
Почему он тогда не упал с крыши? И не было бы хрюканья этого рехворматора из каждого утюга...
показати весь коментар
03.07.2021 10:40 Відповісти
"какая отвратительная рожа" у цього примата... Салом залило як добрячого хряка, воно ж здохне, якщо 50метрів пробіжить...
показати весь коментар
03.07.2021 10:46 Відповісти
"Вы только грозитесь, Василий Иванович, сказала Анка". (из анекдота).
показати весь коментар
03.07.2021 11:17 Відповісти
Сейчас сдать экзамены на повышение квалификации уже стоит 8 тыс. дол. Кстати в Одессе с моряков брали взятки всегда. В 1972 г. моего инспектора одела кадров посадили с конфискацией на 4 года. А его начальника-старшего инспектора оставили работать. А брали взятки оба.
показати весь коментар
03.07.2021 11:19 Відповісти
Этой Абизяне грузинской что языком чесать, что щебенку лизать. Гребаный карлсон, лапшающий по ушам украинских дебилов.
показати весь коментар
03.07.2021 11:57 Відповісти
Воду - матросам!
показати весь коментар
03.07.2021 12:00 Відповісти
Суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении https://citaty.info/topic/granicy границы . Суд назначил Саакашвили штраф в размере 3400 гривен (130 долларов).
Звери! Очень суровое https://citaty.info/topic/nakazanie наказание ! Где это видано, чтобы клоуну приходилось платить за билет, чтобы попасть в свой собственный https://citaty.info/topic/cirk цирк !?
показати весь коментар
03.07.2021 12:32 Відповісти
Что Михо Засцал перед украинской морской Одесской мафией!! А так красиво рассказывал нам сказки , что он их всех в рот и по за рот!!
показати весь коментар
03.07.2021 13:02 Відповісти
Морякам - море! ЗЕгундосому- нари ! Сааці-підсрачник і квиток до Тбілісі ( в кайданках)!
показати весь коментар
03.07.2021 13:02 Відповісти
Вы знаете, я ждала что когда Украину посещала президент Грузии, Саакашвили, ну хоть как-то отреагирует, ну не "трусяным двехмесячным Майданом", ну хоть какой нибудь акцией. А нет, спряталось убогое. На самом деле Саакашвили это сцыкливая шавка, вылезающая из под лавки получил на неугодных и покормиться из рук хозяина.
показати весь коментар
03.07.2021 16:32 Відповісти
Полаял на неугодных
показати весь коментар
03.07.2021 16:34 Відповісти
 
 