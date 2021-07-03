Саакашвілі пригрозив назвати політиків, які саботують закон про моряків: "За цим стоять кілька добре відомих мені та всій Україні депутатів"

Група народних депутатів разом із деякими ексчиновниками з апарату Верховної Ради не хочуть пропускати закон про моряків через нібито невідповідність Конституції України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці експрезидент Грузії, голова виконкому Національного комітету реформ України Міхеіл Саакашвілі.

"Щойно що я дізнався, що група депутатів у парламенті, разом із деякими бюрократами в апараті ВРУ ще з колишніх часів, знайшли 4 невідповідності Конституції України і через це не хочуть пропускати закон про моряків! Тобто коли гроші беруть під час отримання диплома і кожного моряка обілечують - це відповідає Конституції, а те, що парламент це нарешті скасував, це вже Конституції не відповідає?" - запитує він.

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Саакашвілі також пригрозив назвати імена і прізвища тих депутатів, які за цим стоять: "За цим стоять кілька добре відомих мені та всій Україні депутатів, прізвища яких я назву найближчими днями, як тільки вони не пропустять цей закон. Якщо вони хочуть воювати, я готовий воювати за моряків! Я готовий воювати з будь-ким, якщо цей закон не буде пропущено. Я не потерплю, щоб так знущалися над 150 тис. моряків, їхніми сім'ями і особисто мною! Це образа особисто мене, це приниження мене і 150 тис. осіб, які боролися за цей закон".

"Я щойно розмовляв із главою комітету, який, як мені здається, розуміє проблему і намагається вирішити питання, і повідомив йому свою позицію: або цей закон буде швидко пропущений, або a la guerre comme a la guerre! Зараз у мене вся надія на Дмитра Олександровича Разумкова, який вчинив суперкруто, прийнявши цей закон відразу в першому і другому читаннях, посунувши втілення цієї норми набагато вперед!" - підкреслив Саакашвілі.

Він також подякував депутату Олександру Горенюку, який, за словами Саакашвілі, домігся розгляду питання на комітеті, на якому законопроєкт підтримали,

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"Тому, як би зараз не боролася ця мафія, їхні карти биті, але я буду напоготові!

Прем'єр Шмигаль ще кілька тижнів тому заявив, що він робить електронне розмитнення автомобілів, але, мабуть, юридичний відділ КМУ це теж не пропускає! Юридичний відділ КМУ теж складається з тупоголових корупціонерів, які хочуть "мати" український народ надалі і "мати" його, як вони робили це останні 30 років. А декілька міністрів і, на жаль, у цьому випадку прем'єр-міністр якось, м'яко кажучи, це терплять. З вседозволеністю і свавіллям чиновників час закінчувати!"- закликав експрезидент Грузії.

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