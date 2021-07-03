Саакашвілі пригрозив назвати політиків, які саботують закон про моряків: "За цим стоять кілька добре відомих мені та всій Україні депутатів"
Група народних депутатів разом із деякими ексчиновниками з апарату Верховної Ради не хочуть пропускати закон про моряків через нібито невідповідність Конституції України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці експрезидент Грузії, голова виконкому Національного комітету реформ України Міхеіл Саакашвілі.
"Щойно що я дізнався, що група депутатів у парламенті, разом із деякими бюрократами в апараті ВРУ ще з колишніх часів, знайшли 4 невідповідності Конституції України і через це не хочуть пропускати закон про моряків! Тобто коли гроші беруть під час отримання диплома і кожного моряка обілечують - це відповідає Конституції, а те, що парламент це нарешті скасував, це вже Конституції не відповідає?" - запитує він.
Саакашвілі також пригрозив назвати імена і прізвища тих депутатів, які за цим стоять: "За цим стоять кілька добре відомих мені та всій Україні депутатів, прізвища яких я назву найближчими днями, як тільки вони не пропустять цей закон. Якщо вони хочуть воювати, я готовий воювати за моряків! Я готовий воювати з будь-ким, якщо цей закон не буде пропущено. Я не потерплю, щоб так знущалися над 150 тис. моряків, їхніми сім'ями і особисто мною! Це образа особисто мене, це приниження мене і 150 тис. осіб, які боролися за цей закон".
"Я щойно розмовляв із главою комітету, який, як мені здається, розуміє проблему і намагається вирішити питання, і повідомив йому свою позицію: або цей закон буде швидко пропущений, або a la guerre comme a la guerre! Зараз у мене вся надія на Дмитра Олександровича Разумкова, який вчинив суперкруто, прийнявши цей закон відразу в першому і другому читаннях, посунувши втілення цієї норми набагато вперед!" - підкреслив Саакашвілі.
Він також подякував депутату Олександру Горенюку, який, за словами Саакашвілі, домігся розгляду питання на комітеті, на якому законопроєкт підтримали,
"Тому, як би зараз не боролася ця мафія, їхні карти биті, але я буду напоготові!
Прем'єр Шмигаль ще кілька тижнів тому заявив, що він робить електронне розмитнення автомобілів, але, мабуть, юридичний відділ КМУ це теж не пропускає! Юридичний відділ КМУ теж складається з тупоголових корупціонерів, які хочуть "мати" український народ надалі і "мати" його, як вони робили це останні 30 років. А декілька міністрів і, на жаль, у цьому випадку прем'єр-міністр якось, м'яко кажучи, це терплять. З вседозволеністю і свавіллям чиновників час закінчувати!"- закликав експрезидент Грузії.
Будь ласка, зачекайте...
Когда-то Горбачева спросили, вот Вы говорите знаете тех кто виновен в том, что мы так плохо живём. Назовите фамилии?.
Горбатый в свойственной ему манере пропетлял. - Сейчас назову...ИХ ВСЕ ЗНАЮТ!!
Источник: https://censor.net/ru/n3274889
Міша ще й моряк? Чи в чому його профіт в цьому законі?
Звери! Очень суровое https://citaty.info/topic/nakazanie наказание ! Где это видано, чтобы клоуну приходилось платить за билет, чтобы попасть в свой собственный https://citaty.info/topic/cirk цирк !?