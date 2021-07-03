УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9874 відвідувача онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
783 6
вакцина (4418) МОЗ (5362) COVID-19 (19763)

За добу в Україні проти COVID-19 вакцинували 94,5 тис. осіб, дві дози отримали вже понад 820 тис. осіб, - МОЗ

За добу в Україні проти COVID-19 вакцинували 94,5 тис. осіб, дві дози отримали вже понад 820 тис. осіб, - МОЗ

Упродовж п'ятниці, 2 липня, проти коронавірусу в Україні вакцинували 94 547 осіб. 37 107 осіб отримали першу дозу вакцини, 57 440 - другу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

У відомстві наголосили, що упродовж доби працювали 559 мобільних бригад, 1 410 пунктів щеплення і 26 центрів вакцинації.

Від початку вакцинації проти COVID-19 в Україні (з 24 лютого 2021 року) проведено загалом 2 862 160 щеплень, отримали одну дозу  2 038 237 осіб, дві дози - 823 923 людини.

Читайте також: Міністерство охорони здоров'я повідомило про смерть чоловіка у Вінницькій області після щеплення вакциною Pfizer

За добу в Україні проти COVID-19 вакцинували 94,5 тис. осіб, дві дози отримали вже понад 820 тис. осіб, - МОЗ 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ти такий чудний: бо ковішилд більш не поступає, а пфайзер поступає. і ще збільшилась кількість уколів на добу, звісно, що буде більше пфайзера. до гадалки не ходи.
показати весь коментар
03.07.2021 10:37 Відповісти
Вчера от Пфайзера умер мужик в Виннице, через несколько часов после "вакцинации". 47 лет. Позавчера пришел молодой парень на "вакцинацию", пришел здоровым, после укола увезли на машине скорой без сознания и с судорогами. В США и Великобритании после вакцинации умерло 13 000 человек, это больше, чем от Ковида. Думайте люди, что вы делаете и что с вами будет. Слишком большая ставка - жизнь.
показати весь коментар
03.07.2021 11:17 Відповісти
Именно от Файзера? Это доказано? В очереди голосовать на выборах тоже люди умирают, но это не значит, что они умерли от выборов.
показати весь коментар
03.07.2021 12:00 Відповісти
шо ти несеш? російський бот, їди пригуби свого Спутніка.
показати весь коментар
03.07.2021 16:22 Відповісти
 
 