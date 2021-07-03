За добу в Україні проти COVID-19 вакцинували 94,5 тис. осіб, дві дози отримали вже понад 820 тис. осіб, - МОЗ
Упродовж п'ятниці, 2 липня, проти коронавірусу в Україні вакцинували 94 547 осіб. 37 107 осіб отримали першу дозу вакцини, 57 440 - другу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
У відомстві наголосили, що упродовж доби працювали 559 мобільних бригад, 1 410 пунктів щеплення і 26 центрів вакцинації.
Від початку вакцинації проти COVID-19 в Україні (з 24 лютого 2021 року) проведено загалом 2 862 160 щеплень, отримали одну дозу 2 038 237 осіб, дві дози - 823 923 людини.
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Stop Homosovetikus
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