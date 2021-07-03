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судочинство (56) суддя (1565) ВККСУ (451) Веніславський (269)

В Україні не вистачає 2,5 тис. суддів, і до кінця року кількість вакансій збільшиться, - Веніславський

В Україні не вистачає 2,5 тис. суддів, і до кінця року кількість вакансій збільшиться, - Веніславський

Водночас в Україні дуже багато фахових і порядних юристів, тому вакансії вдасться заповнити.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в програмі "Насправді: Україна" на телеканалі "Дім" заявив представник президента України в Конституційному Суді Федір Веніславський.

"Справді, близько 2,5 тис. вакансій вже є, і до кінця року їхня кількість збільшиться. Саме протидія, яку в залі Верховної Ради чинили наші політичні опоненти, свідчить про їхню зацікавленість у тому, щоб судова влада якнайдовше залишалася в такому незаповненому, підвішеному стані", - сказав він.

Веніславський переконаний, що в Україні дуже багато фахових і порядних юристів, тому вакансії вдасться заповнити.

"І конкурси на посади суддів Апеляційного суду, Верховного Суду свідчать про те, що професія судді наразі є досить затребуваною, враховуючи й фінансову складову, і соціальні гарантії. Тому я впевнений, що вакансії будуть заповнені досить швидко професійними суддями", - зазначив він.

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Веніславський наголосив, що головне в цьому процесі - забезпечити абсолютну довіру до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, "яка буде якраз займатися кваліфікаційним оцінюванням і перевіркою професійної компетентності судді".

Як повідомлялося, у вівторок, 29 червня, Верховна Рада ухвалила закон про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, що передбачає вирішальну роль міжнародних експертів у формуванні.

Зокрема, в законі враховано рекомендації від Венеціанської комісії про те, щоб вирішальний голос під час перевірки кандидатів на доброчесність був за міжнародними експертами.

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Топ коментарі
+8
Получать каких то жалких 430 т гр? Да ну нах...
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03.07.2021 10:35
+7
Що так? Виші кожного року випускають тисячі новоспечених юристів. При вступі на юрфак шалені конкурси. І раптом юристів катма!
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03.07.2021 10:40
+5
Так как они судят, на кой они вообще нужны. Пусть их олигархи содержат, для людей они ничего путного не делают.
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03.07.2021 10:42
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учителя!!! ау!!! шо молчим ???
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03.07.2021 10:34 Відповісти
А Вениславскому не кажется что отстутствие судей - это вина законодателей? Судьи должны работать по вменяемым законам, где четко все расписано, а не закон что дышло. Судьи не должны работать по телефонному праву, по рангу чиновника, одного осудить, другого нет , потому что позвонили. Многие судьи ушли, потому что набрались взяток по уши и им достаточно, боятся налоговой и проверок. Наведите порядок и судей будет навалом. А то у вас не хватает всех бюджетных профессий, потому что зеленые идиоты. Вас не волнует, что врачей не хватает и они имеют зарплату в 8 тыс грн, а судьям повышать 140 тыс? Конченые вы и проходимцы.
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03.07.2021 11:12 Відповісти
мне кажется что веник такая же кукла как и бубочка.....
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03.07.2021 11:14 Відповісти
Логично.
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03.07.2021 11:19 Відповісти
Вчителі перераховують 4000 долярів і ховають їх у панчоху.
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03.07.2021 11:19 Відповісти
Получать каких то жалких 430 т гр? Да ну нах...
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03.07.2021 10:35 Відповісти
меньше. районный - 60, аппеляционный - 150, верховный - 300
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03.07.2021 11:30 Відповісти
Це мабуть сарказм ...
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03.07.2021 12:04 Відповісти
не. это реальные зарплаты судей. при чем из собственного опыта, судья апелляции получающий официально 150 в месяц, спокойно берет 10 штук за закрытие дела по админке...
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03.07.2021 12:29 Відповісти
Нє, я мав на увазі що https://censor.net/ru/user/406551 написав саркастичний пост.
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03.07.2021 13:01 Відповісти
аааа. ну тогда да)))
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03.07.2021 13:05 Відповісти
60 ? це певно ті що не пройшли переатестації, бо ті що пройшли мають від 100к на місяць
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03.07.2021 13:42 Відповісти
нет. это зарплата районного судьи. а 60 это разве мало? хирург 6-7 получает
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03.07.2021 13:53 Відповісти
дивно, знайчить район у вас якийсь не такий.
У нас 8 суддів, 2 з яких перекваліфіковані і мають по деклараціям +- 1.4 млн зп. та 6 суддів із зп в районі "ваших" 700 тис річних
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03.07.2021 14:14 Відповісти
У нас и так корупционеров некуда девать ! А тут ещё эти 2,5т ! Экономика потянет ???
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03.07.2021 10:38 Відповісти
Блин, а можно на полторы ставки будущему заочнику юридического... Но сейчас, раз стране трудно... Ведь в армию солдатом умереть за Родину без военной академии можно...
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03.07.2021 10:38 Відповісти
Если из мажоров, то можно.
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03.07.2021 11:05 Відповісти
Що так? Виші кожного року випускають тисячі новоспечених юристів. При вступі на юрфак шалені конкурси. І раптом юристів катма!
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03.07.2021 10:40 Відповісти
Желающих получать взятки оказалось в разы больше!
Надо же куда-то на хлебное место пристраивать своих детей, детей любовниц и т.д.
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03.07.2021 10:43 Відповісти
судьей после вуза не станешь. требование от 30 лет и минимум 5 лет стажа
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03.07.2021 11:31 Відповісти
Так как они судят, на кой они вообще нужны. Пусть их олигархи содержат, для людей они ничего путного не делают.
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03.07.2021 10:42 Відповісти
Общественноизвестно, что там решают дела, с правосудием ничего общего
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03.07.2021 10:55 Відповісти
Так дуже мало,і поліції мало,і прокурорів...Інакше би вони напевно помітили,що влада злочинна,як би їх хватало.
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03.07.2021 10:45 Відповісти
Надо, чтобы все судебные заседания проходили с участием профессионального судьи и присяжных.
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03.07.2021 10:45 Відповісти
Кому не хватает? Конкретно, пжалста.
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03.07.2021 10:46 Відповісти
даешь тройки(можно из вспомогательного персонала) и 58-ю статью. И зебобикам наступит счастье, то бишь ппц. Он и так наступит, но так быстрее)
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03.07.2021 10:47 Відповісти
это наверное там требования специфические, типа, недвижимость в Крыму, родственники в фсб, кацапский "бизнес" и т.п. так сходу конечно 2500 не найдешь ...
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03.07.2021 10:50 Відповісти
Родственники ещё не выросли, ЧП Суд
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03.07.2021 10:56 Відповісти
Не зрозумів? У 95-го кварталу що, вже глядачів не залишилось?
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03.07.2021 10:52 Відповісти
Я так понимаю все родные пристроены а со стороны брать не хотят !!! Вот бы эту кодлу всю выгнать а новых набрать из Америки и Еросоюза вот бы бабла с экономили !
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03.07.2021 10:57 Відповісти
Не факт. У США дантисти і адвокати самі дорогі надавачі послуг.
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03.07.2021 12:07 Відповісти
Неужели воров и бандитов в стране стало на столько меньше,что 2,5 тыс человек не могут найти? Только не говорите, чо для этого образование нужно! Луценко вон Ген.плокулолом был и справлялся.
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03.07.2021 11:01 Відповісти
Генпрокурор у значній мірі посада політична.
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03.07.2021 12:08 Відповісти
некуда бюджетные деньги девать, нахлебников оказалось мало.Наверное детки и внуки закончились у судей, а то они их быстро втюхают в систему.
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03.07.2021 11:05 Відповісти
Семь лет мак не родил и голода не было.
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03.07.2021 11:08 Відповісти
Голод то как раз и будет.
Эти 2,5 тысяч, которых и не хватает, как раз с вами то и общаются, на уровне районных судов. В судебном порядке зарегистрировать "незаконное строительство" а самострой (без проекта) 90%. Придётся пол года бегать (даже без коррупционной составляющей) В районном суде никто не хочет сидеть. Кому нужны алиментщии и дебоширы? Все судьи хотят землю делить, споры предприятий решать. Или конституцию комментировать.

Самые бедные судьи по уголовным делам. У забулдыги нет денег для стрижки, а денежные мешки, до судей не доходят.
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03.07.2021 11:31 Відповісти
Сейчас расплачусь. Где в заметке сказано о недостатке судей по уголовным делам?О их бедности вообще помолчу.Возможно они бедны по сравнению с судьями, ведущими хозяйственные споры, но о бедности судей в измученной судейской мафией Украине вообще говорить не стоит. Это звучит , как издевательство. Бедный украинский судья - оксюморон.
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03.07.2021 18:41 Відповісти
Судів нема, а суддів не хватає. Де таке ще може бути
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03.07.2021 11:11 Відповісти
В країні дурнів, де живе Буратіна.
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03.07.2021 11:21 Відповісти
а ввести наконец институт третейского суда слабо??? все гражданские иски махом свалят и
не исключено что значительная часть админ.-хозяйственных тоже....
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03.07.2021 11:17 Відповісти
Сім років мак не родив, а голоду не було...
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03.07.2021 11:21 Відповісти
Странно, разных тупицких, волков, чаусов и т.п. оттуда никак не "вытравишь", вцепились как вошь кожуха.
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03.07.2021 11:24 Відповісти
Говорите правильно - у судей не хватает деток чтоб заполнить пустующие вакансии, ждут когда подрастут внучата.
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03.07.2021 11:42 Відповісти
Выехали по заграницам, некоторые в 2014
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03.07.2021 13:10 Відповісти
Су*и порозводили взяточників і ще плодять. Де на вас всіх народ бабла набере!?
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03.07.2021 11:52 Відповісти
Вакансии судей разными бывают!
Одно дело разбираться с хулиганами, а другое - с земельными участками...
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03.07.2021 11:57 Відповісти
суди - це геноцид українців по майновому стану. Цю гидоту за радянським принципом побудувавало донбаська єліта(((
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03.07.2021 12:29 Відповісти
Лабтрясы, тунеядцы, напыщенные петухи ваши судьи все!! У них у каждого сидит куча помощников которые их обрабатывают! Я как гражданин Украины требую, что бы за малейшее нарушение закона судьей ему было наказание минимум 20 лет строгоча! Ни какой отвественности , серьезной, чиновника перед законам в этом беда общества!
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03.07.2021 13:29 Відповісти
Набирайте на посади суддів досвідчених адвокатів!
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03.07.2021 13:57 Відповісти
А шо такое,взятки запретили брать?
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03.07.2021 18:46 Відповісти
А скільки вистачає? Поімнно, з адресами
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04.07.2021 08:39 Відповісти
 
 