Російські танки на кордоні з Україною оснастили козирком від "Джавелінів". Росія готується до активних наступальних операцій, - Бутусов. ФОТО
Танки Т-72Б3 російської 150-ї мотострілецької дивізії на кордоні з Україною оснастили козирком від українських "Джавелінів".
Про це пише на сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Після квітневого загострення, яке спровокував Путін поблизу кордонів України, Південний військовий округ проводить нові маневри, і 150-та дивізія показала нове обладнання для своїх танків - Т-72Б3.
Цей тент, схожий на навіс від сонця, є екраном протиракетного захисту. Як відомо, ракети "Джавелін", які є на озброєнні ЗС України, вражають ціль у верхню проєкцію, тобто б'ють у найменш захищену частину танка. Також помітно навісні блоки захисту на бортах танка, - пише журналіст. - Для захисту від атак керованих ракет, зокрема зверху, танки США і країн НАТО зараз оснащуються унікальною ізраїльською системою активного протиракетного захисту "Трофі". Росія 30 років займається розробкою своєї системи активного захисту "Арена", однак терміни прийняття на озброєння "Арени" постійно переносяться, і російські танки, як і раніше, беззахисні від багатьох видів протитанкового озброєння. Війна на Донбасі показала, що кілька новітніх Т-72Б3 були підбиті українськими вояками за допомогою старих радянських гранатометів РПГ-7".
Бутусов зазначає, що головним козирем у озброєнні української армії є насиченість військ керованими протитанковими ракетами типу "Стугна", "Корсар" і "Джавелін".
"Особливо небезпечні "Джавеліни", які не залишають російським танкістам жодних шансів. Російський наступ призведе до великих втрат у бронетехніці, оскільки російські танки не захищені від масованого застосування українською піхотою керованих ракет.
Очевидно, плануючи вторгнення в Україну, російське командування прийняло рішення підвищити захищеність своїх танків від основних вражаючих чинників. Однак Росія технологічно значно відстає від Заходу і змушена винаходити простіші засоби пасивного захисту", - підкреслює Бутусов.
"Однак оцінити ефективність цього козирка проти тандемної бойової частини "Джавеліна", яка забезпечує пробиття захисту двома зарядами, можна лише під час реальних бойових дій. Країни НАТО обрали інший шлях - оснащення сучасних танків системами активного захисту, які перехоплюють ракети на підльоті.
Головний висновок для української політики: всі ці модернізації проводяться не для війни з НАТО. Росія готується для проведення військових операцій проти України, модернізація бойової техніки і маневри спрямовані на протистояння з українською армією. Жодних мирних домовленостей з Україною Росія не планує, ресурси спрямовуються не на мир, а на війну, і Росія готується до активних наступальних операцій", - резюмує Бутусов.
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При этом, еще раз - ЗУшка должна стать явной мишенью, чтобы иметь возможность прицельно вести огонь по наземной цели. Конечно, если рассматривать вариант, что ЗУшка стоит в каком-то строении и из его оконного проема видна улица являющаяся танкоопасным направлением, тогда да, за то время которое понадобиться для ее обнаружения и уничтожения, один танк она точно успеет "раздеть" для ПТУР.
П.С.
Это 105 мм пушка. Не скажу точно, но "на глаз" толщина стенки примерно 1/3 радиуса канала ствола, т.е. где-то мм 18. БЗТ пробивает 15мм с расстояния 700м если угол встречи будет не менее 60 град. Для того чтобы соблюсти такие условия, танк должен неподвижно стоять, еще и пушку держать перпендикулярно к траектории полета снаряда. ОФЗ вообще "ниочем" со своими 20 граммами ВВ.
Никогда не следует недооценивать врага,лучше перебздеть чем недобздеть.
Вот начнутся боевые действия, тогда может быть поможем.
В ответ на подготовку к нападению, я бы заминировал все атомные станции в потенциальной зоне риска, чтобы не достались врагу.
- и вообще прямое вторжение кацапов с границы открывает нам возможность на прямое наступление военной операции по возвращению КРИМА для наших частей.
Виглядає як відчайдушна міра, яка породжена страхом
По-друге, це черговий доказ того, що вони планують наступальні операції, без залежності від того скільки "небажання війни" та миру у очах ***** щоденно бачить клоун.
А может это тупо навес чтоб не пекло голову экипажу. Жарища сейчас адская.
ДЕБІЛИ це про Кремляндію
Но без гарантии.
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Эксперты обращают внимание, что у Израиля есть новая уникальная система - мини-ПВО под названием «Ветровка»: ею оснащаются отдельные танки, и любой снаряд, любая ракета, выпущенная по нему, уничтожается малым куполом вокруг танка.
Систему закупил немецкий бундесвер и установил ее на своих танках.