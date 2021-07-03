Російські танки на кордоні з Україною оснастили козирком від "Джавелінів". Росія готується до активних наступальних операцій, - Бутусов. ФОТО

Танки Т-72Б3 російської 150-ї мотострілецької дивізії на кордоні з Україною оснастили козирком від українських "Джавелінів".

Про це пише на сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Після квітневого загострення, яке спровокував Путін поблизу кордонів України, Південний військовий округ проводить нові маневри, і 150-та дивізія показала нове обладнання для своїх танків - Т-72Б3.

Цей тент, схожий на навіс від сонця, є екраном протиракетного захисту. Як відомо, ракети "Джавелін", які є на озброєнні ЗС України, вражають ціль у верхню проєкцію, тобто б'ють у найменш захищену частину танка. Також помітно навісні блоки захисту на бортах танка, - пише журналіст. - Для захисту від атак керованих ракет, зокрема зверху, танки США і країн НАТО зараз оснащуються унікальною ізраїльською системою активного протиракетного захисту "Трофі". Росія 30 років займається розробкою своєї системи активного захисту "Арена", однак терміни прийняття на озброєння "Арени" постійно переносяться, і російські танки, як і раніше, беззахисні від багатьох видів протитанкового озброєння. Війна на Донбасі показала, що кілька новітніх Т-72Б3 були підбиті українськими вояками за допомогою старих радянських гранатометів РПГ-7".

Бутусов зазначає, що головним козирем у озброєнні української армії є насиченість військ керованими протитанковими ракетами типу "Стугна", "Корсар" і "Джавелін".

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"Особливо небезпечні "Джавеліни", які не залишають російським танкістам жодних шансів. Російський наступ призведе до великих втрат у бронетехніці, оскільки російські танки не захищені від масованого застосування українською піхотою керованих ракет.

Очевидно, плануючи вторгнення в Україну, російське командування прийняло рішення підвищити захищеність своїх танків від основних вражаючих чинників. Однак Росія технологічно значно відстає від Заходу і змушена винаходити простіші засоби пасивного захисту", - підкреслює Бутусов.

"Однак оцінити ефективність цього козирка проти тандемної бойової частини "Джавеліна", яка забезпечує пробиття захисту двома зарядами, можна лише під час реальних бойових дій. Країни НАТО обрали інший шлях - оснащення сучасних танків системами активного захисту, які перехоплюють ракети на підльоті.

Головний висновок для української політики: всі ці модернізації проводяться не для війни з НАТО. Росія готується для проведення військових операцій проти України, модернізація бойової техніки і маневри спрямовані на протистояння з українською армією. Жодних мирних домовленостей з Україною Росія не планує, ресурси спрямовуються не на мир, а на війну, і Росія готується до активних наступальних операцій", - резюмує Бутусов.

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