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Російські танки на кордоні з Україною оснастили козирком від "Джавелінів". Росія готується до активних наступальних операцій, - Бутусов. ФОТО

Танки Т-72Б3 російської 150-ї мотострілецької дивізії на кордоні з Україною оснастили козирком від українських "Джавелінів".

Про це пише на сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Російські танки на кордоні з Україною оснастили козирком від Джавелінів. Росія готується до активних наступальних операцій, - Бутусов 01

"Після квітневого загострення, яке спровокував Путін поблизу кордонів України, Південний військовий округ проводить нові маневри, і 150-та дивізія показала нове обладнання для своїх танків - Т-72Б3.

Цей тент, схожий на навіс від сонця, є екраном протиракетного захисту. Як відомо, ракети "Джавелін", які є на озброєнні ЗС України, вражають ціль у верхню проєкцію, тобто б'ють у найменш захищену частину танка. Також помітно навісні блоки захисту на бортах танка, - пише журналіст. - Для захисту від атак керованих ракет, зокрема зверху, танки США і країн НАТО зараз оснащуються унікальною ізраїльською системою активного протиракетного захисту "Трофі". Росія 30 років займається розробкою своєї системи активного захисту "Арена", однак терміни прийняття на озброєння "Арени" постійно переносяться, і російські танки, як і раніше, беззахисні від багатьох видів протитанкового озброєння. Війна на Донбасі показала, що кілька новітніх Т-72Б3 були підбиті українськими вояками за допомогою старих радянських гранатометів РПГ-7".

Бутусов зазначає, що головним козирем у озброєнні української армії є насиченість військ керованими протитанковими ракетами типу "Стугна", "Корсар" і "Джавелін".

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"Особливо небезпечні "Джавеліни", які не залишають російським танкістам жодних шансів. Російський наступ призведе до великих втрат у бронетехніці, оскільки російські танки не захищені від масованого застосування українською піхотою керованих ракет.

Очевидно, плануючи вторгнення в Україну, російське командування прийняло рішення підвищити захищеність своїх танків від основних вражаючих чинників. Однак Росія технологічно значно відстає від Заходу і змушена винаходити простіші засоби пасивного захисту", - підкреслює Бутусов.

"Однак оцінити ефективність цього козирка проти тандемної бойової частини "Джавеліна", яка забезпечує пробиття захисту двома зарядами, можна лише під час реальних бойових дій. Країни НАТО обрали інший шлях - оснащення сучасних танків системами активного захисту, які перехоплюють ракети на підльоті.

Головний висновок для української політики: всі ці модернізації проводяться не для війни з НАТО. Росія готується для проведення військових операцій проти України, модернізація бойової техніки і маневри спрямовані на протистояння з українською армією. Жодних мирних домовленостей з Україною Росія не планує, ресурси спрямовуються не на мир, а на війну, і Росія готується до активних наступальних операцій", - резюмує Бутусов.

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Топ коментарі
+80
Туалет дерев'яний ще примандячте на ******** з гусенецями
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03.07.2021 11:22
+47
это от солнца а не от джавелинов))))) от джавелина петухов ничего не спасет... даже целый иконостас внутри с кирилушкой во всех позах.
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03.07.2021 11:25
+46
Уже:

Российские танки на границе с Украиной оснастили козырьком от "Джавелинов". Россия готовится к активным наступательным операциям, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4100
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03.07.2021 11:30
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Идея хорошая, но сначала либо нужно сбить всю ДЗ, либо комулятившик должен быть снайпером и попасть именно в ту дырочку, которую проковыряла ЗУшка ...
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03.07.2021 16:39 Відповісти
Какая дырочка? Скорострельность авиационных пушек ЗУ - 2000 выстр/мин. Больше 30 в сек. Одно нажатие на педальку, и летит поток фугасных снарядов. Защита слетает вся.
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03.07.2021 19:54 Відповісти
Самому танку ЗУшка, как слону дробина, зато саму ЗУшку(ее защиту), которая для настильной стрельбы будет стоять как мишень на полигоне, ДШК или Утес может продырявить как дуршлаг и стрелка разнести в клочья.
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03.07.2021 21:17 Відповісти
ЗУ может танку снять гусли, повредить ствол, побить приборы. А я сказал, как реально делали наши в АТО.
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04.07.2021 12:48 Відповісти
Когда я учился на наводчика на Т-62, то из приборов на нем висела только "Луна" для ночного прицела. Сами прицелы из башни видят всю "наружу" только через достаточно узкую "щелочку", в которую при движении даже снайпер не всякий попадет.
При этом, еще раз - ЗУшка должна стать явной мишенью, чтобы иметь возможность прицельно вести огонь по наземной цели. Конечно, если рассматривать вариант, что ЗУшка стоит в каком-то строении и из его оконного проема видна улица являющаяся танкоопасным направлением, тогда да, за то время которое понадобиться для ее обнаружения и уничтожения, один танк она точно успеет "раздеть" для ПТУР.

П.С.
Російські танки на кордоні з Україною оснастили козирком від "Джавелінів". Росія готується до активних наступальних операцій, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7499

Это 105 мм пушка. Не скажу точно, но "на глаз" толщина стенки примерно 1/3 радиуса канала ствола, т.е. где-то мм 18. БЗТ пробивает 15мм с расстояния 700м если угол встречи будет не менее 60 град. Для того чтобы соблюсти такие условия, танк должен неподвижно стоять, еще и пушку держать перпендикулярно к траектории полета снаряда. ОФЗ вообще "ниочем" со своими 20 граммами ВВ.
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04.07.2021 14:45 Відповісти
этот козырек для ватников, что бы не обосрались
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03.07.2021 15:22 Відповісти
чтобы не обосрались нужен унитаз типа сортира.. лучше бы они его вместо нанофанеры устанавливали
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03.07.2021 15:42 Відповісти
Вспомните панцерные кровати на наших БТРах над которыми смеялись не только мокшане он и страны НАТО которые оказались отличной защитой от комулятивных снарядов.Да и не кацапы ни америкосы недодумались приваривать цепи к днищу бронетехники чтобы защитить ноги тех кто за ней идет хотя мокшане и америкосы постоянно где-то в мире ведут активные боевые действия.Так что над мокшанским ,,зонтиком,,можно будет смеятся только после проверки на полигонах его эфективности или думать как его обойти.
Никогда не следует недооценивать врага,лучше перебздеть чем недобздеть.
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03.07.2021 15:45 Відповісти
Это всё понятно,но судя по всему кацапы сделали хрень.))
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03.07.2021 15:48 Відповісти
Возможно но проверить всетаки надо.
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03.07.2021 15:51 Відповісти
Тут тоже надо было пару кроватей панцирных прилепить и застелить одеялом, ну и кантик отбить, для порядка.., благо этих убийц позвоночника наклепали дохрена для войск, чтобы служба медом не казалась, джавелин будет отскакивать как от батута.
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03.07.2021 16:20 Відповісти
"Панцерні ліжка" не працювали, працювали протикумулятивні клітки із нормальної сталі і це далеко не інновація, ті ж американці та британці широко використовували їх у Афгністані. У нас вони були аналогічної конструкції
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03.07.2021 17:55 Відповісти
Кацапы,как обычно слепили что-то из говна и палок и представили это в виде сверхпрогрессивной технологии. Ещё гамак бы подвесили. Дебилы,блеать.
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03.07.2021 15:47 Відповісти
Ну, справедливости ради - представили не они, а Бутусов ...
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03.07.2021 16:47 Відповісти
Спочатку кацап це кловун,а вже після цього розробник захисту танків від Джавеліна.
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03.07.2021 15:48 Відповісти
Ще можуть "подорожник" до танка прикласти... Тоже допомагає від Javelin))))
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03.07.2021 15:50 Відповісти
А Ви знаєте як спацьовує Джавелін щоб так впевнено говорити?А я незнаю...
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03.07.2021 15:54 Відповісти
ласкаво просимо в АД
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03.07.2021 16:02 Відповісти
Голь на выдумки хитра.
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03.07.2021 16:02 Відповісти
Чтобы они не делали, полетят лапти на родину аж бегом
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03.07.2021 16:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qBT28EgEKmY&ab_channel=InsidetheNFL
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03.07.2021 16:15 Відповісти
Пусть лучше лаптемордые себе на сраку поставят экраны:

Російські танки на кордоні з Україною оснастили козирком від "Джавелінів". Росія готується до активних наступальних операцій, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8171

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03.07.2021 16:35 Відповісти
Надо ещё назвать это величайшее в Мире, да что там, во Вселенной, изобретение - "Теперь хоть камни с неба".
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03.07.2021 16:42 Відповісти
США заморозили помощь после общения Байдена с Уйлом Владимировичем.
Вот начнутся боевые действия, тогда может быть поможем.
В ответ на подготовку к нападению, я бы заминировал все атомные станции в потенциальной зоне риска, чтобы не достались врагу.
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03.07.2021 16:52 Відповісти
Вот из-за таких как ты "стратегов" нам и заморозили помощь.
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03.07.2021 16:53 Відповісти
ты бы еще собственную кровать заминировал )))
- и вообще прямое вторжение кацапов с границы открывает нам возможность на прямое наступление военной операции по возвращению КРИМА для наших частей.
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03.07.2021 17:46 Відповісти
а что у них есть против женских туфель?
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03.07.2021 17:22 Відповісти
Проти підборів наших курсанток жоден тент не врятує.
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04.07.2021 11:00 Відповісти
Ну-у-у,якщо" тенти" із хорошого металу,то дуже і дуже є необачним, із боку кацапоординцев, "підтягувати" таккі "смаколики" до кордонів України...
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03.07.2021 17:42 Відповісти
Хороший маскаль, дохлий маскаль.
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03.07.2021 17:49 Відповісти
А танкистам из Бурятии выдать шапочки из фольги
Російські танки на кордоні з Україною оснастили козирком від "Джавелінів". Росія готується до активних наступальних операцій, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3134
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03.07.2021 17:50 Відповісти
Шляпу от салупы прикрепите!)), лишнехромосомные
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03.07.2021 17:51 Відповісти
Може і допоможе, але як показала практика використання подібних кліток, проти тандемних зарядів працює погано, до того ж енергія вибуху розіб'є прицільні комплекси та триплекси спостереження і зробить танк калікою, який не зможе продовжувати бій і такий захист спрацює лише один раз. Окрім того така будка збільшує обриси танка та робить його більш помітним особливо за складками місцини.
Виглядає як відчайдушна міра, яка породжена страхом
По-друге, це черговий доказ того, що вони планують наступальні операції, без залежності від того скільки "небажання війни" та миру у очах ***** щоденно бачить клоун.
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03.07.2021 18:06 Відповісти
Яка війна, про що ви говорите? Членокомандувач он заявив, що "расєянє нє хатят ваєвать".
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03.07.2021 18:21 Відповісти
Російські танки на кордоні з Україною оснастили козирком від "Джавелінів". Росія готується до активних наступальних операцій, - Бутусов - Цензор.НЕТ 352
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03.07.2021 18:30 Відповісти
Шампань их,теперь можно на слвковом металлоломе ,,тигр,, писать
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03.07.2021 18:44 Відповісти
Или "Абрамс"
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03.07.2021 19:00 Відповісти
Осталось только понять каким образом этот тент может защитить от ракеты Джавелина.
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03.07.2021 19:09 Відповісти
Вызвать срабатывание БЧ на расстоянии от брони, что нарушит фокусировку кумулятивной струи и её пробивную силу? Правда у Джавелина БЧ тандемная, то есть основной заряд всё равно попадёт в крышу. Установить динамическую защиту и на крыше? Чтоб навес нейтрализовал предзаряд а ДЗ на крыше - основной?

А может это тупо навес чтоб не пекло голову экипажу. Жарища сейчас адская.
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03.07.2021 19:35 Відповісти
В Джавелинах на предзаряде стоит датчик замедления , и предзаряд не сработает, пока ракета не приклеит этот кокошник к башне, затем перегруз приходит в расчётную норму и предзаряд срабатывает.
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03.07.2021 20:17 Відповісти
Ну этот экран может быть достаточно прочным, как экраны на бортах. Так что при попытке придавить его к башне, ракета сама получит серьёзные повреждения.
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04.07.2021 01:03 Відповісти
Ну этот кокошник не может быть достаточно прочным, потому что снизится манёвренность танка от дополнительного веса, а чтобы навесить ещё кусок брони потолще, для этого необходимо повышать удельную мощность двигателя как минимум на 150 л.с.Проще говоря невозможно на весь танк навесить броню и динамическую защиту толщиной, превыщающей возможности современного подкалиберного сердечника, а это свыше 800 мм, так как танк превратится в малоподвижный дзот. Теоретически обойти этот кокошник, если на крышу установят метр брони, достаточно просто, изменив настройки поражения в ракете. Она может бить в решётку отсека двигателя. Танк с экранами и защитой теперь анахронизм 20 века и война в Ираке это подтвердила.
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04.07.2021 07:48 Відповісти
Это от камней с неба, их так " просили" крымчане. Ну или как минимум от голубиного помета...
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03.07.2021 19:34 Відповісти
Російські танки на кордоні з Україною оснастили козирком від "Джавелінів". Росія готується до активних наступальних операцій, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4875
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03.07.2021 19:51 Відповісти
Російські танки на кордоні з Україною оснастили козирком від "Джавелінів". Росія готується до активних наступальних операцій, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5167
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03.07.2021 19:56 Відповісти
Російські танки на кордоні з Україною оснастили козирком від "Джавелінів". Росія готується до активних наступальних операцій, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8425
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03.07.2021 19:57 Відповісти
Так, что получается? Это так просто?))))))))))))) . Укрылся одеялом и.....я в домике!
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03.07.2021 20:01 Відповісти
парасолькою )
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03.07.2021 22:25 Відповісти
RLDM!
Російські танки на кордоні з Україною оснастили козирком від "Джавелінів". Росія готується до активних наступальних операцій, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8831
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03.07.2021 20:20 Відповісти
Танки Т-72Б3 российской 150-й мотострелковой дивизии на границе с Украиной оснастили козырьком от украинских "Джавелинов". Источник: https://censor.net/ru/n3274900

ДЕБІЛИ це про Кремляндію

Російські танки на кордоні з Україною оснастили козирком від "Джавелінів". Росія готується до активних наступальних операцій, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6162
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03.07.2021 21:09 Відповісти
щось мені нагадує радянський зернозбиральний комбайн ск-3. там теж замість кобіни над комбайнером був схожий брезентовий навіс
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03.07.2021 21:10 Відповісти
Тупые кацапы - до сраки эти козырьки. Ещё шапочки из фольги сделайте, дегенераты =)
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03.07.2021 21:12 Відповісти
Дохлых кацапов меньше не станет.аминь.
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03.07.2021 21:25 Відповісти
От Джавелина спасает только сбрасываемое вниз днище танка.
Но без гарантии.
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03.07.2021 22:11 Відповісти
Украинская армия с перевооружением подождёт. Главное - побыстрее перестроить дачу на Бирючьем. за сотни миллионов, соорудить университет папочке за 7,5 млрд. и высадить миллиард деревьев ещё на 20 млрд. грн. Гундосый крысёныш спешно зарабатывает на безбедную старость.... Но.... Старости, по всей видимости, не будет....
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03.07.2021 23:48 Відповісти
суки, с беспилотников скидывайте пенсии, падлюкам
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03.07.2021 23:59 Відповісти
на фотке комбайн какой-то
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04.07.2021 00:54 Відповісти
известный историк свирин описывал историю в танкостроении когда хотели в Челябинске сделать бетонный танк. На полному серьезе отлили корпус с бетона, а уже потом подумали а как башню крепить и катки и будет ли он ездить. проект закрыли и сослались для отмазки на отсутствие арматуры. Касаемо кроватей. Немецкие кровати (армейские) сделани из стальных пластин 4 мм соединенных пружинами 5 мм и ничего общего неимеют с панцирными сетками Они поставлялись в ГСВГ
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04.07.2021 01:51 Відповісти
Бубочка дал на испытание кацапам джавелины. Проверить как они работают по танкам
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04.07.2021 08:10 Відповісти
предлагаю скинутся по 50 копеек ua c каждого но не больше на покупку нагана и два потрона и послать путину *****
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04.07.2021 11:03 Відповісти
У нас один Цирк, а там інший!!!, а люду горе від клоунів!!!
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04.07.2021 11:30 Відповісти
Це вони що, всерйоз? Ну хіба ще "для поднятія боєвого і морального духа" бурятських танкісті. Дебіли, б.я
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05.07.2021 01:58 Відповісти
,,Для защиты от атак управляемых ракет, в том числе сверху, танки США и стран НАТО сейчас оснащаются уникальной израильской системой активной противоракетной защиты "Трофи". ,,
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Эксперты обращают внимание, что у Израиля есть новая уникальная система - мини-ПВО под названием «Ветровка»: ею оснащаются отдельные танки, и любой снаряд, любая ракета, выпущенная по нему, уничтожается малым куполом вокруг танка.
Систему закупил немецкий бундесвер и установил ее на своих танках.
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17.09.2021 21:16 Відповісти
НАТО з полегшенням видохнули. рф готується тільки до війни з Україною, а не з країнами НАТО. Яке щастя!!
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09.10.2021 19:05 Відповісти
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