Україна виходить з угоди в межах СНД щодо захисту прав споживачів, - указ

4 липня Україна офіційно вийде з іще однієї важливої угоди із СНД. Вона стосується галузі захисту прав споживачів.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний закон сьогодні опубліковано в офіційному виданні Голос України.

Він набуває чинності 4 липня.

"Вийти з Угоди про основні напрямки співпраці держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі захисту прав споживачів, укладеної 25 січня 2000 року в м. Москві та ратифікованої Законом України від 7 березня 2002 року", - зазначається у тексті документа.

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