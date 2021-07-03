Україна виходить з угоди в межах СНД щодо захисту прав споживачів, - указ
4 липня Україна офіційно вийде з іще однієї важливої угоди із СНД. Вона стосується галузі захисту прав споживачів.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний закон сьогодні опубліковано в офіційному виданні Голос України.
Він набуває чинності 4 липня.
"Вийти з Угоди про основні напрямки співпраці держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі захисту прав споживачів, укладеної 25 січня 2000 року в м. Москві та ратифікованої Законом України від 7 березня 2002 року", - зазначається у тексті документа.
Топ коментарі
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+4 sany
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о роли наблюдателя забыли сознательно? или для вас так важен этот шаг зелёной власти?
но зеленопыкие придают важности каждому ничего не значащему говнищу, вроде разрыву этого договорняка ни о чём
отсюда моё первое замечение, которое вас зацепило
Тут потрібно відзначити, що Рожкова шість років займалася банківським наглядом і працювала в епіцентрі банківської реформи і очищення фінансової системи в Україні. Вона, разом з колишною головою НБУ Валерією Гонтаревою, була активною учасницею процесу порятунку і націоналізації ПриватБанку в 2016 році.
До початку 2021 року банківська реформа підкреслювалася в комунікаціях МВФ та інших західних партнерів України як один з найуспішніших кейсів реформ, що призвели до макрофінансової стабільності і більшої стійкості української економіки до зовнішніх шоків. Очищення банківської системи дозволила Україні стабільно пережити коронакризу.
Теза Рожкової підтвердилася після того, як з НБУ про своє звільнення в повному складі заявила https://biz.nv.ua/ukr/finance/kerivnictvo-departamentu-nbu-ogolosiv-pro-zvilnennya-v-povnomu-skladi-novini-ukrajini-50168559.html команда керівників Департаменту ліцензування НБУ . Зокрема, директор департаменту Олександр Бевз; заступниця директора Катерина Жебанова; начальник управління ліцензування банків і кредитних спілок Дмитро Ткачук та його заступник Богдан Ільченко; начальник управління ліцензування страхових компаній Дмитро Смаль; начальник управління Вадим Романюк, який відповідає за фінансові компанії та платіжні системи. А також заступник начальника експертно-аналітичного управління Дарина Дашкевич і головні експерти цього управління Євген Воробйов і Стефан Дженко. Ця команда працювала під кураторством Рожкової.
«Ми щиро любимо НБУ і хочемо надалі в ньому працювати. Однак, продовження нашої роботи в Національному банку поки неможливе. Централізація прийняття рішень в одних руках, заміна колегіальності директивним прийняттям рішень, на нашу думку, є неприпустимими в роботі Національного банку України», - йдеться в заяві співробітників.
Вы себя хорошо чувствуете?
У 1981-1991 - член ЦК КПУ.
У 1988-1990 - завідувач ідеологічного відділу, з жовтня 1989 - секретар ЦК КПУ, у 1990 - другий секретар ЦК КПУ. У 1989-1990 - кандидат у члени Політбюро, у 1990-1991 - член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A3 Політбюро ЦК КПУ .
У 1989 відстоював ухвалення постанови Політбюро ЦК КПУ про заборону https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Народного руху України , проте зазнав невдачі.Вопросы?
что после развала ссср прошло 30 лет, а совок в головах людей сидит намертво.
Вопрос: А Кравчук исключение или он какой то особенный?
Вор просто ворует для наживы .
А коммунисты под воровство подвели идеологию и Кравчук приложил к этому руку.
И хватить заниматься софистикой, выглядит очень примитивно и глупо.
Вот тут и начинается проблема.
А в своём деле, то есть клоунаде и съёмке видосиков без спорно они профи.