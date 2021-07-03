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Новини Оборона
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За 4 роки в армію поставили 246 зразків озброєння і техніки. Все відбувалося законно, - генерал Павловський про підозри ДБР

За 4 роки в армію поставили 246 зразків озброєння і техніки. Все відбувалося законно, - генерал Павловський про підозри ДБР

З 2015-го до 2019 рокук у Збройні сили України було поставлено 246 зразків озброєння і військової техніки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал, про це журналістам заявив генерал-лейтенант Ігор Павловський, який на той час був заступником міністра оборони.

"За минулі 4 роки, коли я був заступником Міністра оборони, 246 зразків озброєння і військової техніки було поставлено на озброєння, зокрема санітарні автомобілі, яких взагалі не було, а УАЗи випускала Російська Федерація", – нагадав Павловський.

"Наша країна була вимушена накласти санкції і не забезпечувати свої ЗСУ комплектацією з РФ. Жодне підприємство в Україні не прийшло на допомогу в наданні медичного майна в госпіталі, розгортанні шпиталів, медичного обладнання. Автомобілів, якими потрібно було транспоротувати військовослужбовців, взагалі не було. На першому етапі війни в 2014 році від 3 годин до 4 годин відбувалася евакуація військовослужбовців. Завдяки тому, що знайшлись розробники в Україні, цей період скоротили до 35 хвилин", – зазначає Павловський.

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"Були розроблені не тільки "Богдани" для евакуації першої черги. Були розроблені на передньому краї броньовані машини в тому класі, в якому вони існують", - констатує генерал.

"Є рішення комісії, яка проводила випробовування відповідно до 345-ї постанови, де визначено, що вони відповідають заявленим показникам. Були прийняті відповідні рішення військово–політичним керівництвом, і машини відправили на постачання. Всі ці питання відбувалися в межах чинного законодавства за чинними  постановами, прийнятою державною програмою розвитку озброєння військової техніки, Державним оборонним замовленням", – сказав Павловський.

"Всіх, хто мене знає особисто як людину, яка виконувала свій обов'язок професійно, на 10:30 у понеділок я запрошую до Печерського суду підтримати мене. Всіх, хто розуміє, бойових побратимів, щоб реально відкрити очі на ті питання, які відбуваються навколо бойових генералів. Позавчора Кривонос, далі ганебний випадок звільнення начальника Генштабу в Брюселі на нараді. Моє звільнення із заступника міністра оборони України під час проведення переговорів з американською стороною щодо розробки постачання зброї і військової техніки. Я не розумію такого", – обурився генерал.

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Ігор Павловський у 2014 році брав участь в обороні Маріуполя, очолював сектор "М". За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. У 2015 році отримав звання генерал-лейтенанта.
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Топ коментарі
+15
Причём 240 образцов было поставленно именно 4 года назад. Однако для 73% членистоногих это ни о чем не говорит!
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03.07.2021 12:32
+9
Ти від отари відбився експєрд обдовбаний?
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03.07.2021 12:58
+9
А за закрытие павлоградского завода, когда зеленые рагуля будут отвечать? А за сворачивание всей ракетной программы страны? А за умышленный саботаж военных закупок за два последние года? А за червей в тарелках у бойцов? А за слив спецопераций?
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03.07.2021 13:13
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Так Порошенко ж уже два года сидит! Или не сидит? А шо случилось?
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03.07.2021 12:31 Відповісти
Ти від отари відбився експєрд обдовбаний?
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03.07.2021 12:58 Відповісти
А за закрытие павлоградского завода, когда зеленые рагуля будут отвечать? А за сворачивание всей ракетной программы страны? А за умышленный саботаж военных закупок за два последние года? А за червей в тарелках у бойцов? А за слив спецопераций?
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03.07.2021 13:13 Відповісти
игор лященко несе відповідальність за кремлівську методічку в сраці та хєрню, яку він тут несе. Яка тягне на статтю КК за наклеп та має відповідати зі своїми зеленожопими кураторами за всією суворістю закону, бо бесконєчні наклепи підривають саму основу держави. А ще це дуже смішно читати кремлівську консерву, яка ні з того ні з цього раптом "озаботилась" українською армією. Ти,падаль, ні години не захищав країну, ні копейчини ні дав на фронт, втомився на дивані від війни,і в тебе, мразь, ще твій поганий язик щось морозе про Порошенко та армію? Іде на йух, путінська шваль.
А ще збігай до бянідіктовой, та розкажи ій як ти з Порошенко крав в армії,чи звідки ти знаєш? Документи та факти в студію! не херню-писанану у твоєму наклепницькому стилі,а реальні факти! Мабуть вони в тебе є)))))бо ти відніс їх бянідіктовой?))))) А насправді ти кіздіж херню по методічці.
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03.07.2021 13:34 Відповісти
У 2016-му році йому відмовили брати участь у конкурсі на посаду заступника голови однієї з районних державних адміністрацій. З тих пір він ображений на...... Пороха.

За 4 роки в армію поставили 246 зразків озброєння і техніки. Все відбувалося законно, - генерал Павловський про підозри ДБР - Цензор.НЕТ 3751
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03.07.2021 14:01 Відповісти
Причём 240 образцов было поставленно именно 4 года назад. Однако для 73% членистоногих это ни о чем не говорит!
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03.07.2021 12:32 Відповісти
Поправочка- членистоголовых!
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03.07.2021 13:36 Відповісти
Зеля ворог.
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03.07.2021 12:33 Відповісти
Клятий Порошенко постійно піарився на передачі озброєння армії.
Ось тепер зато Найвеличніший Нелох не піариться і просто мовчки передає озброєння для армії.
Тільки... Гмммм... А підкажіть, добрі люди, де подивитися скільки ж Найвеличніший передав за два роки озброєння до армії то.
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03.07.2021 12:40 Відповісти
У гринпоца и его подельников получится очередной пук в лужу с этим генералом, но обороноспособность Неньки они таки угробят напрочь
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03.07.2021 12:41 Відповісти
снявши голову по волосам не плачут. "Влада Зеленського - ліквідатори української державності"(с)
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03.07.2021 12:55 Відповісти
Как раз по факту того, что в армию была поставлена техника, зеленые рагуля и прессуют боевых генералов. ведь за время правления квартальных мудозвонов, в армию вообще нихера не поставляется - они готовятся к капитуляции Украины, чтобы продолжать торговать сериалами в парашии с киркоровым в главной роли.
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03.07.2021 13:09 Відповісти
І ні слова: звідкіля такі статки у чесного генерала, який все життя віддав "служінню" Україні.
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03.07.2021 13:25 Відповісти
а с откуда сотни миллионов на офшорных счетах "простого парня из нарiда"? - главное, конечно, что он не барыга, а "порядна людина"..
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03.07.2021 13:29 Відповісти
Ти про якого "парня"? Знаю "парнєй", які займалися бізнесом..Скажем такі, як Зеленський, Порошенко, всякі Фірташі з Пінчуками..У них наявність коштів- обгрунтована їх діяльністю. А цей "парень" із МО- служив за зарплату. От і виникає питання: звідкиля????
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03.07.2021 13:37 Відповісти
решил проретлять на отмазках, как и твое зе ? - сколько же зе-бизнесмен заплатил налогов в Украине? "звідкіля такі статки у чесного генерала" - о чем речь вообще, - выкладывай факты, а не сплетни.
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03.07.2021 14:18 Відповісти
По-перше, де я петляю? по друге, в понеділок приходи на 10.30 до Печерського суду, там почуєш факти і дізнаєшся про що мова.
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03.07.2021 14:46 Відповісти
А які саме в нього статки і де це видно у статті?
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04.07.2021 10:15 Відповісти
За рішенням суду одне з провідних підприємств ДК "Укроборонпром" має виплатити державному банку РФ близько 25 млн гривень

https://defence-ua.com/news/zaboronenij_v_ukrajini_sberbank_vigrav_sud_v_dakh_artem_u_kijevi-4094.html
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03.07.2021 13:31 Відповісти
А сколько из них "новых" образцов, а сколько всего после регламентного и капитального ремонтов?
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03.07.2021 13:54 Відповісти
Вы вообще образец от единицы способны отличать?
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03.07.2021 14:48 Відповісти
Та нее... Для меня шо карандаш, шо шнурок - одно и то же... Доволен ответом или расшифровать?
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03.07.2021 16:52 Відповісти
С такой проблемой вам в поликлинику. И поменьше контактов с людьми. Зачем травмировать их психику вашим карандашом.
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03.07.2021 17:02 Відповісти
Понятно, товарисч Ильфа с Петровым не читал, потому и пользуется выражением "Сам дурак" при отсутствии знаний и аргументов. Видимо совсем зеленый...
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03.07.2021 20:30 Відповісти
Если товарищ, кроме отсутствия знаний, ещё наполнен гонором пикейных жилетов, то может в поликлинику не обращаться. Главное, что бы не ел на ночь сырых помидоров.
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03.07.2021 21:43 Відповісти
Коли він поклав руку на біблію він зганьбив дві релігії .
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03.07.2021 16:17 Відповісти
 
 