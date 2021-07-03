Росія бреше, її кораблі ігнорували сигнал SOS українського риболовецького судна, - Міноборони
Кораблі Російської Федерації в Чорному морі ігнорували сигнал лиха українського риболовецького судна, що зазнав аварії 3 липня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
"За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, розповсюджена російською стороною інформація про готовність надати допомогу українському риболовецькому судну ОД-2592, що вночі 3 липня зазнало аварії в акваторії північно-західної частини Чорного моря поблизу Тендерівської коси, є черговим інформаційним заходом Росії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поширення цієї інформації відбувалось у той час, коли судно вже буксирувалось кораблем морської охорони ДПС України до порту приписки Очаків. Водночас названі у російських інформаційних вкиданнях ракетний крейсер "Івановець" ЧФ та прикордонний сторожовий корабель "Бездоганний" прикордонної служби ФСБ РФ до українського судна не наближались попри отримання сигналу SOS.
Нагадаємо, сьогодні українське риболовецьке судно ОД-2592 (екіпаж - 4 людини, порт приписки - Очаків) подало сигнал лиха, а росіяни заявили, що нібито направили до нього ракетний катер.
Будь ласка, зачекайте...
альо, цензор, не косячте !!
нам хватает ржавого корыта "Москва"
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Российский боевой самолет 5-го поколения
- значит нам русских надо спасать."
рашаговносми раструбили, что типа рашалоханки первыми получили сигнал бедствия и не раздумывая ринулись спасать невоенное украинское судно, терпящее бедствие... вот какие они зланепомнящие сердобольные миролюбивые... мышебратья...адинарот...
что рашка начала забрехиваться что они первые хотели помочь и даже раздули кочегарки))))
Да и в кацапском УК статья за это есть
https://twitter.com/Anakoyher ТЁТЯ РОЗА
Меня удивляют россияне, боящиеся прививаться Спутником. Жить в России вы, бл@дь, не боитесь, а прививаться боитесь!
брешуть , якидихають !
ты видишь ребёнка, стоящего на балконе горящего дома! ты бросаешься на помощь, спасаешь его, вечером выходит пропагандонная новость, что "руззкий хфитязь из рязани спас ребёнка из горящего дома"
Зброя москаля - "брехня" ЗАХИСТ ВІД ЗБРОЇ москаля - ПРАВДА доведена до свідомості як умого більшої аудиторії.!!!!!!!!!!!!
Тоді не буде при владі блазнів.
Из всех этих заявлений и опровержений следуют два варианта событий:
1.Наши погранцы и служба морского поиска и спасения SAR (Search and Rescue) прое&Бали или поздно отреагировали на сигнал с аварийного судна в зоне своей ответственности.
2. Пресс-службы погранцов и SAR прое&Бали своевременную подачу СМИ и обществу информации о спасении ими аварийного судна в зоне своей ответственности.
Варианты эти могут быть как в пакете, так и в отдельности.
То есть наше Минобороны считает нормальным, что росия должна была послать свои военные корабли к украинской военно-морской базе Очаков для спасения украинских рыбаков? И ещё один перл. Кацапский катер Ивановец назван крейсером! Это так в сообщении нашего Минобороны или Цензор допустил ошибку при перепечатке? Клоунада.
Як там ФСБ, платить росообрубками чи $ ? 😂
- зеленское и Ко врут чаще (всегда), глупее и всем!
Спасибо 73 создателям нового украинского оружия
"Ивановец" - не "ракетный крейсер", а старый ракетный катер пр.1241 1989 года постройки.
Неграмотность и невежество могут сильно помешать в бою с москальской сволочью.
Танкер "Делфи" тоже начинал терпеть бедствие в районе Тендры.
Судя по все, погранцы Собакова и спаслужба снова прощелкали беду.
Зато на французских катерах кто-то наварил знатно.
Это ж не рюкзаки!!!
Они хотели, что бы ************* корыта приехали на помощь и сделали картинку для ******** СМИ, о том какие они могучие и добрые???
https://www.mk.ru/incident/2021/07/03/terpyashhee-bedstvie-ukrainskoe-sudno-otkazalos-ot-pomoshhi-********-rf.html Терпящее бедствие украинское судно отказалось от помощи военных РФ - МК (mk.ru)
Короче, или расия врёт, или наши красавцы, или то и другое!
укр.корабль:
- ми випадково натиснули на кнопку "сос", видбий!
руз.корабль:
- это руззкий карабль, мы хотеть вам оказать помосчь!
укр.корабль:
- Микола, шо вин каже?
- Каже, що хоче нам помочь, запитай його якого хера?
руз.корабль:
- не надо нас пытать, мы на фсё готовы без пыток!!!
Не информационный вброс, - а ложь!
НЕ http://www.mil.gov.ua/news/2021/07/03/za-danimi-golovnogo-upravlinnya-rozvidki-korabli-rosijskoi-federaczii-ignoruvali-signal-sos-ukrainskogo-riboloveczkogo-sudna/ пресс-служба Министерства обороны Украины ,- а отборные идиоты и пособники руSSкого агрессора!