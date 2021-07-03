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Новини Агресія Росії проти України
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Росія бреше, її кораблі ігнорували сигнал SOS українського риболовецького судна, - Міноборони

Росія бреше, її кораблі ігнорували сигнал SOS українського риболовецького судна, - Міноборони

Кораблі Російської Федерації в Чорному морі ігнорували сигнал лиха українського риболовецького судна, що зазнав аварії 3 липня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, розповсюджена російською стороною інформація про готовність надати допомогу українському риболовецькому судну ОД-2592, що вночі 3 липня зазнало аварії в акваторії північно-західної частини Чорного моря поблизу Тендерівської коси, є черговим інформаційним заходом Росії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поширення цієї  інформації відбувалось у той час, коли судно вже буксирувалось кораблем морської охорони ДПС України до порту приписки Очаків. Водночас названі у російських інформаційних вкиданнях ракетний крейсер "Івановець" ЧФ та прикордонний сторожовий корабель "Бездоганний" прикордонної служби ФСБ РФ до українського судна не наближались попри отримання сигналу SOS.

Нагадаємо, сьогодні українське риболовецьке судно ОД-2592 (екіпаж - 4 людини, порт приписки - Очаків) подало сигнал лиха, а росіяни заявили, що нібито направили до нього ракетний катер.

Читайте також: Українське риболовецьке судно в Чорному морі подало сигнал лиха, росіяни заявляють, що направили до нього ракетний катер
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Топ коментарі
+54
Заголовок достаточно сократить до первых двух слов, но и это на столько очевидно, что уже все знают.
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03.07.2021 12:34
+33
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher ТЁТЯ РОЗА

Меня удивляют россияне, боящиеся прививаться Спутником. Жить в России вы, бл@дь, не боитесь, а прививаться боитесь!
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03.07.2021 12:45
+29
бгг, на саморєзах

https://twitter.com/Mariner29822134

https://twitter.com/Mariner29822134 Mariner @Mariner29822134

https://twitter.com/Mariner29822134 https://twitter.com/Mariner29822134



Российский боевой самолет 5-го поколения

Россия врет, ее корабли игнорировали сигнал SOS украинского рыболовецкого судна, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3182
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03.07.2021 12:43
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Заголовок достаточно сократить до первых двух слов, но и это на столько очевидно, что уже все знают.
показати весь коментар
03.07.2021 12:34 Відповісти
ракетный крейсер "Ивановец" ЧФ Источник: https://censor.net/ru/n3274907

альо, цензор, не косячте !!
нам хватает ржавого корыта "Москва"
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03.07.2021 12:41 Відповісти
А прием тут Цензор, это рабсиян надо спрашивать за грозное название. Я думаю, что вообще неудивительно будет услышав про срассейский весельный фрегат шлюпочного типа.
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03.07.2021 12:59 Відповісти
Росія бреше, її кораблі ігнорували сигнал SOS українського риболовецького судна, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3148
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03.07.2021 13:04 Відповісти
крейсер.
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03.07.2021 13:49 Відповісти
Що ще «нового» в світі?
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03.07.2021 12:34 Відповісти
бгг, на саморєзах

https://twitter.com/Mariner29822134

https://twitter.com/Mariner29822134 Mariner @Mariner29822134

https://twitter.com/Mariner29822134 https://twitter.com/Mariner29822134



Российский боевой самолет 5-го поколения

Россия врет, ее корабли игнорировали сигнал SOS украинского рыболовецкого судна, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3182
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03.07.2021 12:43 Відповісти
А должны быть гвозди?
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03.07.2021 12:47 Відповісти
Гвозди не завезли, потому забили молотком что было.
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03.07.2021 12:51 Відповісти
саклёпки.
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03.07.2021 13:12 Відповісти
Росія бреше, її кораблі ігнорували сигнал SOS українського риболовецького судна, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4756
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03.07.2021 13:15 Відповісти
нет, клей))
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03.07.2021 14:20 Відповісти
Синяя изолента.
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04.07.2021 07:38 Відповісти
анекдота на знаете? вы видели когда-нибудь, чтобы туалетная бумага по дырочкам рвалась?)
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03.07.2021 12:49 Відповісти
Россия врет, ее корабли игнорировали сигнал SOS украинского рыболовецкого судна, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2290
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03.07.2021 12:50 Відповісти
Это ты,гриша?
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03.07.2021 12:55 Відповісти
Нє, то нє гріша. В гріші лапті не такі.)
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03.07.2021 14:35 Відповісти
Перфокарту з літака роблять?
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03.07.2021 13:05 Відповісти
по перше, тут блатні шестикутники, а не китайський ширпотреб. по друге, не в частині де значні навантаження, а для обслуговування обладнання
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03.07.2021 13:18 Відповісти
Все, что неразборное, особенно фюзеляж и крылья, всегда делают на заклепках. Это делается по двум причинам: не раскрутится и не ослабляет соединение при изменении температуры (заклепка из того же сплава, а винт стальной). На винтах - только технологические люки
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03.07.2021 13:45 Відповісти
На крыле тоже куча разборной приблуды крепится. Предкрылки, закрылки, прочая механизация, кронштейны для ракет и т.п.
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03.07.2021 14:13 Відповісти
Судя по шляпкам, саморезы по дереву.
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03.07.2021 14:13 Відповісти
саморезы
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04.07.2021 07:41 Відповісти
Кацап і в морі кацап.
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03.07.2021 12:35 Відповісти
Свинособака, скажи: хрю!
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03.07.2021 12:44 Відповісти
Зіганшин, Крючковський, Поплавський, Федотов?
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03.07.2021 12:50 Відповісти
так sos и mayday чисто русофобские сигналы. на мат бы откликнулись
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03.07.2021 12:42 Відповісти
"Если услышишь: "*** твою мать!"
- значит нам русских надо спасать."
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03.07.2021 14:16 Відповісти
русский и расеянский не одно и то же. многие путают эти термины.
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03.07.2021 14:19 Відповісти
Странные у минобороны претензии. То есть, лучше было бы, если бы корабль отбуксировали в крым, а команду в сизо?
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03.07.2021 12:45 Відповісти
нет...суть не в этом..
рашаговносми раструбили, что типа рашалоханки первыми получили сигнал бедствия и не раздумывая ринулись спасать невоенное украинское судно, терпящее бедствие... вот какие они зланепомнящие сердобольные миролюбивые... мышебратья...адинарот...
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03.07.2021 13:12 Відповісти
немного не так! наш корабль подал сигнал бедствия! ему на помощь пришёл украинская морская охрана!!! аварийный корабль благополучно буксируется в порт украинским судном, пропагандоны рашасми трубят, что "руззкие карабли ринулись на помощь беспомощному украинскому судну"!
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03.07.2021 14:53 Відповісти
я ж про это и сказал!
что рашка начала забрехиваться что они первые хотели помочь и даже раздули кочегарки))))
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03.07.2021 15:41 Відповісти
По международному морскому праву капитан корабля, принявшего сигнал СОС и не попытавшегося оказать помощь, несёт уголовную ответственность.
Да и в кацапском УК статья за это есть
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03.07.2021 13:33 Відповісти
капитан кацапского корабля, уже уголовная ответственность
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03.07.2021 14:13 Відповісти
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04.07.2021 08:10 Відповісти
а если ихтамнет???))))))))))))
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03.07.2021 14:22 Відповісти
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher ТЁТЯ РОЗА

Меня удивляют россияне, боящиеся прививаться Спутником. Жить в России вы, бл@дь, не боитесь, а прививаться боитесь!
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03.07.2021 12:45 Відповісти
то то рашкования закупил 400к пфайзера и объявила вакцинацию чиновников))
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03.07.2021 12:49 Відповісти
FYI "тётя роза" - свинособачий аккаунт
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03.07.2021 14:00 Відповісти
Минуточку. Но ведь лаптеноги и не говорили, что подходили к рыбакам. Так что не надо истерить попусту.
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03.07.2021 12:45 Відповісти
Свинособаки, а кто из вас сейчас сверху?
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03.07.2021 12:54 Відповісти
А ніхто не імтерить з цього приводу , так як всі знають , що кацапи і в Африці кацапи гвинторогі 😀,
брешуть , якидихають !
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03.07.2021 13:04 Відповісти
цуцанский, причём здесь "истерия"?

ты видишь ребёнка, стоящего на балконе горящего дома! ты бросаешься на помощь, спасаешь его, вечером выходит пропагандонная новость, что "руззкий хфитязь из рязани спас ребёнка из горящего дома"
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03.07.2021 14:56 Відповісти
Все что говорит россия, перекрутите наоборот и вы приблизитесь к правде
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03.07.2021 12:46 Відповісти
Просто цікаво,а автори цієї статєйки знають,чим відрізняється ракетний катер від ракетного крейсера?
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03.07.2021 12:47 Відповісти
рф-цы выдали 2 посыла:"направлены в район" и "передали сообщение". наши пишут - "не приближались". противоречия как бы и нет..
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03.07.2021 12:49 Відповісти
так капитан рыболовецкого судна сам отказался и вызвал буксир из Очакова. Что за
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03.07.2021 12:50 Відповісти
В кацапстане всё стабильно.
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03.07.2021 12:51 Відповісти
ракетный крейсер "Ивановец" ЧФ и пограничный сторожевой корабль "Безупречный" пограничной службы ФСБ РФ к украинскому судну не приближались Источник: https://censor.net/ru/n3274907 ,,не приближались" видать таки сцыкотно!! рыболовецкий!!а свежо в памяти как овцевозы кацев топили да и тот же не безызвестный буксир с ,,вояками" на равных бодался!!
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03.07.2021 12:51 Відповісти
Хватит этих обсуждений. Рашкка-это враг Украины. Со всеми вытекающими последствиями. Местным ватникам на заметку. Кацапам на вас насрать. Поймите это наконец,дебилы.
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03.07.2021 12:54 Відповісти
Тут як раз не обговорюється факт , а розвіюється брехня москалів і цей факт потрібно доводити якумога до більшої аудиторії ЩОБИ сі знали що є москаль.

Зброя москаля - "брехня" ЗАХИСТ ВІД ЗБРОЇ москаля - ПРАВДА доведена до свідомості як умого більшої аудиторії.!!!!!!!!!!!!
Тоді не буде при владі блазнів.
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03.07.2021 13:09 Відповісти
И не удивляет...Москали всегда брешут.
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03.07.2021 13:19 Відповісти
московити гарантовано вкрали б унітази.
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03.07.2021 13:23 Відповісти
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03.07.2021 13:26 Відповісти
Отмечается, что распространение этой информации происходило в то время, когда судно уже буксирувалось кораблем морской охраны ГПСУ в порт приписки Очаков.Источник: https://censor.net/ru/n3274907
Из всех этих заявлений и опровержений следуют два варианта событий:
1.Наши погранцы и служба морского поиска и спасения SAR (Search and Rescue) прое&Бали или поздно отреагировали на сигнал с аварийного судна в зоне своей ответственности.
2. Пресс-службы погранцов и SAR прое&Бали своевременную подачу СМИ и обществу информации о спасении ими аварийного судна в зоне своей ответственности.
Варианты эти могут быть как в пакете, так и в отдельности.
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03.07.2021 13:24 Відповісти
задокументировать всё и уже на международный суд ..тут уж ООН не спрячется от необходимости наказать Россию.Это уже совсем другое правовое поле.которое не прикрыть типа внутренним вооружённым конфликтом,как РФ представляет войну на Донбассе.
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03.07.2021 13:25 Відповісти
Елементарні помилки природи на Землі- московити- повинні зникнути.
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03.07.2021 13:27 Відповісти
Собирались военные РФ помогать или нет, МО Украины знать не может, распространять сообщение про действия флота РФ можно и через год после происшествия, это не имеет отношения к делу, россияне сказали, что корабли ЧФ и пограничников направлены в район бедствия, а не к кораблю и это мудро, потому что украинские рыбаки бедствовали около украинского берега, возможно, что в украинских территориальных водах.
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03.07.2021 13:30 Відповісти
Россия врет, ее корабли игнорировали сигнал SOS украинского рыболовецкого судна, - Минобороны.
То есть наше Минобороны считает нормальным, что росия должна была послать свои военные корабли к украинской военно-морской базе Очаков для спасения украинских рыбаков? И ещё один перл. Кацапский катер Ивановец назван крейсером! Это так в сообщении нашего Минобороны или Цензор допустил ошибку при перепечатке? Клоунада.
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03.07.2021 13:42 Відповісти
Никаких ошибок нет, кашу маслом не испортишь, вот если бы крейсер назвали катером, то это была бы ошибка.
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03.07.2021 14:42 Відповісти
Кацапосвиньи!
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03.07.2021 13:32 Відповісти
Разведка, мринобороны.... Цирк на выезде. Занимайтесь своим делом. Пусть комментарии рыбаки дают.
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03.07.2021 13:33 Відповісти
Для Тётя Роза .

Як там ФСБ, платить росообрубками чи $ ? 😂
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03.07.2021 13:36 Відповісти
І добре, що не підпливли до рибаків, бо мали би ще одних заручників.
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03.07.2021 13:37 Відповісти
С 2019 у нас есть мощное оружие против "Россия врет":
- зеленское и Ко врут чаще (всегда), глупее и всем!
Спасибо 73 создателям нового украинского оружия
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03.07.2021 13:38 Відповісти
Мышебратья, ёпта . Всегда и во всем
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03.07.2021 14:12 Відповісти
ПаРаша - гавно, но это не отменяет элементарной технической грамотности.
"Ивановец" - не "ракетный крейсер", а старый ракетный катер пр.1241 1989 года постройки.
Неграмотность и невежество могут сильно помешать в бою с москальской сволочью.
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03.07.2021 14:28 Відповісти
п.с.
Танкер "Делфи" тоже начинал терпеть бедствие в районе Тендры.
Судя по все, погранцы Собакова и спаслужба снова прощелкали беду.
Зато на французских катерах кто-то наварил знатно.
Это ж не рюкзаки!!!
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03.07.2021 14:32 Відповісти
Москальнота ,що дихне, то збрехне !!!
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03.07.2021 14:31 Відповісти
Шот я не понял соплей нашего МИНОБОРОНЫ.
Они хотели, что бы ************* корыта приехали на помощь и сделали картинку для ******** СМИ, о том какие они могучие и добрые???
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03.07.2021 14:38 Відповісти
А МК пишет, что украинцы сами отказались от такой помощи
https://www.mk.ru/incident/2021/07/03/terpyashhee-bedstvie-ukrainskoe-sudno-otkazalos-ot-pomoshhi-********-rf.html Терпящее бедствие украинское судно отказалось от помощи военных РФ - МК (mk.ru)

Короче, или расия врёт, или наши красавцы, или то и другое!
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03.07.2021 14:49 Відповісти
так и было:
укр.корабль:

- ми випадково натиснули на кнопку "сос", видбий!
руз.корабль:

- это руззкий карабль, мы хотеть вам оказать помосчь!
укр.корабль:

- Микола, шо вин каже?
- Каже, що хоче нам помочь, запитай його якого хера?
руз.корабль:

- не надо нас пытать, мы на фсё готовы без пыток!!!
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03.07.2021 15:00 Відповісти
Очень "братский" народ! Может в слове "братский" бандитский подтекст-братки?
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03.07.2021 16:54 Відповісти
смотрю на возмущенные коменты и думаю - украинцы а что вы от куйловцев ожидали? сухой тельник, горячий чай и тёплый кубрик??? более чем уверен, что рашисты слышали сигнал и видели тонущий сейнер и между собой говорили что то типа - да это укропы, пусть тонут на йух! еще раз спрошу у украинцев - а вы что ждали панове? вот вам и баста с кидарасом киркоровым, вот вам и повалий с лободою, вот вам и лорак с гросу....одиннарот короче!!!
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03.07.2021 17:20 Відповісти
Они после английской "провокации" до сих пор бомбы метают в камерах. А тут вдруг еще какой-то подозрительный сигнал о помощи из вод около Крыма.
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03.07.2021 19:00 Відповісти
Кацап це світогляд і добровільний вибір...
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03.07.2021 21:03 Відповісти
У А.Полотно есть в песне хорошие слова: "Нас не надо жалеть, ведь и мы никого не жалели..." Это про русских. И их жалеть точно никто не будет...
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03.07.2021 21:14 Відповісти
Не информация, а дезинформация!
Не информационный вброс, - а ложь!

НЕ http://www.mil.gov.ua/news/2021/07/03/za-danimi-golovnogo-upravlinnya-rozvidki-korabli-rosijskoi-federaczii-ignoruvali-signal-sos-ukrainskogo-riboloveczkogo-sudna/ пресс-служба Министерства обороны Украины ,- а отборные идиоты и пособники руSSкого агрессора!
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04.07.2021 03:16 Відповісти
 
 