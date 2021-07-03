УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10645 відвідувачів онлайн
Новини
3 210 6
Білорусь (7833) Держприкордонслужба (5676) кордон (4635) Лукашенко (2619)

Істотних змін на кордоні з Білоруссю не спостерігається, - Держприкордонслужба

Істотних змін на кордоні з Білоруссю не спостерігається, - Держприкордонслужба

Упродовж минулої доби суттєвих змін ситуації чи зменшення пропускних операцій на кордоні України з Республікою Білорусь не спостерігалося.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Учора ввечері оперативні чергові Житомирського та Чернігівського прикордонних загонів отримали інформацію від чергових суміжних органів охорони кордону Республіки Білорусь, що ці органи з 20:00 2 липня перейшли на посилену охорону кордону. Варто наголосити, що таке посилення – це звична практика під час святкування різних визначних дат, а сьогодні в Білорусі відзначають День Республіки", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: "Доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною", - Лукашенко

У ДПСУ зазначають, що за минулу добу на в'їзд в Україну з Білорусі пропустили майже 2000 осіб, а у зворотному напрямку - понад 1700 людей. Ці показники вищі, ніж середньодобові за минулий місяць, що, ймовірно, пов'язано з вихідними. Сьогодні також спостерігається доволі  ритмічний рух через пункти пропуску на цій ділянці.

"У пропускних операція жодних ознак, що свідчать про перекриття кордону, як це повідомляли ЗМІ з посиланням на Олександра Лукашенка, не спостерігається", - резюмується в повідомленні.

Читайте також: США про рішення Лукашенка закрити кордон з Україною: Режим намагається відвернути увагу
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Границу с кацапами теперь посмотрите - шо там...
показати весь коментар
03.07.2021 12:44 Відповісти
граніца тєпєрь віздє...

https://twitter.com/Mariner29822134

https://twitter.com/Mariner29822134 Mariner https://twitter.com/Mariner29822134 @Mariner29822134 https://twitter.com/Mariner29822134/status/1411207091356897280 3 ч

Россияне уже даже не бояться рекламировать в Киеве свой ТГ-канал, который они используют для проведения психологических операций https://twitter.com/ServiceSsu @ServiceSsu

Существенных изменений на границе с Беларусью не наблюдается, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5444
показати весь коментар
03.07.2021 12:45 Відповісти
Таракан понтується...
показати весь коментар
03.07.2021 12:52 Відповісти
показати весь коментар
03.07.2021 12:59 Відповісти
начинайте минирование
показати весь коментар
03.07.2021 13:32 Відповісти
 
 