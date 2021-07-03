За добу від COVID-19 у Києві померли три людини, виявлено 185 нових випадків, видужала 161 особа, - Кличко
У Києві за минулу добу виявлено 185 хворих на коронавірус. Померли 3 людини.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"185 підтверджених випадків захворювання на коронавірусну хворобу за добу в столиці. Померли 3 людини. Загалом за період пандемії в місті 5 198 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання наразі - 214 398", - повідомив Кличко.
Захворіли 107 жінок віком від 18 до 82 років, 77 чоловіків віком від 21 до 87 років і 1 хлопчик 5 років.
До лікарень столиці госпіталізували 79 хворих на коронавірус.
Видужала за минулу добу 161 особа. Загалом коронавірус подолали 205 197 жителів столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 57, в Оболонському - 28, у Святошинському та Солом'янському районах - по 23 випадки", - зазначив Кличко.
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НОВИНИ | СПОРТ
«Євро-2020»: оприлюднена заявка збірної України на матч із Англією
03 липня 2021, 12:43
Матч Україна - Англія відбудеться сьогодні ввечері в Римі. Початок гри - 22:00 за Києвом
Матч Україна - Англія відбудеться сьогодні ввечері в Римі. Початок гри - 22:00 за Києвом
Тренерський штаб збірної України визначився з заявкою команди на матч чвертьфіналу чемпіонату Європи з футболу проти Англії. Про це повідомили в Українській асоціації футболу.
До заявки потрапили 24 футболісти: Георгій Бущан, Едуард Соболь, Георгій Судаков, Сергій Кривцов, Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Роман Яремчук, Микола Шапаренко, Марлос, Андрій Пятов, Ілля Забарний, Євген Макаренко, Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Олександр Зінченко, Роман Безус, Олександр Зубков, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Анатолій Трубін, Олександр Тимчик, Артем Довбик.
Матч Україна - Англія відбудеться сьогодні ввечері в Римі. Початок гри - 22:00 за Києвом.