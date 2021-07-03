За добу від COVID-19 у Києві померли три людини, виявлено 185 нових випадків, видужала 161 особа, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 185 хворих на коронавірус. Померли 3 людини.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"185 підтверджених випадків захворювання на коронавірусну хворобу за добу в столиці. Померли 3 людини. Загалом за період пандемії в місті 5 198 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання наразі - 214 398", - повідомив Кличко.

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Захворіли 107 жінок віком від 18 до 82 років, 77 чоловіків віком від 21 до 87 років і 1 хлопчик 5 років.

До лікарень столиці госпіталізували 79 хворих на коронавірус.

Видужала за минулу добу 161 особа. Загалом коронавірус подолали 205 197 жителів столиці.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 57, в Оболонському - 28, у Святошинському та Солом'янському районах - по 23 випадки", - зазначив Кличко.