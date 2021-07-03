Начальник Управління СБУ з боротьби з корупцією Невмержицький вважає, що агент НАБУ, ветеран АТО Шевченко може втекти до Росії. ДОКУМЕНТ

Начальник Управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ Костянтин Невмержицький вважає, що підозрюваний у створенні незаконного збройного формування і поставки для нього зброї агент НАБУ Євген Шевченко може виїхати за кордон.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці у фейсбуці агент НАБУ Євген Шевченко.

Він також опублікував фото документа за підписом Невмержицького, в якому той заявляє про таку небезпеку.

Водночас Шевченко емоційно пояснює, що виїхати в Росію чи Білорусь - для нього набагато небезпечніше, ніж залишатися в Україні. Адже там йому може загрожувати дуже великий тюремний термін.

"Ось дивіться: в Україні, якщо їм вдасться довести мою провину у суді (що само собою дуже малоймовірно) за схему контрабандного постачання товарів військового призначення, я можу відбутися умовним вироком або навіть штрафом.

І другий приклад. У РФ (куди, як воно думає, я можу втекти) у 2019 році громадянин Польщі Маріан Радзаєвскі намагався придбати ті самі клістрони для зенітно-ракетних комплексів С-300, але був заарештований ФСБ та засуджений до 14 років в'язниці! Бо це обладнання є не просто військовим, а ще і секретним, тож наші "браття-росіяни" дадали поляку статтю за шпигунство", - зазначає Шевченко.

"Проте, на думку тупоголової свинособаки, і я, і мої "співучасники" однаково поїдемо в Росію, бо дуже хочемо провести 14 років життя в російській колонії суворого режиму", - емоційно коментує Шевченко дії Невмержицького.

Також агент НАБУ звернувся до президента Зеленського з пропозицією звільнити борця з корупцією Невмержицького, який "за всі роки своєї служби жодного разу не спіймав жодного корупціонера".





Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.