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Новини Агресія Росії проти України
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СБУ (12497) Шевченко Євген (139)

Начальник Управління СБУ з боротьби з корупцією Невмержицький вважає, що агент НАБУ, ветеран АТО Шевченко може втекти до Росії. ДОКУМЕНТ

Начальник Управління СБУ з боротьби з корупцією Невмержицький вважає, що агент НАБУ, ветеран АТО Шевченко може втекти до Росії. ДОКУМЕНТ

Начальник Управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ Костянтин Невмержицький вважає, що підозрюваний у створенні незаконного збройного формування і поставки для нього зброї агент НАБУ Євген Шевченко може виїхати за кордон.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці у фейсбуці агент НАБУ Євген Шевченко.

Він також опублікував фото документа за підписом Невмержицького, в якому той заявляє про таку небезпеку.

Начальник Управління СБУ з боротьби з корупцією Невмержицький вважає, що агент НАБУ, ветеран АТО Шевченко може втекти до Росії 01

Водночас Шевченко емоційно пояснює, що виїхати в Росію чи Білорусь - для нього набагато небезпечніше, ніж залишатися в Україні. Адже там йому може загрожувати дуже великий тюремний термін.

"Ось дивіться: в Україні, якщо їм вдасться довести мою провину у суді (що само собою дуже малоймовірно) за схему контрабандного постачання товарів військового призначення, я можу відбутися умовним вироком або навіть штрафом.
І другий приклад. У РФ (куди, як воно думає, я можу втекти) у 2019 році громадянин Польщі Маріан Радзаєвскі намагався придбати ті самі клістрони для зенітно-ракетних комплексів С-300, але був заарештований ФСБ та засуджений до 14 років в'язниці! Бо це обладнання є не просто військовим, а ще і секретним, тож наші "браття-росіяни" дадали поляку статтю за шпигунство", - зазначає Шевченко.

"Проте, на думку тупоголової свинособаки, і я, і мої "співучасники" однаково поїдемо в Росію, бо дуже хочемо провести 14 років життя в російській колонії суворого режиму", - емоційно коментує Шевченко дії Невмержицького.

Також агент НАБУ звернувся до президента Зеленського з пропозицією звільнити борця з корупцією Невмержицького, який "за всі роки своєї служби жодного разу не спіймав жодного корупціонера".

Начальник Управління СБУ з боротьби з корупцією Невмержицький вважає, що агент НАБУ, ветеран АТО Шевченко може втекти до Росії 02
Начальник Управління СБУ з боротьби з корупцією Невмержицький вважає, що агент НАБУ, ветеран АТО Шевченко може втекти до Росії 03

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.
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Топ коментарі
+35
Начальник управління по боротьбі з корупцією не зловив жодного корупціонера і за це регулярно отримує заробітну платню... "І чому ми не в НАТО?!"
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03.07.2021 13:46
+30
А сам Невмержицький куди побіжить? Ізраїль?
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03.07.2021 13:40
+24
Через це він і перебуває ще на такій посаді.
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03.07.2021 13:52
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А сам Невмержицький куди побіжить? Ізраїль?
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03.07.2021 13:40 Відповісти
Якщо включити логіку,то Невмержицький працює на РФ. При чому тут Ізраїль?
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03.07.2021 13:48 Відповісти
Ізраїль не видає злочинців.
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03.07.2021 13:59 Відповісти
Що очікувати від СНУ поки там працюють таки як Невмержицький ?
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03.07.2021 14:07 Відповісти
З ізраїльським паспортом. Інших - видає.
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03.07.2021 14:14 Відповісти
в Биробиджан еврейскую автономную область РФ как все евреи сегодня в СБУ 70% штат-евреии или их помесь скунса с енотом.. когда такое было то прости Господи!!???
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03.07.2021 13:48 Відповісти
так баканов вроде не иудей)))
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03.07.2021 14:04 Відповісти
с таким кошерным ипалом - только в Изгаиль к родственникам
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03.07.2021 13:49 Відповісти
Бакланов допомагає ФСБ запобігти вивезенню в Україну необхідних ЗСУ клістронів.
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03.07.2021 16:32 Відповісти
Начальник управління по боротьбі з корупцією не зловив жодного корупціонера і за це регулярно отримує заробітну платню... "І чому ми не в НАТО?!"
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03.07.2021 13:46 Відповісти
Через це він і перебуває ще на такій посаді.
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03.07.2021 13:52 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏
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03.07.2021 14:15 Відповісти
Я вообще первый раз слышу, что СБУ оказывается тоже борется с коррупцией. Да у коррупции в Украине вообще никаких шансов на выживание!
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03.07.2021 19:39 Відповісти
Профіль широкий, навіть з проститутками боряться. От тільки сепари себе почувають вольготно, навіть депутатствують.
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03.07.2021 21:34 Відповісти
Верещук про проблеми з корупцією: ми не можемо навіть зрозуміти, що Байден має на увазі...
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03.07.2021 17:28 Відповісти
Якщо для декого олігархи перетворилися на "поважних бізнесменів", а ті, хто "кришує" бізнес отримали назву "інвестаційна няня", то для таких і ветеран АТО побіжить на московію ховатись!
ДБЛ (с) Лавров
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03.07.2021 13:50 Відповісти
главное лізать, і служіть. і тада кар*єра папрьот
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03.07.2021 13:52 Відповісти
...сказал агент фсб, слуга олигархов.
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03.07.2021 14:02 Відповісти
система кроме запугивания видосиков и воровства ни на что больше неспосбна.
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03.07.2021 14:04 Відповісти
Невмержицький убежить в Московію і вона його деякий час, поки сама не руйнується теж не видасть.
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03.07.2021 14:04 Відповісти
Шевченко: "На останок хочу задати одне запитання президенту...".

Можна задавати питання, коли президент є, а у нас

Начальник Управління СБУ з боротьби з корупцією Невмержицький вважає, що агент НАБУ, ветеран АТО Шевченко може втекти до Росії - Цензор.НЕТ 7504
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03.07.2021 14:09 Відповісти
Ветеран АТО побіжить в мордор?
В Службі Безпеки, України адекватні люди залишились, чи самі бакланови з невмержицькими?
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03.07.2021 14:10 Відповісти
В каком подразделении служил женечка шевченко?
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03.07.2021 17:45 Відповісти
Шевченко може втекти в Росію. Ага.
А ще його можуть вкрасти інопланетяни. Теоретично це також цілком можливо.
І це пише цілий начальник управління СБУ. Шо за далпайопи керують Україною?
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03.07.2021 14:16 Відповісти
Було б правильним зробити цього НЕВМЕРжицького просто ВМЕРжицьким!
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03.07.2021 14:22 Відповісти
Жена литинанта баканова - гражданка парашии. У кацапов огромное досье на офшоры и незаконные бизнесы квартального дружка преЗЕка. Неудивительно, что такое чертило как баканов, держит в рядах сбу такого же козла как и сам.
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03.07.2021 14:46 Відповісти
А разве суперреформатор ещё не разогнал этих взяточников, которые кошмарят бизнес вместо борьбы с шпионами?
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03.07.2021 14:47 Відповісти
Этот Шевченко немного покритиковал зеленую власть и тут же система сделала из него врага, преступника и агента кремля и чем же мы, а точнее они от раши отличаются?
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03.07.2021 15:04 Відповісти
....клоунів та сук народу вибирати менше потрібно....на жаль після війни Україну масово окупували совкокацапи, які народили таких же покидьків, які на жаль мають український паспорт, але є українофобами, які на протязі віків винищували все українське і українців на їх землі.....це називається кацапська генетика.
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19.09.2021 11:09 Відповісти
особоодарённые особи баклановского СБУ справделиво считают, при Зеле Уклонистке-Зрадныце, патриотам Украины, а также воевавшим против Московии, безопаснее пребывать на территории страны-агрессора..
во дожились, да? зебилы-экспериментаторы?.. наголосувалы..
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03.07.2021 15:14 Відповісти
просто нет слов. зеидиот.
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03.07.2021 15:15 Відповісти
І тепер проросійська влада судить тих, хто боровся з Росіїю.
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03.07.2021 15:16 Відповісти
вас вроде предупреждали, не?
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03.07.2021 15:25 Відповісти
Это женечка боролся? Даже человек-парасюк в ато на экскурсию ездил, но не женечка.
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03.07.2021 17:44 Відповісти
Починаємо флешмоб: "Зєлю геть, дострокові". Пишемо маркером на форматі А-4, робимо з цим селфі і в ФБ.
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03.07.2021 15:53 Відповісти
Який тато ----такі й діти...
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03.07.2021 17:23 Відповісти
Напоминаю, что, вопреки пропаганде бутусова женечка шевченко никогда не был в АТО. Этот типок работал пресс секретарем Насіння из киева и каску носил только на аватарке.
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03.07.2021 17:43 Відповісти
ну да, ну да... и видео снимал тоже в Киеве - на киностудии им. Довженко)
Special for you: https://www.youtube.com/watch?v=wh2Z-6M491I
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03.07.2021 18:58 Відповісти
Спаси Господи!
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03.07.2021 21:13 Відповісти
Вообщем то да. В дебалу только Насіння сунулся, сливать наши позиции, но его нагнали сапогами.
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03.07.2021 21:29 Відповісти
Та да....з Америки видніше.
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19.09.2021 11:05 Відповісти
куда не плюнь везде цирк. клоуны везде
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03.07.2021 17:44 Відповісти
Це від цього підполковника Невмєняємого ноги ростуть до вилучених клістронів у бойових частинах ППО України рік тому?
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03.07.2021 17:50 Відповісти
Так в СБУ одні агенти фсб сидять.....а клоун їх з ****** народу прикриває.
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19.09.2021 11:04 Відповісти
По фрейду, на воре шапка горить.
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03.07.2021 17:51 Відповісти
З дуба рухнув -це ж кацапський вираз...а Фрейд тут до чого дебіл....зразу видно кацапську генетику: брехать.
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19.09.2021 11:03 Відповісти
Я писал не для бидла, ти не поймешь, слишком туп.
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19.09.2021 14:24 Відповісти
Это из серии - сделали высер и пускай пипл обсуждает...
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03.07.2021 19:27 Відповісти
О.....кацапьє обізвалося.
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19.09.2021 11:01 Відповісти
это ты про кого !? украиномовный пида-Расмус Лора Крафт !? че !? от стада зе-баранов отбился или масла от пети перекушало!?
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22.09.2021 23:50 Відповісти
а куди це сбушне чмо збирається виїхати?
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03.07.2021 21:35 Відповісти
Він не свинособака, він - свинопацюк. Тиловий покидьок, а можливо й кріт.
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03.07.2021 23:38 Відповісти
Шевченко мстит ермак-Козырь за вскрытие его друга-взяточника Ільяшенко в скандале про взятку в 6 000 000 дол.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3044628-stalo-vidomo-hto-proponuvav-kerivnictvu-nabu-i-sap-6-miljoniv.html
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04.07.2021 04:13 Відповісти
При чем венедиктова отслеживала закрытие дела против злочевского:

https://project.liga.net/projects/zlochevsky_bribe/#:~:text=%C2%AB%D0%9C%D1%8B%20%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%2C%20%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%B2%20%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B5%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%81%20%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20-%20%D0%A0%D0%B5%D0%B4.)%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%A0%C2%BB%2C%20-%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%20%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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04.07.2021 04:21 Відповісти
Як же деградувала фсбу!
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05.07.2021 16:59 Відповісти
В СБУ сидять тільки вори, бандюки та сексоти фсб.......в расєї їх би всіх давно б розстріляли б.
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19.09.2021 11:00 Відповісти
 
 