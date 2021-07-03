Начальник Управління СБУ з боротьби з корупцією Невмержицький вважає, що агент НАБУ, ветеран АТО Шевченко може втекти до Росії. ДОКУМЕНТ
Начальник Управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ Костянтин Невмержицький вважає, що підозрюваний у створенні незаконного збройного формування і поставки для нього зброї агент НАБУ Євген Шевченко може виїхати за кордон.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці у фейсбуці агент НАБУ Євген Шевченко.
Він також опублікував фото документа за підписом Невмержицького, в якому той заявляє про таку небезпеку.
Водночас Шевченко емоційно пояснює, що виїхати в Росію чи Білорусь - для нього набагато небезпечніше, ніж залишатися в Україні. Адже там йому може загрожувати дуже великий тюремний термін.
"Ось дивіться: в Україні, якщо їм вдасться довести мою провину у суді (що само собою дуже малоймовірно) за схему контрабандного постачання товарів військового призначення, я можу відбутися умовним вироком або навіть штрафом.
І другий приклад. У РФ (куди, як воно думає, я можу втекти) у 2019 році громадянин Польщі Маріан Радзаєвскі намагався придбати ті самі клістрони для зенітно-ракетних комплексів С-300, але був заарештований ФСБ та засуджений до 14 років в'язниці! Бо це обладнання є не просто військовим, а ще і секретним, тож наші "браття-росіяни" дадали поляку статтю за шпигунство", - зазначає Шевченко.
"Проте, на думку тупоголової свинособаки, і я, і мої "співучасники" однаково поїдемо в Росію, бо дуже хочемо провести 14 років життя в російській колонії суворого режиму", - емоційно коментує Шевченко дії Невмержицького.
Також агент НАБУ звернувся до президента Зеленського з пропозицією звільнити борця з корупцією Невмержицького, який "за всі роки своєї служби жодного разу не спіймав жодного корупціонера".
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.
За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.
Будь ласка, зачекайте...
ДБЛ (с) Лавров
Можна задавати питання, коли президент є, а у нас
В Службі Безпеки, України адекватні люди залишились, чи самі бакланови з невмержицькими?
А ще його можуть вкрасти інопланетяни. Теоретично це також цілком можливо.
І це пише цілий начальник управління СБУ. Шо за далпайопи керують Україною?
во дожились, да? зебилы-экспериментаторы?.. наголосувалы..
Special for you: https://www.youtube.com/watch?v=wh2Z-6M491I
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3044628-stalo-vidomo-hto-proponuvav-kerivnictvu-nabu-i-sap-6-miljoniv.html
https://project.liga.net/projects/zlochevsky_bribe/#:~:text=%C2%AB%D0%9C%D1%8B%20%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%2C%20%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%B2%20%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B5%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%81%20%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20-%20%D0%A0%D0%B5%D0%B4.)%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%A0%C2%BB%2C%20-%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%20%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9