Катер морської охорони буксирує риболовецьке судно в порт Очакова, екіпаж не постраждав, - Держприкордонслужба

Сьогодні вночі прикордонники оперативно зреагували на сигнал лиха від знеструмленого риболовецького судна в Чорному морі. Наразі катер морської охорони Держприкордонслужби "Балаклава" буксирує судно в порт Очакова.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби України.

"Пост технічного спостереження "Чорноморськ" Одеського прикордонного загону зреагував на повідомлення, яке з'явилося в радіоефірі о 2:40. Відкритими каналами міжнародної морської безпеки від екіпажу цивільного судна, що прямувало в бік Грузії, надійшла інформація про фелюгу, яка сигнальними ракетами передає сигнал лиха. Катер Морської охорони Держприкордонслужби "Балаклава" негайно попрямував у зазначений район", - сказано в повідомленні.

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Повідомляється, що майже за 25 морських миль на південь від Тендрівської коси моряки-прикордонники виявили знеструмлене риболовецьке судно, яке втратило управління.

Капітан пояснив, що рибалки в установленому порядку оформили вихід на промисел з Очакова, проте через деякий час сталася технічна несправність і знеструмлене судно втратило керування. Вітром їх почало відносити у відкрите море. Екіпаж подав сигнал лиха.

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"Наразі катер морської охорони Держприкордонслужби "Балаклава" буксирує знеструмлене судно в порт Очакова. Жодних російських військових чи прикордонних кораблів, які нібито прийшли на допомогу українським рибалкам і про які повідомляли деякі інформаційні ресурси, екіпаж "Балаклави" не помітив", - зазначили в пресслужбі ДПСУ.

Нагадаємо, сьогодні українське риболовецьке судно ОД-2592 (екіпаж - 4 людини, порт приписки - Очаків) подало сигнал лиха, а росіяни заявили, що нібито направили до нього ракетний катер. Тим часом у Міноборони України зазначили, що кораблі Російської Федерації в Чорному морі ігнорували сигнал лиха українського риболовецького судна, що зазнало аварії 3 липня.