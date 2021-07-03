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Держприкордонслужба (5676) корабель (1593) Чорне море (1618)

Катер морської охорони буксирує риболовецьке судно в порт Очакова, екіпаж не постраждав, - Держприкордонслужба

Катер морської охорони буксирує риболовецьке судно в порт Очакова, екіпаж не постраждав, - Держприкордонслужба

Сьогодні вночі прикордонники оперативно зреагували на сигнал лиха від знеструмленого риболовецького судна в Чорному морі. Наразі катер морської охорони Держприкордонслужби "Балаклава" буксирує судно в порт Очакова.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби України.

"Пост технічного спостереження "Чорноморськ" Одеського прикордонного загону зреагував на повідомлення, яке з'явилося в радіоефірі о 2:40. Відкритими каналами міжнародної морської безпеки від екіпажу цивільного судна, що прямувало в бік Грузії, надійшла інформація про фелюгу, яка сигнальними ракетами передає сигнал лиха. Катер Морської охорони Держприкордонслужби "Балаклава" негайно попрямував у зазначений район", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Українське риболовецьке судно в Чорному морі подало сигнал лиха, росіяни заявляють, що направили до нього ракетний катер

Повідомляється, що майже за 25 морських миль на південь від Тендрівської коси моряки-прикордонники виявили знеструмлене риболовецьке судно, яке втратило  управління.

Капітан пояснив, що рибалки в установленому порядку оформили вихід на промисел з Очакова, проте через деякий час сталася технічна несправність і знеструмлене судно втратило керування. Вітром їх почало відносити у відкрите море. Екіпаж подав сигнал лиха.

Читайте також: Росія бреше, її кораблі ігнорували сигнал SOS українського риболовецького судна, - Міноборони

"Наразі катер морської охорони Держприкордонслужби "Балаклава" буксирує знеструмлене судно в порт Очакова. Жодних російських військових чи прикордонних кораблів, які нібито прийшли на допомогу українським рибалкам і про які повідомляли деякі інформаційні ресурси, екіпаж "Балаклави" не помітив", - зазначили в пресслужбі ДПСУ.

Нагадаємо, сьогодні українське риболовецьке судно ОД-2592 (екіпаж - 4 людини, порт приписки - Очаків) подало сигнал лиха, а росіяни заявили, що нібито направили до нього ракетний катер. Тим часом у Міноборони України зазначили, що кораблі Російської Федерації в Чорному морі ігнорували сигнал лиха українського риболовецького судна, що зазнало аварії 3 липня.
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Топ коментарі
+10
Нужны положительные новости, а не история с поломкой мотора в ржавой лодке, вот, например, хорошего уикэнда:
В Ижевске сотни киллограммов хлора попали в воздух - объявлена экстренная эвакуация, дороги перекрыты
https://www.dialog.ua/russia/232235_1625249101
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03.07.2021 14:07
+9
Типичнэ рюсськэ.
Тьху, ПЛЯ, гыдота!!!
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03.07.2021 14:43
+8
а тим часом у Борисполі. Вся інфа від Стерненко. https://www.youtube.com/watch?v=4sLPTvikrm8

Катер морской охраны буксирует рыболовецкое судно в порт Очакова: экипаж не пострадал, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5638"
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03.07.2021 14:06
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а тим часом у Борисполі. Вся інфа від Стерненко. https://www.youtube.com/watch?v=4sLPTvikrm8

Катер морской охраны буксирует рыболовецкое судно в порт Очакова: экипаж не пострадал, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5638"
показати весь коментар
03.07.2021 14:06 Відповісти
Типичнэ рюсськэ.
Тьху, ПЛЯ, гыдота!!!
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03.07.2021 14:43 Відповісти
Зеля - просто магніт для всякого лайна
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03.07.2021 18:53 Відповісти
Нужны положительные новости, а не история с поломкой мотора в ржавой лодке, вот, например, хорошего уикэнда:
В Ижевске сотни киллограммов хлора попали в воздух - объявлена экстренная эвакуация, дороги перекрыты
https://www.dialog.ua/russia/232235_1625249101
показати весь коментар
03.07.2021 14:07 Відповісти
А как сочетается экстренная эвакуация с перекрытием дорог?
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03.07.2021 14:45 Відповісти
Дуже просто - так само як і першотравнева демонстрація після вибуху в Чорнобилі - "чтоб никто не догадался"! Просто обмежили доступ до інформації - "для избежания паники" Насправді (при наявності мобільного зв"язку" та Інтернет) - "дурна затія"
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03.07.2021 15:24 Відповісти
У нас - спасение, а у них - все закрыть, чтоб не гавкали, и пусть подыхают: два мира - два Шапиро...
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03.07.2021 15:34 Відповісти
Та у нас Клоун теж відомий поціновувач цензури
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04.07.2021 20:47 Відповісти
А это история не про ржавую лодку, а про то, что наши оперативно и точно среагировали, а ещё про то, что украинцам даже в беде помощь козломордых не нужна!
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03.07.2021 14:54 Відповісти
Про оперативность и точность - спору нет.
Но, имхо, это ничтожная, практически штатная ситуация.
что украинцам даже в беде помощь козломордых не нужна!

Условные усик и ломаченко другого мнения, мы ведь не знаем, кто был в лодке и, имхо, от них не зависело, кто придет к ним первым - на помощь или на "помощь".
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03.07.2021 15:32 Відповісти
Разве что, сиамские братья, которых нужно хирургически отделить, чтобы организм мог полноценно жить, а они больше не пили наши жизненные соки...
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03.07.2021 14:15 Відповісти
тьі отстал от жизни - уже не назьівются.
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03.07.2021 14:16 Відповісти
За мыжебратушек переживаешь? Ню ню
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03.07.2021 14:32 Відповісти
Не брат ты нам, ГНИДА КАЦАПСКАЯ
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03.07.2021 14:35 Відповісти
Захлопни ипло, Колян Рязанский
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03.07.2021 14:48 Відповісти
Эта типа забота кцп о нас как о братском народе - понты для приезжих. Случись что, они нас тут всех вырежут и скажут что так и було.
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03.07.2021 15:03 Відповісти
 
 