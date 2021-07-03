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Київський метрополітен сьогодні працюватиме на годину довше у зв'язку з трансляцією матчу Україна-Англія

Київський метрополітен сьогодні працюватиме на годину довше у зв'язку з трансляцією матчу Україна-Англія
Фото: Сайт КВСЗ

У суботу, 3 липня, столичний метрополітен продовжить роботу на годину через трансляцією футбольного матчу Україна-Англія на Спортивній площі в Києві.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі столичного метрополітену.

"У зв'язку з проведенням фестивалю футболу і трансляцією матчу чемпіонату Європи між збірними України та Англії на Спортивній площі роботу Київського метрополітену в ніч із 3 на 4 липня буде продовжено на одну годину", - сказано в повідомленні.

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Після закінчення гри можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій "Олімпійська", "Палац спорту", "Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій. Перепрошуємо за можливі незручності!" - зазначили в пресслужбі метрополітену.

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Топ коментарі
+6
Там еще другой петух с нашей сборной пообщался - это хуже знак.
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03.07.2021 15:17
+4
Я бы сказал петушара...
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03.07.2021 15:18
+3
После того, что отмочила их "ведучая" с гудмонмн британ, наши просто обязаны им навалять.
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03.07.2021 15:07
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А метро уже в Рим ходит?!
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03.07.2021 15:03 Відповісти
В метро завезут пиво и будут транслировать футбольчик на всех мониторах
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03.07.2021 15:04 Відповісти
Это подарочек на выходной сотрудникам метрополитена, что бы болельщики не тратились на такси а могли эти деньги потратить на пиво и более крепкие напитки. В этом случае они смогут больше засрать станции метро.
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03.07.2021 15:07 Відповісти
Главное не отливать на контактную рельсу...
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03.07.2021 15:08 Відповісти
73% болельщиков с Вами не согласятся! Вам знакома фраза: «паприколу»?
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03.07.2021 15:10 Відповісти
Не - им можно!
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03.07.2021 15:10 Відповісти
Мы уже определились, кому необходимо это делать. Они смогут - мы в них верим.
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03.07.2021 15:27 Відповісти
После того, что отмочила их "ведучая" с гудмонмн британ, наши просто обязаны им навалять.
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03.07.2021 15:07 Відповісти
я уже боюсь сегодняшнего вечера

еще и их петух долбаный с его прогнозами:
Півень Джордан Пекфорд передбачив переможця матчу Україна - Англія на Євро-2020.
https://newsyou.info/piven-dzhordan-pekford-peredbachiv-peremozhcya-matchu-ukra%d1%97na-angliya-na-yevro-2020-video
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03.07.2021 15:12 Відповісти
Там еще другой петух с нашей сборной пообщался - это хуже знак.
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03.07.2021 15:17 Відповісти
Я бы сказал петушара...
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03.07.2021 15:18 Відповісти
я того петуха не боюсь)
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03.07.2021 15:27 Відповісти
Это не отменяет того, что он может нагадить.
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03.07.2021 15:28 Відповісти
https://alkopona.livejournal.com/234278.html Петух гамбургский!
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03.07.2021 15:39 Відповісти
поздно , Я уже спать буду ,разбудите когда проиграют
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03.07.2021 15:40 Відповісти
Дорогие Украинцы,очень бздливо.У англии неплохая команда,но Андрюха Шевченко наверняка что-нить придумает.Нужен полуфинал!!!
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03.07.2021 16:16 Відповісти
 
 