Єврокомісія допоможе Литві подолати міграційну кризу на кордоні з Білоруссю
Єврокомісія цілком солідарна з Литвою, яка зіткнулася зі штучно створеною і політично мотивованою міграційною кризою на кордоні з Білоруссю, і готова надати всю необхідну організаційну та фінансову допомогу.
Про це на зустрічі з пресою під час відвідин енергетичної підстанції в Литві заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У тому, що стосується Білорусі та міграції. У цьому випадку ми бачимо тенденцію, політично мотивовану тенденцію. Єврокомісія та Європейський Союз стоять поруч із вами в ці важкі часи. Як ми говорили з президентом і прем'єр-міністром (Литви. - Ред.), ми будемо надавати більше підтримки через Frontex (Європейське прикордонне агентство. - Ред.), який вже тут присутній. Ми також хочемо надати підтримку через Європейський офіс надання притулку в рішенні процедурних питань", - зазначила фон дер Ляєн.
Вона сказала, що розуміє запит від литовського уряду щодо фінансової допомоги для вирішення міграційної кризи. За її словами, багаторічний бюджет ЄС передбачає виділення для Литви допомоги у розмірі 240 мільйонів євро, але ситуація, що склалася на кордоні із Білоруссю, є надзвичайною.
"Ми також маємо надзвичайні фонди, які можуть стати в нагоді в цьому випадку. Одна річ є абсолютно певною - ваші занепокоєння і ваші проблеми, які ви зараз маєте в Литві, є нашими європейськими проблемами і нашим занепокоєнням. Тому я хочу ще раз наголосити: ми на вашому боці в ці непрості часи", - додала очільниця Єврокомісії.
Під час цієї ж пресконференції президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що нелегальна міграція з боку Білорусі вимагає заходів і поліпшення прикордонного контролю, а також інституційної співпраці в межах всього Євросоюзу, включно з дипломатичними, політичними та фінансовими зусиллями.
"Така координація має величезне і вирішальне значення в тому, щоб припинити це явище якнайшвидше. Підстави для такої кризи було створено білоруським режимом навмисно, щоб відкрити мігрантам вільний доступ до території ЄС", - сказав Науседа.
Як повідомлялося, уряд Литви в п'ятницю ввечері, 2 липня, прийняв рішення оголосити в країні екстремальну ситуацію у зв'язку з великими потоками нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю.
Будь ласка, зачекайте...
Клайпедское пиво «Švyturio Ekstra» вошло в мировую пивоварню Olympia и отныне может официально называться лучшим пивом в своем классе. Это пиво было удостоено награды самого престижного мирового пивного конкурса в 2012 году. World Beer Cup, золотая медаль - такое сообщение дошло до клайпедских пивоваров с конкурса, прошедшего в Сан-Диего, США. Lighthouse Extra был награжден золотой медалью в категории лагерей в стиле Дортмунд, обогнав еще 38 участников пивного фестиваля Dortmunder / Export и German-Style Oktoberfest со всего мира. Литовское пиво в этой категории превзошло пиво из Германии, которая считается родиной этого стиля пива
Всё я спать пошёл. В понедельник выходи на связи, я как раз по понедельникам закупаюсь, сниму на телефон ассортимент товаров в обычном ЛИЛЛ и ты увидишь что из Литвы ничего нет.
Не нравиться когда хлещут кнутом и придобряют пряником?