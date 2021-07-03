Єврокомісія допоможе Литві подолати міграційну кризу на кордоні з Білоруссю

Єврокомісія цілком солідарна з Литвою, яка зіткнулася зі штучно створеною і політично мотивованою міграційною кризою на кордоні з Білоруссю, і готова надати всю необхідну організаційну та фінансову допомогу.

Про це на зустрічі з пресою під час відвідин енергетичної підстанції в Литві заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У тому, що стосується Білорусі та міграції. У цьому випадку ми бачимо тенденцію, політично мотивовану тенденцію. Єврокомісія та Європейський Союз стоять поруч із вами в ці важкі часи. Як ми говорили з президентом і прем'єр-міністром (Литви. - Ред.), ми будемо надавати більше підтримки через Frontex (Європейське прикордонне агентство. - Ред.), який вже тут присутній. Ми також хочемо надати підтримку через Європейський офіс надання притулку в рішенні процедурних питань", - зазначила фон дер Ляєн.

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Вона сказала, що розуміє запит від литовського уряду щодо фінансової допомоги для вирішення міграційної кризи. За її словами, багаторічний бюджет ЄС передбачає виділення для Литви допомоги у розмірі 240 мільйонів євро, але ситуація, що склалася на кордоні із Білоруссю, є надзвичайною.

"Ми також маємо надзвичайні фонди, які можуть стати в нагоді в цьому випадку. Одна річ є абсолютно певною - ваші занепокоєння і ваші проблеми, які ви зараз маєте в Литві, є нашими європейськими проблемами і нашим занепокоєнням. Тому я хочу ще раз наголосити: ми на вашому боці в ці непрості часи", - додала очільниця Єврокомісії.

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Під час цієї ж пресконференції президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що нелегальна міграція з боку Білорусі вимагає заходів і поліпшення прикордонного контролю, а також інституційної співпраці в межах всього Євросоюзу, включно з дипломатичними, політичними та фінансовими зусиллями.

"Така координація має величезне і вирішальне значення в тому, щоб припинити це явище якнайшвидше. Підстави для такої кризи було створено білоруським режимом навмисно, щоб відкрити мігрантам вільний доступ до території ЄС", - сказав Науседа.

Як повідомлялося, уряд Литви в п'ятницю ввечері, 2 липня, прийняв рішення оголосити в країні екстремальну ситуацію у зв'язку з великими потоками нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю.