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Єврокомісія допоможе Литві подолати міграційну кризу на кордоні з Білоруссю

Єврокомісія допоможе Литві подолати міграційну кризу на кордоні з Білоруссю

Єврокомісія цілком солідарна з Литвою, яка зіткнулася зі штучно створеною і політично мотивованою міграційною кризою на кордоні з Білоруссю, і готова надати всю необхідну організаційну та фінансову допомогу.

Про це на зустрічі з пресою під час відвідин енергетичної підстанції в Литві заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У тому, що стосується Білорусі та міграції. У цьому випадку ми бачимо тенденцію, політично мотивовану тенденцію. Єврокомісія та Європейський Союз стоять поруч із вами в ці важкі часи. Як ми говорили з президентом і прем'єр-міністром (Литви. - Ред.), ми будемо надавати більше підтримки через Frontex (Європейське прикордонне агентство. - Ред.), який вже тут присутній. Ми також хочемо надати підтримку через Європейський офіс надання притулку в рішенні процедурних питань", - зазначила фон дер Ляєн.

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Вона сказала, що розуміє запит від литовського уряду щодо фінансової допомоги для вирішення міграційної кризи. За її словами, багаторічний бюджет ЄС передбачає виділення для Литви допомоги у розмірі 240 мільйонів євро, але ситуація, що склалася на кордоні із Білоруссю, є надзвичайною.

"Ми також маємо надзвичайні фонди, які можуть стати в нагоді в цьому випадку. Одна річ є абсолютно певною - ваші занепокоєння і ваші проблеми, які ви зараз маєте в Литві, є нашими європейськими проблемами і нашим занепокоєнням. Тому я хочу ще раз наголосити: ми на вашому боці в ці непрості часи", - додала очільниця Єврокомісії.

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Під час цієї ж пресконференції президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що нелегальна міграція з боку Білорусі вимагає заходів і поліпшення прикордонного контролю, а також інституційної співпраці в межах всього Євросоюзу, включно з дипломатичними, політичними та фінансовими зусиллями.

"Така координація має величезне і вирішальне значення в тому, щоб припинити це явище якнайшвидше. Підстави для такої кризи було створено білоруським режимом навмисно, щоб відкрити мігрантам вільний доступ до території ЄС", - сказав Науседа.

Як повідомлялося, уряд Литви в п'ятницю ввечері, 2 липня, прийняв рішення оголосити в країні екстремальну ситуацію у зв'язку з великими потоками нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю.
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Топ коментарі
+5
Поставьте на границах пулеметчиков и проблема с незаконной иммиграцией будет решена очень быстро
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03.07.2021 15:37
+4
Where the US are you from?
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03.07.2021 15:34
+4
Не зв"язуйся з "німецьким кацапом" (А скоріш всього він - "німець ВнутріМКАДівський") У нього завдання - розвести на гілці "срач"! Білоруси теперішні "повально" - "вата" Відкрий в Гуглі "Скоропадський про росіян в Україні" і почитай! Ми таких уже "набачилися" і вже "ситі по горло"!!!
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03.07.2021 17:06
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todze Jacobs kofe ili konfeti ili Ekstrela vy dumajete sto eto ne u nas delajet.Bolsaja verojatnost sto zdes,vet granic netu.I tak daleje.LIDL jest Litve magazini,kak i ALDI
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03.07.2021 18:32 Відповісти
Чудо ты смешное так кофе Якобс это немецкая компания. И кофе в Литве не растёт 100%. О этом и речь в Литве своего ничего нет, все литовские компании банкроты
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03.07.2021 18:36 Відповісти
Nesmesi ti menia.Kakije bankroti u nas zavodi nexuze nemeckix.Zarplati u nasix mebelnix zavodax takije kak zdes Litve nu tolko 10% raznica,vasem LIDL Germaniji zarplati kak i zdes nasix torgovix centrax raznica maksimum 20%.Eto nasi rukovoditeli tak govoriat ,oni nevydet bolsoj raznici.Ja byl Germaniji ne raz neskazu sto tam luce zyvut cem zdes
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03.07.2021 18:50 Відповісти
В Литве средняя зарплата 900 евро в Германии 3000 евро. Литва одна из самых нищих в ЕС. Никаких литовских заводов в Литве нет, это заводы Германии из-за низкой зарплаты в Литве. Если ты Якобс и Карлсберг считаешь литовскими то я не могу не ржать с тебя
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03.07.2021 18:57 Відповісти
Cytaj mozes pojmios po ruski tebe perevedu po pivu.Tebe nesmesno byt durakom
Клайпедское пиво «Švyturio Ekstra» вошло в мировую пивоварню Olympia и отныне может официально называться лучшим пивом в своем классе. Это пиво было удостоено награды самого престижного мирового пивного конкурса в 2012 году. World Beer Cup, золотая медаль - такое сообщение дошло до клайпедских пивоваров с конкурса, прошедшего в Сан-Диего, США. Lighthouse Extra был награжден золотой медалью в категории лагерей в стиле Дортмунд, обогнав еще 38 участников пивного фестиваля Dortmunder / Export и German-Style Oktoberfest со всего мира. Литовское пиво в этой категории превзошло пиво из Германии, которая считается родиной этого стиля пива
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03.07.2021 19:09 Відповісти
Ты пишешь про 2012 год, прошло почти 10 лет и этого пива в Германии нет. Я сам как и все немцы люблю пиво никогда не видел в Германии литовское пиво. Какое бы оно место не заняло, но Германии в другой лиге по пиву, немецкое пиво известно во всём мире, а про литовское никто не знает. Да и саму Литву по сути никто не знает.
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03.07.2021 19:16 Відповісти
Nevydel i nenado,kto nado te uvydeli i ocenili tam eksperti znatoki ocenyvali i teper dumaju nasi na vysote,po pivu vriatli li marka upala .Ja bil Germaniji vse znajet Litvu,tolko ne mne govorit takuju ciuz.Istenyje nemci znajut vsio
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03.07.2021 19:24 Відповісти
Mozes nepisat tut mnogo svojej cepuxi uze po pivu oblozilsia po polnoj .Vrios u nas sredniaja zarplata 1600 evro
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03.07.2021 19:12 Відповісти
Средняя зарплата в Литве 900 евро. Литва одна из самых нищих в Европе. И это ещё идут дотации от ЕС, а без халявы из Германии, Литва будет на уровне Молдавии
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03.07.2021 19:18 Відповісти
Ja zyvu Litve mne luce znat ili tebe troliu luce znat? 1600 evro sredniaja oficialnaja zarplata Litve na dani moment.Ti nici jest eto ja uze ponial vydymo zyvios Germaniji iz podacek
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03.07.2021 19:27 Відповісти
Да врёшь ты. У нас в Германии литовцы на полях огурцы собирают за 1000 евро в месяц
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03.07.2021 19:42 Відповісти
Vy peredajte etim litovscam sto Litve nekomu rabotat na pole za 1200 evro za stolko mesnije nasi nerabotajet.Mogu sylku dat gde im obracatsia mozet i 1500 evro im predlozit nasi fermeri.Zacem nado vrat nasi daze v tu storonu za te dengi nebudet smotret
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03.07.2021 19:51 Відповісти
Ну если литовцы собирают огурцы в Германии за 1000 евро в месяц, значит у себя дома не могут зарабатывать. А не один немец не пойдёт на работу за 1000 евро. Да и глупо спорить что Литва это бедная и отсталая страна Европы
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03.07.2021 19:56 Відповісти
ja takix litovcev neslysal za 1000 evro , a jesli ti slysal tak skazi emu ili im litovcam pust jedit domoj V Litvu tam zarabotajet na mnogo bolse 1500 evro za tu ze rabotu
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03.07.2021 20:02 Відповісти
Ну ты не знаешь а у нас в Германии тысячи заробитчан из Литвы собирают огурцы и моют унитазы за 1000 евро в месяц 😂😂😂
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03.07.2021 22:43 Відповісти
Tak skazi im litovcem pust jedut domoj tut nekomu rabotat i za 1200 jabloki nekomu sobirat.Dast i 1500 evro v mesiac ja seriozna ,polno zajavlenije icet rabocix.S zagranici izza koronavirusa trudnej zavesti,Belorusov vobce nepuskajet k nam.Eto serioznaja ja govoriu,pust domoj jedut to im peredaj
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03.07.2021 22:58 Відповісти
VLuce konecno tam no ne tak kak vy dumajete Nado ucest sto tam doroze vsio.Tut toze uze bolsinstvo liudej zyvut xoroso,
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03.07.2021 18:55 Відповісти
Из Литвы за 30 лет свалило 40% населения. Ты о чём? Литве до Германии как до луны. Литвы на первом месте в мире по алкоголизму и убыли населения. Молодёжь из Литвы бежит массово
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03.07.2021 18:59 Відповісти
Pervy raz slisu pro takoje .Mozet 100% svalilo.
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03.07.2021 19:28 Відповісти
Население Литвы в 1990 году - 3,8 млн. Сейчас 2,3 млн. За 30 лет минус 1,5 млн, это около 40%
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03.07.2021 19:59 Відповісти
Eto kogda u nas budet naselenije 2.3 mln?Ja neslisal pro takije cifri oficialnookolo 3mln,a ujexali bolsinstve ruskije vojenije i ix semji posle 1990 goda.Tak eto vet xoroso
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04.07.2021 01:32 Відповісти
Население Литвы сейчас 2,3 млн при этом надо понимать что из этих 2,3 млн только 1,7 млн постоянно живут в Литве. А остальные просто прописаны в Литве но работают как гастарбайтеры в Европе. Так что по факту за 30 лет население Литвы сократилось более чем на половину. Открой глаза и посмотри объективные данные. Это больно но это правда
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04.07.2021 02:59 Відповісти
Uze odno i toze pisyte.Ja ponimaju vam Olgino platyt za mesage i nuzno ne mense 300 v den napisat.Vot za eto Olgino vam platit vsego 300 evro ,eto malovato
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04.07.2021 03:16 Відповісти
Вот то что в литовском ЛИДЛ 10% литовских товаров в это верю. Но в лидл в Германии ничего литовского нет. Я работаю в главном офисе ЛИДЛ в городе Некарзульм и знаю о чём говорю. Никогда никто в Германии не будет покупать пиво из Литвы
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03.07.2021 18:43 Відповісти
Jest LIDL mnogo sto litovskogo tolko nevydes.Skolko zarplata rastiot srednem v god Germaniji?
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04.07.2021 02:42 Відповісти
В литовском лидл может и есть много чего из Литвы. А в Европе в лидл нечего из Литвы нет. Я тебе предложил ведь погуглить ассортимент товаров в любом ЛИДЛ в Германии. Ничего из Литвы ты не найдёшь. Просто пойми уровень вашей Литвы не дотягивает до уровня Европы.
Всё я спать пошёл. В понедельник выходи на связи, я как раз по понедельникам закупаюсь, сниму на телефон ассортимент товаров в обычном ЛИЛЛ и ты увидишь что из Литвы ничего нет.
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04.07.2021 02:53 Відповісти
Nas uroven davno totiagyvajet Evropu uze 20 let nasa produkcija prodajiotsia tam.Pocemu neotvetil pro zarplati rastut u vas oni kazdi god kak zdes na 15% sredniaja zarplata ili net?U nas tabilno rastut 10-15% infliacija pocti 0
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04.07.2021 03:03 Відповісти
А почему народ из Литвы бежит массово? Почему Литва на первом месте в мире по алкоголизму??
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03.07.2021 18:01 Відповісти
Neslysal sto bezali masogo kak raz pocti 3 raza bolse k nam jedut.PO pjanstvu toze idiom seredine Evropi,kak i drugix stranax po poslednim danim
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03.07.2021 18:09 Відповісти
Ага, едут. Беженцы из Африки а сами литовцы бегут с Литвы. Ты сравни население Литвы 1991 года и сейчас, минус 40%
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03.07.2021 18:14 Відповісти
Открываем рейтинг стран мира по алкоголизму - Литва на первом месте
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03.07.2021 18:29 Відповісти
Where the US are you from?
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03.07.2021 15:34 Відповісти
From American proxy......
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03.07.2021 15:38 Відповісти
Yes!- That is my name and I am here under my country's banner-I have no reason to hide. Where are you from?
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03.07.2021 15:46 Відповісти
Посмотри на свою *******! Там педиков больше, чем во все взятом мире
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03.07.2021 16:02 Відповісти
«Булкін» це кліхуха з зони? Ти їм там так запам'ятався? Булками?
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03.07.2021 15:52 Відповісти
Чурбан, чо с ********** свалил в пендосляндию и от туда рвешь за нее тельняху???
Не нравиться когда хлещут кнутом и придобряют пряником? Єврокомісія допоможе Литві подолати міграційну кризу на кордоні з Білоруссю - Цензор.НЕТ 478
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03.07.2021 15:58 Відповісти
РАБ, так че свалил из процветающей РАБсеюшки, к злым и коварным пиндосам?
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03.07.2021 16:04 Відповісти
На наше сало, свое кацапсячее грызло не раззявай. Блины с лопаты-то и твое
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03.07.2021 16:13 Відповісти
Поставьте на границах пулеметчиков и проблема с незаконной иммиграцией будет решена очень быстро
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03.07.2021 15:37 Відповісти
ГЕЙрокомисцары еще прицепом подкинут им немытых нигеров и индусов
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03.07.2021 15:51 Відповісти
и по паре запасных стволов к каждому мг42. Патронов конечно не жалеть.
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03.07.2021 15:55 Відповісти
Tak detej oni v period brasajet i zencyn beremenix.Vet v nix nebudes streliat.Vernut ix obratno tut oni neostanitisia v liubom sluce
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03.07.2021 16:15 Відповісти
надо брать пример с Венгрии, Греции! Когда там был наплыв этой швали , они не церемонились! Первым делом колючая проволока, военные вдоль границы , а тех кто пытался штурмовать ограждение поливали газом! Только так и прекратится всё. Создаётся впечатление, что правительство Литвы просто хочет подоить ЕС под этот кризис. НИКАК не препятствует наплыву этой шушары.
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03.07.2021 17:47 Відповісти
Отрубят вам дотации от ЕС за такие дела. А сами себя прокормить в Литве не могут
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03.07.2021 18:05 Відповісти
не ссы в компот) Греции и Венгрии не отрубили) А Урсула фон дер Ляйен даже похвалила греков за внешнюю охрану границы!)
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03.07.2021 18:29 Відповісти
Так уже вопрос решён с 2023 дотации Литве закрыли.
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03.07.2021 18:40 Відповісти
ты этим дотациям больше значения придаёшь, чем Литва))
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03.07.2021 20:16 Відповісти
Nu skolko ty mozhesh brehatj? Liudi mogut podumatj, chto vse litovcy- kak ty (nenormalnye).. Bred i axineju nesiosh... Sredi nih est liudi, kotorye byvajut v Litve....
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03.07.2021 19:24 Відповісти
Xoroso sto tvoja familija sotvestvujet tvojemu mysleniju
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03.07.2021 21:48 Відповісти
Я так зрозумів,що бацька збирає негрів та арабів і напомповує ними Литву...А звідки вони беруться в Білорусі?З Росіі?..Ні,там такі фокуси не прохонже...Значить,з України...В нас вони не затримуються,в нас їм ловити нефіг,тому і шурують через Білорусь в Прибалтику...І на це нема ради,така політика Євросоюзу - допомогати знедоленим неграм...Так що незабаром в Прибалтиці населення трохи покоричневіє,стане кучерявим,чорноволосим і смаглявим...На все воля Аллаха...
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03.07.2021 17:32 Відповісти
Не "фантазуй"! Я живу поблизу кордону з Білоруссю, знаю багатьох прикордонників - негри і азіати завжди "валом перли" саме звідти! Переходили кордон і тих, кого прикордонники не піймали , контрабандисти проводили до нашого західного кордону
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03.07.2021 17:45 Відповісти
Жирный тролль попался,как понял под двумя аккаунтами строчит.Wasja Ostroumow , Маркус Веллер. Олгинские серебриники карман греют,или от литовцы обидели что такой ярый ? )) А чего сам не делаешь просвещающий Дальний Восток а смотался в зажиточную Германию .
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03.07.2021 19:29 Відповісти
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