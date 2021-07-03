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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Кулеба Дмитро (3604) Кримська платформа (319)

Створення "Кримської платформи" - це спосіб повернути людям на окупованому півострові їхні права, - Кулеба

Створення

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про можливості, які відкриває "Кримська платформа".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твітері.

"Кримська платформа" - це спосіб повернути людям у Криму їхні права, починаючи від доступу до освіти і закінчуючи правом на релігійну свободу. А також дозволити їм користуватися міжнародними банківськими системами, захищати власність у судах, користуватися безвізовими поїздками, вибирати свій телеканал або свій уряд", - написав Кулеба.

Читайте також: "Ласкаво просимо всіх", - Кулеба закликає країни приєднуватися до Кримської платформі

Нагадаємо, установчий саміт "Кримської платформи" відбудеться 23 серпня в Києві. Багато країн вже відкрито висловили бажання долучитися до роботи платформи, зокрема Нідерланди, Литва, Словаччина, Туреччина, Польща тощо. Також участь у саміті "Кримської платформи" підтвердили керівники інститутів ЄС, зокрема Мішель, Домбровскіс і Боррель.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що саміт "Кримської платформи" стане наймасштабнішою подією в Україні за останні 30 років. "Це буде подія такого міжнародного масштабу і рівня, якого Україна за всі 30 років незалежності ще не приймала", - наголосив Кулеба.
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Топ коментарі
+4
як в концтаборі можна повернути свої права ? дипломат від Бога !
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03.07.2021 15:57
+3
А кто из аналитиков может сказать сколько процентов украинского населения осталось на полуострове?А кацапским переселенцам всякие там платформы по барабану ведь в сибирь возвращаться то неохота.
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03.07.2021 15:49
+3
каким людям? какие права?
а паспорта у них какой страны? так может долгожданная говень пусть и заботится об их правах...пока она там за главного? а как все станет на круги своя... так сразу вернутся и права и...вода ))))
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03.07.2021 15:58
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А кто из аналитиков может сказать сколько процентов украинского населения осталось на полуострове?А кацапским переселенцам всякие там платформы по барабану ведь в сибирь возвращаться то неохота.
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03.07.2021 15:49 Відповісти
Крымская платформа - это способ вернуть людям в Крыму их права, начиная от доступа к образованию и заканчивая религиозной свободой.

А вернуть заложников кремля в правовое поле Украины путем освобождения от оккупации? Не, не та тема? У лошади принципам международных отношений обучался?
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03.07.2021 15:53 Відповісти
о чем это он? территория оккупирована и оккупанты сказали, что оно наше, не отдам, даже если все там вымрут, у них теперь есть фюрер в кремле, можно конечно много говорить о правах, но каким образом все это реализовать, одними разговорами? ну пускай пробуют, хотя не все присоединились, газ у фюрера то качают.
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03.07.2021 15:56 Відповісти
як в концтаборі можна повернути свої права ? дипломат від Бога !
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03.07.2021 15:57 Відповісти
каким людям? какие права?
а паспорта у них какой страны? так может долгожданная говень пусть и заботится об их правах...пока она там за главного? а как все станет на круги своя... так сразу вернутся и права и...вода ))))
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03.07.2021 15:58 Відповісти
Как сказали крымчане, хоть нам и трудно, но в Украину мы возвращаться не хотим ни за что! Очень многие покинули полуостров еще в самом начале беспредела. Родители уехали, а дети остались. Такие вараинты имеют место быть. И до сих пор почему-то эти дети не желают переезжать поближе к родителям. Зато родители могут без проблем проведать детей в Крыму)
З.Ы.: Я смотрела видео про потопы в нескольких городах Крыма. Один солидный мужчина сказал, что ему его пятиэтажку жалко, она ведь старая, с 1969 года) Возможно, такая причина является как вариантом нежелания переезжать в Украину на материк.
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03.07.2021 15:59 Відповісти
Он точно министр иностранных дел? Как это все можно реализовать на не подконтрольной территории?
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03.07.2021 16:00 Відповісти
восьмий рік Червоний Хрест не може потрапити в катівні Донецька ! про ,що ти дурень зелений базікаєш ?
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03.07.2021 16:06 Відповісти
Ясно, вот значит зачем нужна эта платформа. А я то думал это для деокупации Крыма. Очередная победа величайшего лидера современности.
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03.07.2021 16:13 Відповісти
Я думал вы Крым возвращать собираетесь - а вы во о чем запели...безвиз...права...
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03.07.2021 16:16 Відповісти
Создание Крымской платформы - это способ вернуть людям на оккупированном полуострове их права, - Кулеба/ Концепция изменилась. В повестке дня Крымской платформы будет только один вопрос - модальность выхода РФ из полуострова, - Кулеба.
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03.07.2021 16:21 Відповісти
пусть не вводит в заблуждение, де-оккупация Крыма, это процедуры Совета Безопасности ООН, - ведь до сих пор Украина не направила представления о де-оккупации Крыма...
оснований для этого, - хоть отбавляй...
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03.07.2021 16:26 Відповісти
Логики в словах и в действиях вообще никакой! Говорит о правах от имени государства, которое отрезало их от воды и э/энергии, потом утроило полную экономическую блокаду - это просто насмешка о правах, как считают своих граждан - со своими гражданами так не обращаются..
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03.07.2021 16:41 Відповісти
со своими гражданами так не обращаются.- И сколько в Крыму своих-без паспортов РФ, но с паспортами Украины- граждан? Реально и конкретно.
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03.07.2021 17:11 Відповісти
"Это будет событие такого международного масштаба и уровня, которого Украина за все 30 лет независимости еще не принимала", - подчеркнул Кулеба.
В начале был Зеленский!
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03.07.2021 16:42 Відповісти
а они хотят их, права эти?
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03.07.2021 16:45 Відповісти
Во что превратили наш дип.корпус 2 последних президента? Где посол в ООН Сергеев, где Огрызко? Откуда взялась эта шобла?
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03.07.2021 19:26 Відповісти
 
 