Створення "Кримської платформи" - це спосіб повернути людям на окупованому півострові їхні права, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про можливості, які відкриває "Кримська платформа".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твітері.

"Кримська платформа" - це спосіб повернути людям у Криму їхні права, починаючи від доступу до освіти і закінчуючи правом на релігійну свободу. А також дозволити їм користуватися міжнародними банківськими системами, захищати власність у судах, користуватися безвізовими поїздками, вибирати свій телеканал або свій уряд", - написав Кулеба.

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Нагадаємо, установчий саміт "Кримської платформи" відбудеться 23 серпня в Києві. Багато країн вже відкрито висловили бажання долучитися до роботи платформи, зокрема Нідерланди, Литва, Словаччина, Туреччина, Польща тощо. Також участь у саміті "Кримської платформи" підтвердили керівники інститутів ЄС, зокрема Мішель, Домбровскіс і Боррель.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що саміт "Кримської платформи" стане наймасштабнішою подією в Україні за останні 30 років. "Це буде подія такого міжнародного масштабу і рівня, якого Україна за всі 30 років незалежності ще не приймала", - наголосив Кулеба.