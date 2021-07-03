За пів року білоруські прикордонники на кордоні з Україною вилучили всього 4 одиниці зброї, - Держприкордонслужба

У першому півріччі українські прикордонники на кордоні з Білоруссю затримали 27 одиниць зброї, з них - жодної вогнепальної.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 3 липня повідомляється на сайті Держприкордонслужби України (ДПСУ).

Зокрема, від початку року на українсько-білоруському кордоні військовослужбовці Держприкордонслужби припинили спроби незаконного перевезення через кордон 27 одиниць зброї, з яких: 12 одиниць мисливської, 13 – холодної та по одній – газової та пневматичної. Варто зауважити, що за аналогічний період минулого року на українсько-білоруському кордоні затримали на 6 одиниць зброї більше.

Також варто наголосити, що за наявними у Держприкордонслужби України даними, відповідні показники білоруської сторони на суміжній ділянці кордону ще нижчі. Так, Адміністрація Держприкордонслужби України та Держприкордонкомітет Білорусі здійснюють щомісячний обмін знеособленою статистичною інформацією щодо результатів оперативно-службової діяльності. Згідно з даними, наданими білоруською стороною, за 5 місяців цього року загалом на в’їзд та виїзд вони затримали на кордоні з Україною лише 4 одиниці зброї та 10 боєприпасів, усі у пунктах пропуску. А під час опрацювання спільних звітів за підсумками 2020 року прикордонники Білорусі відмічали зменшення у звітному періоді в 6,9 раза кількості виявленої зброї на кордоні з нашою країною.

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Тож, усі заяви білоруських політиків про потоки контрабанди зброї з України – безпідставні. Навпаки, з серпня минулого року українські прикордонники на кордоні з Білоруссю несуть службу у посиленому режимі, що сприяло зменшенню протиправної діяльності на цій ділянці.