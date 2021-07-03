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За пів року білоруські прикордонники на кордоні з Україною вилучили всього 4 одиниці зброї, - Держприкордонслужба

За пів року білоруські прикордонники на кордоні з Україною вилучили всього 4 одиниці зброї, - Держприкордонслужба

У першому півріччі українські прикордонники на кордоні з Білоруссю затримали 27 одиниць зброї, з них - жодної вогнепальної.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 3 липня повідомляється на сайті Держприкордонслужби України (ДПСУ).

Зокрема, від початку року на українсько-білоруському кордоні військовослужбовці Держприкордонслужби припинили спроби незаконного перевезення через кордон 27 одиниць зброї, з яких: 12 одиниць мисливської, 13 – холодної та по одній – газової та пневматичної. Варто зауважити, що за аналогічний період минулого року на українсько-білоруському кордоні затримали на 6 одиниць зброї більше.

Також варто наголосити, що за наявними у Держприкордонслужби України даними, відповідні показники білоруської сторони на суміжній ділянці кордону ще нижчі. Так, Адміністрація Держприкордонслужби України та Держприкордонкомітет Білорусі здійснюють щомісячний обмін знеособленою статистичною інформацією щодо результатів оперативно-службової діяльності. Згідно з даними, наданими білоруською стороною, за 5 місяців цього року загалом на в’їзд та виїзд вони затримали на кордоні з Україною лише 4 одиниці зброї та 10 боєприпасів, усі у пунктах пропуску. А під час опрацювання спільних звітів за підсумками 2020 року прикордонники Білорусі відмічали зменшення у звітному періоді в 6,9 раза кількості виявленої зброї на кордоні з нашою країною.

Також читайте: Єврокомісія допоможе Литві подолати міграційну кризу на кордоні з Білоруссю

Тож, усі заяви білоруських політиків про потоки контрабанди зброї з України – безпідставні. Навпаки, з серпня минулого року українські прикордонники на кордоні з Білоруссю несуть службу у посиленому режимі, що сприяло зменшенню протиправної діяльності на цій ділянці.
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Топ коментарі
+3
нафига вы оправдываетесь перед шизофрениками?
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03.07.2021 16:02
+2
***
у страха глаза велики и слаб мочевой пузырь !!!
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03.07.2021 16:12
+2
так примерно. Как я вижу, и трех стволов хватит.
За полгода белорусские пограничники на границе с Украиной изъяли всего 4 единицы оружия, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3900
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03.07.2021 16:16
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нафига вы оправдываетесь перед шизофрениками?
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03.07.2021 16:02 Відповісти
нельзя такое писать. раз болотный цыган сказал закрыть границу с микромордором значит пусть делает. наоборот нужно писать что забросили на менцкие болота 100 000 000 единиц оружия, 2 атомных бомбы , 4 авианосца.
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03.07.2021 16:04 Відповісти
За 30 лет ни одного психопата в школе. многого стоит.
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03.07.2021 16:07 Відповісти
***
у страха глаза велики и слаб мочевой пузырь !!!
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03.07.2021 16:12 Відповісти
Вася! "Зброя з України" - звичайний "привід"! Насправді "галава калгаса" боїться що коли санкції реально влуплять по білорусах то вони масово почнуть тікать в Україну - від голоду! (У мене є товариш Молодим служив у прикордонниках - вожатим собак І їздив на всесоюзний зліт вожатих Там перед ними сам Карацупа виступав Говорив "правильно" - скільки порушників затримав! А потім був банкет з офіцерами Карацупа "набанкетився" і коли його проводжали до автомобіля він повернувся і сказав з гіркотою проводжаючим його прикордонникам: "Эх ребята! Если бы вы знали - в какую сторону эти "нарушители" бежали!" Я читав його книгу : судячи з усього - не "шпійони" йшли в СРСР а наші люди тікали від "щастя"!
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03.07.2021 16:52 Відповісти
вот по этому нужно закрывать калитку в болотный микромордор.
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03.07.2021 17:06 Відповісти
Читай у Гуглі - "Скоропадський про росіян в Україні" - все стане ясно остаточно! Бо сьогоднішні білоруси - такі самі!
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03.07.2021 17:12 Відповісти
как раз хватит устроить Белый Майдан в Белой Руси. Двое батьку будут держать у стенки - двое палить по команде ПЛИ!
За полгода белорусские пограничники на границе с Украиной изъяли всего 4 единицы оружия, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7146
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03.07.2021 16:14 Відповісти
так примерно. Как я вижу, и трех стволов хватит.
За полгода белорусские пограничники на границе с Украиной изъяли всего 4 единицы оружия, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3900
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03.07.2021 16:16 Відповісти
это не фото чаушески. Это фотожаба. Автоматы хик у них и пластиковые шлемы брамс.
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03.07.2021 16:51 Відповісти
За полгода белорусские пограничники на границе с Украиной изъяли всего 4 единицы оружия,
и то у мацкалей - Госпогранслужба
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03.07.2021 16:43 Відповісти
вот бацька и беснуется - всего четьіре... а все остальное - пропустили! Цельіе єшелоньі туда семенченко комбат гонял!
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03.07.2021 17:05 Відповісти
Причем вез это все на танках!!!!
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03.07.2021 17:31 Відповісти
какие там танки. Зброю перебрасывали на цеппелинах которые предоставили солдатики нато.
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03.07.2021 17:33 Відповісти
то джавелиньі, а семенченко в рошеновских канфетах вкусньіх прятал оружие и в белоруссию вез на танках и катюшах
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03.07.2021 18:11 Відповісти
Изъли всего 4.
Значит остальное пропустили??
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04.07.2021 17:17 Відповісти
 
 