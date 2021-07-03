Ви зробите все, щоб захистити честь України, - воїни 95-ї бригади підтримали футболістів збірної. ВIДЕО
Українські воїни записали відео на підтримку футбольної збірної, яка увечері 3 липня зіграє зі збірною Англії в чвертьфіналі Євро-2020.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
Він зазначив: "Армія вболіває за збірну України. Ваша довіра - наш здобуток та воля до перемоги. Разом переможемо! Вперед!"
Топ коментарі
+12 Хм e927b159
показати весь коментар03.07.2021 16:22
+11 Вася Шевченко f77d76ba
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+11 Сергей Гусаченко 9c76ca74
показати весь коментар03.07.2021 16:34
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95-квартал и .... - накаркают грешники-пересмешники...
от как так получается))))
а все от ауры зависит и от правдивости и душевности слов (да и от тембра голоса тоже)))))
Вот это дисциплина. Единоначалие как оно должно быть.
Повалий, Ани Лорак, Кролики и т.д. и т.п. тоже радость и удовольствие своим зрителям приносят. Их тоже гнобить не нужно. Марув там, Лобода кто ещё.
Я ж не призываю их гнобить. Просто они, и эти футболисты - абсолютно одного поля ягоды, и нужно понимать разницу между шоу и ненужным в данной ситуации пафосом.
Бережіть Батьківщину і себе, хлопці і не опускайтеся до рівня цих аморалів : учорашній їхній ганебний програш, то так, як би Ви без бою відкрили фронт на