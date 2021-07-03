Ви зробите все, щоб захистити честь України, - воїни 95-ї бригади підтримали футболістів збірної. ВIДЕО

Українські воїни записали відео на підтримку футбольної збірної, яка увечері 3 липня зіграє зі збірною Англії в чвертьфіналі Євро-2020.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Армія вболіває за збірну України. Ваша довіра - наш здобуток та воля до перемоги. Разом переможемо! Вперед!"

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