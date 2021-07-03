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путін (23317) росія (63568)

У новій стратегії нацбезпеки РФ, підписаній Путіним, є пункт про зміцнення "братніх зв'язків між російським і українським народами"

У новій стратегії нацбезпеки РФ, підписаній Путіним, є пункт про зміцнення

Президент Росії Володимир Путін в суботу, 3 липня, затвердив стратегію національної безпеки країни, в якій, крім іншого, прописані плани щодо українців.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ Путіна, опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ

У документі зазначено, що досягнення цілей зовнішньої політики Кремля буде реалізовано зокрема за допомогою зміцнення "братніх зв'язків між російським, білоруським і українським народами".

При цьому в стратегії не зазначені конкретні кроки, які Москва збирається робити для цього.

Також в документі окреслене завдання зміцнити позиції російської мови як "мови міжнародного спілкування" і підтримка громадян РФ, які проживають в інших країнах, в збереженні їх "загальноросійської культурної ідентичності".

Також читайте: Путін поскаржився Макрону на "деструктивні дії" України

30 червня президент Росії Володимир Путін вкотре повторив пропагандистську тезу про "єдиний народ", який, мовляв, споконвіку існував в триєдності "великоросів, білоросів і малоросів", який "намагалися розтягнути і роздрібнити", зокрема зусиллями Речі Посполитої і Австро -Угорщини. Путін також вважає, що ініційований Володимиром Зеленським законопроєкт "оголошує російський народ некорінним на території України". Він порівняв цей документ зі зброєю масового ураження.
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Топ коментарі
+65
В новой стратегии нацбезопасности РФ, подписанной Путиным, есть пункт про укрепление "братских связей между русским и украинским народами" - Цензор.НЕТ 7259
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03.07.2021 17:48
+34
У новій стратегії нацбезпеки РФ, підписаній Путіним, є пункт про зміцнення "братніх зв'язків між російським і українським народами" - Цензор.НЕТ 2947
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03.07.2021 17:57
+31
пуйло полный дебил - то у него один народ то уже два - оно само знает что оно хочет ?
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03.07.2021 17:44
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Даже если русские и славяне, то только частично. Ибо это помесь переселенцев из Киевской Руси с местными угро-финами. Касабам венгры больше родственники, чем славяне.
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03.07.2021 21:37 Відповісти
Так и у нас гаплогруппа R1A в районе 50%. Чистокровных народов не существует.
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03.07.2021 21:38 Відповісти
у вас - так точно! вы -полумонголоиды!!!)))))))
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04.07.2021 04:22 Відповісти
Как ромы и Рим.
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03.07.2021 21:34 Відповісти
...тут буряты, калмыки, ингуши, татары, якуты и другие переглянулись между собой, и задали простой вопрос: "а что мы делаем в парашии?"
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03.07.2021 18:20 Відповісти
Вот вот что вы делаете в той недоимперии которая вас грабит или вы этим довольны?
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03.07.2021 18:29 Відповісти
это новость с "Панарама.пуб".. юмористический сайт, в котором все выдуманные новости, через некоторое время становятся реальностью в Рассиюшке, ибо Россия страна идиотов..
https://panorama.pub/news/v-rossii-vvedut-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-otriczanie-edinstva-russkogo-ukrainskogo-i-belorusskogo-narodov ссыль
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03.07.2021 18:26 Відповісти
Так, знаю, - я саме звідти скопіпастив.
Але навіть з такого брєда вже не дивуєшся. Бо Кацапія, - це суцільна шизофренічна маячня. )))
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03.07.2021 18:37 Відповісти
100% верно!
У новій стратегії нацбезпеки РФ, підписаній Путіним, є пункт про зміцнення "братніх зв'язків між російським і українським народами" - Цензор.НЕТ 375
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03.07.2021 18:40 Відповісти
Что особенно возмущает то что московия тут как бы ни при чем.Московия методом террора насилия убийств (укрепляла)таким образом (братские)отношения и как всегда обвиняет западные спецслужбы которые якобы разъединяют эти (братские) народы.
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03.07.2021 18:34 Відповісти
текст написан ФСБ.
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03.07.2021 19:12 Відповісти
у нас гуманное государство. За публичное отрицание неразрывной связи русских и украинцев в тюрьму не посадят. А за публичное поощрение сей связи поощряющим сразу прилетят ракеты Стугна, FGM-148 Javelin, Bayraktar TB2 и другие
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03.07.2021 19:44 Відповісти
Как русскоязычный житель Юго-Востока, обращаюсь к куйлу с одним требованием: не надо меня защищать, просто высылай побольше денег и иди нахер!
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03.07.2021 18:18 Відповісти
У новій стратегії нацбезпеки РФ, підписаній Путіним, є пункт про зміцнення "братніх зв'язків між російським і українським народами" - Цензор.НЕТ 9352
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03.07.2021 18:19 Відповісти
У новій стратегії нацбезпеки РФ, підписаній Путіним, є пункт про зміцнення "братніх зв'язків між російським і українським народами" - Цензор.НЕТ 8561
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03.07.2021 18:20 Відповісти
От прокляті ублюдки !
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03.07.2021 18:21 Відповісти
Маньяк хочет дружить с жертвой.
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03.07.2021 18:22 Відповісти
или насильник с изнасилованной
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03.07.2021 18:49 Відповісти
Тамбовські вовки тобі браття . З ними й укріплюй братні стосунки . Які з вас , росіянців "браття" , нам промовляють могили вбитих вами тисяч громадян України .
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03.07.2021 18:23 Відповісти
Как они эти мышебратья уже надоели и навязываются и навязываются со своим (братством)цену которую каждый украинец уже знает.Не братья они нам и не чего нам навязывать свое(братство),
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03.07.2021 18:26 Відповісти
Россиянин, что ж ты делаешь, окстись! Испоганил руССкім міромЪ нашу жизнь. Ваше братство колошматит нам страну. Что за гадство! Мы на Родине в плену! Гори, душа, гори! Россия, изыди!
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03.07.2021 18:28 Відповісти
у него под грифом "мыодиннарод" скрывается план "Барбаросса" по захвату Украины. Беларусь уже захватил, осталась Украина. Но скорей всего подавится.
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03.07.2021 18:48 Відповісти
ПТН-ПНХ!
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03.07.2021 18:28 Відповісти
шоб ти здохло вобломорде падло
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03.07.2021 18:29 Відповісти
вместе с клоуном
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03.07.2021 18:29 Відповісти
дайте этому поцу селедки......
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03.07.2021 18:32 Відповісти
***** иди нахрен со своей,,братской,, любовью
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03.07.2021 18:32 Відповісти
У новій стратегії нацбезпеки РФ, підписаній Путіним, є пункт про зміцнення "братніх зв'язків між російським і українським народами" - Цензор.НЕТ 5181
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03.07.2021 18:34 Відповісти
ворог наполовину перемагає, коли змушує за собою повторювати

...І ось (це вже друга річ, прямий сигнал тривоги) з'являється президентський законопроект "про олігархів", здіймаючи хвилю галасу, сарказму, дотепів і підрахунків, скільки в кого активів і чи кожен з нас олігарх, - і при тому вже не помічається, проскакує повз нашу затоптану "новим ньюспіком" увагу жахлива, як пожежний ґонґ, фраза:
Стаття 2, частина 1, п. 1, перша ознака олігарха - "бере участь у політичному житті" (sic!).
Там справді це написано, приїхали. І нижче, в Статті 3, роз'яснено, що́ це означає: перераховано всі посади, аж до Голови Нацбанку й "керівних органів політичних партій", які, в уявленні авторів, усі в сумі, разом із "пов'язаними особами" (?), й описують українське "політичне життя". Тому що "политикой должны заниматься политики", і в Росії це тільки так. Здрастуй, страна Гулагія! Чи то пак - "вєчєр в хату, арєстанти!"
…Я спробувала поґуґлити, але не знайшла жодного голосу протесту проти цього формулювання. Не те що "віртуального Майдану", чи хору здивування, як мало б бути в країні, котра впевнена в своїй мові й несених нею значеннях, - а жодного, бодай студентського-аспірантського, мишачого писку: мовляв, та скажіть же їм хто-небудь, цим законодавцям "с района", що не можна таке писати в тексті закону, бо "участь у політичному житті", це, в усякій культурі, чий категоріальний апарат бере початки від Аристотеля, є ознака не "олігарха", а громадянина, варвари, що ви робите з мовою?!
Тож хай цей мій текст буде таким голосом. Час починати слухати себе й розуміти, чиїми словами ми говоримо, - поки ще не пізно. - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
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03.07.2021 23:01 Відповісти
Есть план спасен9ия от Гаагского трибунала кремлевского серийного убийцы, любая авторитетная психиатрическая экспертмза возьмет под свою опеку этого извращенца, и таким образом спасет его от справедливой виселицы.
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03.07.2021 18:37 Відповісти
тиха украинская ночь,
но сало надо перепрятать..
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03.07.2021 18:38 Відповісти
Принуждение к братству?
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03.07.2021 18:40 Відповісти
- Мы хотим мира, - медленно и хрипло заговорил Теоден после долгого молчания. Всадники при этих словах радостно вскрикнули. - Да, у нас будет мир, - твердо повторил король, - когда не станет ни тебя, ни твоих дел, ни дел твоего Темного Владыки, которому ты хотел предать нас. Ты - лжец, Саруман, лжец и совратитель! Ты протягиваешь мне руку, а я вижу на ней холодный и острый коготь Мордора. Будь ты хоть в десять раз мудрее, у тебя нет права вмешиваться в дела Рохана и зариться на его богатства. Ты ведь о них думаешь сейчас! Говоришь, ты не хотел войны? А кто сжигал деревни? Кто убивал детей? Кто глумился над трупами? Когда тебя вздернут на твоем балконе на радость воронам, вот тогда я помирюсь с Ортханком! Не раньше.
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03.07.2021 18:40 Відповісти
В радянському фільмі був один епізод. Банда приїхала в село і вожак почав казати гарні слова селянам. ТОДІ ОДНА ЖІНКА СКАЗАЛА СУСІДЦІ- "ЕСЛИ ТАК ГОВОРИТ, ЗНАЧИТ БУДУТ ГРАБИТЬ!." Нічого добро від цієї БАНДИ нам чекати не доводиться!. ІНШОГО ВИХОДУ В НАС НЕМА, НІЖ ОЗБРОЮВАТИСЬ ДО "ЗУБІВ"!!!.
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03.07.2021 18:42 Відповісти
Лезет обниматься, чтобы поглубже нож в спину засадить.
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03.07.2021 18:43 Відповісти
У новій стратегії нацбезпеки РФ, підписаній Путіним, є пункт про зміцнення "братніх зв'язків між російським і українським народами" - Цензор.НЕТ 6529
вот, *****, твой брацкий на рот
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03.07.2021 18:47 Відповісти
У новій стратегії нацбезпеки РФ, підписаній Путіним, є пункт про зміцнення "братніх зв'язків між російським і українським народами" - Цензор.НЕТ 7691
и вот он тоже
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03.07.2021 18:48 Відповісти
ошибаешься, *****! твой братский народ под тамбовом лошадь доедает
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03.07.2021 18:49 Відповісти
А ще мені дуже цікаво , що настільки позорне зробили предки росіянців , що росіянці навідріз відмовилися від своїх власних предків і всі , як один , починаючи від х-ла і кінчаючи його останнім рабом , хочуть мати собі чужих предків ? Ти їм хоч плюй межи очі , а вони , навіть не втершись , настійливо лізуть то в "братья" , то в "единарот" , чіпляються , як лайно до штанів .
Невже так важко зробити собі аналіз ДНК , щоб встановити своїх предків , якщо ви вже такі "Ванькі - безродниє" , правнуки погані , що не пам'ятаєте своїх прадідів ?
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03.07.2021 18:55 Відповісти
Вони патологічні вбивці. За це інші народи і прозвали їх кассабами.
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03.07.2021 19:26 Відповісти
а чужое всегда лучше, как ворованное
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03.07.2021 19:27 Відповісти
Всё правильно, он и укрепляет сейчас "братские связи". Это же не война, а конфликт в Украине, с этим даже шмаркля согласен. Это даже не АТО, а что-то другое чтобы не разозлить его. Мы торгуем с Московией. У нас с нею безвиз.
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03.07.2021 18:55 Відповісти
Коли московин каже "брат" значить він прийшов вбити. (с)
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03.07.2021 18:58 Відповісти
У новій стратегії нацбезпеки РФ, підписаній Путіним, є пункт про зміцнення "братніх зв'язків між російським і українським народами" - Цензор.НЕТ 4491
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03.07.2021 19:51 Відповісти
Тут кацапов немерено зажрались и каждый Украину не признает, как государство. Вот, это Фуфло, и говорит об этих зеселенцах. Дурной украинский народ, сам сидит без работы, а это дерьмо у него на шее кормится и обеспечивает себе достойный уровень за счет украинцев. А кацапы, поселившиеся как колонизаторы, держат украинцев за дураков.
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03.07.2021 19:00 Відповісти
Мокшани переконують українців, що вони також мокшани.
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03.07.2021 19:02 Відповісти
Там просто на старых документах даты исправили и все, это нормально для кацапстана, так при совке делали обычно ))))
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03.07.2021 19:03 Відповісти
* Оружие массового поражения * вот как Оказывается только Украина способна разработать и внедрить такое оружие против кацапов СЛАВА УКРАИНЕ !
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03.07.2021 19:15 Відповісти
Народ таки один - советский
К сожалению, у нас его за 73 процента...
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03.07.2021 19:18 Відповісти
Декоммунизация провалена
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03.07.2021 19:20 Відповісти
Срочна объявить войну Австро-Венгрии!!!
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03.07.2021 19:22 Відповісти
А в чому тоді це зміцнення "братніх" зв'язків виражається. Напевно в "братській" злочиній окупації Криму і Донбасу. Або в знищенні 14 тис. Українців і понад півтора мільйона які залишили все і втекли після окупації від таких гарячих "братніх" відносини братів Каїнів?
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03.07.2021 19:28 Відповісти
У новій стратегії нацбезпеки РФ, підписаній Путіним, є пункт про зміцнення "братніх зв'язків між російським і українським народами" - Цензор.НЕТ 4990
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03.07.2021 19:28 Відповісти
Когда у русских не будет своего государства, и нынешняя РФ станет Китаем ( как раньше были Монголией), то тогда Украина возможно и поменяет свое решение о " коренных народах"
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03.07.2021 19:41 Відповісти
У новій стратегії нацбезпеки РФ, підписаній Путіним, є пункт про зміцнення "братніх зв'язків між російським і українським народами" - Цензор.НЕТ 1432
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03.07.2021 19:42 Відповісти
У новій стратегії нацбезпеки РФ, підписаній Путіним, є пункт про зміцнення "братніх зв'язків між російським і українським народами" - Цензор.НЕТ 1956
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03.07.2021 19:43 Відповісти
Коли українцю треба проблюватися, досить показати йому фотку *****... У новій стратегії нацбезпеки РФ, підписаній Путіним, є пункт про зміцнення "братніх зв'язків між російським і українським народами" - Цензор.НЕТ 9043
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03.07.2021 19:52 Відповісти
У новій стратегії нацбезпеки РФ, підписаній Путіним, є пункт про зміцнення "братніх зв'язків між російським і українським народами" - Цензор.НЕТ 4107
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03.07.2021 19:43 Відповісти
У новій стратегії нацбезпеки РФ, підписаній Путіним, є пункт про зміцнення "братніх зв'язків між російським і українським народами" - Цензор.НЕТ 8895
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03.07.2021 19:45 Відповісти
Укрепить по-настоящему братские связи помогут только триллионные (в евро, - не в деревянных) репарации после "товарищеского" матча на Майдане отрубленной головой путинхЪа с запасными мячами из кадырова, патрушева, шойгу, иванова, кучмы(агент "рф", нагадивший Украине на настоящий момент больше всех остальных президентов).
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03.07.2021 19:46 Відповісти
У новій стратегії нацбезпеки РФ, підписаній Путіним, є пункт про зміцнення "братніх зв'язків між російським і українським народами" - Цензор.НЕТ 9991
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03.07.2021 19:46 Відповісти
Конечно будем укреплять - полный вывод войск из Крыма, репарации на восстановление Донбасса, компенсации родственникам погибших, включая Небесную Сотню, всю шушеру назад на скрепную и заживем как прежде, в любви и согласии, ибо Украина будет в НАТО и ******* ее уже не получится.
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03.07.2021 20:17 Відповісти
У новій стратегії нацбезпеки РФ, підписаній Путіним, є пункт про зміцнення "братніх зв'язків між російським і українським народами" - Цензор.НЕТ 164
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03.07.2021 20:18 Відповісти
Это нормально, только для начала войска РФ нужно отвести и закончить конфликт
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03.07.2021 20:25 Відповісти
на тих українських територіях на котрих зникла українська мова,зникла і Українська держава(Дон,Кубань,Крим,частина українського Донбасу)
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03.07.2021 20:33 Відповісти
У новій стратегії нацбезпеки РФ, підписаній Путіним, є пункт про зміцнення "братніх зв'язків між російським і українським народами" - Цензор.НЕТ 9689
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03.07.2021 20:38 Відповісти
У новій стратегії нацбезпеки РФ, підписаній Путіним, є пункт про зміцнення "братніх зв'язків між російським і українським народами" - Цензор.НЕТ 902
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03.07.2021 20:42 Відповісти
У новій стратегії нацбезпеки РФ, підписаній Путіним, є пункт про зміцнення "братніх зв'язків між російським і українським народами" - Цензор.НЕТ 8657
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03.07.2021 20:46 Відповісти
У новій стратегії нацбезпеки РФ, підписаній Путіним, є пункт про зміцнення "братніх зв'язків між російським і українським народами" - Цензор.НЕТ 3445
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03.07.2021 20:51 Відповісти
у поца панамочка точно уехала далеко и навсегда - если нет никакой Украины а есть только
адиннарот то какие же тогда украинцы и какой такой народ Украины.... дайте ему пирамидону
или пургена хотябы.....
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03.07.2021 20:54 Відповісти
Нет, таки прав был Немцов! )(уйло действительно ***.......й!
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03.07.2021 21:16 Відповісти
хрін вам кацапським ...уєсосам у сраки замість братніх зв'язків!
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03.07.2021 21:28 Відповісти
Вот гнида паскудная, неуймется! Все больше ненавижу россию эту лживую , подлую, отвратительную , отсталую территорию!
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03.07.2021 21:34 Відповісти
Якщо "***** це стан душі" то "кацап це стан дебільного мозку"
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03.07.2021 21:49 Відповісти
Не брат ты мне!
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03.07.2021 21:52 Відповісти
тут або відкритою війною піде,або балєт лєбєдіноє озєро на підході.
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03.07.2021 22:21 Відповісти
карма ваты - гореть
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04.07.2021 00:04 Відповісти
У новій стратегії нацбезпеки РФ, підписаній Путіним, є пункт про зміцнення "братніх зв'язків між російським і українським народами" - Цензор.НЕТ 2673
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04.07.2021 00:32 Відповісти
В один прекрасный день...когда мы узнАем, что зеля наобещал х**лу,мы охренеем ....
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04.07.2021 01:24 Відповісти
Українців важко чимось здивувати...))
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04.07.2021 10:09 Відповісти
Нужно крепить союз между Авелем и Каином! Ура!!!
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04.07.2021 09:40 Відповісти
Лесь Подерв'янський: "Національна ідея України це - от$@&тесь от нас!"
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04.07.2021 09:53 Відповісти
Сколько еще надо уничтожить украинцев чтобы эта (братская)дружба (засияла) с новой силой?
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04.07.2021 15:27 Відповісти
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