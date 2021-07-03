У новій стратегії нацбезпеки РФ, підписаній Путіним, є пункт про зміцнення "братніх зв'язків між російським і українським народами"
Президент Росії Володимир Путін в суботу, 3 липня, затвердив стратегію національної безпеки країни, в якій, крім іншого, прописані плани щодо українців.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ Путіна, опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ
У документі зазначено, що досягнення цілей зовнішньої політики Кремля буде реалізовано зокрема за допомогою зміцнення "братніх зв'язків між російським, білоруським і українським народами".
При цьому в стратегії не зазначені конкретні кроки, які Москва збирається робити для цього.
Також в документі окреслене завдання зміцнити позиції російської мови як "мови міжнародного спілкування" і підтримка громадян РФ, які проживають в інших країнах, в збереженні їх "загальноросійської культурної ідентичності".
30 червня президент Росії Володимир Путін вкотре повторив пропагандистську тезу про "єдиний народ", який, мовляв, споконвіку існував в триєдності "великоросів, білоросів і малоросів", який "намагалися розтягнути і роздрібнити", зокрема зусиллями Речі Посполитої і Австро -Угорщини. Путін також вважає, що ініційований Володимиром Зеленським законопроєкт "оголошує російський народ некорінним на території України". Він порівняв цей документ зі зброєю масового ураження.
Будь ласка, зачекайте...
https://panorama.pub/news/v-rossii-vvedut-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-otriczanie-edinstva-russkogo-ukrainskogo-i-belorusskogo-narodov ссыль
Але навіть з такого брєда вже не дивуєшся. Бо Кацапія, - це суцільна шизофренічна маячня. )))
...І ось (це вже друга річ, прямий сигнал тривоги) з'являється президентський законопроект "про олігархів", здіймаючи хвилю галасу, сарказму, дотепів і підрахунків, скільки в кого активів і чи кожен з нас олігарх, - і при тому вже не помічається, проскакує повз нашу затоптану "новим ньюспіком" увагу жахлива, як пожежний ґонґ, фраза:
Стаття 2, частина 1, п. 1, перша ознака олігарха - "бере участь у політичному житті" (sic!).
Там справді це написано, приїхали. І нижче, в Статті 3, роз'яснено, що́ це означає: перераховано всі посади, аж до Голови Нацбанку й "керівних органів політичних партій", які, в уявленні авторів, усі в сумі, разом із "пов'язаними особами" (?), й описують українське "політичне життя". Тому що "политикой должны заниматься политики", і в Росії це тільки так. Здрастуй, страна Гулагія! Чи то пак - "вєчєр в хату, арєстанти!"
…Я спробувала поґуґлити, але не знайшла жодного голосу протесту проти цього формулювання. Не те що "віртуального Майдану", чи хору здивування, як мало б бути в країні, котра впевнена в своїй мові й несених нею значеннях, - а жодного, бодай студентського-аспірантського, мишачого писку: мовляв, та скажіть же їм хто-небудь, цим законодавцям "с района", що не можна таке писати в тексті закону, бо "участь у політичному житті", це, в усякій культурі, чий категоріальний апарат бере початки від Аристотеля, є ознака не "олігарха", а громадянина, варвари, що ви робите з мовою?!
Тож хай цей мій текст буде таким голосом. Час починати слухати себе й розуміти, чиїми словами ми говоримо, - поки ще не пізно. - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
но сало надо перепрятать..
вот, *****, твой брацкий на рот
и вот он тоже
Невже так важко зробити собі аналіз ДНК , щоб встановити своїх предків , якщо ви вже такі "Ванькі - безродниє" , правнуки погані , що не пам'ятаєте своїх прадідів ?
К сожалению, у нас его за 73 процента...
адиннарот то какие же тогда украинцы и какой такой народ Украины.... дайте ему пирамидону
или пургена хотябы.....