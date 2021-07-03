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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27070) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Від початку доби 3 липня ворог 8 разів порушив перемир'я, застосувавши міномети калібру 120 мм, - штаб ООС

Від початку доби 3 липня ворог 8 разів порушив перемир'я, застосувавши міномети калібру 120 мм, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Від початку цієї доби зафіксовано 8 обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Біля населеного пункту Невельське збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.

В районі населеного пункту Чермалик окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Опитного противник обстріляв наші позиції з протитанкових ракетних комплексів.

Поблизу Золотого-4 російські найманці тричі застосували станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь".

Також читайте: Найманці РФ від початку доби тричі обстріляли наші позиції в районі Невельського, українські воїни відкривали вогонь у відповідь по терористах, - штаб ООС
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Зелино перемирие, как неразменый рубль -- тоска...
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03.07.2021 18:01 Відповісти
Від початку доби 3 липня ворог 8 разів порушив перемир'я, застосувавши міномети калібру 120 мм, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2249
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03.07.2021 18:08 Відповісти
Вже вкотре у зведеннях повідомляють про => "Вблизи Золотого-4 российские наемники...."

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Від початку доби 3 липня ворог 8 разів порушив перемир'я, застосувавши міномети калібру 120 мм, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1377
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03.07.2021 19:49 Відповісти
Для укрепление "братских связей между русским и украинским народами" 3 июля враг 8 раз нарушил перемирие, применив минометы калибром 120 мм.Идеи )(уйла воплощаются в жизнь!!
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03.07.2021 20:29 Відповісти
 
 