Від початку доби 3 липня ворог 8 разів порушив перемир'я, застосувавши міномети калібру 120 мм, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Від початку цієї доби зафіксовано 8 обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Біля населеного пункту Невельське збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.

В районі населеного пункту Чермалик окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Опитного противник обстріляв наші позиції з протитанкових ракетних комплексів.

Поблизу Золотого-4 російські найманці тричі застосували станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь".

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