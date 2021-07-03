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Білорусь (7833) ОБСЄ (3479)

Представників Білорусі не пустили до Австрії на Парламентську асамблею ОБСЄ. Їм не дали візи

Представників Білорусі не пустили до Австрії на Парламентську асамблею ОБСЄ. Їм не дали візи

Білоруську делегацію не пустили на Парламентську асамблею (ПА) ОБСЄ до Відня, де має відбутися літня сесія.

Про це повідомив журналістам 2 липня голова постійної комісії з міжнародних справ палати представників національних зборів Білорусі Андрій Савіних, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Делегація мала представити в ПА ОБСЄ позицію Білорусі з актуальних питань порядку денного. Але 1 липня вони отримали інформацію про відмову в оформленні візи, уточнив чиновник.

За його словами, посольство Австрії в Білорусі не видає візи. Диппредставництво запропонувало звернутися в латвійське консульство в Вітебську. Але там делегати теж отримали відмову. В Шенгенську інформаційну систему внесено запис Республіки Польща з метою відмови на в'їзд, пояснив Савіних.

Він заявив, що делегати від Білорусі збиралися порушити на сесії питання "про залучення спецслужб низки країн, в тому числі Польщі, в операцію із захоплення влади в країні через сценарій кольорової революції".

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Топ коментарі
+22
правильно сделали
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03.07.2021 18:20
+15
почему с кацапами не поступают также??
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03.07.2021 18:24
+7
исключительно - верное решение.... могут, когда захотят.
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03.07.2021 18:26
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правильно сделали
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03.07.2021 18:20 Відповісти
правильно то правильно. Только ацапов вернули в 2019 в ПАРЕ, типа шоб исправились, - и шо?
Белорусия и полпроцента не наделала того говна что *********.
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03.07.2021 21:11 Відповісти
почему с кацапами не поступают также??
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03.07.2021 18:24 Відповісти
А вдруг газ перекроют...
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03.07.2021 18:30 Відповісти
С кацапами там совсем другие отношения . В Австрии ещё разделяют росию и беларусь . ))
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03.07.2021 18:31 Відповісти
Так що Білорусь вона ще поки не бридка кацапська колонія?
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03.07.2021 19:11 Відповісти
если разделяют то должны понимать что кацапиия на порядок хуже Белоруси
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03.07.2021 21:08 Відповісти
Тарган - кукла Вуду, в яку буде штрикати Європа.
Маючи на увазі - *****, але побоюючись плішиве.)))
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03.07.2021 18:26 Відповісти
исключительно - верное решение.... могут, когда захотят.
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03.07.2021 18:26 Відповісти
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"Country Not Found"
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03.07.2021 18:27 Відповісти
Культурно отфутболили .
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03.07.2021 18:27 Відповісти
Так,відфудболили вельми культурно,але нагадали тарганюгові про те,що він є брудною свинею,яку за один стіл із порядними людьми саджати не можна.
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03.07.2021 19:34 Відповісти
Так скоро і росіян не будуть нікуди пускати.
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03.07.2021 18:28 Відповісти
о, боземой!.. теперь Лукашенко запретит австрийским депитутам сажать картошку в Бобруйске..
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03.07.2021 18:29 Відповісти
Это не представители Белоруси.Это представители усатого таракана .
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03.07.2021 18:30 Відповісти
обложили "таракана"... изгой на всю Европу.
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03.07.2021 18:30 Відповісти
Лицемерные трусливые Ывропейские крысы, на Беларусию которая по сути безобидная и на фоне рашки просто дитя невинное ..так они на них вызверились, и Лукашенко диктатор и нарушают права человека, и виноваты во всех грехах... А ***** с Рашкой у них маладцы и давайте дружить..Хотя преступления Рашки в разы хуже..кровавей, опасней и более масштабные..НО Рашка им друзья, а безобидная Беларусь лютые враги ...Всё шо надо знать про Ывропейских мерзавцев двуличных..
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03.07.2021 18:32 Відповісти
мелочь а приятно.
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03.07.2021 18:33 Відповісти
Почему лукашенко диктатор незаконно избранный , а ***** маладец, красавчик и будем с ним дружить?? Ывропейские подстилки могут как то это обьяснить??
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03.07.2021 18:39 Відповісти
***************** закроет границу с австрией и запретит экспорт креветок и океанической рыбы )
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03.07.2021 18:41 Відповісти
нехай щастить!!!
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03.07.2021 19:21 Відповісти
Майже 30 років лукашенко царює в країні. До 2020 він був гарним. Що сталося? Свободу обмежили? владу узурпували? хавчику не дали?
Люди повинні відповідати за свої дії, вибір влади, патерналізм. Обмежити лукашенка? а населення, яке його підтримувало 30 років, захищати? Так воно нове лайно обере (руські.це роблять вже 300 років) Історія німеччини 1933 і наслідки доводять, що населення відповідає за злочини влади, а не навпаки. Карати треба джерело (народ - джерело влади), це довго, складно, але нема іншого шляху.
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03.07.2021 19:33 Відповісти
А якби президентка у вигнанні відправила свою делигацію, то пустили б.
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03.07.2021 19:33 Відповісти
То не віз їм не дали,то пендаля їм дали
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03.07.2021 20:54 Відповісти
Только раша и кндр остались открыты для белорусских шестерок.
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03.07.2021 22:37 Відповісти
 
 