"Приниження жінок", - кілька іноземних ЗМІ написали про скандал навколо курсанток і підборів. ФОТОрепортаж

Низка іноземних засобів масової інформації написала про скандал, що спалахнув через маршування курсантками Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка на тренуванні до військового параду з нагоди Дня Незалежності у туфлях на підборах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють Букви.

1 липня Міністерство оборони України показало фото з тренувань до військового параду на День Незалежності. На знімках можна побачити, як курсантки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка крокують в однакових футболках, камуфляжних штанях, на ногах — черевики на підборах.

Після цього у мережі почалося жваве обговорення доречності використання підборів. Користувачі були обурені тим, що для жінок-військових зручне і практичне взуття замінили на підбори.

У п’ятницю у залі засідань Верховної Ради міністру оборони України Андрію Тарану вручили туфлі на підборах.

Іноземні ЗМІ також звернули увагу на цей скандал. Ось що вони написали:

Британська газета The Guardian зазначила, що вибір взуття на підборах викликав потік критики та призвів до звинувачень у сексуалізації жінок-солдатів.

Видання також процитувало Віталія Портнікова, який заявив: "Історія з парадом на підборах – справжня ганьба", і додав, що у деяких українських чиновників "середньовічний" склад розуму.

Французький телеканал BFM TV зробив акцент на тому, що в Україні хочуть провести розслідування щодо взуття курсанток.

Європейський інформаційний телеканал Euronews написав, що Міністерство оборони України спричинило обурення після того, як опублікувало фотографії жінок-солдатів на високих підборах, які проводять репетицію перед майбутнім військовим парадом.





Крім того, британське інтернет-видання The Independent назвало інцидент "приниженням жінок".





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Нагадаємо, 1 липня 2021 року стало відомо, що жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах.

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк із трибуни парламенту озвучила відкрите звернення з вимогою провести службове розслідування про те, хто ухвалив рішення, щоб жінки-військові на параді до Дня Незалежності марширували на підборах. Після виступу нардепки подарували міністру оборони Андрію Тарану червоні туфлі на підборах: "Нехай сходить у них на парад".

Спочатку "слуга народу" Бардіна повідомила, що міністр оборони Таран нібито пообіцяв: на параді жінки-військовослужбовці будуть марширувати в інших туфлях, не тих, що під час репетиції. Але пізніше в Міністерстві оборони заявили, що підбори на параді будуть, мовляв, це обов'язкова частина парадної форми.

Увечері 2 липня під Міноборони відбулася акція протесту проти того, щоб жінки-військовослужбовці брали участь у параді у взутті на підборах.

Міністри Стефанішина, Лазебная і Лапутіна вимагають замінити взуття.

Цензор.НЕТ опитав жінок-військовослужбовців із цього приводу. Детальніше про це в матеріалі: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - тут