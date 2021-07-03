"Приниження жінок", - кілька іноземних ЗМІ написали про скандал навколо курсанток і підборів. ФОТОрепортаж
Низка іноземних засобів масової інформації написала про скандал, що спалахнув через маршування курсантками Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка на тренуванні до військового параду з нагоди Дня Незалежності у туфлях на підборах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють Букви.
1 липня Міністерство оборони України показало фото з тренувань до військового параду на День Незалежності. На знімках можна побачити, як курсантки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка крокують в однакових футболках, камуфляжних штанях, на ногах — черевики на підборах.
Після цього у мережі почалося жваве обговорення доречності використання підборів. Користувачі були обурені тим, що для жінок-військових зручне і практичне взуття замінили на підбори.
У п’ятницю у залі засідань Верховної Ради міністру оборони України Андрію Тарану вручили туфлі на підборах.
Іноземні ЗМІ також звернули увагу на цей скандал. Ось що вони написали:
Британська газета The Guardian зазначила, що вибір взуття на підборах викликав потік критики та призвів до звинувачень у сексуалізації жінок-солдатів.
Видання також процитувало Віталія Портнікова, який заявив: "Історія з парадом на підборах – справжня ганьба", і додав, що у деяких українських чиновників "середньовічний" склад розуму.
Французький телеканал BFM TV зробив акцент на тому, що в Україні хочуть провести розслідування щодо взуття курсанток.
Європейський інформаційний телеканал Euronews написав, що Міністерство оборони України спричинило обурення після того, як опублікувало фотографії жінок-солдатів на високих підборах, які проводять репетицію перед майбутнім військовим парадом.
Крім того, британське інтернет-видання The Independent назвало інцидент "приниженням жінок".
Нагадаємо, 1 липня 2021 року стало відомо, що жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах.
Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк із трибуни парламенту озвучила відкрите звернення з вимогою провести службове розслідування про те, хто ухвалив рішення, щоб жінки-військові на параді до Дня Незалежності марширували на підборах. Після виступу нардепки подарували міністру оборони Андрію Тарану червоні туфлі на підборах: "Нехай сходить у них на парад".
Спочатку "слуга народу" Бардіна повідомила, що міністр оборони Таран нібито пообіцяв: на параді жінки-військовослужбовці будуть марширувати в інших туфлях, не тих, що під час репетиції. Але пізніше в Міністерстві оборони заявили, що підбори на параді будуть, мовляв, це обов'язкова частина парадної форми.
Увечері 2 липня під Міноборони відбулася акція протесту проти того, щоб жінки-військовослужбовці брали участь у параді у взутті на підборах.
Міністри Стефанішина, Лазебная і Лапутіна вимагають замінити взуття.
Цензор.НЕТ опитав жінок-військовослужбовців із цього приводу. Детальніше про це в матеріалі: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - тут
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Но надеюсь, что этого не случиться и идею с туфлями засунут в задницу Арестовичу (как крайнему).
Но кстати, если эти девчонки потом, чуть позже, поедут по воинским подразделениям, и будут рассказывать про нехороших руководителей, придумавших такое издевательство, да ведь это же девочки, они там ТАКИХ эпитетов подабавляют, мама не горюй ))))
А что будет в итоге? Помню, как чекисты имитировали арест Горбачева в Форосе. Но ведь Горбачев уже ТАК остопиз*дел офицерскому составу Советской армии, что никто и не подумал его даже ПРОБОВАТЬ освобождать. А я служил тогда на Дальнем Востоке, так командующий нашим военным округом просто не стал выполнять приказ ГКЧП и брать под военный контроль радиостанции и вещал Хабаровск правдивые события, на всю катушку )))
И ссат они не по детски. Помню, как в 2019-м Педро приехал агитировать в Житомир и заехал в 95-ю бригаду, так армейцев разоружили, а вокруг их места дислокации нагнали спец полицаев и грузовики с автобусами, полные Нацгвардии (тех, что из бывших ВВшников) - лично эту картину наблюдал!
Відразу дам тобі відповідь, що не носив. Якби носив не писав би хню різну!
Все, пілять, звели до квартальних гастролів... Благо, що уже недовго залишилося терпіти.
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нормальная парадная форма с каблуками, зрады нету.
поэтому, да, хорошо ты само себе лишь о себе написало "И это прокукарекало чучело у которого в место флага знак вопроса 🙂"
Пы сы и кстати кто из иностранных изданий ботва , а то ты как то тупо пишешь